Paskutinė vinis į E.Pašilio ir Ž.Bartkaus karstą (pildoma)

Paskutinė vinis į E.Pašilio ir Bartkaus karstą

Aurimas Drižius

Šiek tiek atsitokėję nuo gen. prokuroro E.Pašlio ir STT šefo Žydrūno Bartkaus garsių pareiškimų, kad du Lietuvos verslininkai - V.Sutkus ir M.Zalatorius - padarė milijoninę žalą Lietuvos biudžetui, pradedame analizuoti faktus.

Šiandien STT paskelbtas kaltinimas - neva V.Sutkus rinko "kompromatą" apie Susisiekimo minsitrą Roką Masiulį - apgailėtinas. Mat V.Sutkus, kaip verslo konfederacijos prezidentas, turėjo ne tik teisę, tačiau ir pareigą rūpintis savo konferederacijos narių interesais.



O tai, kad rinko kompromatą apie amžiaus aferistą Roką Masiulį - tai vėl nesąmonė, nes tokių pranešimų pilna spaudoje. Užtenka vien istorijos su "Independence", kai R.Masiulis su Grybauskaite 250 mln. dolerių kainuojantį lauivą išsinuomavo už daugiau nei milijardą.



Panašiai Rokas Masiulis elgėsi ir tapęs susisiekimo ministru.

„Situacija transporto sektoriuje blogėja, tai rodo ir tarptautiniai duomenys“, – dar 2019 m. surengtoje spaudos konferencijoje sakė V. Sutkus „Kelių sektorius apskritai patiria drastišką nuosmukį, nebijau šito žodžio. Prarasta apie 3 tūkst. darbo vietų, įmonės jau trečius metus dirba nuostolingai, įskaitant pačias didžiausias. Jeigu imtume didžiąsias kelininkų įmones, tai darbuotojų skaičius šiemet sumažėjo apie 15 proc.“, – sakė jis.

V. Sutkus teigia palaikęs buvusio susisiekimo ministro Roko Masiulio norą skaidrinti transporto sektorių, tačiau pabrėžia, kad kova su korupcija neatnešė apčiuopiamų rezultatų.

Tarp R. Masiulio ir V. Sutkaus vadovaujamos LVK pernai buvo per bėgusi juoda katė, kai tuomet susisiekimo ministro pareigas einantis R. Masiulis apkaltino konfederacijos narį jam grasinus. „Iš Susisiekimo ministerijos girdėjome, kad transporto sektorius yra skaidrinamas. Tačiau (...) realių rezultatų nematome, nėra nei nubaustų, nei nuteistų, yra tik kolektyviniai kaltinimai visam sektoriui“, – teigė V. Sutkus. Pasak jo, specialistų skaičius ir kompetencijos Kelių direkcijoje mažėja, pagrindinis dėmesys skiriamas auditavimui.

"Bendradarbiavimą keičia auditavimas. Auditas, baudos, tuo metu pinigai guli stalčiuose, pinigai nepanaudojami, kelių būklė prastėja“, – teigė LVK prezidentas. Pasak Klaipėdos tarybos nario, buvusio uosto vadovo Arvydo Vaitkaus, jaunimas nebesirenka inžinerinių specialybių, dėl to transporto sektoriuje mažėja kompetencijos. „Kalbėdami apie siekiamą šalies progresą, negalime nematyti kompetencijų mažėjimo. Turbūt ne tik transporto srityje, bet apskritai valstybiniame sektoriuje. Tai yra rimta problema, jaunimas nebestoja, yra atrenkami žmonės iš įvairių kitų profesinių sričių“, – teigė A. Vaitkus. „Man susidaro įspūdis, kad valstybiniame sektoriuje vyksta labai rimta rimta degradacija“, – sakė jis.

Dar juokingesnis yra STT kaltinimas dėl "stambaus masto kyšininkavimo".

Visų pirmą, net jeigu V.Sutkus ir M.Zalatorius mokėjo vienas kitam pinigus už kažkokias paslaugas, tai yra jų, privačių piliečių, reikalas.

BK 225 straipsnis. Kyšininkavimas nurodo, kad kyšininkavimas yra :

1. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, savo ar kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai pats ar per tarpininką pažadėjęs ar susitaręs priimti kyšį arba reikalavęs ar provokavęs duoti kyšį, arba priėmęs kyšį už teisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus,

Šiuo atveju nei Sutkus, nei Zalatorius nėra valstybės tarnautojai ir negali būti jiems priskiriami - abu yra išrinkti savo verslo struktūrų, ir dirba ir atsiskaito kaip tik šioms organizacijoms, todėl niekaip negali būti prilyginami valstybės tarnautojams.

