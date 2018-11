Teisėja V. Pakalnytė-Tamošiūnienė : “Ne jūsų reikalas, kad prezidentė D.Grybauskaitė yra Rusijos valstybės paslaptis”

Aurimas Drižius

Vilniaus apygardos teismo teisėja Virginija Pakalnytė-Tamošiūnienė labai konkrečiai paaiškino signatarui Zigmui Vaišvilai, kodėl prokuratūra neturi pradėti tirti VSD vadovų neveikimo dėl to, kad Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė yra Rusijos valstybės paslaptis : “ne tavo reikalas”.

Spalio 26 d. minėta teisėja priėmė tokią nutartį, kuria baigė Z.Vaišvilos reikalavimus, kad būtų iškelta baudžiamoji byla VSD vadovams dėl to, kad jie net nebandė tirti pačios didžiausios grėsmės Lietuvai – fakto, kad Dalia Grybauskaitė yra Rusijos, kuria pati prezidentė pavadino teroristine, valstybės paslaptis. Tokią nutartį buvo priėmęs apylinkės teismas, tačiau jos kolegė iš apygardos nusprendė, kad prezidentės biografijos neverta žinoti visuomenei.

“Vilniaus apylinkės teismo teisėja Regina Gudienė pasakė, kad jeigu VSD atsisako tai tirti, dėl tokio požiūrio turi būti pradėtas ikiteisminis tyrimas, - pasakojo Z.Vaišvila, - tada apygardos teismo teisėja Pakalnytė-Tamošiūnaitė mums paaiškino, kad negalima domėtis prezidentės biografija. Mes neprašome jos biografijos, ne ji ir taip aiškiai, tačiau mes norime pasakyti, kad net teismas mano, kad turi būti pradėtas tyrimas dėl VSD vadovų neveikimo”.

Z. Vaišvila kalbėjo spaudos konferencijoje, kurioje papasakojo savo nuomonę apie Pumprickaitės laidą “Savaitė”, kurioje jis vėl buvo vėl įvardintas Kremliaus draugu vien todėl, kad 2015 m. bandė konsoliduoti visas Grybauskaitės režimui oponuojančias jėgas.

“VSD mus paskelbė grėsme Lietuvos nacionaliniam saugumui vien todėl, kad mes domimės Lietuvos ateitimi ir ji mums rūpi, - pasakojo Z.Vaišvila.

Audrius Nakas taip pat mano, kad ši laida yra tari tęsinys to melo, kuris tęsiasi nuo 2016 m. rinkimų : “melagiai nieko naujo nesugalvojo, ir tai ką jie darė su savo grėsmių ataskaitomis prieš du metus, lygiai tą patį daro jie ir dabar. Mitinge dėl grobiamų vaikų kunigas Grigas aiškiai pasakė, kad Lietuva ir vėl yra okupuota priešiškų jėgų, kuri naudoja prievartą ir jėgą. Tačiau dabar mus okupavo savi, ir tai sunku suprasti psichologiškai. Bet koks klausimas apie gynybos finansavimą yra suprantamas kaip darbas užsienio priešiškoms jėgoms, ir tokių klausimų užduoti nebegalima. Todėl mums dabar nebeužtenka tik įvardinti blogybes, tačiau laikas pradėti veikti ir pasipriešinti šiam režimui. Tai, kas yra blogai, mes žinome, tačiau dabar atėjo laikas veikti ir sakyti, ką reikia daryti. Nes dabartinė “valstiečių” valdžia, nors iš vienos pusės ir gražu žiūrėti, kaip jie stumdosi su visų nekenčiama Tėvynės sąjunga, tačiau kita vertus, tie patys “valstiečiai” priėmė įstatymą dėl vaikų grobimo ir dabar stumia idiotišką Konstitucijos pataisą dėl referendumo dalyvių sumažinimo. Juk niekas nesako, kad Lietuvoje neturi būti NATO bazių, tačiau jos turi būti įteisintos, nes Konstitucija draudžia užsienio karinių bazių steigimą Lietuvoje. Galvokime, ką daryti, nes visi laukia sprendimų ir veiksmų”.

“Referendumo įstatymo pakeitimu bandoma pakeisti Konstitucinę normą, kurią reikia pakeisti Konstituciją, - sakė Z.Vaišvila, - Širinskienė ar už jos stovinčios jėgos mano, kad jos geriausiai žino Konstituciją, ir tai yra tiesioginis kelias į diktatūrą”.

