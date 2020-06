Riaušės JAV - kaip žlunga galingiausia pasaulyje demokratija

Mineapolis žengė pirmąjį didelį žingsnį dar vieno Detroito link ir nuo šios akimirkos tampa žlugusiu miestu be pažadų ir be potencialo. Kaip ir Detroitas Mineapolis atsinaujins tik po gerų penkiasdešimties metų.O ko galima tikėtis iš miesto kai per riaušes buvo išpjauti gatvių žibintai ,pavogti visi variniai laidai, apiplėšti visi apleisti namai ir po viso šito namų vertė akimirksniu sumažėjo 75 procentais. Norint ,kad visuomenė ir ekonomika funkcionuotų, įstatymų viršenybė ir jų vykdymas turi būti teisingi.Ilgą laiką JAV buvo pasikartojančių policijos brutalumo, nusikalstamumo ir žemesnio lygio netinkamo elgesio atvejų, kuriuos daryti skatino abiejų pusių politikai. Sisteminė amerikiečių žiniasklaida sako,kad dauguma teisėsaugos pareigūnų yra nusiteikę prieš juodaodžius ir nelegalius imigrantus .Aktyvistai teigiantys, kad pasisako už etnines mažumas („Antifa“, „Black Lives Matter“ ir kt.) gieda giesmelę ,kad policija yra rasistinė, o štai Trampo žmonės pradėjo tikrinti valstybinius pinigus čiulpiančias ne pelno organizacijas ,kurių tešmuo ilgą laiką buvo ex prezidento Obamos administracija. Policininkas Chauvinas per visą savo karjerą buvo sulaukęs daugybės skundų dėl per didelio smurto juodaodžių atžvilgiu.Antifa smogikai retkarčiais apmėtydavo policininkus molotovo kokteiliais.Buvo atliktas mokslinės analizės tyrimas,po kurio paaiškėjo ,kad dideli riaušių paveikti miestai ekonomiškai kenčia mažiausiai 2–3 dešimtmečius .Verslas, kuris užsidaro, neatsinaujina, žmonės išsikrausto. Detroitą 1967 metais sukrėtė didžiulės riaušės.Iš Detroito pabėgo žmonės.Per kelerius metus iš miesto pasitraukė tvirta, produktyvi vidurinioji klasė. Detroitui nepavyko atkurti vakarietiškos civilizacijos.Miestas taip ir neatsigavo. Panašu, kad Mineapolis bus sekantis Detroitas.Kai policijai nepavyko apginti trečiojo rajono policija nuleido rankas.Namų savininkai suprato, kad jų turtas ir namai gali būti bet kada sudeginti, o policija nieko nedarys ir draudimo kompanijos pinigų neišmokės. Patys pagalvokite ar jūs vidurinioji klasė norėtumėt tokiame mieste gyventi ? Mineapolis gali niekada neatsigauti ir šis miestas taps dar viena betonine kloaka.Mineapolis tiesiog dar vienas sudegęs sunaikintas demokratų kontroliuojamas miestas.Dar vienas Detroitas. Demokratai nebežino kaip vadovauti ir suvaldyt jokios ateities nebeturintį miestą Deja ,bet patys žmonės išrinko šiuos nekompetentingus politikus į savo valdžią kuri skatina žmones daryti neramumus ir už tai sąžiningi miesto gyventojai sumoka siaubinga kaina. Žmonės, kurių verslas buvo sunaikintas išsikels.Aš tikrai neatstatinėčiau savo verslo toje pačioje vietoje, kurioje mano verslas buvo išplėštas ir sudegintas .Aš pasiimčiau draudimo pinigus ar kompensacijas, kurias siūlo miesto gubernatorius ir dingčiau dar greičiau,nei Šimėnas per Sausio 13 įvykius. JAV neužtikrins jokio teisingumo žmonėms nukentėjusiems nuo riaušininkų ir plėšikų.Tiek daug riaušių ir plėšikų. Tiek mažai areštų. Protingi žmonės išsisuks iš šitos situacijos ir išvyks iš miesto.Kai pasibaigs riaušės ir viskas nurims išlys klintoniniai iš krūmų ir prasidės pakazūha.Iki vasaros pabaigos Bidenas pagaliau išsiaiškins, kur yra Minesota ir ją aplankys. Kalbos pradžioje jis komentuos, kaip jis sutramdė riaušininkus ir atstatė tvarką. Daugybė mažų įmonių niekada neatsidarys.Didelė nekilnojamo turto valdytojų dalis niekada nebemokės nekilnojamo turto mokesčio nes nebus iš ko. Didelė dalis žmonių visam laikui praras darbą. Didelė