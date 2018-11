Kikboksininko nužudyto vaiko byloje teismui prireikė pažymos, kad aukos smegenys mirusios

Aurimas Drižius

Lapkričio 16 d. Vilniaus apygardos teisme toliau buvo nagrinėjama byla, kurioje nagrinėjama garsaus Vilniaus advokatų kontoros „Cobalt“ partnerio Žilvino Kvietkaus sūnaus Karolio nužudymo byla.

LL jau rašė apie šią bylą – „kovų narvuose“ dalyvis kikboksininkas Danielius Gulinas dar 2017 m. vasarą Antakalnyje viduryje dienos smūgiais į galvą pasiuntė į komą nepilnametį moksleivį Karolį Kvietkų.

K.Kvietkus nuo profesionalaus žudiko smūgių jau daug mėnesių komoje, jo smegenys mirusios, gyvybę palaiko tik aparatai, gydytojai jį pripažino ‚socialiai mirusiu“.

Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vladimir Berezovskis nuteisė žudiką tik už „sunkų sveikatos sutrikdymą“. Ir skyrė jam trejetą metų kalėjimo lygtinai. Mat auka vis dar gyva.

Bylai atkeliavus į Vilniaus apygardos teismą paaiškėjo, kad reikia keisti kaltinimą ir BK straipsnį. Žudikas turi būti teisiamas už nužudymą, o ne už „sunkų sveikatos sutrikdymą“. Aukos šeimai buvo pasiūlyta pakeisti kaltinimus, kuo jie ir pasinaudojo.

Apygardos teismo kolegija (Cininas, Norkūnaitė, Mačionytė) nusprendė, kad tam, kad žudikas būtų iš naujo teisiamas dėl nužudymo, turi būti nustatyta, kad aukos smegenys mirusios.

Karolio Kvietkaus artimieji prašė atnaujinti bylos įrodymų tyrimą, man teisėjas Berezovskis net nekvietė liudininkų apklausti, o bylą išnagrinėjo „sutrumpinta tvarka“. Šeimai atstovavęs advokatas Ruseckas piktinosi žudiko advokato Adomo Liutvinsko elgesiu – pastarais anksčiau yra sakęs, kad neva vaikas pats provokavo žudiką su juo susidoroti, ir vos ne pats kaltas dėl to, kad buvo nužudytas profesionalaus kikboksininko. Dėl tokio advokato A.Liutvinsko elgesio jau kreiptasi į advokatų tarybą, tačiau iš jos – jokio atsakymo.

Nužudyto berniuko mama prašė apklausti D.Gulino trenerius – jie patvirtintų, kad žudikas treniravosi „kovoti narvuose“. Tam kategoriškai priešinosi prokuroras – neva byla jau ištirta ir nereikia jokių naujų liudininkų.

Tai, kad prokuroras Vladimir Sergejev akivaizdžiai stengėsi padėti išvengti žudikui atsakomybės, buvo aišku jau nuo pirmų dienų – ji stengėsi, kad į bylą nebūtų pakviesti liudininkai. Prokuroras net teisme davė melagingus parodymus – jis sakė, kad ikiteisminio tyrimo metu nebuvo gauta nukentėjusiųjų skundų dėl turimo, ką čia pat paneigė aukos advokatas Ruseckas.

„Mano sūnus jau pusantrų metų komoje, jis yra miręs, - sakė aukos motina, - sužalojimai nesuderinami su gyvybe, o sūnaus kūno vegetavimą palaiko aparatai“.

Teismas nutarė kreiptis į gydymo įstaigą, kurioje yra Karolio Kvietkaus kūnas – medikai turi sudaryti specialią komisiją, kuri nustato, kad paciento smegenys mirusios. Tokiu dokumentu būtų konstatuota, kad auka mirusi, ir tada žudikas Gulinas būtų teisiamas jau už nužudymą tame pačiame Vilniaus apygardos teisme.

