Juozas IVANAUSKAS

Viktoras Uspaskich: „Paversti Lietuvą galimo JAV - Rusijos karinio konflikto buferine zona - nepaprastai pavojingas žaidimas!..“

Kokia būtų jūsų nuomonė apie pastaraisiais metais vykdomą Lietuvos užsienio politiką, ženkliai suintensyvėjusį mūsų šalies militarizavimą? Turbūt sutiksite, tokia LT oficiozo vykdoma rusofobiška užsienio politika, padarė Lietuvos valstybei ir skurdžiai gyvenantiems tautiečiams milžinišką žalą?.. Politikams siekiant tariamos energetinės nepriklausomybės nuo Rusijos, Seime buvo „įteisintos“ tokios politinės korupcijos aferos, kaip „Mažeikių naftos“ atidavimas amerikiečių kompanijai „Williams“, „Leo LT“, „Independence“ ir kt. Kaip žinote, vykdant pabrėžtinai konfrontacinę Rusijos „atgrasymo“ politiką, netyla diskusijos dėl išlaidų krašto apsaugai didinimo iki 2,5 procento, užuot padidinus valstybės biudžeto asignavimus mokslui, medicinai, skurstantiems pensininkams, vargingoms šeimoms?!..

Stebint pastaruoju metu susiklosčiusią išties absurdišką situaciją mūsų šalyje, galiu tik pritarti jūsų klausimu suformuluotai pagrindinei minčiai: toks politinis žaidimas iš tikrųjų yra labai pavojingas, kadangi visa Lietuvos teritorija, kaip ir visas Pabaltijys, paverčiama karinio konflikto buferine zona galimoje geopolitinėje konfrontacijoje tarp Amerikos ir Rusijos.

Kad tai yra nepaprastai pavojingas žaidimas patvirtina ir nesenai įvykęs precedentas Sirijos neutralioje zonoje, už kurią įnirtingai kovojo tiek Rusijos remiama Sirijos kariuomenė, tiek ir Amerikos samdiniai. Per trumpą laiką ištisa gyvenvietė, patekusi į karo veiksmų zoną, buvo nušluota nuo žemės paviršiaus. Lygiai toks pat likimas ištiko Damaską, kuris kilus kariniam konfliktui buvo visiškai subombarduotas, gyvos vietos nebeliko... Aš manau, jog panašūs karinės konfrontacijos atvejai turėtų būti rimtas įspėjimas Pabaltijo valstybėms!..

Kam tai yra naudinga, man sunku pasakyti. Aš galvoju, jog čia daugiausia lemia pavienių individų tuščiagarbės politinės ambicijos. Tarptautiniu lygmeniu eskaluojama konfrontacija su Rusija pasitarnauja kai kurių įtakingų politikų savireklamai, jų reitingams, bet tikrai ne Lietuvos žmonėms ir ne valstybei!..

Juk, neduok Dieve, jeigu vieną dieną staiga kiltų karinis konfliktas tarp Amerikos ir Rusijos, aš esu tikras, nei amerikiečiai, nei rusai tikrai nekovotų savo teritorijose, o būtų kovojama mūsų, t. y. Lietuvos ir kaimyninių šalių teritorijoje!.. Jau vien todėl Lietuvos politikams reikėtų vengti agresyvios retorikos bei karingų nuotaikų, nuolatos transliuojamų visam pasauliui.

Šia proga vertėtų prisiminti puikų politinės diplomatijos pavyzdį, kai paskutiniu Europos diktatoriumi vadinamas Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka 2015 metais, vasario 15 d. sukvietė deryboms į Minską keturių valstybių vadovus: Vokietijos kanclerę Angelą Merkel, buvusį Prancūzijos prezidentą Francois Hollandą, Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną ir Ukrainos prezidentą Petro Porošenką. Pasibaigus 17 valandų trukusioms paliaubų deryboms, keturios šalys pasirašė taip vadinamą Minsko susitarimą. Tokiu būdu keturių valstybių politiniams lyderiams pavyko sustabdyti kruviną karinį konfliktą Rytų Ukrainoje, Donbase, kurio metu žuvo apie dešimt tūkstančių žmonių.

Nuotr. : Viktoras USPASKICH:

Derybų metu Baltarusijos sostinė Minskas nuskambėjo viso pasaulio žiniasklaidoje kaip taikos siekianti valstybė. Visai kitaip apie Baltarusiją buvo pradėta kalbėti Europos Sąjungoje, atšauktos sankcijos, suteikta galimybė visur laisvai keliauti Baltarusijos prezidentui A. Lukašenkai ir jo komandai.

