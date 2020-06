Neringa Venckienė : "Perskaičius apie E. Žiobienei įteiktą apdovanojimą, pagalvoji: Ar Jūs jau išprotėjote?"

Neringa Venckienė. Mes seniai pasirinkę ano kranto pievas, žolynus ir kalvas

Birželio 1-oji – Tarptautinė vaikų gynimo diena. Šiandien „Geriausio vaiko draugo“ apdovanojimuose pagerbtos vaikų ir naujagimių gydytojos, vaikų globos namus Šakiuose ir Alvite įkūrę dvasininkai, taip pat – vaiko teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė.

Ar nejuokinga? Edita Žiobienė – „geriausias vaiko draugas“?

Žiobienė – ta pati, kuri prievarta paėmus mano brolio Drąsiaus Kedžio mažametę dukrą Deimantę Kedytę, viešai gyrėsi, kad apsiverkė iš džiaugsmo.

Dauguma Youtube kanale jau matė 2020 m. gegužės 14 d. patalpintą video įrašą, pavadintą „Kaip buvo paimta mergaitė iš Venckienės namų“, aštuonerius metus slėptą nuo visų, kaip 2012 m. gegužės 17 d. valstybės pareigūnai namo, esančio Klonio 5, Garliavoje, viduje naudojo prievartą mano brolio Drąsiaus Kedžio mažametei dukrai Deimantei Kedytei. Valstybės pareigūnai vaizdo kameromis fiksavo naudotą prievartą, tačiau video įrašus slėpė nuo Lietuvos Respublikos Seimo, kai buvo naikinama mano kaip teisėjos, vėliau – kaip Seimo narės teisinė neliečiamybė. To prievartą vaikui patvirtinančio video įrašo nereikėjo nei konservatoriams, nei socialdemokratams, nei kitiems. Taip pat Generalinė prokuratūra įrašą slėpė nuo Jungtinių Amerikos Valstijų.

Video įrašai patvirtina, kad 2012 m. gegužės 17 d. prieš mažametę Deimantę Kedytę valstybės atstovai ir kiti su jais kartu atėję asmenys naudojo psichinę ir fizinę prievartą vaikui.

Iš video įrašo akivaizdu, kad Vaiko teisių apsaugos tarnybų darbuotojos Gražina Didžbalienė ir Evelina Talalienė naudoja psichologinį ir fizinį smurtą mano brolio dukros Deimantės Kedytės atžvilgiu: lietė mergaitę, abi plėšė Deimantės rankas.

Apie rengimąsi naudoti prievartą vaikui ir panaudotą prievartą vaiko atžvilgiu žinojo Vaiko teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė, Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė Odeta Tarvydienė, Kauno miesto ir rajono Vaiko teisių apsaugos tarnybų vadovės Birutė Daugėlienė ir Janina Dabašinskienė... Šiems asmenims, esamiems ir buvusiems valstybės pareigūnams ar tarnautojams, turėjo būti pradėti ikiteisminiai tyrimai. Šie tipai turėjo būti nuteisti.

Smurtą prieš vaiką draudžia Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas, Vaiko teisių konvencija, kiti nacionaliniai ir tarptautiniai aktai.

Ir štai sulaukėme birželio 1-osios, kai E. Žiobienė gauna apdovanojimą Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga. „Kaip miela ir smagu“. O kodėl ji negavo apdovanojimo, kai „puikiai“ prižiūrėjo savo sutuoktinio močiutę Kaune? Kas įsteigs ir apdovanos Editą Žiobienę „pamiršusios senelę“ prizu?

Perskaičius apie E. Žiobienei įteiktą apdovanojimą, pagalvoji: Ar Jūs jau išprotėjote?

Filosofas Arvydas Šliogeris rašė: „Ar pastebėjote, kad neįtikėtinai greitai, per keliolika metų, atsidūrėme kitame krante, tarsi nematoma milžiniška katapulta būtų mus švystelėjusi į kitą pasaulį, visai kitokį, nei tas, prie kurio buvome įpratę – pasaulį, kuris primena Orwello utopiją kur kas labiau nei sovietmetis, nors, atrodo, taip neturėtų būti. {...} Jei esama dviejų krantų, turi būti ir upė? Atsakau: upės nebėra, liko tik išdžiūvusi vaga; o gal geriau pasakyti taip: tarp tų dviejų krantų žiojėja pragarmė – krantai nesusisiekia, jie svetimi vienas kitam; nebeįmanomas joks kompromisas: arba Tu renkiesi pornografinę Didžiojo Brolio imperiją, arba ano kranto pievas, žolynus ir kalvas.“

Edita Žiobienė, kaip „geriausias vaiko draugas“, ją apdovanojusieji ir tais apdovanojimais besidžiaugiantieji yra kitame krante.

Mes, kurie 2012 m. gegužės 17 d. matėme protu nesuvokiamą valstybės pareigūnų prievartą vaiko atžvilgiu, jau niekada nebūsime „žiobienių“ krante. Mes seniai pasirinkę ano kranto pievas, žolynus ir kalvas.

