Z. Vaišvilai ir jo šeimai gręsia ir fizinis susidorojimas

2018 m. lapkričio 21 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų Eimanto Grakausko ir Zigmo Vaišvilos, Kęstučio Eivos spaudos konferencija Seime „Visų pirma, įveikime baimę ir save“ pranešimas spaudai

Vaikų atėmimas iš šeimų peržengė visas įmanomas mūsų visuomenės ir valstybės griovimo ribas, pasėjo BAIMĘ kiekvienoje šeimoje. Baimę net susilaukti vaiko!

Kaip tam priešintis, kaip įveikti baimę kažką daryti? Net baimę gimdyti vaikus ir juos auginti!

Visi suvokiame, kad ir vaikų atėmimui, ir kitais susidorojimo su Lietuvos piliečiais atvejais prieš mus paleista valstybės vardu veikianti mašina, kurios priešakyje – jėgos ir teisėsaugos sistemos.

Vien protestų ir straipsnių alternatyvinėje žiniasklaidoje, interneto erdvėse nepaks. Kol kas veikia mūsų susidorojimo užsakovų apsimetimas, kad jie nepastebi mūsų nuomonės, mūsų protestų, mūsų rūpesčių.

Todėl manome ir siūlome organizuotai ir susitelkus tą pačią teisėsaugos sistemą nukreipti ir priešinga kryptimi – teisėsaugai duoti mūsų teisėtai užsakomo darbo. Ir daug tokio darbo prieš tuos, kurie teisėsaugai užsako sudoroti mus. Ir teisėsauga pradės keistis. Nes ten dirba taip pat žmonės. Jie taip pat turi savo vaikus, šeimas. Jei šiandien jie yra VISKAS, tai rytoj tokioje valstybėje ir jie bet kurią dieną gali tapti NIEKUO.

Tačiau, visų pirma, įveikime save – nustokime galvoti, kad tai daryti beviltiška. O tuomet pradėkime veikti – skųsti ne kaimyną ar praeivį, o visus valdininkus ir pareigūnus nuo eilinio iki paties aukščiausio. Tuos, kurie mus ignoruoja ir kurie, gavę MŪSŲ VALSTYBĖS įgaliojimus, šiuos įgaliojimus naudoja prieš MUS ir MŪSŲ valstybę. MŪSŲ YRA DAUGIAU! DAUG KARTŲ DAUGIAU!

Tik praėję šiuos pragaro kelius suvoksime, kad galime pakelti galvas ir eiti drauge pirmyn, bet ne palikti Lietuvą. Būkime reiklūs ir sau, ir valdžiai.

Chrestomatiniu, ko gero, taps Zigmo Vaišvilos pavyzdys. Po to, kai 2009 metais prieš Respublikos Prezidento rinkimus jis bandė viešai pasakyti, kokia dalia siūloma Lietuvos žmonėms, praėjus savaitei po Prezidentės Dalios Grybauskaitės inauguracijos buvo sudaryta 5 prokurorų grupė dėl Z. Vaišvilos vadovaujamos UAB „FF Lizingas“ iš AB „Oruva“ pirkto turto, kuris tariamai buvo įkeistas finansų ministerijai. Z. Vaišvilai ir BAB „Oruva“ bankroto administratoriui pusantrų metų bandyta pareikšti įtarimus. Nepavyko. Ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas 2011-02-15 Šiaulių apygardos prokuratūros nutarimu, kuriame konstatuota, kad nei bankroto administratorius, nei Z. Vaišvila nepadarė nieko nusikalstamo. Paaiškinta priešingai - BAB „Oruva“ turtą iššvaistė kreditorių komitetas nepagrįstai nukainavęs BAB „Oruva“ turtą. Šio kreditorių komiteto narių dauguma buvo iš finansų ministerijos, nutarimais. Prokuratūra nepradėjo tirti į BAB „Oruva“ sąskaitą Parekss banke Rygoje finansų ministerijos sumokėtų 25 mln. Lt nusirašymo į šio banko sąskaitą, apeinant kitus BAB „Oruva“ kreditorius, o kreditorių komitetas neleido bankroto administratoriui kreiptis į teismą. Tuometinė finansų ministrė D. Grybauskaitė, pasistačiusi kotedžą, jau buvo tapusi mūsų Prezidente.

Finansų ministerija nenurimo ir 2011 m. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą civiline tvarka dėl 6,911 mln. Lt prisiteisimo iš UAB „FF Lizingas“. Teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – areštavo šiai sumai visą įmonės nekilnojamąjį turtą. Pradėjo vėluoti įmonės atsiskaitymai. 2013 m. kovo mėn. UAB „FF lizingas“ vyr. finansininkė E. Šilinienė pasisavino apskaitos duomenis ir kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą dėl UAB „FF Lizingas“ bankroto bylos iškėlimo. Pirmą kartą teismas atsisakė kelti bankroto bylą, nes nenustatė nemokumo. Antrą kartą teisėjas Dainius Rinkevičius 2013-09-10 nusprendė ją iškelti. Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėjo 2013-11-13, Lietuvos apeliacinio teismo teisėjui Gintarui Pečiuliui atmetus skundą dėl bankroto bylos iškėlimo. Bankroto administratore buvo paskirta UAB „Admivita“.

Prieš pat šį įvykį 2013-11-06 kita Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija, vadovaujama Danutės Gasiūnienės, panaikino Vilniaus apygardos teismo sprendimą dėl 6,911 mln. Lt priteisimo finansų ministerijai iš UAB „FF Lizingas“, grąžino bylą pirmosios instancijos teismui, kad nustatyti, ar tikrai UAB „FF Lizingas“ iš AB „Oruva“ pirktas turtas buvo įkeistas finansų ministerijai. Hipotekos registre jokio įkeitimo nebuvo įregistruota. Finansų ministerija, pamačiusi, kad teismas žiūri ne pro pirštus, sumažino ieškinį nuo 6,911 mln. Lt iki 86,4 tūkst. Lt. UAB „FF Lizingas“ tuo metu jau atstovavo bankroto administratorius UAB „Admivita“. Šį finansų ministerijos reikalavimą pripažino. Kaip ir visus kitus dirbtinai sukurtus.

Buvusio KGB etatinio darbuotojo ir Lietuvos kriminalinei policijai vadovavusio Algirdo Matonio brolio Juozo Matonio vadovaujamos UAB „Skomė“ ir UAB „Baltic arms“ kreipėsi į Kauno apygardos teismą dėl UAB „FF Lizingas“ bankroto pripažinimo tyčiniu, t.y. kad Z. Vaišvilai dėl to būtų iškelta baudžiamoji byla. 2016-08-04 teisėjas Gintautas Koriaginas nutarė, kad šis bankrotas tyčinis. 2016-06-29 sužalotas Z. Vaišvila atskirąjį skundą dėl šios Kauno apygardos teismo nutarties diktavo dukrai Vaivai po pirmųjų trijų chirurginių operacijų – stuburo antrojo slankstelio lūžio susriegimo ir abiejų riešų rekonstrukcijos.

Dukra Vaiva pusantrų metų nedirbo, kad padėtų tėvui bent spėti susigaudyti, kas vyksta teismuose. 2017-02-17 Lietuvos apeliacinio teismo teisėja Virginija Čekanauskaitė iš teisėjo G. Koriagino nutarties pašalino motyvus dėl Z. Vaišvilos sudarytų sandorių, tačiau paliko galioti bankroto pripažinimą tyčiniu. Z. Vaišvila tariamai neperdavė bankroto administratoriui dokumentų ir turto už 2,4 mln. Eur, esą sugadino įmonės apskaitos programą, esą neperdavė nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, esant tariamai nemokiai įmonei nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Nežinia, kodėl taip nusprendė teisėja V. Čekanauskaitė, nors byloje yra įrodymai, paneigiantys šiuos teismo teiginius, o nekilnojamąjį turtą, registruojamą viešame Nekilnojamo turto registre, bankroto adminsitarorius buvo ne tik perėmęs, bet ir pardavęs. Gamybos įrengimus ir atsargas Z. Vaišvila perduoti negalėjo, nes šį turtą pavogė, pagal Z. Vaišvilos pareiškimą vyksta ikiteisminis tyrimas.

2016 m., pasinaudojus sunkia Z. Vaišvilos sveikatos būkle, be jokio teisinio pagrindo bankroto administratoriui sulaikius jam mokėtiną teismo patvirtintą darbo užmokestį, visas UAB „FF Lizingas“ nekilnojamasis turtas buvo pasisavintas ir/ar iššvaistytas bankroto administratoriaus ir kreditorių komiteto, kurio pirmininkė - J. Matonio vadovaujama UAB „Baltic arms“. Lėšų švaistymu ir tokiu turto pardavimu (kas nenorėtų Palangoje 10 arų gyvenamosios paskirties sklypų pirkti po 1333,33 Eur!?) įmonei padaryta žala – apie 3,5-4 mln. Eur. Ir viskas „teisėta“, nes viską bankroto adminstratorius padarė, vykdydamas kreditorių komiteto nutarimus. Kaip ir Snoro banke.

Šiemet susidorojimo su Z. Vaišvila įgyvendintojai nusprendė dar kartą pabandyti iš Z. Vaišvilos atimti teisę būti juridinių asmenų valdymo organų nariu. Kad nesugalvotų kur nors į valdžią pakliūti. Praėjus penkeriems metams bankroto administratorius Kauno apygardos teismo to ir paprašė, nors toks jų prašymas 2014 m. jau buvo nagrinėtas Vilniaus apygardos ir Lietuvos apeliaciniame teismuose ir buvo atmestas.