Šioje vietoje aš norėčiau retoriškai paklausti: kodėl panašios iniciatyvos negalėjo imtis Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė, mūsų premjerai, šalies politinis elitas, atsakingas už užsienio politiką? Kodėl panašūs renginiai, tarptautinės taikos derybos nevyksta Lietuvoje?.. Juolab, kad mūsų šalyje kur kas patogiau organizuoti panašius renginius negu Baltarusijoje. Kodėl mūsų šalyje sklando ne taikos balandžiai, o karo krankliai, kodėl čia dominuoja agresyvi, karinė nuotaika?!..

Pratęsiant šią mintį, galėčiau drąsiai pasakyti, kad pastaruoju metu atnaujinta mano politinė programa ženkliai skiriasi nuo oficialaus Lietuvos užsienio politikos kurso. Esu pasirengęs visam pasauliui siųsti ne karo, o taikos signalus, ir spinduliuoti taikos energiją.

Pasaulio valstybės turi matyti, kad Lietuva trokšta taikos ir siekia saugios ekonomikos. Užsienio investuotojai atidžiai stebi situaciją Lietuvoje ir svarsto, ar apskritai jiems verta investuoti į tokią valstybę, kuri yra paversta galimo karinio konflikto buferine zona? Jokia žinoma užsienio firma nenori rizikuoti rimtomis investicijomis Lietuvoje ir todėl mūsų šalies ekonomika negali sparčiai augti, vystytis. Visiems gerai žinoma, taikos faktorius šalies politikoje yra labai svarbus ekonomikos augimui bei stabilumui užtikrinti. Todėl net ir Lietuvos verslininkai nenori per daug čia plėstis bei rizikuoti, nes mato, jog tai pavojingas žaidimas.

Na, o atsakant į jūsų klausimą dėl krašto apsaugos ir armijos finansavimo, aš pasisakau už tai, kad Lietuva turėtų savo modernią, pajėgią armiją, kuri galėtų kažkuriam laikui atlaikyti priešo puolimą. Du procentai skiriami krašto apsaugai, mano nuomone, nėra labai daug. Žinomas posakis: „jei nemaitinsi savo armijos, tai teks maitinti svetimos šalies armiją“. O tai, kad Lietuva priklauso NATO aljansui, manau, teisingas variantas šalies saugumo užtikrinimui.

Visapusiškai naudinga Lietuvai priklausyti Europos Sąjungai, tiktai mes, deja, iki šiol taip ir neišmokome gaunamos ES paramos tinkamai, efektyviai panaudoti. Mūsų valstybės biudžetas kai kuriais metais būdavo papildomas net 25 procentais iš Europos Sąjungos gaunamomis lėšomis. Tai reiškia, jog per 28 atkurtos nepriklausomybės metus Lietuvos valstybė nesugebėjo uždirbti tiek, kad pati save išlaikytų ir patenkintų būtiniausius gyventojų poreikius.

Mums finansiškai ženkliai vis dar padeda Europa, todėl aš drąsiai sakau: Lietuvai tikrai naudinga priklausyti ES. Pastaruoju metu mūsų šalies biudžetas papildomas ES lėšomis apie 15-16 procentų, plius mūsų valstybė skolina ir prie iš ES gaunamų pinigų mes turime pridėti tam tikrą sumą savo pinigų (t. y. koefinansavimas), ir tai sudaro virš 20 procentų šalies biudžete mūsų neuždirbtų pinigų!..

Tai reiškia, jog ekonomine prasme mūsų valstybė yra labai silpna, nors apie rimtas ekonomikos problemas dabar labai mažai kas Lietuvoje apskritai kalba. Apie tai nekalba nei kandidatai į prezidentus, nei ministrai, nei politologai, nei ekonomistai. Atvirkščiai, pas mus nuolat kalbama, jog Lietuvos ekonomika kažkokiu tai keistu, stebuklingu būdu auga?!..

Aišku, mums naudinga būti Europos Sąjungoje ne tik finansiškai, tai ir bendra ES rinka, tai ir laisvas piliečių judėjimas po visa Europą, socialinės garantijos, europietiška kultūra, technologinis progresas ir t.t...

