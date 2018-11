Kaip sovietinės nomenklatūros vaikučiai tapo aršiausiais landsbergistais

Simonas Zagurskas

Dabar aš jums parodysiu visą nuo heroino ir alkoholio apkvaitusį konservatoriams pataikaujančių žvaigždūnų žiedą.Pasižiūrėję šį video jūs suprasite kodėl dvigubi standartai taikomi prorusiškiems ir proamerikietiškiems rašytojams.

Matot Algis Ramanauskas gali rašyti ką tiktai nori,gyventi sau Lietuvoje ir teisiškai būti neliečiamu.Na ir kas ,kad Statkevičiaus škurliaus istorija,šūdų nominacijos.Nieko jam už tai nebuvo.

Iš Statkevičiaus škurliaus istorijos Algis gavo 180 eurų pajamų,buvo teismas,prisipažino ir sumokėjo 300 eurų baudą, tuo tarpu mane už 2 neįrodytus feisbuko postus oro uoste sulaikė,uždėjo antrankius,savaitę uždarė į kalėjimą,atėmė pasą,pusmetį turėjau gyventi be jokių pajamų Lietuvoje ir mokėti už namus,mašiną ir visus kitus mokesčius Anglijoj,ir Lietuvoje,o vėliau grąžino pasą įkalė teistumą ir 4000 eurų baudos.

Jeigu Algis nepriklausytų konservatorių partijai,ir kritikuotų Prezidentūrą jis jau seniai būtų prokuratūros ,teismų ir antstolių suvarytas,bet šis straipsnis ne apie tai.Šiame straipsnyje pabandysiu išanalizuoti konservatorių seržantų viražus pramogų pasaulyje.

Kodėl atsitiko,taip,kad Vilniaus bohemščikai marginalais vadina prorusiškus Lietuvos gyventojus,nors sodiečių akyse būtent šitie bohemos atstovai atrodo itin marginaliai.