Ir šie veikėjai „užsirovė“. Ta pati Lietuvos apeliacinio teismo teisėja D. Gasiūnienė, kuri 2013-11-06 nutartimi panaikino 6,911 mln. Lt priteisimą finansų ministerijai iš UAB „FF Lizingas“, įsiteisėjusia ir neskundžiama 2013-11-07 Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi panaikino ir Kauno apygardos teismo teisėjos Nijolios Indreikienės nutartį dėl apribojimo Z. Vaišvilai 5 metus būti juridinių asmenų valdymo organų nariu ir nustatė, kad Z. Vaišvila neprivalėjo kreiptis į teismą dėl UAB „FF Lizingas“ bankroto bylos iškėlimo. Kodėl? O gi todėl, kad teisėjos D. Gasiūnienės priimta Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi nustatyta, kad pirmosios ir apeliacinės instancijų teismai, nutarę, kad keltina UAB „FF Lizingas“ bankroto byla, o šis bankrotas pripažintinas tyčiniu, net nenustatinėjo, ar įmonė nemoki, kada ji tapo nemoki. Jei tokia buvo. Bankroto įsiteisėjimo dieną 2013-11-13 UAB „FF Lizingas“ balanse apskaitoma turto už daugiau kaip 13,333 mln. Lt, o įsipareigojimai (ne visi jie pradelsti) – 2,22 mln. Lt. Įmonės nemokumas yra, kai jos pradelsti įsipareigojimai didesni nei 50% įmonės balanse apskaitomo turto vertės.

Jau bankroto administratoriaus sudaryti 2013-12-31 ir 2014-12-31 UAB „FF Lizingas“ metiniai balansai patvirtina panašius skaičius, t.y.; tai, kad įmonės nemokumo nebuvo ir po bankroto bylos iškėlimo.

Teisėja D. Gasiūnienė nustatė dar vieną svarbią aplinkybę – bankroto administratorius ir suinteresuoti asmenys UAB „Skomė“ bei UAB „Baltic arms“ nepateikė jokių įrodymų, kurie paneigtų Z. Vaišvilos įrodymus, kad UAB „FF Lizingas“ buhalterinės apskaitos programą nutarė nurašyti ir sunaikinti su jos duomenimis ne Z. Vaišvila, o kreditorių komitetas, ir tai įvykdė bankroto administratorė UAB „Admivita“.

Tokiu būdu bene vienintelės teisėjos Danutės Gasiūnienės (nuotr. viršuje) stiprybės ir sąžinės dėka griūva penkiolika metų finansų ministerijos, kuriai vadovavo D. Grybauskaitė, ir J. Matonio pradėtos galimai nusikalstamos bendros veikos. 2009 m. pasinaudojus Z. Vaišvilos bandymu dalyvauti Respublikos Prezidento rinkimuose, su bendrininkais buvo perimtas UAB „Skomė“ valdymas (7676 kv.m. komercinio renovuoto ploto patalpos Konstitucijos pr. 12 Vilniuje. Prokuratūra „nemato“, kad J. Matonis valdo šią įmonę, naudojantis nuo 2014-12-06 neegzistuojančios off-shore įmonės Divine Consult Ltd balsavimais UAB „Skomė“ akcininkų susirinkime. Šią įmonę J. Matonis įregistravo UAB „Skomė“ akcininke suklastotų dokumentų pagrindu. Šią ketverius metus neegzistuojančią įmonę Diivne Consult UAB „Skomė“ akcininkų susirinkimuose kitų suklastotų dokumentų pagrindu atstovauja advokatas Audrius Aničas. Ir prokuratūra to „nemato“.

Z. Vaišvila turi ir rašytinius įrodymus apie finansų ministerijos ir UAB „Skomė“ bei UAB „FF Lizingas“ bankroto bylą inicijavusios vyr. finansininkės Editos Šilinienės susirašinėjimą dėl bendrų pastangų bylose prieš Z. Vaišvilos vadovaujamą UAB „FF Lizingas“ bei keitimąsi dokumentais.

Jungtinis Z. Vaišvilos oponentų frontas, remdamasis teismų nutartimis dėl UAB „FF Lizingas“ bankroto bylos iškėlimo ir šio bankroto pripažinimo tyčiniu, užsuko skolų iš Z. Vaišvilos priteisimo mašiną. Teismai, praktiškai nesiaiškindami šių bylų aplinkybių ir pateiktų įrodymų, iki šiol priteisinėjo iš Z. Vaišvilos sumas, remdamiesi tik tuo, kad UAB „FF Lizingas“ bankrotas pripažintas tyčiniu. Citata iš Z. Vaišvilos oponentų procesinio dokumento teismui: „...išieškojimas iš atsakovo Z. Vaišvilos turėtų trukti dar bent kelis šimtus metų ar net tūkstančius metų, kas savaime suprantama, neįmanoma.“ Ši patyčia – iš naujausios UAB „FF Lizingas“ bendros su UAB „Skomė“ ir UAB „Baltic arms“ bylos jau ne tik prieš Zigmą Vaišvilą, bet ir prieš jo dukrą Vaivą, į kurios sąskaitą buvo sumokėta Z. Vaišvilos gyvybės daudimo išmoka po to, kai jis 2016-06-29 įvykio, prie kurio jį privedė tei patys asmenys, stebuklingai liko gyvas. Dukra pusantrų metų po 2016-06-29 įvykio nedirbo, kad padėtų tėvui, atidėjo savo vestuves. Prieš savaitę Z. Vaišvila per vieną dieną gavo rekordinį pašto pranešimų apie procesinius dokumentus skaičių – 18.

Tai yra ne tik visiškas moralinis nuopolis. Šiais laikais tai vadinama mobingu. Visapusiška patyčia, siekis žmogų sunaikinti psichologiškai, fiziškai, finansiškai, morališkai. Ir be abejo, politiškai, paskelbus jį nacionaline grėsme. Be įrodymų, nes Z. Vaišvilos atkaklumo dėka iš Generalinės prokuratūros šiemet gautas VSD atsakymas, kuriame jau rašoma, kad informacija, kurios pagrindu Z. Vaišvilas buvo įtrauktas į 2015 m. „Grėsmų nacionaliniam saugumui verinimą“, nėra slapta. Tačiau Z. Vaišvilai VSD jos vistiek neteikia. Gaus ją Z. Vaišvila. Jei ne iš prokuratūros, tai per administracinį teismą. Jei ši informacija išvis egzistuoja.

Įdomu, kokia „supergrėsme“ Zigmą Vaišvilą VSD ir AOTD prie KAM paskelbs 2019 m., t.y. prieš Respublikos Prezidento rinkimus?

Kai kas manė, kad tokiais veiksmais sustabdys Zigmą Vaišvilą. Nepavyko. Jie jo nepažįsta. Jie neįvertino jo patirties, sugebėjimų ir būdo. Z. Vaišvila VSD vadą Darių Jauniškį 2016 m. kovo 31 dieną viešai ir pagrįstai išvadino menkysta. D. Jauniškis į tai net nesureagavo. Tačiau po to, kai Z. Vaišvila ir A. Nakas kreipėsi į teismą privataus kaltinimo tvarka, asmeninės atsakomybės išsigandęs D. Jauniškis parašė Z. Vaišvilai 207-09-29 VSD raštą, kad Z. Vaišvila nebuvo grėsme nacionaliniam saugumui. Tokiu Dariumi Jauniškiu ir iki šiol remiasi Lietuvos valstybės saugumas.

UAB „FF Lizingas“ bankroto byla jau atsukinėjama atgal. Z. Vaišvila kreipėsi į teismą dėl proceso atnaujinimo dėl šios bankroto bylos iškėlimo, nurodė, kad tuo atveju, jei teismas šį beprecedentį atveją nesugebės išnagrinėti civilinio proceso tvarka, paprašyta bylą perduoti prokuratūrai.

Šiandien Z. Vaišvila kreipėsi ir į Generalinę prokuratūrą. Pranešėjai mano, kad Z. Vaišvilai ir jo šeimai gręsia ir fizinis susidorojimas. Teisėja D. Gasiūnienė (garbė jai), kad ir be pavardžių, bet atvėrė duris į šią niekšų gūžtą. Vakar teisėja D. Gasiūnienė nusišalino ar buvo nušalinta nuo bylos, kurioje ji buvo pranešėja ir pirmininkė ir kurioje nagrinėjamas reikalavimas iš Z. Vaišvilos priteisti per 0,6 mln. Eur. Pirmosios instancijos teismas (teisėja Vilija Mikuckienė) tai jau ir padarė, remdamasis faktiškai vieninteliu argumentu – dirbtinai ir melagingai sukurptu UAB „FF Lizingas“ bankroto pripažinimu tyčiniu.

Todėl teisėjos D. Gasiūnienės gynimas taip pat tampa be galo svarbus.

Mnaome, kad teisėjai Dainius Rinkevičius, Gintaras Pečiulis, Gintautas Koraiginas ir Virginija Čekanauskaitė (ji – jau pensijoje), Lietuvos valstybės vardu sukūrę šį įsiteisėjusį „teisingumą“ UAB „FF Lizingas“ bankroto byloje, turi nedelsiant atsistatydinti.