Kaip žinia, teisėjas Berezovskis savo nuosprendyje parašė, kad Gulin trenkė aukai tik vieną kartą, nuo smūgio jaunuolis griuvo aukštielninkas, trenkėsi pakaušiu į asfaltą, ir paniro į komą. Tačiau iš šalia buvusios parduotuvės „Maxima“ vaizdo įrašo matyti, kaip Gulin daužo net ir gulinčią auką – gynyba suskaičiavo ne mažiau kaip dešimt smūgių rankomis tuo metu, kai auka jau gulėjo ant žemės. Tuo labiau, kad smūgiavo profesionalus „kikboksininkas“, kurio kiekvienas smūgis gali būti mirtinas. Tačiau teisėjas Berezovskis kažkodėl nusprendė, kad smūgis buvo tik vienas.

Koks šio nusikaltimo motyvas? Aukos šeimai buvo ne kartą grasinta – buvo siūloma „nesidomėti“ ir „nelandžioti“.

Apylinkės teismo posėdyje žudikas meluodamas sakė, kad „kalbėjau su (Karoliu Kvietkumi) apie 1 (vieną) minutę“. Tai melas, nes kikboksininkas smogė iš karto priėjęs (tai aiškiai matosi vaizdo įraše). Nes neva pamatė aukos ŠYPSENĄ. Kodėl iš ikiteisminio tyrimo dingo konservatoriaus D. Kreivio dukterėčia Marija Kreivytė? Mona Liza Gedvilaitė?

Kodėl nebuvo tirtas nusikaltimo vaizdo įrašas, kuriame užfiksuotas šiurpus nusikaltimo momento faktas? Kodėl ir ko bijo nukentėję? Šantažo? Fizinio sunaikinimo? Ko bijo kiti šeimos nariai?

TYRĖJŲ IR PROKURORŲ VEIDMAINYSTĖ

Tyrėjai ir prokurorai eliminavo visa tai iš savo klastojamo ir paviršutiniško ikiteisminio tyrimo. Dangstydamiesi miglotomis teisės normomis, žudiko jie nevadina žudiku. Jie apsimeta arba iš tikrųjų negeba matyti, kad žudikas – mes jį įvardiname tikruoju vardu – Danielius Gulinas, gimęs 1997 metais, profesionalus MMA kovotojas, dalyvavęs varžybose „narvuose“.

Pseudonimas Danielius Gulbinas (Tėvas - nuotr. viršuje) , tarpe pažįstamų ir feisbuke. Paskutinės varžybos, kuriose dalyvavo D. Gulinas, pralaimėjęs techniniu nokautu – Prienuose, 2017 metų pavasarį. Treniravosi: boksas, kikboksas, apie 10 metų, „Gintarinė pirštinė“, Olimpiečių 15, Irklavimo bazė, Vilnius. Po to – įvairūs kovų menai: MMA federacija (mišriojo kovos meno, mixed martial arts). Treneris Artemij Sitenkov. Trenerio žodžiais, „smūgį turėjo“. Bet – lūzeris. Varžybose pralaimėdavo. Todėl mėgino dominuoti tarp jaunesnio amžiaus vaikinų ir merginų, kaip „kietas bičas“. Liepdavo vadinti jį „Tėvu“. Boksuotis su juo. Visą tai mes dar papildome tuo, kas atsiskleidė pirmojo teismo posėdžio metu, kad Danielius Gulinas absoliučiai neturi empatijos, gailėjimosi, yra deformuotos ir nestabilios psichikos psichopatas, visiškai nepatikimas ir patologinis melagis.

Elitinio policijos padalinio tyrėja Aliona Zdanovič ir tokios pat Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras Vladimir Sergejev kaltinamajame akte kvalifikuoja D. Gulino įvykdytą veiką, kaip nusikaltimą pagal LR BK 135 str1 d.(pagal kažkieno „prašymą“). Tyrimo eigoje neperkvalifikuoja nusikaltimo pagal LR BK 135 str. 2 d. Juolab, neperkvalifikuoja pagal LR BK 129 str. 1 d.

