Jurga Lago

Kalbuosi su drauge iš Lenkijos:

“Mano vaikas kenčia smurtą! Gavo į kailį per karatė treniruotę, buvo pas dantistą ir jis “sukėlė skausmą”, o vakare užvažiavau jam per subinę, nes išsitepė ją su dažais,”- juokiasi, - “tik neatsiųsk čia man tų savo skandinaviškų prievaizdų!”

.

Pasijuokėm. O šiandien galvoju, kad ten, kur nėra meilės, yra problemų. 😉

Ir šeimose, ir valstybėse. Lietuva nemyli savo žmonių - ji pati yra bloga motina, pati patyrusi smurtą ir negeba mylėti, todėl vis išteka už neištikimo smurtautojo, nes didelė dalis jos valdytojų nemyli jos pačios.

Nesveikoje prievartos valstybėje gyvenimas virsta paranoja: kai esi šaltas, kaip ledas, meilė galima tik pagal instrukcijas. Ir gyvenimas virsta farsu: ten, kur mylinčiam žmogui viskas aišku, šaltam ima vaidentis nusikaltimai.

“Negalima vaiko kepštelėti, nes jam skaudės.” Nes šaltam psichopatui negali skaudėti pvz. sielos ar širdies, jam gali skaudėti tik subinę. Jis ramiausiai atims kūdikį iš mamos, nes nesuvokia, kad abiejų sielos skausmas didesnis!

Tokia šiandien naujųjų liberal/bolševikų meilė: jie nuo menkiausio prisilietimo “kenčia”! Kaip tos meToo mergaitės, kurios virpa vien nuo prisilietimo visą gyvenimą ir tada gali imti teisti žmones be teismų, be taisyklių, be įrodymų. Nes žmonės iš principo px. Ir vaikai, ir suaugę.

.

Vis bandau trumpai parašyti, į kokią kvailą situaciją esam patekę! Ir kokioj nesveikoj aplinkoj gyvenam, nes joje nėra meilės.

Nėra mylinčio savo šalį karaliaus. 🙂 Tik Saturnas, ryjantis savo vaikus.

Rašau kiek su humoru, gal kaip nors suprasit. Bet realiai tai imu žvelgti į Lenkiją, Čekiją ir pvz. Vengriją kiek su nuostaba, kiek su pavydu. Jie nepaliko Norgėj iš savo piliečių atimtų vaikų! Jų valdžia kovojo. Pagalvokit - kodėl? Atsakyme slypi raktas! 😉

That’s all falks. Ir meilė yra paprasta, kaip moters nėštumas - ji yra, arba nėra.

O pabaigai pasakysiu paslaptį - nebalsuosiu už bevaikį prezidentą (tokie šiandien valdo ir ES). Čia buvo paslaptis - niekam nesakykit. Sakysit diskriminacija? Ne, nes dar neturėjom nė vieno, turinčio vaikų! Man tai bus vienas iš kriterijų šįkart - neįkandamas šiandienos leftistams - a la Merkel. 😉

Nekalbėkit ir apie visokius kukuraičius - savo vaikus dar reikia sugebėti ir išlaikyti! 😉

Tekstas ne ziniasklaidai, ne platinimui. Mąstymui “tarp savų” ant mano sienos. (Ir kažkokia infa.lt jį jau pasisavino be leidimo).