Šis chrestomatiniu tampantis Zigmo Vaišvilos kovos su sistema, pavergusia savo siekiams įgyvendinti ir teisėsaugą, pavyzdys patvirtina, kad mums visiems būtina ne tik telktis, bet ir teisėsaugą nukreipti prieš tuos, kurie iki šiol tai darė, visų prima, prieš mus. Ir ta pati teisėsauga pradės laisvėti iš šios neteisėtos įtakos.

Labai svarbu mums patiems, visų pirma, įveikti save ir baimę.

Būtent baime ir iš jos išplaukiančia neviltimi mus ir valdo.

Žemiau pateikiama ir minima Apeliacinio teismo nutartis

Civilinė byla Nr. 2-1498-241/2018 Teisminio proceso Nr. 2-55-3**00501-2013-7 Procesinio sprendimo kategorija 3.4.3,11

LIETUVOS APELIACINIS TEISMAS

NUTARTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 2018 m, lapkričio 7 d. Vilnius Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Gasiūnienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens Zigmo Vaišvilos atskirąjį sk&adą dėl Kaimo apygardos teismo 2018 m. birželio 22 d. nutarties, priimtos pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „FF LIZINGAS“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „A&nNite“ prašymą dėl suinteresuoto asmens Zigmo Vaišvilos teisės eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu apribojimo, uždarosios akcinės bendrovės „FF LIZINGAS“ bankroto byloje (civilinės bylos Nr. B2-212-230/2018). Teismas nustatė: I. Ginčo esmė 1. BU AB „FF LIZINGAS“ bankroto administratorė UAB „Admivita“ kreipėsi į teismą, prašydama apriboti buvusio įmonės vadovo Zigmo Vaišvilos teisę nuo 3 iki 5 metų eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu, 2. Nurodė, kad Zigmas Vaišvila įstatyme nurodytais terminais nepateikė pareiškimo dėl bankroto bylos UAB „FF LIZINGAS“ iškėlimo; po nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos neperdavė bankroto administratorei visų įmonės dokumentų ir turto; sistemingais veiksmais trukdo vykdomoms BUAB „FF LIZINGAS" bankroto procedūroms, 3. Suinteresuotas asmuo Zigmas Vaišvila su bankroto administratorės prašymu nesutiko ir prašė bylą nutraukti esant įsiteisėjusiam teismo sprendimui, priimtam dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu; bylos nenutraukus, ją sustabdyti iki įsiteisės teismų sprendimai civilinėse bylose Nr. e2-821-912/2017 ir Nr. e2-4561-640/2017, taip pat iki bus priimtas procesinis sprendimas ikiteisminiame tyrime Nr. 40-9-00392-14; už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis bankroto administratorei UAB „Admivita“ ir jos vadovui skirti baudas; pranešti prokuratūrai dėl galimai nusikalstamų veikų, išreikalauti papildomus įrodymus. 4. Nurodė, kad UAB „FF LIZINGAS“ trumpalaikis nekilnojamasis turtas bankroto administratorės UAB „Admivita“ ne tik perimtas, bet ir parduotas ir/ar iššvaistytas ar pasisavintas už mažas kainas; UAB „FF Lizingas“ bankroto bylos iškėlimą nulėmė nepagrįstas 6 911 000 Lt dydžio turto areštas, dėl kurio pradėjo vėluoti atsiskaitymai su kreditoriais, ir kuris nulėmė bankroto bylos iškėlimą net nesant įmonės nemokumo. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė 5. Kauno apygardos teismas 2018 m. birželio 22 d, nutartimi administratorės prašymą tenkino - buvusiam BUAB „FF LIZINGAS“ vadovui Zigmui Vaišvilai apribojo teisę 5 metus eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu. 6. Teismas nurodė, kad aplinkybės dėl pareiškimo dėl bankroto bylos UAB „FF LIZINGAS“ iškėlimo nepateikimo konstatuotos įsiteisėjusiais .teismą sprendimais bylose, kuriose dalyvavo tie patys asmenys, t. y: Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 10 d. nutartimi dėl bankroto bylos iškėlimo, kuri įsiteisėjo 2013 m. lapkričio 13 d, Lietuvos apeliaciniam teismui palikus pirmosios instancijos teismo nutartį nepakeistą, Kauno apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 4 d. nutartimi dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu, kuri pakeista Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. vasario 17 d. nutartimi, todėl papildomai Šios aplinkybės neįrodinėtinos, 7. Teismas pažymėjo, kad nurodytuose teisiną sprendimuose konstatuota, jog įmonės vadovas Zigmas Vaišvila ne tik laiku nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos UAB „FF. LIZINGAS“ iškėlimo, bet priešingai, tam priešinosi - prašė bylą nutraukti, o bankroto byla iškelta pagal bendrovės kreditorių pareiškimus. Iškeliant bankroto bylą teismai konstatavo abu Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme (toliau - Į3Į) 9 straipsnio 7 dalies 1 punkte numatytus pagrindus bankroto bylai iškelti. Taigi susidarius didelėms įmonės skoloms savo darbuotojams ir neturint finansinių galimybių atsiskaityti su jais, vadovas Zigmas Vaišvila nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo taip toliau didindamas įmonės įsipareigojimus. 8. Teismas atkreipė dėmesį, kad Kauno apygardos teismas 2016 m. rugpjūčio 4 d. nutartyje, pripažindamas BUAB „FF LIZINGAS“ bankrotą tyčiniu, konstatavo, kad įmonei iškėlus bankroto bylą, jos buvęs vadovas Zigmas Vaišvila pažeidė pareigą perduoti bankroto administratoriui visą įmonės turtą ir dokumentus, todėl darytina išvada, kad įmonės vadovas netinkamai vykdė įstatymuose, steigimo dokumentuose jam nustatytas pareigas, susijusias su įmonės valdymu. Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. vasario 17 d. nutartimi pakeisdamas Kauno apygardos teismas 2016 m. rugpjūčio 4 d. nutartį sprendė, kad yra pagrįsti pirmosios instancijos teismo nutarties motyvai, susiję su netinkamu buhalterinės apskaitos tvarkymu. 9. Teismas nurodė, kad nagrinėjamoje bankroto byloje taip pat galioja Vilniaus apygardos teismo nutartys, tikrintos apeliacine tvarka, kuriose nustatyti faktai, kad Zigmas Vaišvila iki šiol nėra įvykdęs pareigos administratorei perduoti visą įmonės turtą ir dokumentus - už minėtos pareigos neįvykdymą teismo nutartimis jam paskirtos baudos. Teismas nustatė, kad iki šiol Zigmas Vaišvila nėra perdavęs bendrovės atsargų, pirminių apskaitos dokumentų originalų, UAB „FF LIZINGAS“ valdybos posėdžių ir akcininkų susirinkimų protokolų, nesuteikęs informacijos apie prisijungimo galimybes prie pagrindinėje įmokės buveinėje esančių kompiuterių, kuriuose privalo būti saugomi buhalterinės apskaitos dokumentai ir registrai. 10. Teismas nurodė, kad įmonės valdymo organai privalėjo perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą dienos duomenimis, ir visus dokumentus per 15 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Nutartis iškelti bankroto bylą įsiteisėjo 2013 m. lapkričio 13 d., taigi BUAB „FF LIZINGAS“ vadovas įmonės dokumentus bei turtą pagal balansą turėjo pateikti iki 2013 m. lapkričio 28 d. Pažymėjo, kad Zigmas Vaišvila dėl įmonės turto (atsargų) vagystės į ikiteisminio tyrimo institucijas kreipėsi tik 2014 m. rugsėjo 4 d., t. y. praėjus 10 mėnesių po nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo ir jo pareigos perduoti administratoriui įmonės turtą ir dokumentus atsiradimo. 11. Teismas sprendė, kad Zigmas Vaišvila, turėdamas pareigą per 15 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratorei visą įmonės turtą ir jo neperdavęs iki šios dienos, yra atsakingas ne tik už tokį neperdavimą administratorei nustatytais terminais, tačiau ir jo neteisėtų veiksmų (neveikimo) sąlygotą galimą turto praradimą. Be to, Zigmo Vaišvilos teiginiai apie kitų asmenų įvykdytus nusikaltimus nėra pagrįsti įrodymais, o pareigūnų atliekami veiksmai, priimami sprendimai ikiteisminio tyrimo bylose negali būti traktuojami kaip tai patvirtinantys įrodymai. Teismas pažymėjo, kad byloje nėra duomenų, kad ■•■-r?





