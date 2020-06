"Teismuose vyksta teisinis banditizmas", - sako teisininkė Daiva Guobienė

Aurimas Drižius

Spec. tarnybų siautėjimas Lietuvoje pasiekė tokį lygį, kad prokuratūra ir STT sugalvojo likviduoti vienintelį dar likusį šiokios tokios demokratijos garantą Lietuvoje Seimą.

Būtent prieš Seimą ir buvo nukreiptą operaciją, sulaikant verslo darbdavių konferencijos ir bankų asociacijos prezidentus Valdą Sutkų ir Mantą Zalatorių. STT ir gen. Prokuratūra ne veltui pasirinko operacijos laiką – birželio 2 d., nes kaip tik tą dieną gen. Prokuroras buvo kviečiamas į Seimą „ant kilimėlio“. Mat net Seimui jau atsibodo tas nuolatinė spec. tarnybų nusikalstama veikla. Paskutiniu metu buvo paviešinti įrodymai, kad STT prieš du metus atliko operacija – „Kraujo plazma“ – atėmė verslą iš Lietuvos verslininkų ir perdavė jį Latvijoje gyvenančiam eks KGB agentui. Tačiau E.Pašilis tik išsityčiojo iš teismo : „tai ne jūsų reikalas“.

Anksčiau visa teisėsauga dirbo pagal Dalios Grybauskaitės nurodymus, o dabartinis prezidentas Gitanas Nausėda yra per didelis bailys, kad iš ko nors pareikalautų atsakomybės. Todėl bijo kištis į šios mafijos, kuri save vadina „teisėsauga“, reikalus. Ir tokiu būdu tiek gen. prokuratūra ir STT dabar liko kaip ir savarankiškos, niekam neatsikaitančios organizacijos.

„Niekada spec. tarnybos negali būti savarankiškos, jų kontrolę vis tiek turi kažkas perimti, - mano teisininkė Daiva Guobienė, - tai, kad jos išėjo iš konservatorių ir Dalios Grybauskaitės pavaldumo, tai dar nereiškia, kad jos taps savarankiškos. Nes jeigu spec. tarnybos taps savarankiškos, bus dar blogiau. Pasakysiu tik tiek, kad galbūt tokia suirutė ir pasimetimas, kai niekas prokuratūrai iš Daukanto aikštės nebeliepia nešti bylų, gal tai ir yra gerai, tačiau tai turi ir blogąją pusę. Nes aš matau, kaip tokioje situacijoje ėmė savivaldžiauti teismai, ir kai aš matau, kokius sprendimus dabar priimta teisėjai, tai man tais sukelia šoką. Juk vis tiek turi būti aišku, kas ir kam atsiskaito. Tas pats vyksta su STT ir gen. prokuratūra. VSD jau turime supratimą, kad Jauniškis, nors ir priklausė kitai politinei jėgai, tačiau šios Seimo daugumos kažkodėl irgi yra paliktas šiame poste. Todėl kai kurių dalykų aš visiškai nebesuprantu, nors ir matau, kad ir vyksta kažkokie pasikeitimai. Nes juk tą STT dabar talžo iš visų pusių – jeigu tai būtų tik tų advokatų Danėliaus ir kitų kaltinimai, tai suprasčiau – jie iškėlė aštrią problemą ir viską papasakojo. Tačiau aiškėja, kad STT kartu su VSD sekė kandidatus į prezidentus. Visi šie dalykai vyksta, ir aišku, kad keičiasi STT šeimininkas, tik neaišku, kokiai konkrečiai politinei jėgai jie ims tarnauti. Juk jeigu STT ima savivaliauti, tai pagrindinė kaltė dėl to tenka prokuratūrai, nes ji kontroliuoja STT“.

-O jeigu teismai ima savivaliauti, kam dėl to kyla atsakomybė?

- Pirmiausiai kaltė yra tos teismų valdžios, nes kaip ji elgiasi, taip elgiasi ir visi teisėjai.