Klipo antroje dalyje matysite kaip Tynta-Kriščiūnas iš ES struktūrinių fondų pinigus siurbiančios rusės reikalauja sponsorių pavadinimo,nors pats išmestas iš Kauno miesto tarybos su Jono Ohmano pagalba įkūrė lygiai tokį patį parazitinį Kauno ir Lvovo kultūros, sporto, mokslo ir verslo plėtros institutą siurbia ES struktūrinių fondų pinigus ,už kuriuos Asta Kuznecovaitė važinėja po Ukrainą,šiuo metu Volynės srityje Lutske kuriame platina antirusišką propagandą. 1996 metai.Veiksmas vyksta Šiauliuose MAX klube.Narkotikai,sekso orgijos,alkoholis,išvirkavimas,nuolatinė partnerių kaita lydėjo tuometinį Lietuvos pramogų pasaulį. Iki kokio lygio buvo prieita,jei prizai skaitytojams būdavo kelios dėžutės STIMOROL ar keturi buteliai TUBORG alaus,ar penki tušti kompaktiniai diskai.Tuomet ėjo Durnių Maršas per visą Lietuvą.Buvau tuo metu moksleivis,rodydavo viską per televizorių.To meto paauglio akimis atrodė laisvė,tarsi vakaruose ant medžių auga doleriai. Labai stiprus ir akivaizdus buvo virsmas iš griežtos Sovietinės sistemos į laukinių vakarų epochą.1965-1977 metais gimę žmonės buvo jauni,išalkę amerikietiškos vakarų kultūros. Deficitiniai laikai,kai yra pinigų ,bet nėra džinsų,videomagnetofonų,ADIDAS treningų,arba jie kainuodavo kosminius pinigus.Negalėjo jaunimas rengtis,kirptis kaip tik nori,todėl jie tą laisvę įsivaizdavo kaip amerikietišką svajonę. Ir tas virsmas,kurią jie vadina nepriklausomybe,nors Lietuva niekada nebuvo Sovietų Sąjungos okupuota,nes tokios kaip okupacijos nebuvo,kadangi Lietuvos LTSR buvo sudėtinė Sovietų Sąjungos dalis. 1965-1977 metais gimęs jaunimas staiga gavo galimybę elgtis ir gyventi kaip nori.Jie tai vadina laisve ir nepriklausomybę.Aš šį laikotarpį vadinu tranzitiniu perėjimu iš komunizmo į laukinį kapitalizmą. Likimo ironija,bet dauguma Lietuvos pramogų pasaulio veikėjų buvo sovietinių nomenklatūrininkų vaikai.Štai Algio Ramanausko tėvukas buvo aukšto rango pulkininkas,Tapino tėvukas buvo komunistas Nuo 1971 m. universitete dėstęs partinės ir sovietinės spaudos istoriją,Užkalnio senelis irgi ne išimtis. Petras Užkalnis – literatūros kritikas ir komunistinio judėjimo veteranas – gimė 1907 m. gegužės 5 d. kaip Petras Kvietinskas Menkupių kaime (Kalvarijos apskrityje). Dar besimokydamas Marijampolės gimnazijoje įsijungė į pogrindinę komjaunimo veiklą, o 1926 m. rudenį, perėjęs į Marijampolės mokytojų seminariją, drauge su būsimuoju sovietiniu poetu Vytautu Montvila ir kitais komjaunuoliais, perėmė Marijampolės aušrininkų skyrių, užvaldė jo pinigus ir iš jų finansavo pogrindinę komunistinę veiklą. Už tokį aktyvizmą jis visgi buvo suimtas ir kalintas Varniuose bei Marijampolėje.1928 m.pabėgęs iš kalėjimo, susigalvojo sau naują Užkalnio pavardę, kuri išliko visam likusiam gyvenimui ir buvo garbingai perduota jo palikuonims. Tuo tarpu mano šeimos ir giminės linija vien tremtys Sibire ir emigracija į JAV. Tarsi turėčiau būti provakarietiškas,nors toks ir esu.Visgi žinojimas,kad Rusija visada buvo yra ir bus šalia ,žinojimas kaip Europoje šalys masiškai nusiginkluoja,ir žinojimas,kad tikimybė,kad karinis konfliktas gali įsižiebti Europos Sąjungoje lygi nuliui,man į ausį kužda.Kažkas su šitais žmonėmis yra ne taip.Ir čia tuoj pat randu atsakymą,kuris turi vieną vienintelį žodį-NACIONALIZMAS. Nacionalizmo korta galima nueiti labai toli. Žinote,mane konsultuoja ir Britai ir Rusai ir Lietuviai.Kai kurie žmonės turintys patirties versle,žvalgyboje,vienas buvęs premjeras,keli buvę ministrai,vienas esamas ir ką? Visi puikiai žino,kad šita stotelė yra laikina jų karjeroje. Pasakysiu taip.Konservatoriai sunaikino savo dukterinę partiją –liberalus,Masiulį metė už borto,o ir Grybauskaitė po kadencijos taps niekam nereikalinga.Reikia ruoštis 2020 m Seimo rinkimams.Jeigu Rusija skirs pakankamai pinigų pamatysite tai ko nematę. Už pinigus bus galima pasamdyti,bet ką.Kad ir Tapiną su visa jo chunveibinų komanda.Galima tokį priversti dirbti sau,galimos įvairios formos.Psichologijoj naudojamas šantažas,baimė,rimbo ir meduolio principas. Liaudis visada nori tik vieno.Duonos ir žaidimų. Įsivaizduokit,duoda man galimybę kontroliuot valstybę.Legalizuoju marihuaną,-jaunimo balsai iškart už.Pakeliu pensijas-pensininkų balsai už. Britų patarėjai apskritai sako,kodėl tu Simonai taip varai ant gėjų ir žydų.Leisk jiems kvėpuot.OK.legalizuojam jų tas visas santuokas,nesikabinėjam prie žydų,homoseksualų-jų balsai už. Žydų ir homoseksualistų valdoma žiniasklaida automatiškai tempia tave aukštyn-štai jums ir sėkmės formulė. Reikia kick-startinti pilkają masę. OK.No problem.grąžinam alkoholio prekybą 24 val per parą,vartoti gali asmenys kaip Danijoj nuo 16 metų.Ir rūkyt,ir gerti ir marihuaną vaistinėse pirkti.Darius Mockus iškart mestų milijonus į tokią rinkiminę programą. Vakar daug kalbėjau su Britų ,Rusų atstovais.Rusai sako..Arvydas Juozaitis ima pinigus iš Lenkų,ir neonacistų rėmėjo Valkiūno.Aš ir sakau,kad Valkiūnas lyg ir progresyvus. Nė velnio man sako. Dar sako,kad Juozaičio komandoje yra įsitrynę neonacistai Songaila su Gorodeckiu,bet kartu yra labai vertinamas Algis Avizienis,kuris yra laikomas labai progresyviu. Sakau,Algis vistiek eis už amerikiečių interesus,juolab ten studijavęs gyvenęs gavęs visą trainingą.Kaip supratau,Algio ir Arvydo tandemas gali labai daug toli nueiti,tačiau aš kartu matau ir besiformuojantį Algio Ramanausko ir Audriaus Bačiulio tandemą.Ir jie tikrai būtų pavojingesni politiniai oponentai,nei Juknevičienės,Kasčiūnai ir visi anūkai. Kadangi Delfi,ir Lrytas nuolat kopijuoja mano temas,o liberalai ir konservatoriai nuolat nuvagia mano politines idėjas pasakysiu pirmas.2020 metais ,jeigu pavyktų man patekti į Seimą,o dar geriau į Prezidento rinkimus laimėjusio Juozaičio aplinkos zoną su privačiu verslu organizuočiau masines socialinio būsto statybas,pagal kurias valstybė skirtų valstybinės žemės statyboms mainais už tai,kad 15-20 % butų būtų skirti socialiniam būstui,ir taip būtų išvengta getų atsiradimo. Patarėjai būtų