Zigmas Vaišvila įstatymo nustatyta tvarka būtų siekęs, jog bankroto administratorė įvykdytų savo minėtos prievolės dalį, kurią vengia įvykdyti - iŠ jo perimti visus bendrovės dokumentus bei turtą, įskaitant 2 400 117,01 Eur vertės atsargas. 12. Teismas nurodė, kad šiuo metu bankroto bylą sudaro 40 tomų ir 22 bylos dalys. Tokiai didelei bylos apimčiai įtakos neabejotinai turėjo suinteresuoto asmens Zigmo Vaišvilos itin aktyvus dalyvavimas procese ir nuolatinis įvairių procesinių dokumentų (skundų, prašymų, pareiškimų ir pan.) teikimas, kuris apsunkino bankroto procedūros sklandų ir operatyvų vykdymą, kadangi didžioji dauguma Zigmo Vaišvilos skundų, prašymų, pareiškimų (atskirieji skundai, pareiškimai dėl nušalinimo, prašymai dėl bankroto administratorės atstatydinimo, prašymai dėl proceso atnaujinimo ir kt.) buvo atmesti kaip nepagrįsti. Zigmo Vaišvilos procesinis elgesys BUA3 „FF LIZINGAS“ bankroto ir kitose civilinėse bylose, susijusiose su BUAB „FF LIZINGAS“ bankroto procedūrą vykdymu, ne kartą buvo įvertintas įsiteisėjusiomis teismo nutartimis. 13. Teismas pažymėjo, kad įvairiose vykdomosiose bylose, kuriose išieškotoju yra BUAB „FF LIZINGAS“, skolininkas Zigmas Vaišvila yra pareiškęs daugybę nepagrįstų pareiškimų dėl antstolio nušalinimo/skundų dėl antstolio veiksmų ir kitokio pobūdžio prašymų bei kitų procesinių dokumentų. Civilinėje byloje Nr. e2VP-i5774-600/2018 priimta Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. balandžio 6 d. nutartis, kuria Zigmui Vaišvilai paskirta 2 500 Eur dydžio bauda už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, konstatuojant, jog pareiškimuose dėl nušalinimo kiekvieną kartą kartojami tie patys nušalinimo motyvai, abstraktūs, įrodymais nepagrįsti teiginiai, nenurodoma jokių įstatymuose įtvirtintų nušalinimo pagrindų. Nors minėta nutartis nėra įsiteisėjusi, tačiau ši nutartis ir joje nustatytos faktinės aplinkybės rodo skolininko nesąžiningą naudojimąsi procesinėmis teisėmis, vykdymo proceso vilkinimą. 14. Teismas nurodė, kad tenkinti suinteresuoto asmens Zigmo Vaišvilos prašymus dėl baudos bankroto administratorei UAB „Admivita“ paskyrimo, įrodymų išreikalavimo, bylos sustabdymo, atskirųjų nutarčių priėmimo, kreipimosi į prokuratūrą nesuteikia pagrindo nei bylos medžiaga, nei suinteresuoto asmens išdėstyti argumentai. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai 15. Atskirajame skunde suinteresuotas asmuo Zigmas Vaišvila prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2018 m. birželio 22 d. nutartį ir priimti naują sprendimą - tenkinti jo atsiliepime nurodytus prašymus (nutarties 3 punktas). Skundas grindžiamas šiais argumentais: 15.1. Šioje bankroto byloje teismas nagrinėjo antrą kartą UAB JFF LIZINGAS“ bankroto administratorės UAB „Admivita“ identišką prašymą, grindžiamą tais pačiais melagingais argumentais dėl UAB „FF LIZINGAS“ turto ir dokumentų tariamo neperdavimo bankroto administratorei. Pirmąjį 2014 m. rugsėjo 25 d. atsakovės prašymą šioje bankroto byloje nagrinėjo Vilniaus apygardos teismas ir įsiteisėjusia 2014 m, spalio 29 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1680-560/2014 jį atmetė. 15.2. Vilniaus apygardos teismo nutartis dėl UAB „FF LIZINGAS“ bankroto ir administratorės paskyrimo įsiteisėjo 2013 m. lapkričio 13 d. Jau 2013 m. lapkričio 21 d. įmonės vadovas buvo priverstas kreiptis į įmonių bankroto valdymo departamentą (toliau - įBVD), nurodydamas, jog bankroto administratorė UAB „Admivita“ neatvyksta į bendrovės buveinę perimti turto ir dokumentų. Vien Šis žingsnis rodo, jog nuo pat bankroto pradžios buvo siekiama kiek galima skubiau ir be kliūčių perduoti turtą. 15.3. Turto ir dokumentų perėmimą UAB „Admivita“ pradėjo tik po to, kai ĮBVD pradėjo tyrimą. Tik tada atvyko UAB „Admivita“ atstovas A. Gaubas, tačiau jis neturėjo įgaliojimų perimti turtą ir dokumentus. Toks UAB „Admivita“ įgaliojimas buvo pateiktas tik 2013 m. gruodžio 6 d,, ir tik tada prasidėjo turto ir dokumentų peidavimas. Dėl to, jog bankrutuojančios įmonės turtas buvo visoje Lietuvą, turto perdavimo procedūra buvo gana sudėtinga. Kartais tai buvo susiję su objektyviomis aplinkybėmis - dėl įmonės vadovo sunkios ligos, tačiau daugiausia dėl tyčinio ar netyčinio UAB „Admivita“ nekvalifikuotumo ar neorganizuotumo. 'v J' 15.4. Visas UAB „FF LIZINGAS“ nekilnojamas turtas (ilgalaikis ir trumpalaikis) bankroto administratorei su visais šio turto dokumentais perduotas pasirašytinai 2013 m. gruodžio 6 d. Nuo 2014 m, pradžios UAB , Admivita“ nepriiminėjo jokio turto, nes reikalavo nurodyti kiekvieno vieneto balansinę vertę, o prieš tai sudaryti UAB „FF Lizingas“ finansinę atskaitomybę. Bankroto administratoriui 2013 m. gruodžio pirmoje pusėje atleidus iš darbo visus UAB „FF Lizingas“ darbuotojus, tai teko daryti vienam įmonės vadovui, pasirašytinai ši finansinė atskaitomybė perduota bankroto administratorei. 15.5. Po Zigmo Vaišvilos ligos, matant, kad perėmimo procesą bankroto administratorius dirbtinai vilkina, 2014 m. rugsėjo 30 d. prašymu buvo kreiptasi i teismą dėl bankroto administratorės UAB „Admivita“ įpareigojimo priimti jam perduodamą turtą ir dokumentus. Tik po to UAB „Admivita“ pratęsė perėmimą. Administratorius neatvyko raštiškais kvietimais į turto perdavimą-penkis kartus Šiaulius, Švenčionyse, 15.6. Dėl bankroto administratoriaus vilkinimo perimti turtą, didelė dalis kilnojamojo turto, buvusio Mažeikiuose, 2014 m. vasarą buvo pavogta, nors byloje surinkti įrodymai, kad UAB „Admivita“ atstovas A. Gaubas šį turtą iš jį saugojusio V. Juodžio perėmė dar 2014 m. sausio 10 d. Dėl Šios vagystės ir UAB „Admivita“ galimo dalyvavimo joje pagal Zigmo .Vaišvilos pareiškimą yra pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 40-9-00392-14. Iškart po to A. Gaubas išėjo iš darbo, o jo funkcijas UAB „Admivita“ direktorius perdavė vykdyti savo sutuoktinei, dėl kurios įgaliojimų prasidėjo problemos. 15.7. Vilniaus apylinkės prokuratūros 2017 m, rugpjūčio 17 d. nutarimu buvo nutrauktas ikiteisminis tyrimas, kuriuo konstatuota, kad nėra įrodymų, jog Zigmas Vaišvila tyčia siekė nevykdyti teismo sprendimo dėl BUAB „FF LIZINGAS“ turto ir dokumentų perdavimo. Šis nutarimas turi prejudicinj ryšį teismo sprendimui ir ginčo šioje civilinėje byloje išsprendimui. Prejudicinį ryšį šioje byloje turi ir teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-2250-640/2018, iškeltoje pagal BUAB „FF LIZINGAS“ ieškinį Zigmui Vaišvilai dėl 2 400 000 Eur žalos priteisimo - įmonės turto tariamo neperdavimo bankroto administratorei. Nurodyta byla yra sustabdyta iki procesinio sprendimo ikiteisminiame tyrime priėmimo dėl UAB „FF LIZINGAS“ kilnojamojo turto vagystės. 15.8. Visi UAB „FF LIZINGAS“ valdybos ir akcininkų susirinkimų protokolų originalai, jų medžiaga pasirašytinai 2013 m. gruodžio 6 d. perduota UAB »Admivita“ atstovui A. Gaubui 2013 m. gruodžio 2 d. UAB „FF LIZINGAS“ perdavimo-priėmimo aktu, Šiame akte nurodyta, kad UAB „Admivita“ iš Zigmo Vaišvilos perėmė 306 lapų valdybos posėdžių protokolų ir 323 bei 350 lapų visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų. Esant byloje šiems įrodymams, teismas skundžiamoje nutartyje negali teigti, kad neperduoti bankroto administratorei valdybos ir akcininkų susirinkimų protokolai. 15.9. UAB .Admivita“ teikimu 2015 m. rugpjūčio 18 d. BUAB „FF LIZINGAS“ kreditorių komitetas protokolo 7-tu nutarimu vienbalsiai nutarė nurašyti ir buhalterinės apskaitos * programą. Tad UAB „FF LIZINGAS“ buhalterinės apskaitos programa su duomenimis nurašė ir sunaikino ne Zigmas Vaišvila, o bankroto administratorė ir kreditorių komitetas, kurie ja ir disponavo. Bankroto administratorės teiginį, kad buvo sunaikinta atsakovės buhalterinės apskaitos programa, paneigia ir jos aiškinimas, kad bandė prie jos prisijungti, kad ją nurašė kaip nenaudotiną. Be šių apskaitos programų ir pirminių buhalterinės apskaitos dokumentų UAB .Admivita“ nebūtų sudariusi ir Juridinių asmenų registrui pateikusi 2013-2017 m. UAB „FF LIZINGAS“ finansinės atskaitomybės. 15.10. UAB .Admivita“ užsakymu UAB „n5 grupė“ sudarytuose bankroto administratorės vienašališkai perimtų UAB „FF LIZINGAS“ dokumentų sąrašuose nurodyti 2015 m. kovo 2 d. sudaryti 2011 - 2014 m. UAB „FF LIZINGAS“ trumpai saugomų bylų sąrašai, kuriuose išvardinti UAB „Admivita“ valdomi UAB „FF LIZINGAS“ buhalterinės apskaitos tvarkymui būtini visi pirminiai dokumentai - ataskaitos, deklaracijos, PVM sąskaitos-faktūros, kasos dokumentai ir kasos knygos, banko mokėjimų, užskaitų, mokesčių ir kitos buhalterinės ataskaitos dokumentai.