Be abejo, labai daug kas, tame tarpe ir ekonomikos augimas, priklauso nuo šiuo metu vykdomos užsienio politikos prioritetų. Kai nuolatos girdžiu kai kurių politikų ir politologų kalbas, neva Rusija gali užpulti Lietuvą, tai aš taip tikrai nemanau. Nėra jokios prasmės nei tikslo Rusijai pulti Lietuvą. Nieko ypatingai svarbaus čia nėra, kad mus užpultų Rusijos valstybė, jau ir taip užimanti milžinišką teritoriją, pasižyminčią gausiais gamtiniais resursais. Tad šia prasme tikrai nematau karinės intervencijos grėsmės iš Rusijos pusės. Kita vertus, pastaruoju metu yra toks neramus globalusis pasaulis, todėl Lietuvai privalu turėti savo armiją. Na, o saugumo užtikrinimo prasme teisinga yra tai, kad Lietuva priklauso NATO aljansui.

Pasisakydamas prieš karą ir už taikos išsaugojimą Europoje, paminėjote keturių stambių valstybių politinių lyderių pasirašytą Minsko susitarimą dėl paliaubų, pilietinio karo nutraukimo Rytų Ukrainoje, Donbase. Vis tiktai po 2014 metais Ukrainoje įvykdyto kruvino valstybės perversmo (Maidano), kuri finansavo bei politiškai rėmė Vašingtonas ir Briuselis, Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė pavadino Rusija „teroristine valstybe“, kuriai, kaip žinote, šiuo metu taikomos sankcijos (vėlgi inicijuotos tos pačios Amerikos). Sakykite, prašau, ar karinga retorika išsiskirianti, konfrontacinė užsienio politika didžiosios kaimyninės atžvilgiu apskritai gali būti naudinga Lietuvai? Ar nemanote, jog visa tai - politinis akligatvis, keliantis įtampą pasaulyje ir netgi provokuojantis branduolinio karo grėsmę?

Niekam ne paslaptis, kad Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė dažnai sau leidžia neatsargiai daug ką pasakyti (tame tarpe ir apie mane, asmeniškai, daug užgaulios netiesos buvo pasakyta). O kalbant apie prezidentės D. Grybauskaitės karingą retoriką Rusijos atžvilgiu, tai jos vietoje aš tikrai patylėčiau, nes ji sovietmečiu ten mokėsi, darė karjerą, uoliai tarnavo Sovietų Sąjungos komunistinei sistemai net ir tada, kai 1990 metais Lietuvoje buvo paskelbta nepriklausomybė?!..

Kita vertus, atrodo, kad Lietuvos piliečiams yra reikalingas toks šalies vadovas, nors per dešimt Dalios Grybauskaitės prezidentavimo metų mūsų valstybė buvo kur kas daugiau praskolinta, nei prieš tai buvusių prezidentų kartu paėmus!.. Per šį laikotarpį mūsų šalyje ženkliai išaugo skurstančių žmonių armija, apie milijonas tautiečių emigravo iš Lietuvos, išaugo socialinė atskirtis, pas mus mažiausi atlyginimai ir pensijos, pati didžiausia nesantaika ir disharmonija visuomenėje, akivaizdžiai suprastėjo švietimas, sveikatos apsauga, medicina, socialinė apsauga. Per dešimt D. Grybauskaitės prezidentavimo metų mūsų valstybė labai stipriai nuskurdo visose srityse. Bet jūs tik pažiūrėkite į D. Grybauskaitės populiarumo reitingus. Nejau tautiečiai yra pasiruošę už tokią prezidentę balsuoti trečią kartą!?.. Tad jeigu Lietuvos žmonėms tokios prezidentės reikia, kam tada skųstis dėl skurdo, dėl menkų atlyginimų ir pensijų, žemo pragyvenimo lygio, dėl socialiai neteisingo ir blogo gyvenimo?...

Nors prezidentė D. Grybauskaitė žadėjo kovoti su oligarchais, tačiau stambių įmonių šalyje nesumažėjo, jų atsirado dar daugiau, kai tuo tarpu smulkiam verslui sąlygos pablogėjo, jis traukiasi. Tai yra viskas daroma atvirkščiai nei šalies vadovės D. Grybauskaitės buvo pažadėta. Ir nors prezidentė žadėjo normalizuoti santykius su Rusija, tačiau nieko panašaus iki šiol nėra daroma, atvirkščiai, Lietuvos konfrontacija su Rusija ženkliai išaugo.