O STT pranešimas skamba taip : "Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) atliekant ikiteisminį tyrimą dėl stambaus masto kyšininkavimo, papirkimo, prekybos poveikiu, turto iššvaistymo ir dokumentų klastojimo, vakar pareikšti įtarimai 6 asmenims. Atlikus pirminius procesinius veiksmus, teikiama detalesnė informacija apie šį tyrimą.

Vakar STT pareigūnai pareiškė įtarimus 6 asmenims: Lietuvos verslo konfederacijos prezidentui Valdui Sutkui, Lietuvos bankų asociacijos prezidentui Mantui Zalatoriui, dviejų privačių kelių tiesimo bendrovių generaliniams direktoriams, privačios konsultacijų ir mokymų įmonės vadovui bei privačios informacinių technologijų bendrovės vadovui.

Turimi duomenys leidžia pagrįstai įtarti, kad Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Valdas Sutkus, vykdydamas savo pareigas Konfederacijoje ir atstovaudamas jos narių bei kitų verslo subjektų interesus, pasinaudodamas savo užimamomis pareigomis, visuomenine padėtimi, pažintimis, ryšiais ar kita įtaka, galimai gaudavo neteisėtą piniginį atlygį už jo darytą poveikį priimant įvairius verslo subjektams svarbius teisės aktus. Tyrimo duomenimis, Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Valdas Sutkus, galimai susitarė ir priėmė kyšį iš Lietuvos bankų asociacijos prezidento M. Zalatoriaus, už V. Sutkaus atstovavimą 2019 metų pabaigoje svarstant 2020 metų Lietuvos biudžeto įstatymų paketą, įstatymus dėl bankų turto ir pelno mokesčių.

Taip pat, tyrimo duomenimis, V. Sutkus, galimai priėmė kyšius iš privačių kelių tiesimo bendrovių vadovų. Kaip įtariama, V. Sutkus, galimai už neteisėtą atlygį tikslingai organizavo, rinko ir viešai teikė tendencingai neigiamą informaciją, turėdamas tikslą sumenkinti tuometinio Susisiekimo ministro Roko Masiulio autoritetą, dalykinę ir politinę reputaciją. Tokiu būdu buvo siekta, kad R. Masiulis būtų pašalintas iš Susisiekimo ministro pareigų.

Taip pat įtariama, kad įgyvendinant ES lėšomis finansuojamą Lietuvos verslo konfederacijos projektą, V. Sutkus, projekto partnere pasirinko vieną privačią konsultacijų bei mokymų bendrovę, kurios direktorius, veikdamas kartu su vienos privačios informacinių technologijų bendrovės direktoriumi, dalį projekto metu gautų lėšų, kaip kyšį, sumokėjo asmeniškai V. Sutkui".

Net jeigu privačios kelių tesimo įmonės ir mokėjo V.Sutkui, kaip verslo organizacijos vadovui, pinigus už konsultacijas, tai jokiu būdu šie mokėjimai neatitinka kyšio sąvokos.

Jeigu Zalatorius ir mokėjo pinigus V.Sutkui, kaip verslo organizacijos vadovui, už konsultacijas ir bankų asociacijos interesų atstovavimui, tai taip pat niekaip nepatenka į kyšio sąvoką.



Tai yra dviejų verslo organizacijų tarpusavio reikalas - kam mokėti už jų interesų atstovavimui.



Akivaizdu, kad toks "teisininkas" gen prokuroras E.Pašilis ir kyšininkų gaudytojas Bartkus negalėjo nesuprasti, kad tai, kuo jie kaltina Sutkų ir Zalatorių, yra visiškai teisėta veikla.



Tai kodėl jie ryžosi tokiai avantiūrai?

Galima tik spėlioti, tačiau apie STT ir gen prokuratūros nusikaltimus prirašyta jau daug jaučio odų, todėl pastarieji, matyt, ir nusprendė, kad reikia pagasdinti Seimą, kad tas nedrįstų tirti minėtų nusikaltimų.

Mat apkaltinus verslininkus, kad jie neva darė poveikį Seimui, tai šešėlis krenta ir visam Seimui - neva jis veikė tik už kyšius.



Tik klausimas, kiek šitas iš molio drėbtas Seimas kęs tokius pažeminimus. Juk vakar Pašilis iš Seimo tribūnos atvirai pasiuntė visą Seimą, sakydamas, kad prokuratūros nusikaltimai - ne jūsų reikalas.