15.U. 2013 m. lapkričio 13 d. UAB „FF LIZINGAS“ balanse apskaitytame trumpalaikio turto sąraše yra ir nekilnojamasis turtas, kurio įmonė neeksploatavo (nenaudojo veikloje) ir kurį teismas skundžiamoje nutartyje vadina kilnojamuoju. Šį trumpalaikį nekilnojamąjį turtą lengvai galima nustatyti iš viso UAB „FF LIZINGAS“ nekilnojamojo turto sąrašo atėmus ilgalaikio UAB „FF LIZINGAS“ nekilnojamojo turto sąraše, bankroto administratorei pasirašytinai perduoto su 2013 m. lapkričio 13 d. UAB „FF LIZINGAS“ finansine atskaitomybe, nurodytus turto vienetus. 15.12. Trumpalaikis ir visas UAB „FF LIZINGAS“ nekilnojamasis turtas bankroto administratorės ne tik perimtas, bet ir parduotas ir/ar iššvaistytas ar pasisavintas už nepadoriai mažas kainas. Ilgametę įmonių bankroto administravimo patirtį turintis UAB „Admivita“ vadovas E. Dūda negalėjo nežinoti, kad perėmė visą UAB „FF LIZINGAS“ nekilnojamąjį ir trumpalaikį turtą. 2017 m vasario 15 d. UAB „FF LIZINGAS“ atsakymas patvirtina ne tik nekilnojamojo turto, bet ir kito trumpalaikio turto - gamybos įrengimų, bankroto administratorės perimtų 2013 m. gruodžio 2 d. perdavimo-pri ėmimo aktu Čekoniškėse, pardavimų faktus ir labai mažas kainas. Didžioji dalis UAB „FF LIZINGAS“ kilnojamojo trumpalaikio turto buvo Mažeikiuose, 15.13. Į 2013 m. lapkričio 13 d. UAB „FF LIZINGAS“ trumpalaikio turto sąrašą neįtraukti visi įmonės trumpalaikio kilnojamojo turto vienetai (buvę UAB „Oruva“ ir Ko, UAB „Oruva motor“ lizingo objektai, prekės, pirktos iš UAB „Oruva znotor“, UAB „Cerara“, kt.). 2016 m. gegužės 12 d. ir 2016 m, gegužės 18 d, raštais bankroto administratoriui buvo paaiškinta, kad šis sąrašas nėra pilnas, nes jame nėra ir kito trumpalaikio turto, buvusio Mažeikiuose, adresu Ventos g. 8. Šiais duomenimis ir paaiškinimais UAB „Admivita“ disponavo, nes UAB „FF LIZINGAS“ buveinėje Vilniuje UAB „Admivita“ įgaliotas asmuo I. Dūdienė perėmė ir šio turto įsigijimo PVM sąskaitas-faktūras, susegtas atskirose bylose, buvusiose vyr. finansininkės E. Šilinienės darbo vietoje. 15.14. UAB „FF LIZINGAS“ nebuvo nemoki nei teismo nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dieną, nei po to. Tai patvirtina bankroto administratorės sudaryti metiniai UAB „FF LIZINGAS“ balansai, drauge su metinėmis finansinėmis atskaitomybėmis. Nesant įmonės nemokumo, nebuvo jokio pagrindo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos, 15.15. UAB „FF LIZINGAS“ bankroto bylos iškėlimą nulėmė nepagrįstas 6 911 000 Lt dydžio įmonės turto areštas pagal Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teismui pateiktus žinomai melagingus paaiškinimus, kad atsakovė UAB „FF LIZINGAS“ už 6 911 000 Lt iš BAB „Oruva“ pirko tariamai ministerijai įkeistą turtą. Dėl šių/laikinųjų apsaugos priemonių taikymo UAB „FF LIZINGAS“ negalėjo parduoti savo gausaus turto, pradėjo vėluoti atsiskaitymai su kreditoriais. Jei ne šie žinomai melagingi finansų ministerijos paaiškinimai teismui, tai nebūtų buvę pagrindo šiam nepagristam UAB „FF LIZINGAS“ turto areštui, nulėmusiam bankroto bylos iškėlimą net nesant įmonės nemokumo. 15.16. Bankroto administratorės prašyme nurodyti argumentai dėl trukdymo vykdomoms bankroto procedūroms su šiais ginčo klausimais niekaip nesusiję - teismo ginčuose dėl bankroto administratorės atstatydinimo ir kituose teismo nurodytuose ginčuose Zigmas Vaišvila veikia ne kaip buvęs UAB „FF LIZINGAS“ direktorius, o kaip teismo patvirtintas UAB „FF LIZINGAS“ kreditorius. Teisminiai ginčai dėl antstolių veiksmų yra kaip skolininko, o ne buvusio UAB „FF LIZINGAS“ direktoriaus ir net ne bankroto bylos dalyvio, ginčai, neturintys nieko bendro su šios bankroto bylos procedūromis. 15.17. Teismas skundžiamą nutartį neturi teisės grįsti neįsiteisėjusiomis teismo nutartimis dėl baudų skyrimo. Teismas taip pat nevertino įsiteisėjusio teismo sprendimo dėl UAB „FF LIZINGAS“ bankroto administratorės nubaudimo dėl netinkamo procedūrų vykdymo. 15.18. Atsiliepime į bankroto administratorės prašymą teismui buvo pateikti paaiškinimai ir įrodymai, patvirtinantys, kad it UAB „FF LIZINGAS“ bankroto pripažinimas tyčiniu ir administratorės 2018 m. balandžio 20 d. prašymas teismui grindžiami tais pačiais žinomai i melagingais paaiškinimais teismui. Todėl teismas negalėjo nereaguoti į tai ir nevertinti argumentų, nes įstatymas įpareigoja teismą priimti atskirąją nutartį ir pranešti prokurorui, jei byloje nustatoma, kad galėjo būti atliktos galimai nusikalstamos veikos. 16. Atsakovės BU AB „FF LIZINGAS“ bankroto administratorė UAB „Admivita“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašo atskirąjį skundą atmesti ir Kauno apygardos teismo 2018 ra. birželio 22 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais; 16.1. Kauno apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 4 d. nutartyje konstatuota, kad UAB „FF LIZINGAS“ iškėlus bankroto bylą, jos buvęs vadovas Z. Vaišvila įstatyminę pareigą perduoti bankroto administratoriui visą įmonės turtą ir dokumentus pažeidė, Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. vasario 17 d. nutartyje taip pat konstatavo, jog yra pagrįsti pirmosios instancijos teismo nutarties motyvai, susiję su netinkamu buhalterinės apskaitos tvarkymu. Byloje nėra duomenų ir apeliantas jų nepateikė, kad įstatymo nustatyta tvarka būtų siekęs, jog administratorius vykdytų savo minėtos prievolės dalį, kurią vengia įvykdyti - iŠ jo perimti visus bendrovės dokumentus bei turtą. 16.2. Įvertinus Kauno apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 4 d. nutartyje bei Lietuvos apeliacinio teisino 2017 m. vasario 17 d. nutartyje konstatuotas faktines ir teisines aplinkybes galima pagrįstai teigti, jog buvusio BUAB „FF LIZINGAS“ vadovo Zigmo Vaišvilos neteisėtas neveikimas - nurodytais terminais pareiškimo dėl bankroto bylos UAB „FF LIZINGAS" nepateikimas yra įrodytas, 16.3. Įstatymas nenumato ribojimo pakartotinai kreiptis į teismą su prašymu, iš esmės grindžiamo papildytais pagrindais dėl {BĮ 10 straipsnio 4 dalies taikymo įmonės vadovui, todėl apelianto teiginiai šioje dalyje atmestini kaip teisiškai nepagrįsti, 16.4. Pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai konstatavo, jog nustatytos aplinkybės leidžia spręsti, kad suinteresuotas asmuo Zigmas Vaišvila netinkamai vykdė savo kaip bendrovės direktoriaus pareigas, o tai sudaro pagrindą tenkinti BUAB „FF LIZINGAS“ bankroto administratorės prašymą ir taikyti Zigmui Vaišvilai