tiek iš Britanijos tiek iš Rusijos pusės,kadangi Lietuvą per savo prizmę regiu Britų ir Rusų įtakos zonose. Arvydo Juozaičio filosofija priimtina ir tuo,kad tarsi Britų-Rusų kontrolės alternatyvą perpastatyčiau prieš JAV ir Briuselį.Ištrauka iš vieno Baltijos šalyse aktyviai dirbančio britų žvalgybininko,verslininko,bei mano pokalbio.Kalba netaisyta. Mančesteris-Jūrmala Žvalgybininkas -Simon woke up this morning and had an idea.. You have a huge following, but I've read you post and all they contain is criticism.You clearly want to make thing better but the path you are on will never do that. The individuals you write about are people of action, you might not like the actions they take, but, the fact is they are driving a path forward, or downwards or backwards, depending on your view-point. As I said, you've a huge following and rather than waste you time criticising those political actions of others, I feel you drive and passion would be best directed into you offering a viable alternative.You it's got to point out what's wrong but it's time you offered a real solution not just 'trolling'. If you were to create a manifesto then I believe you would stand a real chance of making a difference. I feel it is your time to act, not talk. Perhaps I've not writen this a clearly as I could but I hope you see what I'm trying to say. Criticism will not stop them. Offering a viable alternative will. People want hope not to just hear 'it's all shit'. we all know that it is so we dont need to be reminded, give them and alternative and act on it, not just words, and hope and they will follow. You need to be in a position or power, and perhaps they know that this is the logical next step, hence the knock down. You need to let the anger go and focus on positive change and action. Simon-Morning X,brilliant advice.Well i am in support for the one presidential candidate Juozaitis ,but the Russian side told me that Juozaitis is funded by the Polish business and ultra-right nationalists.I got information from the powerful Russian political advisers,who planning 2-3 steps forward.And you can be very valuable financial-political adviser in future. Žvalgybininkas -don't let the anger eat you up, yes they were shitty to you but channel it to do some positive change. Simon -Well,i am representing Lithuanian provincial attitude.I got similarities with Nigel Farage,just not about Brexit,i am Federal Europe supporter,but you know,i mean gays,children protection rights etc Žvalgybininkas-I think you should drop the gay thing. You're a dinosaur. Live and let live. Everything else you're good on, anti corruption, sorting out the childrens services, business etc but who gives a fuck about what people like or don't like. It's an issue that will only loose you votes long-term.Go after the system not in individual. Farage only spoke about the system and money. not specific groups.If he spoke about a group it was to highlight how the system was against the and then how he'd change it. thats how he got the vote. look at his speeches and you'll see it. Simonas-Well you know that my supporters is mainly pensioners about 20% 35+ age,the rest 45+age till 80.For example first time i saw gay man who kisses another man was in Edinburgh in 2001 and believe me i was in deep shock. I would love to legalise weed,prostitution and all nightlife should be til 2 am.I would simply copy-paste whats happens in UK,and i am hiding this plan from the publicity.I want to build more affordable social housing in big cities.If i will mention this now,other politicians will start to mention my idea next day in parliament. Žvalgybininkas-yes well you can us the part ownership model too as long as it's better regulated than in the UK and the requirement for all new builds to include 10-15% social housing to prevent ghettos forming. but just keep the gay thing under you hat and you'll get further. People only remember the negative and the old die first. you need to look a the young if you want to think long term. Simon-Well said.Gay matter is very important in Eastern Europe.Older people always will be against homosexual movement another thing is that the gay mentality in Lithuania is not the same as UK. Lithuanian gays wants strong attention,and British ones acting normally. I am also think that the jewish is another problem.Lithuanians hates jewish people and supporting nazi style,eugenics style human development schemes.Thats why all the arab asylum seekers running from the Lithuanian detention centres on the same speed as Ussain Bolt. Žvalgybininkas-Lol, fuck me you've some far right views. Live and let live and effect what you can for good and you'll go far. Simonas-You know,easiest way is to say for pensioners what they want and they will vote for you,but with gays,jewish if you will accept them they will quickly switch to another candidate Žvalgybininkas-And when the old die...who will vote for you? you'll be a dinosaur. Look at farrage. where is he now... nowhere. no young will ever vote for him ever again. Simonas-I would be in Europarlament by then with another dinosaurs.Look into Juncker .EU future will be exactly the same as in Soviet Union.One party and 7 politburo members on top . Žvalgybininkas-And you want to be one? so change it, attach both young and old, fight the battles both want, ignore those that cause issues and divide supporters and you'll go far. Simonas-Old roman strategy,divide and control.Thats what Vladimir Putin does. Žvalgybininkas-Now you're comparing yourself to Putin.Come on you're better than than. Use your head. Simonas-I think Nigel Farrage speech is more powerfull than Churchil.Putin got strong neurolingvistic programming skills. Žvalgybininkas-So stop all the hate crap and get on and did it. Action not works.Anyone can write crap about others but few can lead. Your thowing bananas to the monkeys whilst the lions take it all. Posted by Simonas Zagurskas on 2018 m. 