Mūsų šalyje klesti kriminalinis banditizmas, jūs tik pažiūrėkite, kas darosi Lietuvos kalėjimuose!.. Blogiausia, kad tame kriminale dalyvauja ir kai kurie policijos pareigūnai, kurie turėtų užtikrinti viešąją tvarką. O juk prezidentė D. Grybauskaitė yra atsakinga už savo draugus, paskirtus teisingumo ministrais - Remigijų Šimašių ir Juozą Bernatonį, nes būtent jų vadovavimo laikotarpiu įsigalėjo tokia betvarkė!.. Lietuvos kalėjimuose taikomas ne pataisos režimas, kaip turėtų būti, ten tikras košmaras, pasityčiojimas iš kalinių, fašistinė kolonija, kurią palaiko teisėsaugos pareigūnai. Be abejo, už tokią betvarkę Lietuvos kalėjimuose yra atsakingi teisingumo ministrais prezidentės D. Grybauskaitės paskirti jos draugeliai.

Todėl aš niekaip negaliu nei atsistebėti, nei suprasti, kodėl tautiečiai dar kartą balsuotų už tą pačią prezidentę?!.. Kodėl ir kam tada skųsti, rinktis į protesto mitingus, jeigu jums patinka tokia šalies vadovė?..

Betgi Lietuvos žmonės tyčia yra klaidinami, visuomenė nuolatos dezinformuojama sisteminės žiniasklaidos, meistriškai pritaikant gebelsinės propagandos metodus tautiečiai metų metais mulkinami?

O kodėl manęs visa ši dezinformacija iki šiol nepaveikė? Manau, kiekvienas normalus pilietis pirmiausia turėtų stengtis mąstyti savo galva. Jeigu akivaizdžiai matosi, kad kelis metus iš eilės situacija šalyje ne gerėja, o tik blogėja, priešingai negu skelbia masinės informacijos priemonės, tai reiškia, kad reikia susimąstyti ir patiems ieškoti atsakymų.

Imkime konkretų atvejį. Lietuvos turguose tie patys prekystaliai šalia lietuviškų prekių yra nukrauti užsienietiškais gaminiais, lenkų, vokiečių, prancūzų, italų pagaminta produkcija yra 20 proc. mažesne kaina. Ir kadangi Lietuvos įmonių pagamintoms prekėms privalomai taikomas 20 proc. PVM tarifas, mūsų valdžia turėtų pagaliau suvokti, kad kažkas ne taip yra šalyje su čia veikiančiais įstatymais. Visos Lietuvos įmonės su savo pagamintomis prekėmis yra PVM mokėtojos, kai tuo tarpu užsienyje pagamintoms prekės joks tarifas netaikomas!.. (primenu, aš kalbu apie turgų, o ne apie prekybos tinklus). Akivaizdu, jog prie tokios nelygybės Lietuvos įmonės paprasčiausiai tampa nekonkurencingos ir yra žlugdomos.

Vis tiktai, aš manau, panašūs dalykai pas mus daromi nesąmoningai, dėl politinės valdžios nekompetencijos. Kaip gali Lietuvos įmonės konkuruoti su kitų Europos Sąjungos šalių įmonėmis, kurios yra dvidešimt kartų didesnės?!.. Jeigu, vadovaujantis Lietuvos įstatymais, mūsų įmonės negali augti, plėstis, tai kaip gi mes galime būti konkurencingi ir atsilaikyti prieš 20 kartų stambesnes ES įmones?.. Tai reiškia, kad mūsų gamintojams nebelieka jokių šansų sveikai konkurencijai. O jeigu tik išdrįsta kažkuri Lietuvos įmonė nesilaikyti veikiančių įstatymų, tuoj pat yra baudžiama konkurencijos tarnybos ir mokesčių inspekcijos.

Jeigu, pasak jūsų, Lietuvos žmonės trečią kartą balsuotų už tą pačią prezidentę D. Grybauskaitę, kuri praskolino ir visomis prasmėmis nuskurdino mūsų valstybę, kokią tada matote išeitį iš tokios absurdiškos situacijos? Ką reikėtų daryti, kad Lietuvoje pagaliau susiformuotų rimta pilietinė-politinė opozicija, pajėgi per rinkimus demokratiškai perimti šalies vairą į savo rankas?