- O kadangi Teisėjų tarybos pirmininkas yra absoliutus mafijos statytinis Algimantas Valantinas, tai atitinkamai teismai ir elgiasi?

- Juk pakankamai ilgą laiką Aukščiausiojo teismo pirmininku buvo toks Norkus. Kas kada nors yra girdėjęs, kad Norkus būtų dėl ko nors pasisakęs? Net jeigu spaudos konferencijoje sėdi Norkus ir Valantinas, tai visada kalbės Valantinas, bet ne Norkus. Norkus buvo tokia teisinės sistemos ameba, kad net iki šiol baisu. Todėl net ir dabar mes matome tai, kad vyksta aukščiausiame teisme, bet ir dėl pvz. Rudėnaitės, irgi rodo, kad teisėsaugos institucijų vadovai yra perskirstomi. Rudėnaitė kažkam netiko, todėl ją tokiu būdu pašalino.

- Rudėnaitė yra Kryževičiaus kadras, ji atstovauja absoliučiam banditizmui teismų sistemoje. Nes Rudėnaitė nagrinėjo mano prašymą panaikinti cenzūrą, ir man parašė, kad cenzūra Lietuvoje neprieštarauja jokiems teisės aktams. Nors cenzūrą labai aiškiai draudžia Konstitucija, Rudėnaitė to nežinojo. Paprašiau Rudėnaitei iškelti baudžiamąją bylą už dokumentų klastojimą, tačiau tą bylą numarino Rudėnaitės kolega iš Vilniaus apygardos teismo Kolyčienė, kuri dėl cenzūros irgi nieko nepasisakė. Todėl sakau – Rudėnaitė yra absoliuti mafija?

- Aš jos nei ginsiu, nei ką. Man tik keista, kad ji stumdomi tokiu būdu. Gal jau tikrai laikas pradėti kontroliuoti tuos teisėjus, nes ką jie daro dabar, tai yra siaubinga. Nes mane iki šiol stebina Valantino karjera – jis buvo gen. prokuroras, paskui išmestas, tapo teisėju, vėliau apylinkės teismo pirmininku, ir dabar apeliacinio teismo pirmininku. Kuo jis toks ypatingas ir talentingas? Ką, nėra kitų žmonių, kad užimti šį postą? Tai yra siaubas, nes mes matome tik fasadinę teismų pusę, o aš ją žinau iš vidaus. Visuomenė nelabai žino, kas vyksta teismuose.

- Patikėk, tie, kas susidūrė, žino. Net mano kaimynas, kuris dirba banke, sako, kad teismai nepriteisia skolų iš tų, kurie pasiskolina iš bankų, nes bankas negali mokėti kyšių teisėjams, o skolininkai gali. Bankai tiesiog neturi eilutės biudžete – „kyšiai teismams“.

- Tai tegul rašo reprezentacinės išlaidos. Dabar aš dirbu su klientais iš mažesnių miestelių ir žinau, kas darosi mažesnių miestelių teismuose. Atvirai sakau – bijau važiuoti į kokį nors mažą miestelį, nes ten vyksta toks teisinis banditizmas, kad net ir aš esu nustebusi. Viena mano klientė turi bylą Varėnos teisme – ją ten traiško taip, kad tik kauleliai braška. Pvz., atmetė jos prašymą ir priteisė advokato paslaugas. O tas kvitas už advokato paslaugas buvo teisme dar tada, kai mes net nebuvome pateikę prašymo teismui. Jis gautas daug anksčiau, negu byla pradėta nagrinėti. Parašiau skundą, tačiau teismas atsisakė jį priimti. Tada rašau skundą dėl atsisakymo ir galvoju – normalioje valstybėje taip neturėtų būti. Tada parašiau skundą STT, kad ištirtų tokią teismų veiklą, ir galų gale sužinojau – tas vietinis STT, kita pusė, antstolė ir teismas – visi yra seni pažįstami, nes tas skyrius mažiukas, ir visi – vieno medžiotojų būrelio nariai.