Prisiminkime (todel kad galimai Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras Vladimir Sergejev pamiršo apie pirmąjį policijos panešimą): - policija.lt,

2017 m. birželio 11 d. „Birželio 11 d. apie 18 val. 30 min. Vilniuje, L. Sapiegos g., skvere, kilus konfliktui, jaunuolis smogė į galvos sritį nepilnamečiui (g. 1999 m.). Nukentėjusysis dėl galvos traumos paguldytas į ligoninę. Įtariamasis (g. 1997 m.) uždarytas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 138 str. 1 d.“

Pagal tyrėją Alioną Zdanovič ir prokurorą Vladimir Sergejev:„ Danielius Gulinas kaltinamas tuo, kad 2017 m. birželio 11 d., apie 18:30 vai., skvere, esančiame adresu Sapiegos g. 11, Vilniuje, kilus konfliktui tyčia sudavė vieną smūgį kumščiu nukentėjusiajam (N.N.) į veido sritį, kuris nuo patirto smūgio nukrito aukštielninkas ir galva atsitrenkė į tako asfaltuotą dangą, taip padarydamas nukentėjusiajam (N.N.) poodinę kraujosruvą dešinės akies vokuose, galvos sumušimą, pasireiškusį odos nubrozdinimu ir muštine žaizda pakaušio dešinėje, kraujo išsiliejimu po kietuoju galvos smegenų dangalu ties kairiuoju pusrutuliu, galvos smegenų dešinės smilkininės skilties ir abiejų kaktinių skilčių sumušimu, pakauškaulio ir pleištakaulio lūžiais, t. y. sunkų sveikatos sutrikdymą ir tokiu būdu tyčia sunkiai sutrikdė sveikatą nukentėjusiajam (N.N.)“.

Mūsų komentaras: Konfliktas nekilo. Tiesiog prisiartinus pasalūniškai smogtas netikėtas pirmas ir antras didelės kinetinės jėgos smūgis į galvos sritį (smakrą), o pargriuvus aukštielninkam ant betoninio grindinio, stiprus spyris į galvą. Po to mušė gulintį: smūgiai rankomis ir kojomis į galvos sritį ir kitas kūno vietas. Kai ką matė liudininkai: Tomas Petrulis, Jurijus Janutovas, Viktor Vasilevskij ir kiti. Tačiau teismo posėdyje jie nebuvo apklausiami ir nedavė parodymų. Nebuvo vaizdo įrašo, kuriame matyti kokios didelės kinetinės jėgos smūgius smogė žudikas D. Gulinas.

nuotr. - žudiko pamokos nepilnamečiams, kaip "smogti" kikbokso stiliumi

Sutrumpintas įrodymų tyrimas. Nes teisėjui, prokurorui ir žudiko advokatui bei pačiam žudikui viskas labai aišku. Žudikas juk tariamai „prisipažino“. Nors (N.N.) patirta labai sunki galvos trauma, jau iš karto gydytojų žodžiais: „nesuderinama su gyvybe“. Į vaikų klinikinę „Santaros“ ligoninę pristatytas mirštantis.

nuotr. : Žudiko pasiekimai ringe arba narve

Neurochirurgas pasakė: „turėjau teisę neoperuoti“. Gydytojai vis tiek bandė išgelbėti gyvybę, kitaip (K.K.) jau būtų tą vakarą miręs. Tačiau nuo 2017-06-11 iki šiol vaikinas neatgavo sąmonės, tebėra vegetacinėje komos būsenoje. Gydytojų prognozės pesimistinės: „Šumacherio atvejis...“. Smūgių rankomis ir kojomis, nenustatytu įrankiu bei pirmojo kairės rankos kumščiu į (N.N.) smakrą pasekmės – siaubingos ir ypatingai sunkios, negrįžtamai sutrikdyta integruojanti centrinės nervų sistemos veikla.

Kodėl D. Gulinas nebuvo suimtas? Nors pažeidė LR BPK. Lankėsi restoranuose, baruose, kavinėse. Jam tai buvo uždrausta. Kaip LR BPK 122 straipsnis, dėl „bėgs“, „slėpsis“, „trukdys tyrimui“, etc.? Iš anksto žinojo, kad kelių expolicininkas tėvas Erikas Gulinas ir motina Natalija viską sutvarkys? Juk tuoj pat birželio 12 d. ikiteisminiame tyrime radosi advokatas Adomas Liutvinskas, su solidžiu honoraru už kiekvieną valandą. Nukentėjusiųjų tėvų advokatas Mindaugas Bliuvas, iš „Cobalt“, pradėjo dalyvauti byloje tik rugpjūčio 23 d.