O dėl STT nusikaltimų, tai apie juos irgi buvo nemažai rašyta:

Advokatas Giedrius Danėlius mano, kad visos STT operacijos 2018 m., kai buvo suimti Nacionalinio kraujo centro (NKC) vadovė Joana Bikulčienė ir UAB “Solis Tribus” direktorius Antanas Petrošius, tikslas buvo atimti iš jų verslą Latvijos verslininko Aleksandro Ceso naudai. Nors šis ilgai kontroliavo Lietuvos kraujo komponentų rinką, tačiau 2017 m. NKC ir minėta bendrovė pasirašė bendradarbiavimo sutartį, nes “Solis Tribus” pasiūlė geresnes sąlygas, nei latvis. Tačiau ši sutartis ir tapo STT tyrimo objektu, o žmonės buvo laikomi kalėjime. Po dviejų metų subliuškus visiems kaltinimams, STT suėmė A.Petrošiaus advokatus, kurie įspėjo STT pareigūnus, kad nusikalstami STT metodai bus paviešinti. Tada STT šefas Bartkus šoko kelti jiems bylas.

Tiesa, šiuo žingsniu STT sužlugdė ir milijoninį verslą – “Solis Tribus” buvo įsteigusi tarptautinį investicinį holdingą „Agnis Plasma“, kuris įsigijo dvi Austrijos kraujo plazmą gaminančiais įmones. Tai, kad verslininkai ketino pirkti lietuvišką kraujo plazmą ir iš jos gaminti įvairius vaistus ir medicininius preparatus, STT prilygino nusikalstamai veiklai, sužlugdė visas investicijas, ir dabar Lietuvos Respublikai vėl gresia šimtamilijoniniai ieškiniai.

Advokatas G.Danėlius atsakė į LL klausimus:

STT agentas Martišius sako, kad jis nieko nesiuntė jūsų klientui, ir kad visi failai buvo pavogti. Koks jūsų komentaras? Kas galėjo pavogti tuos STT agento susirašinėjimus?

Ne, nes yra antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas, iš kurio matyti, kad konkrečiu metu minėtas failas buvo išsiųstas iš šio abonento. Į ką mano ginamasis paklausė, koks to failo formatas, ir paklausė, ką jis čia atsiuntė. Tačiau šių klausimų Martišius nekomentavo ir pasiūlė pereiti į gmail formatą.

Nes iš to susirašinėjimo atrodo, kad tas Martišius neva palaikė draugiškus santykius su jūsų klientu?

Aš manau, kad tai draugystė per prievarta, nes mes jau byloje buvome nustatę aplinkybes, kad vyko tas bendravimas tarp Martišiaus ir mano kliento, dėl kurio mes labai jam priekaištavome. T.y. jis prieš tai buvo suimtas, apklausa baigėsi, tarkim, 13 val., o į Lukiškes jis buvo pristatytas tik 16 val. Kai paklausėm, o kur mūsų klientas buvo tris valandas, paaiškėjo, kad jis buvo pas Martišių. Žinote, kai Stt agentas bendrauja su suimtu žmogumi be advokato ir daro tai sąmoningai, tai aš suprantu, kad jis daro savo kažkokią agentūrinę veiklą. Tačiau tam ir yra gynyba, kad apsieitume be tokių dalykų. O paskui, matyt, tas Martišius ar tai bandė imituoti kažkokią agentūrinę veiklą, arba bandė gauti iš mano ginamojo kažkokios informacijos. Ir tiek. Tačiau manau, kad ten dar yra daugiau klausimų, nes iš to, kas paviešinta, aš matau, kad STT pradėjo ikiteisminį tyrimą žmonėms, kurie nėra valstybės tarnautojai ir jie gyvena civilinį gyvenimą. O šiandien ministras komentavo, kad tai normalus dalykas…Na, nežinau… Nes jie žmonėms, gyvenantiems civilinį gyvenimą, ir nesančiais valstybės tarnautojais, taiko visai kitą standartą.

Tačiau, kiek suprantu, šios STT bylos esmė yra tokia, kad tam Latvijos piliečiui reikėjo Lietuvos rinkos?

Na tai, nes jis jau turėjo tą Lietuvos rinką, o Lietuvos verslininkas pasiūlė geresnes bendradarbiavimo sąlygas Nacionaliniam kraujo centrui, pasirašė sutartį ir tada sekė kontraveiksmas, palydėtas kriminalinės žvalgybos veiksmais ir ikiteisminiu tyrimu.

