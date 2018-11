Tarnauji Tėvynei – atimsime vaiką. Su kariuomenės diena!

Geros charakteristikos kario vaikas buvo atimtas iš jaukios ir saugios aplinkos, kai tuo metu pats karys buvo karinėje užduotyje. Kiekvienas iš Jūsų, Kary, grįžę iš tarnybos, galite nerasti savo vaiko, o tuo tarpu Krašto apsaugos ministerija (KAM) ir Socialinių reikalų ir darbo ministerija mėnesių mėnesius neras Jums laiko padėti.



Neseniai VšĮ „Karių teisių gynimo centras“ pasidalino prieš kelis metus rašytu atviru laišku Prezidentei, kuriame prašiau liautis daryti parodiją iš kariuomenės. Skaitytojai klausinėjo, kodėl jį pasidalinau, gi jis senas. Taip, straipsnis buvo senas, tačiau problema vis dar išliko ta pati. Todėl nusprendžiau, kad per kariuomenės dieną reikia ne tik ja puikuotis, kai į rikiuotes suvaromi savo noru ir net nesavo noru kariai, kurie kenčia nuo tos pačios vadovybės ir aukščiausių vadų apatijos ir abejingumo kario kasdienei buičiai, bet atkreipti visuomenės dėmesį į Kario problemas.



Ryt (2018-11-24) Vilniuje sugužės minios žmonių žiūrėti amžiaus žygiavimą, kuriame puikuosis nuostabia Lietuvos armija šalies Prezidentė, Ministras pirmininkas, aukšto rango politikai, valdininkai ir pareigūnai. Kariuomenės vadas puikuosis savo kariais ir NATO partneriais. O už jų visų nugaros trins rankas ir žvangins įrankius stambaus kapitalo įmonės laukiančios brangių statybų ir brangių visureigių konkurso, kurį laimins būtent tie patys asmenys. Lietuvos kariuomenę gražina ne pompastiškos parodijos, eisenos ir liaupsės, o karių, kuriuos supa KAM nesprendžiamos problemos, atsidavimas Tėvynei ir tikėjimas bei viltis, kad kada nors KAM pradės spręsti tas paprasto kario problemas.



Per šiuos metus kariai kreipėsi į VšĮ „Karių teisių gynimo centrą“ dėl įvairiausių problemų, kada ima į šaukimą jaunuolius ir netik, visiškai neįvertinę kokią žalą tai padarys asmeniui, kuris turi tūkstantinius įsipareigojimus kredito įstaigoms, ir tokiu būdu per 9 mėnesius Tėvynės labui sugriauna jo gyvenimą, nes žlunga kario finansinė padėtis, griūva paskolos. Kariuomenė į tai atsako – Tėvynė tave šaukiau, ko verki, po tarnybos atgal įmeta į kreditorių nasrus ir neištiesia jokios pagalbos rankos; ima asmenis į tarnybą su stuburo traumomis, pilnapadžius, o paimtus galutinai sužaloja ir grąžina artimiesiems; su išleidimu į atsargą profesinės karo tarnybos kariams padovanoja sąskaitą po kelis tūkstančius eurų už šovinius; verčia tarnauti viršvalandžius, tačiau už juos neapmoka ar neatiduoda laisvomis dienomis, tačiau dar ir atimą vaikus. Problemų yra aibė, kurių nemato nei Krašto apsaugos ministras, nei Prezidentė, nei Kariuomenės aukščiausio rango vadai.



Ilgą karių tarnyboje bėdų sąrašą papildė dar viena labai didelė problema – tarnyba kariuomenėje – grėsmė vaikui. Kiekvienas karys, kuris tarnauja kariuomenėje ir tarnauja viršvalandžius, už juos ne tik kad negauna pinigų, negauna visų priklausančių laisvų nuo tarnybos dienų, tačiau tampa grėsme vaikui ir yra potencialus taikinys vaiko teisių apsaugos tarnyboms. Į VšĮ „Karių teisių gynimo centrą“ kreipėsi karys, kuris pranešė, kad Krašto apsaugos ir Socialinių reikalų ir darbo ministrai nereaguoja į kario prašymą padėti. Vaikų teisių apsaugos tarnyba „nustatė“, jog kario tarnyba yra grėsmė vaikui, ir atėmė jį be jokio teismo sprendimo, kurio nėra iki šiol. Į mus pasikreipęs pagalbos, kurios negavo iš KAM ministro, karys atsiuntė dokumentus ir laišką:



„Laba diena, kreipiuosi į Jus dėl savo mažamečio sūnaus. Kreipiausi į KA ministrą, Soc. apsaugos ir darbo ministrą, kitas valstybines institucijas, tačiau jokio atsakymo negavau iki šiol. Valstybinė institucija, o tiksliau Kauno m. VTAS grubiai pažeidžia mano sūnaus pilietines teises, o mano tarnybą ir priesaiką Lietuvai vadina "nesuderinamu su tėvyste"... Kauno m. VTAS tiesiogiai daro man spaudimą, grasina, kad atsisakyčiau savo darbo, keisčiau gyvenamą vietą, komandiruotes ir misijas vadina "slapstymusi nuo vaiko" ar "vyksta savo malonumui"...Prašau Jūsų skirti laiko, kad susitikęs su Jumis galėčiau akis į akį papasakoti savo susidariusią situaciją. Pridedu prašymus ir dokumentus, kuriuos siunčiau ir kreipiausi pagalbos į įvairias instancijas. P.S. aš esu LK PKT karys. Pridedu ne visus dokumentus, nes dydis per didelis.“



Įrodymų yra daug, jog vaikas aiškiai paimtas be pagrindo, tačiau tai nerūpi KAM ministrui. Tikiuosi Kariui grąžins atimtą vaiką. Aš ir VšĮ „Karių teisių gynimo centras“ darysime viską, kad šiam kariui vaikas būtų sugražintas, ši praktika būtų panaikinta, o kariai, išėję į tarnybą, nebijotų grįžę neberasti vaiko, palikto pas artimus saugioje aplinkoje.



Kol KAM ministras neskirs kariams laiko per Vyriausybės valandą ir neiškarš kailio L. Kukuraičiui, dėl sukurtos įdingos vaiko grobimo tvarkos, o vietoje to planuos brangius, nepaaiškinamai dvigubai ar trigubai brangesnius, viešuosius pirkinius visureigiams už 100 mln. Eur ir statybas už 150 mln. Eur., o Prezidentė slapstysis Baltuosiuose rūmuose, tai bus sunku padaryti, nes vaikų grobėjai turi gerą rimtą stogą.



Todėl, prašau, nustokite daryti iš kariuomenės parodiją ir vieną dieną spręskite realias karių problemas.



Su kariuomenės diena, Kariai! Aš už Jus, o ar KAM ministras ir Prezidentė už Jus? Jums spręsti.



P. S.