Nuotraukoje iš bylos medžiagos - "jauno žmogaus" Gulin žinutės savo "mylimai merginai" : "miljoną ciulpimu darysi nx"

Danielius Gulinas užsiima „kovų menais“ ir jaunomis merginomis. Jų defloracija. Liudininkų aplinkoje ne kartą teigė: „vienu smūgiu galiu užmušti“; „Noriu išbandyti ant gyvo“, „ne tik bokso kriaušę daužyti“. Merginas dažnai keičia. Todėl minėta Mona Liza Gedvilaitė – tikrai nėra jo vienintelė „mylimoji mergina“, prieš tai juk buvo E. G., po to – G.J., etc.

MELAGINGI GULINO PARODYMAI IR VIENO SMŪGIO LEGENDA

Teismo salėje nuožmus MMA kovotojas Gulin nebeprimena ringo kovotojo, o žiūri išsigandusio ėriuko akimis

Teismo posėdyje Danielius Gulinas pripažino kaltę. Sutiko duoti parodymus. Iš karto pradėjo sakyti netiesą: Jam suteikta teisė žudyti ir meluoti (turbūt, kad Jis „SAVAS“, kuris negali būti žudiku): „Kalvarijų g. 85 GIM'e besportuodamas gavau žinutę iš (N.N.). Mačiau nuogus lovoje.Mane ištiko šokas“. Teisėjas: „Kas atsiuntė nuotrauką?“ D. Gulinas: pats (N.N.). (Mūsų komentaras:Netiesa. Dar išvakarėse tą nuotrauką savo išmaniuoju telefonu padariusi (N.N.) klasiokė Marija Kreivytė persiųsdama Monai Lizai Gedvilaitei „per klaidą“ nuotrauką nusiuntė į feisbuko (toliau ir - FB) klasės draugų grupę. Po to, Mona L. Gedvilaitė, gavusi nuotrauką vėl ją įkėlė į FB. Danielius Gulinas buvo šioje FB draugų grupėje ir iš karto vakare pamatė nuotrauką. Nuotrauką į FB pirmiausiai įdėjo minėtos merginos. Nuogų lovoje nesimatė. Jie buvo po antklodę ir nežinia, ar nuogi). Vadinasi, nuotrauką D. Gulinas pirmą kartą pamatė FB vakare, o ne prieš 15 minučių sporto salėje.Toliau D. Gulinas teigia, kad po 15-20 minučių, autobusu atvažiavo iki L. Sapiegos skvero. Labai jau greitai. Pamatė (K.K.).

„Jis šyptelėjo ir aš trenkiau“. Į teisėjo klausimą: „Kodėl į gyvybiškai pavojingą sritį, į žandikaulį?“ D. Gulinas atsakė: „Nežinau. (K.K.) nieko nepasakė. Tik šyptelėjo“. Į teisėjo klausimą: „Kur lavinote savo gebėjimus iki automatizmo?“. D. Gulinas: „Kikbokse“. - Neigiu tą automatizmą. Ką reiškia nugalėti „Kikbokse“? Kai negali atsistoti. Dažniausiai reikia suduoti į galvą.“. Į advokato M. Bliuvo klausimą: „Ant kurio paviršiaus krito“? Kiek smūgių sudavėte? D. Gulinas: „Ten buvo žemė. Žolė. Bordiūro nebuvo. Krito galva ne ant asfalto. Sudaviau vieną smūgį“.

(Mūsų komentaras: Netiesa.Ten buvo kieta betonuota danga ir bordiūras. Krito aukštielninkas galva ant kietos dangos ir bordiūro. Nuo didelės kinetinės jėgos smūgių rankomis, kojomis ir nenustatytu įrankiu. Smūgiai buvo labai stiprūs).