Labai norint, išeitį visada galima rasti. Mano teikiami pasiūlymai ir Darbo partijos politinė programa, iš esmės skiriasi nuo dabartinės sisteminės valdžios kurso. Be abejo, yra ir daugiau Lietuvoje panašiai mąstančių politikų. Manau, mums tikrai verta pabandyti visiškai kitaip valdyti valstybę. Pirmiausia reikėtų rimtai paanalizuoti ekonominę situaciją šalyje, surengti profesionalias, argumentuotas ir atsakingas diskusijas. Politikams reikėtų nepatingėti ir nepabijoti susitikti su verslo žmonėmis, teikiančiais konstruktyvius pasiūlymus.

Bet jeigu tą patį siūlo naujieji kandidatai, kaip ir dabar valdžioje esantys, tai kokia tada prasmė piliečiams per rinkimus už juos balsuoti?.. Žmonės turėtų pagaliau suvokti, kad pirmiausia jie patys yra atsakingi, jei per rinkimus nuolat balsuoja vis už tuos pačius politikus ir tokią valdžią, kuri tesugeba dar labiau nuskurdinti valstybę!.. Kadangi iš Lietuvos emigruoja darbingo amžiaus žmonės, mes esame priversti kviestis kitų šalių piliečius, iš Ukrainos, Baltarusijos, Moldavijos, nes paprasčiausiai mums jau ima stigti dirbančiųjų.

Kai kas galėtų pasakyti, tada jūs, verslininkai, kelkite atlyginimus ir žmonės nevažiuos iš Lietuvos. Bet tai yra labai primityvus mąstymas, nes pavieniai verslininkai negali kelti atlyginimų daugiau nei diktuoja rinka. Tad štai ką būtent reikia padaryti, kad mūsų šalies verslo aplinka būtų patrauklesnė investicijoms nei aplinkinėse valstybėse, nediskriminuojat Lietuvos įmonių prieš kitų ES šalių įmones!..

Prieš 2020 metų Seimo rinkimus ketinu apvažiuoti visą Lietuvą ir pristatyti Darbo partijos programą. Jei žmonės įsiklausys į mano teikiamus pasiūlymus, kaip galima būtų pakeisti situaciją šalyje, ir jeigu palaikys per rinkimus, tokiu atveju bus uždegta žalia šviesa esminėms permainoms. O jeigu ne, tai ne. Reiškia, žmonėms patinka tokia „tvarka“, kokia egzistuoja dabar, tai yra merdinti, lendanti į skolas, skurdinama valstybė!..

Taip, ir mes, politikai, padarėme nemažai klaidų, bet iš savo klaidų pasimokėme. Tą patį turi daryti ir Lietuvos žmonės, per rinkimus balsuojantys piliečiai, kurie nėra patenkinti dabartine situacija mūsų valstybėje. Dažnai man priekaištaujama, kad jau buvau valdžioje, betgi aš niekad nebuvau nei premjeru, nei prezidentu. O juk būtent premjero rankose 99 procentai vykdomosios valdžios galių!.. Būti Seimo nariu, tai dar nereiškia būti valdžioje. Būdamas Seime ir neturėdamas kritinio palaikančių balsų kiekio, galinčio priimti naujus įstatymus, tu faktiškai nieko negali pakeisti. Net jeigu ir pateiki Seimui svarstyti naujus įstatymus, jiems priimti pritrūksta balsų, nes konservatoriai ir socialdemokratai piktybiškai už juos nebalsuoja.

Aš, kaip Darbo partijos vadovas, esu pasiruošęs dirbti su įvairių partijų politikais. Pastaruosius kelis metus praktikuoju filosofiją, kuri teigia: su visais žmonėmis, norinčiais pasikeisti ir potencialiai daryti kažką gero bendruomenei ar valstybei, reikia mokėti dirbti kartu. Juolab, esant tokiai kritiškai situacijai mūsų valstybėje, esminių permainų siekiantiems tautiečiams tiesiog yra būtina vienytis, o ne skaidytis!..

Esu atviras konstruktyviam dialogui absoliučiai su visais geros valios žmonėmis. Vienintelė mano politinė ambicija – tai pasitarnauti Lietuvos gerovei, nes čia auga mano vaikai, čia noriu sutikti senatvę. Ir todėl man tikrai ne vis tiek, kas iš tikrųjų vyksta Lietuvoje, kokia reali situacija šiame krašte. Būtent čia reikia kurti stabiliai augančią, ekonomiškai tvirtą valstybę, ir visomis išgalėmis priešintis tam, kad destruktyvių politinių jėgų didinamos konfrontacijos tarp JAV ir Rusijos atveju Lietuva netaptų karinio konflikto buferine zona.

Dėkoju jums už interviu pokalbį.