- Man dar baisiau, kad net žurnaliūgos tokiame miestelyje sėdi valdžios kišenėje ir iš jos gyvena, ir net neįsivaizduoja, kad gali būti kitaip, kad gali valdžia kritikuoti?

- Savo laiku turėjo Uskaskichą ir Kėdainiais, dabar turime Varėnoje ir Širvintoje. Tačiau tai yra baisūs dalykai, kai viskas priklauso nuo valdžios malonės. Aš tik neįsivaizduoju, kaip tokiame miestelyje paprasti žmonės gyvena. Jie negali nei kam pasiskųsti, nes nureketuojami vietinės valdžios.

„Aš manau, kad STT veiksmai užgavo tuos, kurie yra favoritai kad ir ne valdančiosios daugumos, tačiau buvusios prezidentės D.Grybauskaitės tai tikrai, - mano teisininkė Daiva Guobienė, - aš turiu omenyje advokatą Danėlių, kuris turėjo būti Teisingumo ministru.

Tačiau juk viskas prasidėjo nuo to, kad Danėliaus kolega nuėjo pas vieną iš STT viršininkų, ir pasakė, kad jie baigtų tas nesąmones. Tada STT jam iškėlė bylą dėl šantažo.

Blogai yra tai, kad STT neturi gerų profesionalių teisininkų, tačiau taip yra virus. Tačiau STT sekė tą chebrytę ir turėjo apie juos tam tikrų duomenų. Viskas buvo panaudota siclietiškai gynybai.

Tačiau juk advokatai tik atėjo į STT ir parodė pokalbių išklotines, iš kurių akivaizdu, kad STT užsiima reideriavimu ir periminėja verslą iš Petrošiaus ir atiduoda jį Latvijos KGBitsui.

Tu turi informaciją, kurią paskelbė oficialioji žiniasklaida. Tu logiškai pagalvok – jeigu matai, kad iš tavo kliento verslą atiminėja STT, tai tu tikrai neisi į STT ir jiems negrasini, kad atšoktų, nes aš viską paviešinsiu. Advokatas turėjo pasielgti visiškai kitaip – kas jam trukdė nueiti į gen. prokuratūrą ir perduoti jai viską, ką jis žino? Ar advokatas nežino, kad tas reideriavimas pas mus vyksta nuo nepriklausomybės pradžios? Jie bandė tokiu pačiu primityviu būdu priversti STT atšokti nuo jų klientų. Ir kreipėsi į gen. Prokuratūrą tik po to, kaip juos susėmė. Taip nesidaro, ir advokatas taip negali elgtis. Todėl čia irgi viskas ne taip švaru. Todėl tie advokatai, ėję pas STT juos gąsdinti, taip pat elgėsi kaip mafijos grupuotės.