dalis tų žmonių kurie visam laikui praras darbą bus juodaodžiai ir nelegalai meksikonai. Sorošo grupuotės valdoma sisteminė žiniasklaida beveik nerašo nieko apie JAV vykstančius protestus,kurie jau persimetė ir į Niujorką.Lietuvoje ziniasklaida nerodo nieko. Paziurekite Fox news, Infowars. Kaip galima palaikyti tuos leftistus ? Praktiškai vien juodaodžių jaunimas daužo viską, vagia,degina. Čia normalu ? Žinoma, tas faras, užspaudęs kaklą surakintam žmogui, yra bukas. Atsakyti turėtų ne tik jis, bet ir jo viršininkai, policijos akademijos dėstytojai.Kas jį paruošė dirbti policijoje? Kokius kursus jis išklausė jau dirbdamas? Taip elgtis gali tik paskutinis mulkis. Kita vertus, vadinti protestuotojais marodierius yra visiška nesąmonė. Įsivaizduokite, kad jūs išvykote į Majamį, šiaip taip susikaupėte dolerių, sunkiai dirbdami fizinius darbus,išsinuomavote patalpas, ten įrengėte savo kavinę. Įsigijote automobilį atsivežti produktus, gėrimus. Dirbote su savo šeima dieną naktį, kad turėtumėte iš ko gyventi. Ir štai vieną naktį "protestuotojai" sudaužo bytomis jūsų mašiną, išmala kavinės vitrinas, išneša įrangą, gėrimus, maistą ir viską apšikę padega. Jeigu tai protestas - tai kas yra nusikaltimas ? Kiekvienas žmogus, pamatęs, kad šitaip naikinamas jo gyvenimas, nudėtų tokius marodierius vietoje.O protestus prie Kremliaus ar Lukašenkos įsivaizduojat ? Lazdų gautų ir protestuojai ir jų kaimynai dar prieš visus protestus. Protestus rengia Trampo priešininkai. Prarado vilti laimėti rinkimus tai bando tokiu būdu.Dabar juodžiai plėšia parduotuves, balti komunistuojantys padeginėja.Kur mūsų nutukęs komsamolcas, kodėl nepareiškia protesto Donaldui dėl brutualaus elgesio su demonstrantais? Matot kokios vakarietiškos vertybės,sakiau kad reikejo likti su rusais,juk sovietmetyje buvo gyventi geriausia.Ar čia kažko chebryte neįkertu. Jankiai sienas užsidarė, Trampas bunkeryje. O jeigu mus rusai užpuls? Tai ką vėl amerikiečių pagalbos reiks laukti 75 metus ? Įvedam jankiam sankcijas, nes jie indėnų žemes užgrobė ir taikius demonstrantus žudo.O kur dingo dvaro žurnaliūgos,visos bepapės makaraitytės ir alkoholikės kuznecovaitės - kur straipsniai apie kruviną režimą? Kur Human rights watch ? Baltieji šalmai? ES susirūpinimas ? Demonstracijos prie JAV ambasadų ? Velniop - kur Greta Thunberg ? Visgi man patinka amerika.Jav yra demokratijos ir laisvės salis, ten gali pasirinkti- elektros kedę, būti uzmigdytam kaip šuniui, buti nušautam ar užsmaugtam policininko. Policininkai JAV turi tikrai nemažai teisių, žmonių ten žūsta nuo policininkų rankų tikrai nemažai, bet kažkodėl viskas sprogo būtent dabar. Viskas yra valdoma, net ir tie, kurie galvoja, jog kovoja už geresnį gyvenimą.Mes juk iš tiesų net nežinome, kas ten tiksliai įvyko.Visose šalyse ar tai būtų JAV ar Rusija ar Kinija ar Lietuva policija su prokuratūra daugiau ar mažiau panaši.Dirbti į jas eina tinginiai,nevykėliai,sadistai. Šiandien normali spauda rašo kad visose riaušių vietose (įvairiuose miestuose) buvo pastebėtos paslaugiai padėtos plytų stirtos, kad riaušininkai turetu su kuo daužyti policijos automobilius, parduotuvių ir ofisų langus. Juodasis rasizmas nė kiek ne mažesnis už baltąjį. O tas juodųjų minių siautėjimas miestuose - gerai koordinuotas veiksmas, nieko bendro su taikiais protestais neturintis. Deginti, plėšti, vogti - tai protestas? Sulaukė progos Sorošo ilgos rankos, atveša mašinomis žmones ne vietinius kurie ir kelia riaušes .Obama tai parazitas tiek pridirbes zmonėms už nugaros ne tas žodis, o vaidina didžiausią JAV patriotą. Atsiminkite taip žydai mums atsilygina už genocidą taip juodaodžiai kerštauja už vergovę.