Į teisėjo klausimą: „Kas jus siejo su (N.N.)?“ D. Gulinas: „Mes buvome draugai“. Teisėjas: „Draugai ir staiga jums fiziologinio afekto būsena? Ar grąsinote (N.N.)? Kada kilo noras suduoti (N.N.)? Ar stipriai sudavėte? D. Gulinas: „Negrąsinau. Mintis smogti kilo kai pamačiau (N.N.) ir jo šypseną. Nuo pamatymo kilo noras suduoti.Sudaviaunestipriai. Į kurią žandikaulio dalį neatsimenu.“ Prokuroras V. Sergejev, beje, savo viename nutarime teigė, kad: ”Danielius Gulinas (…) su ranka sudavė (N.N.) smūgį į veido sritį, ko pasėkoje (N.N.) griūdamas ant pėsčiųjų tako grindinio susižalojo galvą, buvo nustatytas sunkus sveikatos sutrikdymas”. (Mūsų komentaras: prokuroras konstatuoja tik vieną smūgį į galvą. Tai neatitinka tikrovės) turbūt, kad Jis „SAVAS“, kuris negali būti žudiku. Toliau, kitu sakiniu, Prokuroras V. Sergejev savo nutarime prieštaringai teigia, kad: “(...) kilus konfliktui, tyčia sudavėsmūgius kumščiais ir nenustatytu įrankiu nukentėjusiajam (N.N.) į veidą, galvą, dėl ko nuo smūgio nukentėjusysis pargriuvo, atsitrenkdamas galva į tako asfaltuotą dangą, ko pasėkoje (N.N.) patyrė galvos sužalojimą, pasireiškusį difuziniu smegenų sužalojimų su kraujosruva ir smegenų suspaudimu, ir tokiu būdu tyčia sunkiai sutrikdė nukentėjusiojo (N.N.) sveikatą”.

Neakcentuotas įtariamojo D. Gulin'o įvykdyto sunkaus nusikaltimo motyvas. Įtariamojo rašytose žinutėse – atviri grasinimai Monai L. Gedvilaitei ir (K.K.). Marija Kreivytė (kodėl nefigūruoja ir nėra jos parodymų byloje?)(turbūt, kad Jis „SAVAS“, kuris negali būti žudiku)nufotografavo Moną Gedvilaitę ir (N.N.) prieš jo valią, jam nesutinkant, bet Marija K. pirmoji nusiuntė nuotrauką į FB klasės draugų grupę. Po to tai padarė ir Mona G. Įtariamasis D. Gulinas iš karto pamatė nuotrauką. Tokiu būdu, Marija K. ir Mona G. savo SMS žinutėmis išprovokavo įtariamąjį psichopatą D. Guliną, buvo jo įvykdyto iš anksto apgalvoto tyčinio sunkaus nusikaltimo katalizatoriumi. Įtariamasis SMS žinutėse grąsino nužudyti ir realizavo savo pažadą. De facto jis nužudė (N.N.) Iš pradžių teigė, kad jis susistumdė su (N.N.) ir pastarasis parkrito ant betoninio tako. Po to keitė parodymus „vieno smūgio legenda“(turbūt, kad Jis „SAVAS“, kuris negali būti žudiku). Deja, tyrėjų buvo nenustatytas smūgių kumščiais ir kietu buku daiktu, įrankiu į galvą skaičius. Tyrėjai ir prokuroras akivaizdžiai siekė patvirtinti ir kaltinamajame akte įtvirtino kaltinamojo inspiruotą „vieno smūgio legendą“(turbūt, kad Jis „SAVAS“, kuris negali būti žudiku).

Policija ir prokuratūra nenori apklausti (ir neapklausė) įvardinto vieno iš įtariamojo MMA trenerių Artemij Sitenkov ir gauti jo parodymus apie D. Gulino asmenį, jo elgseną, charakterį, temperamentą, etc., treniruotėse ir MMA varžybose ir dalyvavimo „varžybose be taisyklių“(turbūt, kad Jis „SAVAS“, kuris negali būti žudiku). Vienok, to netyręs ir neištyręs, galimai nusikalstamai piktnaudžiaudamas tarnyba prokuroras priėmė neteisingo turinio procesinį sprendimą.