„STT nieko nedaro be prokuratūros nurodymo ir prokuroriškos kontrolės, - įsitikinusi teisininkė Daiva Guobienė, - dar kai nebuvo nuteistas buvęs Vilniaus vicemeras Adomavičius, aš jį susiradau ir jam pasakiau, kaip jis galėtų gintis jau tuo metu. Aš jam suteikiau visą informaciją apie tą STT-ešniką Saulių Petkevičių, kuris ir vadovavo visai operacijai prieš Adomavičių. Nes savo laiku tai buvo tas pats STT-ešnikas, kuris darkė ir mano gyvenimą, buvo iškėlęs man baudžiamąją bylą. Aš tada nesupratau, kad reikia „kirsti“ per prokuratūrą, nes jie ne savivaldžiauja, o tiesiog vykdo užsakymus. Tai kaip tik tada aš ir sužinojau, nes žmonės man nešė informaciją, kad tas STT-ešnikas girtas padarė avariją. Tai buvo nutikę vakar, ir mes kartu su advokatu Bartusevičiumi nuvažiavome į Šv.Jokūno ligoninę ir vyr. gydytojai pasakėme, kad tik tegul jie nedrįsta pakeisti vairuotojo kraujo tyrimų. Ji buvo taip išsigandusi, kad nedrįso sukeisti kraujo tyrimo. Nes mes atėjome su tuomečio Seimo nario Audriaus Butkevičiaus užklausimais ir įgaliojimais. Tada jie nesugebėjo to dalyko nuslėpti, ir tą Saulių Petkevičių išmetė iš STT už tai, kad jis girtas padarė avariją. Po jis pasitraukė į šešėlį, ir paskui dar labai ilgai verkė, kokia bloga yra Daiva Guobienė. Ir aš Adomavičiui pasakiau, kad jis gali pasakyti, kad šis pareigūnas buvo priimtas atgal į STT neteisėtai. Nes dėl to, kad tave išmeta iš valstybės tarnybos dėl to, kad girtas padarei avariją, tu negali sugrįžti į šią tarnybą. Patariau Adomavičiui kelti triukšmą dėl tokių dalykų. Tačiau Adomavičius su advokatu Mikliušu nusprendė to nedaryti, ir Adomavičius buvo nuteistas. Tai, kad S.Petkevičius grįžo į darbą STT, tiesiog negali būti.

Nesupranta, kaip Algimantas Valantinas vis dar vadovauja Apeliaciniam teismui

D.Guobienė nesupranta, kad Apeliaciniam teismui iki šiol vadovauja toks buvęs gen. prokuroras A.Valantinas, kuris buvo Seimo atleistas iš gen. prokuroro paaiškėjus, kad Valantinas numarino Garliavos pedofilijos bylą. A.Valantinas turėjo „stogą“ – prezidentę D.Grybauskaitė, kuri po šio atleidimo pasirūpino, kad A.Valantinas sugrįžtų.

„Seimui kirsti tokią figūrą, kaip generalinis prokuroras Valantinas, kuris dar yra ir Dalios Grybauskaitės favoritas, irgi reikia suprasti, kad nieko iš to nebus, ir rezultatas bus nulis, - sakė D.Guobienė, - nes juk viskas vedama į tai, kad Valantinas taptų Aukščiausiojo teismo pirmininku. Blogai, kad ši Seimo dauguma nesuvokia, kokius svertus reikia imti į rankas ir ką daryti. Jie nesusitvarko su tomis problemomis teismų sistemoje. Žinoma, nereikia pamiršti ir tokio dalyko, kad nelengva vadovauti Seimo teisės komitetui, kai nuolat kaišiojami pagaliai į ratus. Tai vargšei Širinskienei tikrai neužtenka nei rankų, nei ausų, kad sutvarkyti šią betvarkę. Mes su kolegomis nuolat kalbame – tie teisėjai nuolat bėga iš darbo, arba šokinėja per langus daugiabučiuose. Mes net neturime duomenų apie tai, kiek teisėjų korupcijos byloje yra pateikta įtarimų. Žinome tik apie tuos, kurie buvo suimti, tačiau yra labai nemaža grupė teisėjų, kurie yra apklausti specialiais liudininkais. Tai kaip jie gali bylas teismuose nagrinėti, būdami įtariamaisiais? Ir labai nemažai teisėjų išėjo iš darbo, nes vieniems buvo pasakyta, kad reikia išeiti. Kiti patys pabėgo išsigandę. Labai keista, kad iš darbo išėjo Vilniaus miesto teismo teisėjas Alfonsas Guobys, nors jam liko pora metų iki pensijos. O visai neseniai sužinojau, kad jis mirė. Aš juo domėjausi, nes ji man vienos bylos vos nesužlugdė, išėjęs iš darbo. Ką mes žinome, nuo ko mirė tas teisėjas Guobys? Gal apklausų neištvėrė