poveikio priemonę, 17. Suinteresuoti asmenys UAB „Skome“ ir UAB „Baltic Arms“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašo atskirąjį skundą atmesti ir Kauno apygardos teismo 2018 m. birželio 22 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais; 17.1. Ginčijama nutartimi išspręsto BUAB „FF LIZINGAS“ administratorės 2018 m, balandžio 20 d. prašymo pagrindas iš esmės skiriasi nuo ankstesnio 2014 m, rugsėjo 25 d. prašymo, kuris buvo išspręstas Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 29 d. nutartimi, pagrindo, Įsiteisėjusia Kauno apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 4 d. nutartimi BUAB „FF LIZINGAS“ bankrotas pripažintas tyčiniu. Šioje nutartyje konstatuotos reikšmingos aplinkybės, susijusios su apelianto veiksmais (neveikimu), kurie sudaro pagrindą taikyti ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalyje numatytą apribojimą. Tos aplinkybės nebuvo žinomos ir vertinamos priimant 2014 m, spalio 29 d. nutartį. Be to, nuo 2014 m. spalio 29 d. praėjo daug laiko, per kurį atsirado naujos faktinės aplinkybės, ir kurios buvo nurodytos BUAB „FF LIZINGAS“ administratorės UAB „Admivita“ 2018 m. balandžio 20 d. prašyme. 17.2. Apeliantas Zigmas Vaišvila, ginčydamas pirmosios instancijos teismo išvadą, daugiausia pasisako ne dėl savo veiksmų (neveikimo), bet dėl BUAB „FF LIZINGAS“ administratorės veiksmų. Tačiau ginčijama nutartimi buvo sprendžiamas ne BUAB „LIZINGAS“ administratorės UAB „Admivita“ veiksmų teisėtumo klausimas, bet klausimas dėl sankcijos taikymo buvusiam vadovui Zigmui Vaišvilai. 17.3. Pareigos perduoti BUAB „FF LIZINGAS“ turtą ir dokumentus apeliantas Zigmas Vaišvila iki šiol neįvykdė. Už pareigos perduoti administratorei įmonės turtą ir dokumentus nevykdymą Vilniaus apygardos teismas 2014 m. vasario 3 d. nutartimi skyrė 3000 Lt baudą, 2014 m, liepos 10 d. nutartimi skyrė 1000 Lt baudą, 2014 m. rugsėjo 2 d. nutartimi skyrė 5000 Lt baudą. Tai, kad apeliantui Zigmui Vaišvilai už pareigos perduoti turtą ir dokumentus nevykdymą buvo skirtos baudos, nereiškia, kad teismas negali taikyti ir ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalyje įtvirtintos sankcijos - apriboti teisę eiti viešo ir (ar) privataus juridinio asmens pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu. 17.4. Apeliantas Zigmas Vaišvila nurodo, kad turto ir dokumentų administratorei neperdavė todėl, kad esą 2014 m. kovo - rugpjūčio mėn. sirgo. Tačiau pagal Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 10 d. nutartį iškelti bankroto bylą UAB „FF LIZINGAS“ totas ir dokumentai turėjo būti perduoti per 15 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo, t. y. iki 2013 m, lapkričio 28 d. Tuo tarpu apeliantas Zigmas Vaišvila nurodo sirgęs tik 2014 m. kovo mėn., kai turtas ir dokumentai seniai turėjo būti perduoti. 17.5. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 10 d. nutartis iškelti bankroto bylą UAB „FF LIZINGAS“ ir Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. lapkričio 13 d. nutartis, taip pat Kauno apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 4 d. nutartis BUAB ,JFF LIZINGAS“ bankrotą pripažinti tyčiniu bei Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. vasario 17 d. nutartis tori prejudicinę ir res jvdicata galią. Todėl pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas UAB „FF LIZINGAS“ administratorės UAB „Admivita“ prašymą apriboti apeliantui Zigmui Vaišvilai teisę eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu, pagrįstai rėmėsi šiais įsiteisėjusiais teismų procesiniais sprendimais ir juose nustatytomis aplinkybėmis, kad Zigmas Vaišvila įstatymo nustatytais terminais ir tvarka nesikreipė dėl bankroto bylos iškėlimo, nors egzistavo abu {BĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkte numatyti pagrindai bankroto bylai iškelti. 17.6. Sprendžiant dėl bankroto bylos UAB „FF LIZINGAS“ iškėlimo apelianto Zigmo Vaišvilos minima 6 911 101,06 Lt suma pagal Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ieškinį nebuvo įskaičiuota, nustatant atsakovo UAB „FF LIZINGAS“ įsipareigojimų apimtį, o vėliau, kreditoriams reiškiant reikalavimus bankrutuojančiai įmonei, tokio dydžio finansinis reikalavimas nebuvo patvirtintas. Tai reiškia, kad Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ieškinys dėl 6 911 101,06 Lt neturėjo jokios įtakos bankroto bylos iškėlimui, taip pat BUAB „FF lizingas“ bankroto pripažinimui tyčiniu. 17.7. BUAB „FF LIZINGAS“ bankroto byloje apeliantas Zigmas Vaišvila sistemingai piktnaudžiauja teisėmis reikšdamas nepagrįstus prašymus atnaujinti procesą bankroto byloje, o po to reikšdamas aiškiai nepagrįstus atskiruosius skundus dėl pirmosios instancijos teismo nutarčių, kuriomis atsisakyta priimti jo atskiruosius skundus. Nors tiek pirmosios instancijos teismas, tiek apeliacinės instancijos teismas ne kartą asmeniškai apeliantui išaiškino, kad proceso atnaujinimas bankroto byloje negalimas. Nepaisant to, apeliantas vis teikdavo ir teikia naujus prašymus atnaujinti procesą bankroto byloje. 17.8. Apeliantas Zigmas Vaišvila trukdo BUAB „FF LIZINGAS“ bankroto procedūroms ne tik reikšdamas aiškiai nepagrįstus prašymus atnaujinti procesą bankroto byloje, bet ir reikšdamas aiškiai nepagrįstus nuolatinius prašymus nušalinti BUAB „FF LIZINGAS“ bankroto administratorę UAB „Admivita“. Apeliantas Zigmas Vaišvila siekė nušalinti ir kreditorių komitetą, taip mėgindamas bent kuriam laikui palikti BUAB „FF LIZINGAS“ be subjektų, galinčių priimti sprendimus bankroto byloje. 17.9. Apeliantas Zigmas Vaišvila UAB „FF LIZINGAS“ bankroto procedūrai taip pat trukdo reikšdamas fantazijomis grįstus nušalinimus bankroto bylą nagrinejantiems teisėjams. Tokius nušalinimus, paprastai po kelis kartus, apeliantas reiškė visiems bylą nagrinėjusiems ir nagrinejantiems teisėjams, nepriklausomai nuo teismo. Visi apelianto pareiškimai dėl teisėjų ar teismų nušalinimo buvo atmesti, kai kurie BUAB „FF LIZINGAS“ bankroto bylą nagrinėję teisėjai nusišalindavo patys. Tokie pareiškimai dėl bankroto bylą nagrinėjančių teisėjų nušalinimo, kai pareiškimai teikiami tokiu apskaičiavimu, kad teismai negalėtų priimti galimai nepalankių apeliantui Zigmui Vaišvilai procesinių sprendimų (pvz. dėl BUAB „FF LIZINGAS“ bankroto pripažinimo tyčiniu), vertintini kaip sąmoningas, tyčinis, gerai apskaičiuotas ir orientuotas į maksimaliai galimą BUAB „FF LIZINGAS“ bankroto bylos vilkinimą veikimas.