“Visi mes atsimenate Eglę Bučelytę, kuriai dabar Monika Garbačiauskaitė verčia transliuoti visišką mėšlą, - sakė Z.Vaišvila, - nors visi žinome, ką E.Bučelytė transliavo iki pat sausio 13 d. O Pumprickaitė transliuoja tokį mėšlą, kad pati nesusigaudo, ką ji sako, pradeda nuo vieno, paskui dėlioja dėlioja, baigia visai kita tema. Ar tai profesionalius žurnalizmas ? O gal tai jovalas kiaulėms? 2016 m. mes pabandėme suburti prieš rinkimus opozicinių jėgų sambūrį, tačiau nepavyko. Manau, ir dėl to, kad VSD buvo paskelbti grėsme Lietuvos saugumui. Kitą dieną pareikalavau tą paneigti. Buvau nuėjęs pas VSD šefą Jauniškį, ir jis mums atsakė, kad informacija, kuria rėmėsi VSD, yra slapta, ir jie jos mums neduos. Nes neva tai valstybės paslaptis. Tada kartu su Audriumi Naku kreipėmės į teismą privataus kaltinimo tvarka, kol Seimas dar nebuvo palaidojęs to įstatymo, kad Dariui Jauniškiui būtų iškelta byla dėl šmeižto, tada šis išsigando, ir parašė raštą, kad ei aš, nei A.Nakas niekada nebuvome grėsmės Lietuvos saugumui. Tada pradėjome veiksmus prokuratūroje ir pažadu tam Jauniškiui,, kad taip šio šmeižto nepaliksiu, nes tai ne vien mano asmeninis reikalas. Jeigu Pumprickaitė sugebėjo apdergti vaikus ginančius žmones ir šeimas – kaip galima atimti vaiką be teismo sprendimo? Teismas aiškiai pasakė, kad negalima VSD vienoje ataskaitoje rašyti, kad me nesame grėsmės, o kitame – kad jau nebe. Prokuratūra visą tą Jauniškio bylą numuilino. Tačiau gauname du fantastinius atsakymus. KAM 2-ojo departamento vadovas parašė kad jis pasirašė tą ataskaitą jos net neskaitęs, o VSD vadovas parašė, kad ta informacija, kurios pagrindu mes įtraukti į grėsmes, nėra paslaptis, ir kad tai neva vieša informacija.

“Lietuvos radijas ir televizija veikia taip : meluok, šmeižk ir vykdyk tą programą, kuri yra numatyta, - mano A.Nakas, - vienintelis tikslas yra šmeižti ir artėjant rinkimams izoliuoti ta tikrą grupę žmogų”.

“jau kitą savaitę mes paskelbsime, kaip turime telktis, ir tai nebus tokia forma, kad vienas žmogus bus vadas, - sakė Z.Vaišvila, - bus kita forma – ne po Vaišvilos, ne po Pakso, ne po Juozaičio spraneliu bus organizuojama struktūra, kuri bus reali atsvara šiai Lietuvą užgrobusiai valdžiai”.

“Visa generalinė prokuratūra ir jos vadovybė yra nusikalstamo kriminalinio pasaulio atstovai, - mano A.Nakas, - prokuratūra yra buferis, o Lietuva jau seniai nevykdo tarptautinių teismų sprendimų, o Klaipėdoje stove toks laivas “Independence”, dėl kurio buvo atliekamas parlamentinis tyrimas. O Seimo NSGK pirmininkas Bakas, paklaustas dėl šio laivo, atsako, kad reikia kreiptis į prokuratūrą - štai atsirado gudruolis, kuris siūlo eiti pas tuos pačius prokurorus, kurie nukanalizuos bet ką, ir įrodys, kad nieko nėra. Gal ir visai neblogai, kad išlindo ta istorija su grobiamais vaikais, nes tokie patys dalykai daromi ir visuose kituose gyvenimo srityse”.



"Didžiausias dabartinės LRT amoralumas yra tai, kad Lietuvos televizija ir radijas po 1991 m. sausio 13-osios nakties mūsų žmonių pasąmonėje yra šventas simbolis., - mano Z.Vaišvila, - Ir visų pirma, Eglė Bučelytė, kuri, užsidariusi studijoje tiesioginiame eteryje skelbė mums tai, kas vyksta. Skelbė, kol fiziškai ji nebuvo sustabdyta.

Šiandieninis LRT, iš TV ekrano transliuojantis šiandieninį propagandinį jovalą (kitaip jau sunku rasti tam tinkamesnį apibūdinimą), peržengia visas įmanomas amoralumo ribas.

Nes šventą mūsų televizijos įvaizdį, suformuotą mūsų pasąmonėje, visų pirma, tą tragišką, bet didingą Sausio tryliktąją, naudoja tam, kad visa tai paneigti ir pavergti mus. Pradedant nuo mūsų pasąmonės.

Ir dar tam išnaudoja vargšę Eglę Bučelytę, versdami ją skaityti šiuos propagandinius tekstus.

Jei taip vadinamos "kaspervizijos" veidui - pulkininkui Kasperavičiui, dabar, matyt, gyvenančiam Kinijoje, bent formaliai įtarimai Sausio 13-osios byloje buvo pareikšti, tai Mykolo Burokevičiaus vadovaujamo LKP/TSKP CK paskirtam šios "kaspervizijos" vadovui Gintautui Steigvilai - kažkodėl ne.

Vadovaujant Lietuvai kitam M. Burokevičiaus LKP/TSKP veidui - Daliai Grybauskaitei, Sausio 13-osios byloje atskirų epizodų, visų pirma, LKP/TSKP CK Vilniaus aukštosios partinės mokyklos (vieno iš pervesrmininkų štabų) ir Maironio gatvės įvykių epizodų tyrimai nutraukti, įtarimai kolaborantams vienas po kito naikinami - mat jie patys nešaudė.

Vokiečiai taip pat patys stengėsi žydų nešaudyti.

Todėl kartoju - Monika Gabačiauskaitė-Budrienė, deklaruojanti, kad yra kvalifikuota žurnalistė, tačiau vadovaujanti LRT, privalo nedelsiant atsistatydinti iš šių pareigų dėl šio purvo ir šmeižto srauto skleidimo ir mūsų tautai šventą įvaizdį turinčios Lietuvos televizijos ir radijo eterio panaudojimo šiai šventvagystei.