NERINGA VENCKIENĖ: PRIVALOME ATSILAIKYTI



Žmogus, kuris bent kažką suvokia ir nori būti laisvas, jis turi atsilaikyti prieš šitą teroristinę žiniasklaidos propagandą, priešintis pavergimo mechanizmams, ir jo atrama bus vienokie ar kitokie autoritetai. Jeigu tu neatsilaikai prieš šitą komercinės žiniasklaidos, prekių pasaulio terorą – viskas, tu iš karto patenki į vergo karalystę”, – rašė filosofas Arvydas Šliogeris. Beveik neskaitau didžiausių Lietuvos žiniasklaidos melagių: „Lietuvos rytas”, „15 min”. Faktiškai visiškai nežiūriu „LRT”. Ką ten skaityti? Ką žiūrėti? Kas kelintą dieną išsipagiriojančios šlapiu klynu Vainausko parankinės? Ar dvasios ubagų iš „LRT”, „15 min”? Šita ištikimų melui „skalikų” kompanija net nesugeba išsilaikyti pati. Jai išlaikyti reikalingi mokesčių mokėtojų pinigai. Didelė dalis šitiems propagandistams teks ir iš 5 milijardų dėl koronaviruso paskolintų lėšų. Argi nejuokinga? Daugiau valstybės lėšų jiems, kad mums kasdien plautų smegenis. O tiems žurnalistams, kurie kelia į viešumą korupcijos problemas, valstybės institucijų ir pareigūnų nusikaltimus, ne tik kad nėra finansavimo, bet jie dar ir nuteisiami. Prisiminkime A.Drižių. Šiandien atsitiktinai Facebook-e pastebėjau, kad „Delfi” (Aistė Meidutė) meluoja dėl Deimantės ir jos paieškos Jungtinėse Tautose. „Delfi”, kaip ir „Lietuvos rytas”, „15 min”, „LRT”, taip pat įsijungė į mūsų kvailinimą. Ir dar ne bet kur – skyriuje „Delfi melo detektorius”. Ar tai nėra debilumas? Iš tiesų advokatas Stanislovas Tomas yra kreipęsis į Jungtinių Tautų Priverstinio dingimo komitetą.Jungtinių Tautų sprendimas dėl Deimantės paieškos egzistuoja. Galite pasitikrinti Jungtinių Tautų svetainėje,paspaudus ant Priverstinio dingimo komiteto 16 sesijos (16th session of the Committee on Enforced Disappearances, 8-18 April 2019). Pačioje puslapio apačioje yra du dokumentai pavadinimu “Individual complaints and Urgent Actions”. Abiejuose dokumentuose yra įrašytas Deimantės vardas. Dėkingi Stanislovui Tomui, kuris neva pagal „15min” nėra advokatas, už jo pastangas surasti Deimantę,vadovaujantis Lietuvoje galiojančiu tarptautiniu dokumentu. Lietuva yra ratifikavusi tarptautinę konvenciją dėl asmenų apsaugos nuo priverstinio dingimo, kuri įsigaliojo 2013-09-13. Šios konvencijos 1 straipsnyje nurodyta,kad niekas neturi tapti priverstinio dingimo auka (1 dalis); jokios išimtinės aplinkybės, net jei tai būtų karo padėtis ar karo grėsmė, vidaus politinis nestabilumas ar bet kokia kitokia nepaprastoji padėtis, negali pateisinti priverstinio dingimo(2 dalis). Konvencijos 2 straipsnis nurodo, kad šioje Konvencijoje „priverstinis dingimas” – suėmimas, sulaikymas, pagrobimas ar kitoks laisvės atėmimas, vykdomi valstybės atstovų arba asmenų ar asmenų grupių, veikiančių valstybės leidimu, palaikymu ar pritarimu, kai atsisakoma pripažinti laisvės atėmimą ar slepiamas dingusio asmens likimas ar buvimo vieta, ir dėl to toks asmuo nebeginamas įstatymų. Įsivaizduokite valstybę, kuri pasirašiusi konvenciją,jos nevykdo? Ar tai nėra valstybės pareigūnų daromas nusikaltimas? Kodėl nėra apie Deimantę jokių žinių?Juk iš karto po 2012 m. gegužės 17 d. „Lietuvos rytas”raportavo apie imbierinius sausainius kepančią Deimantei L. Stankūnaitę, rodė jas abi ant pievos… Kur Deimantė dabar? Kokia jos sveikata? Ar gali būti psichiškai sveika, neprievartaujama meluoti mergaitė,jeigu byloje ji parodė, kad neva mano mama,Deimantės močiutė L. Kedienė, ją apklojo žolėmis automobilyje ir nuvežė į mišką. Įsivaizduojate? Vairavo automobilį močiutė, kuri nevairuoja? O miške laukė kita moteris, kuri ją gąsdino su šautuvu, kad ji meluotų ir pasakotų apie pedofilus? Ar tokie gali būti sveiko vaiko parodymai? Ar viskas gerai su ja? Tik pamačius ją, tuo galima būtų įsitikinti. Kartais atrodo, kad mes esame tokie bejėgiai… Kaip bebūtų, mes privalome stengtis atsilaikyti prieš visą šitą melą, prieš šmeižtą, prieš propagandą… Turime ieškoti tiesos, ją viešinti. Privalome atsilaikyti ir netapti vergais.