17.10, Apelianto Zigmo Vaišvilos kaip BU AB „FF LIZINGAS" kreditoriaus pareiškimai, prašymai, skundai, atskirieji skundai teikti teismams sudaro tik nedidelę jo procesinių dokumentų dalį, o bevelk visi apelianto teikti procesiniai dokumentai yra susiję su apelianto, kaip buvusio BUAB „FF LIZINGAS" vadovo veikla ir pareigomis, 17.11. Kadangi klausimas dėl apelianto Zigmo Vaišvilos padarytos žalos BUAB „FF LIZINGAS“ dydžio nėra reikšmingas, sprendžiant prašymą apriboti jam teisę eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar bud kolegialaus valdymo organo nariu, nėra pagrindo stabdyti bylos nagrinėjimo dėl apelianto nurodytų civilinių bylų. Teismas konstatuoja: IV, Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados 18. Apeliacijos objektą sudaro teisme nutarties, kuria buvusiam įmonės vadovui apribota teisė eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliejimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 320, 338 straipsniai). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad byloje nėra pagrindo peržengti atskirajame skunde nustatytas ribas. Dėl bylos nutraukimo ar sustabdymo 19. Apeliantas atskiruoju skundu prašo nutraukti bylą CPK 293 straipsnio 3 punkto pagrindu, t, y. esant įsiteisėjusiam teismo sprendimui, priimtam dėl ginčo tarp tų pačią šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu. Apeliantas nurodo įsiteisėjusią Vilniaus apygardos teismas 2014 m. spalio 29 d, nutartį, kurią buvo atmestas BUAB „FF LIZINGAS" bankroto administratorės UAB „Admivita" prašymas apriboti suinteresuoto asmens Zigmo Vaišvilos teisę eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu. 20. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo tenkinti suinteresuoto asmens prašymo nutraukti bylą CPK 293 straipsnio 3 punkto pagrindu. Priešingai nei nurodo apeliantas, tai, kad Vilniaus apygardos teismas pagal bankroto administratorės prašymą jau sprendė klausimą dėl sankcijos taikymo vadovui ir atsisakė tenkinti bankroto administratoriaus prašylą, nereiškia, kad bankroto administratorė pakartotinai negali kreiptis į teismą, prašydama įmonės vadovui taikyti sankciją. Pagal Lietuvos apeliacinio teismo formuojamą praktiką, atsisakymas taikyti ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalyje įtvirtintą sankciją įmonės vadovui, neužkerta kelio su nauju prašymu kreiptis į teismą ir, pateikus įrodymus, pagrindžiančius vadovo netinkamą elgesį, prašyti taikyti minėtą sankciją (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugsėjo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-231-381/2015,2016 m. sausio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-164-370/2016, kt.). 21. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad Vilniaus apygardos teismas 2014 m. spalio 29 d. nutartyje . 1 buvo sprendžiamas klausimas tik dėl sankcijos suinteresuotam asmeniui skonio vienu iš ĮBĮ TO ^ { 1 ą straipsni oT4^dalyje numatytų pagrindų - dėl dokumentų neperdavimo bankroto administratorei. __ - " Šiuo atveju bankroto administratorės prašymas yra grindžiamas visais ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalyje nurodytais pagrindais. Taigi darytina išvada, kad prašymų pagrindai iš esmės skiriasi, todėl neegzistuoja CPK 293 straipsnio 3 punkte numatytų sąlygų visuma bylos nutraukimui. 22. Pagal civilinės bylos sustabdymo pagrindus įstatymo išskirtos dvi bylos sustabdymo rūšys: privalomasis bylos sustabdymas (CPK 163 straipsnis) ir fakultatyvusis bylos sustabdymas (CPK 164 straipsnis). Esminis privalomojo ir fakultatyviojo bylos sustabdymo pagrindų skirtumas yra tas, kad kai yra nustatomos privalomąjį bylos sustabdymo pagrindą sudarančios aplinkybės, teismas privalo sustabdyti bylos nagrinėjimą, o bylos sustabdymas dėl fakultatyvųjį sustabdymo pagrindą sudarančių aplinkybių yra paliktas teismo diskrecijai. 23. Pažymėtina, kad ikiteisminio tyrimo atlikimas negali būti pagrindas sustabdyti bylos nagrinėjimą pagal CPK 163 straipsnio 3 punktą (negalima nagrinėti bylos tol, kol neišspręsta kita byla, nagrinėjama baudžiamąja tvarka), tačiau ikiteisminio tyrimo metu surinkti įrodymai, priimti procesiniai sprendimai gali būti rašytiniais įrodymais civilinėje byloje, todėl atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes ikiteisminio tyrimo atlikimas gali būti pagrindas sustabdyti civilinę bylą CPK 164 straipsnio 4 punkto pagrindu - kitais atvejais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m, gegužės 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3 K-3-297/2014). 24. Nagrinėjamu atveju apeiiantas iŠ esmės teigia, kad ikiteisminio tyrimo Nr. 40-9-00392-665-14 dalykas ir šios civilinės bylos dalykai yra tarpusavyje glaudžiai susiję, tačiau nedetalizavo, kokie ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys ar priimti procesiniai sprendimai gali būti reikšmingi šios civilinės bylos nagrinėjimui. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, byloje yra pakankamai duomenų, kurių pagrindu galima tinkamai išspręsti ginčą dėl sankcijos buvusiam įmonės vadovui skyrimo. Taigi civilinės bylos nagrinėjimo sustabdymas, apeliantui aiškiai nemotyvuojant, kokią įtaką atliekamame ikiteisminiame tyrime esantys duomenys ar sprendimai turi nagrinėjamai bylai, būtų pernelyg abstraktus, nekonkretus, taigi neatitinkantis teisinio apibrėžtumo reikalavimų bei neužtikrinantis civilinio proceso intensyvumo. 25. Apeiiantas taip pat prašo sustabdyti bylos nagrinėjimą iki įsiteisės procesiniai sprendimai Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. e2-821*-912/2017 ir Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. e2-4561-640/2017 (naujas bylos Nr. e2-2250~640/2018). 26. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nėra pagrindo tenkinti ir Šiuos apelianto prašymus. Pažymėtina, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gegužės 22 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-821-912/2017 šiuo metu yra Įsiteisėjęs, Vilniaus apygardos teismui 2018 m. liepos 3 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-815-585/2018 pirmosios instancijos sprendimą iš dalies pakeitus. Tuo tarpu Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. e2- 4561-640/2017 (naujas bylos Nr. e2-225C-640/2018) galutinis procesinis sprendimas dar nėra priimtas - nurodyta byla sustabdyta. Pažymėtina, kad apeiiantas nei atsiliepime į administratorės prašymą, nei atskirajame skunde nenurodė jokių motyvų kodėl nagrinėjama civilinė byla turėtų būti sustabdyta iki bylos Nr. e2-2250-640/2018 galutinio išsprendimo. Dėl įmonės dokumentų ir turto neperdavimo 27. ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalis numato, kad teismas savo iniciatyva, administratoriaus arba įmonės kreditoriaus, kurio teismo patvirtinti reikalavimai vertine išraiška sudany daugiau kaip pusę visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos, motyvuotu prašymu gali apriboti asmens teisę nuo 3 iki 5 metų eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu, jeigu šis asmuo privalėdamas pagal įstatymą: nepateikė pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo arba pavėlavo jį pateikti per ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje nustatytus terminus, po teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo neperdavė turto ii (ar) dokumentų, vengė pateikti procesui reikalingą informaciją ar kitaip trukdė procedūroms. 28. Kasacinis teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalyje įtvirtinta teisės norma yra prevencinio pobūdžio, ja siekiama dvejopo tikslo: pirma, įspėti įmonės vadovą, kad jis tinkamai vykdytų ĮBĮ jam nustatytas pareigas dėl bankroto bylos iškėlimo laiku ir bankroto proceso metu; antra, pašalinti iš verslo rinkos asmenis, kurie, vadovaudami verslo subjektams, nevykdo įstatymo nustatytų pareigų, nesilaiko sąžiningo verslo ir dėl to viešieji, privatūs juridiniai ir fiziniai asmenys patiria normalios verslo rizikos neatitinkančių turtinių praradimų, t. y. šia norma siekiama apsaugoti viešuosius ir privačius asmenis nuo nesąžiningų vadovų, nevykdančių imperatyviųjų įstatymo reikalavimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-152-219/2016). 29. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad įmonei iškėlus bankroto bylą, jos buvęs vadovas Zigmas Vaišvila pažeidė pareigą perduoti bankroto administratoriui visą įmonės turtą ir dokumentus. Teismas pažymėjo, kad už minėtos pareigos neįvykdymą teismo nutartimis jam paskirtos baudos, be to, Zigmas Vaišvila iki šiol nėra perdavęs bendrovės atsargų, pirminių apskaitos dokumentų originalų, UAB „FF LIZINGAS“ valdybos posėdžių ir akcininkų susirinkimų protokolų, nesuteikęs informacijos apie prisijungimo galimybes prie pagrindinėje įmonės buveinėje esančių kompiuterių, kuriuose saugomi apskaitos dokumentai ir registrai. 30. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad rtepaisant to, jog nagrinėjamu atveju nustatyta, kad visas įmonės turtas ir finansiniai dokumentai administratoriui nėra perduoti, tačiau iš bylos duomenų taip pat matyti, kad Zigmas Vaišvila BU AB „fF LIZINGAS“ bankroto procese nebuvo visiškai pasyvus, priešingarL^o!Tlim "^bdžibT^720i3 m. gruodžio 10 d,, 2014 m. sausto^T6'd., 20f4Trirkx)vo fi^72trrzrm. liepos 9 d M 2014 m. liepos 10 d. ir 2014 m. liepos 31 d. perdavimo aktais jis yra perdavęs įmonės administratorei dalį įmonės finansinių dokumentų ir turto. Be to, tarp administratorės UAB „Admivita“ ir buvusio UAB ..FF LIZINGAS“ vadovo Zigmo Vaišvilos derybos dėl turto ir dokumentų perdavimo nuolat vyko. Atkreiptinas dėmesys, kad apeliantas išsamiai paaiškino, kad UAB „FF LIZINGAS“ valdybos ir akcininkų susirinkimų protokolų originalus, jų medžiagą pasirašytinai 2013 m. gruodžio 6 d. perdavė UAB „Admivitą“ atstovui A. Gaubui 2013 m.~gru6džio 2 d. UAB „FF LIZINGAS“ perdavimo-nriėmimo aktu, paaiškino tai, kad buhalterinės apskaitos programa su duomenimis nurašė ir sunaikino bankroto administratorė ii^ kmditorių komitetas. Tuo tarpu savo atšiTiepimuose nei administratorė, nei suinteresuoti asmenys UAB „Skome“ ir UAB „Baltic Arms“ šių aplinkybių nepanelgėT 31. Pažymėtina, kad byloje yra pateiktos visiškai priešingos bankroto administratorės ir buvusio įmonės vadovo pozicijos, kuris iš jų laikytinas atsakingu už tinkamą turto neperdavimą- neperėmimą. Į bylą pateikti abiejų šalių paaiškinimai, iš kurių turinio matyti, kad abi pusės kaltina viena kitą. Vadinasi, iš bylos duomenų daryti vienareikšmišką išvadą, kad visiškai atsakingas laikytinas arba apeliantas, arba administratorė, negalima. Tačiau sprendžiant dėl sankcijos - apribojimo eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas skyrimo pagrįstumo, nagrinėjamu atveju svarbu tai, kad byloje pateikti duomenys paneigia pirmosios instancijos teismo išvadą dėl piktybiško apelianto vengimo perduoti turtą ir dokumentus. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, esant šioms aplinkybėms, nėra pakankamo teisinio pagrindo išvadai, kad apeliantas sąmoningai veikė, nesilaikydamas įstatymo reikalavimų. 32. Apeliacinės instancijos teismas, nesutikdamas su pirmosios instancijos išvada, kad suinteresuotas asmuo Zigmas Vaišvila, turėdamas pareigą per 15 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratorei visą įmonės turtą ir jo neperdavęs iki šios dienos, yra atsakingas ne tik už tokį neperdavimą admiijįstratorei nustatytais terminais, tačiau ir jo neteisėtų veiksmų (neveikimo) sąlygotą galimą turto praradimą, atkreipia dėmesį ir į tai, kad BUAB „FF LIZINGAS” turtas buvo skirtinguose Lietuvos miestuose, todėl faktiškai perduoti visą įmonės turtą per ganėtinai trumpą 15 dienų terminą buvo ganėtinai sunkuTBen:oT^elia^ duomenys (kreipimasis j ĮBVD, bankroto bylą nagrinėjantį teismą) patvirtina ir bankroto administratorės UAB „Admivitą“ pasyvumą. ~~ Dėl nesibeipimo į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo 33. Pagal ĮBĮ10 straipsnio 14 dalį teismui teikiamas prašymas taikyti įmonės vadovui atitinkamų teisių apribojimą turi būti motyvuotas. Taigi pareiškėjas, prašydamas teismo įmonės vadovui taikyti nustatytą teisių apribojimą, turi nurodyti ne tik tai, kad vadovas nesikreipė laiku dėl bankroto bylos iškėlimo ar neatliko kitų įstatymo nustatytų veiksmų, bet ir šiuos teiginius, dėstomus faktus argumentuoti ir pagrįsti įrodymais, patvirtinančiais pateiktą prašymą. 34. Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalies nuostatas teismas, spręsdamas tiek suinteresuotų asmenų pateiktą prašymą taikyti įmonės vadovui teisių apribojimą, tiek tai darydamas savo iniciatyva, turi išsiaiškinti, ar byloje surinkti įrodymai ir nustatytos aplinkybės sudaro pagrindą taikyti įstatymo nustatytą apribojimą šiam asmeniui dirbti tam tikrą darbą, ir savo išvadas priimtoje nutartyje motyvuoti, t. y. teismas negali taikyti įmonės vadovui ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalyje nustatyto teisių apribojimo remdamasis vien įstatymo nustatytu formaliu pagrindu, kad įmonės





u

vadovas neatliko įstatymo nustatytų veiksmų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. spalio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K*3*4l5~219/2016).

35. Pažymėtina ir tai, kad teismui sprendžiant, ar taikyti ĮBj 10 straipsnio 14 dalyje įmonės vadovui nustatytą teisės nuo 3 iki 5 metų eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu apribojimą, būtina kiekvienu atveju neformaliai, nuosekliai nustatyti ir įvertinti visas faktines aplinkybes, susijusias su įmonės vadovo neveikimu ir tokio elgesio priežastimis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m, spalio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3 KG -415 -219/2 0 i 6),

36. Nagrinėjamu atveju tiek bankroto administratorė, tiek pirmosios instancijos teismas {BĮ 10

straipsnio 14 dalyje pagrindą taikyti suinteresuotam asmeniui Zigmui Vaišvilai sankciją dėl nesikreipimo į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo laikė įrodytu pagal kitose civilinėse bylose nustatytas faktines aplinkybes (prejudicinius faktus) ~ Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 10 d. ir Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. lapkričio 13 d. nutartyse dėl bankroto bylos iškėlimo, Kauno apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 4 d. ir Lietuves apeliacinio teismo 2017 m. vasario 17 d. nutartyse dėl bankroto pripažinimo tyčiniu. Atkreiptinas dėmesys, kad nmodytuoseprocesiniuose sprendimuose nėra konstatuotas tikslus BUAB „FF LIZINGAS“ n^okuminSktasT^ Zigmo Yalšvilo pareigos kreiptis į teismą

dėl UAB „FF LIZINGAS“ bankroto byl^iškėblmo^imdiinolriomont^

37. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju nenustačius įmonės vadovo pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsiradimo momento, atitinkamai nenustačius tokio elgesio priežasčių, pirmosios instancijos teismo išvada dėl suinteresuoto asmens Zigmo Vaišvilos pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo laikytina formalia ĮBJ 10 straipsnio 14 dalies prasme. Atkreiptinas dėmesys, kad bankroto administratorė UAB „Admįyita“ nurodytų aplinkybių pareiškime neįrodinėjo, neteikė į bylą duomenų apie faktinio UAB „FF LIZINGAS” nemokumolnomentąTCFKTT^straipsnisT

Dėl trukdymo bankroto procedūroms

38. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad buvęs įmonės vadovas trukdo bankroto procedūroms - pakartotinai teikia nepagrįstus prašymus, skundus, nuolatos siekia nušalinti bankroto administratorę, reiškia teisėjams nušalinimus, tačiau nagrinėjamu atveju, apeliacinės instancijos teismo nuomone, nėra pagrindo suinteresuotam asmeniui Zigmui Vaišvilai taikyti ĮB{ 10 straipsnio 14 dalyje nustatytos sankcijos šiuo pagrindu,

39. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad niekas negali būti baudžiamas už tą patį nusikaltimą antrą kartą, Konstitucinis Teismas, aiŠkindamas^šį Konstitucijoje įtvirtintą teisės principą, ne kartą pasisakė (2001 m. gegužės 7 d., 2001 m. spalio 2 d., 2005 m. lapkričio 10 d., 2008 m. sausio 21 d., 2009 m. birželio 8 d. nutarimai), pažymėdamas, kad jis reiškia draudimą bausti antrą kartą už tą pačią teisei priešingą veiką ~ už tą patį nuąikaltimą, taip pat už tą patį teisės pažeidimą, kuris nėra nusikaltimas.

40. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad pirmosios instancijos teismo nurodyti apelianto trukdymo veiksmai prieš pat skundžiamos nutarties priėmimą jau buvo atitinkamai įvertinti - Kauno apygardos teismas 2018 m. gegužės 28 d. nutartimi suinteresuotam asmeniui Zigmui Vaišvilai paskyrė 500 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Teismas nurodė, kad suinteresuotas asmuo Zigmas Vaišvila prašymą dėl bankroto administratorės UAB „Admivita“ atstatydinimo reiškia jau trečią kartą. Teismas pažymėjo, kad įvairių instancijų teismai, išnagrinėję suinteresuoto asmens Zigmo Vaišvilos pareikštus procesinius reikalavimus ne vieną kartą jam yra išsamiai išaiškinę, be kita ko, tiek bendrųjų civilinėje byloje dalyvaujančių asmenų, tiek bankrutuojančios bendrovės kreditorių teisių ir pareigų esmę, jų įgyvendinimo tvarką, įmonių bankroto proceso ypatumus, įskaitant siekį apskųsti bankroto administratorės veiksmus ar ją atstatydinti,

41. Atkreiptinas dėmesys, kad suinteresuoto asmens trukdymas bankroto procesui įvertintas ir Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko 2016 m. birželio 22 d. nutartimis civilinėse bylose Nr.

- n

2KT-63-3 87/2016, Nr. 2KT-64-387/2016, Nr. 2KT-6S-387/2016, priimtose dėl visų Kauno apygardos teismo teisėjų nušalinimo nuo civilinės bylos nagrinėjimo, kuriose apeliantui paskirta ir 150 Eur bauda už piktnaudžiavimų proceso teisėmis. Pažymėtina, kad Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas 2016 m. liepos 20 d. nutartimi, išnagrinėjęs pareiškėjo prašymą dėl paskirtos baudos panaikinimo, konstatavo, kad suinteresuoto asmens argumentai, kuriais nesutinkama su nušalinimo klausimo išsprendimu, nesuteikia pagrindo sumažinti ir / ar panaikinti paskirtą baudą. Tačiau ši bauda buvo panaikinta kitais pagrindais - atsižvelgiant į Zigmo Vaišvilos patirtą traumą, dėl kurios jis buvo hospitalizuotas, ir į sveikatos būklę pc patirtos traumos.

42. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju du kartus už iš esmės tuos pačius padarytus pažeidimus apeliantas negali būti baudžiamas. Tokios pačios pozicijos bylose dėl sankcijos pagal ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalį taikymo laikosi ir kasacinis teismas (žr. Lietuvos Aukščiausioje Teismo 2012 m. balandžio 4 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3U48/2012).

Dėl kitų apelianto prašymų

43. Apeliacinės instancijos teismas byloje nenustatė jokių aplinkybių, kuriuos leistų teigti esant apelianto nurodytų nusikalstamų veikų požymiams. Be to, apeliantas pats turi teisę tiesiogiai kreiptis į ikiteisminio tyrimo įstaigas dėl jo manymu galimai padarytų nusikalstamų veikų.

44. Vien pakartotinis (papildytas naujais pagrindais) bankroto administratorės kreipimasis į teismą dėl sankcijos apeliantui skyrimo, nelaikytinas piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis, dėl kurio būtų pagrindas administratorei skirti CPK 95 straipsnyje numatytą baudą.

Dėl bylos procesinės baigties

45. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino bylos faktines aplinkybes, nesivadovavo kasacinio teismo suformuota teismų praktika aktualiais byloje sprendžiamais klausimais, ir dėl to nepagrįstai suinteresuotam asmeniui paskyrė ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalyje numatytą sankciją (CPK 185 straipsnis, 330 straipsnis, 338 straipsnis). Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutartis naikirttina ir klausimas išsprendžiamas iš esmės - prašymas dėl buvusio UAB „FF LIZINGAS“ vadovo Zigmo Vaišvilos teisės eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu apribojimo atmetamas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

46. Esant tokiai bylos baigčiai, kreditorės UAB „Boltic Arms“, kuri nesutiko su apelianto pozicija ir prašė skundžiamą nutartį palikti nepakeistą, apeliacinės instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos (CPK 98 straipsnis).

Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

nutaria:

Kauno apygardos teismo 2018 m. birželio 22 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės - bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Admivita“ prašymą dėl buvusio bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „FF LIZINGAS“ vadovo Zigmo Vaišvilos teisės eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu apribojimo atmesti.

Teisėja