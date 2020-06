Pastabos dėl prokuratūros nutarimo nutraukti tyrimą dėl D.Kedytės pagrobimo

1 puslapis

Nuorodos ir pastabos dėl Klaipėdos apygardos prokuratūros organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus N U T A R I M O

NUTRAUKTI IKITEISMINĮ TYRIMĄ



2012-11-12

Klaipėda

Šio skyriaus prokuroras Aidas Giniotis ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 01-2-00050-12

n u s t a t ė :

... pagal požymius nusikalstamos veikos numatytos LT BK 228 straipsnio 1 dalyje. Tyrimas pradėtas pagal galimo valstybės tarnautojų piktnaudžiavimo 2012-05-17 vykdant Kėdainių rajono apylinkės teismo 2011-12-16 sprendimą Civilinėje byloje Nr. 2-21-550/2011 prievarta paimti vaiką iš N. Venckienės. ...

Anot pareiškėjos VTAT darbuotojos E. Talalienė, liesdam rankomis,: vaikui liepė eiti dabar arba po minutės. Pasakė, kad kitaip nebus, nors vaikas verkė, rėkė, kad neis. Panašiai elgėsi D. Didžbalienė ir psichologė naudojo psichologinį smurtą vaiko atžvilgiu. ... R. Juodkazis metė antklodę ant mergaitės galvos. L.Stankūnaitė su G. G. Černiausku mažametę klykiančią išnešė iš namų. Niekas iš kambaryje buvusių asmenų nesutrukdė naudoti L.Stankūnaitei ir G. Černiauskui fizinę prievartą vaiko atžvilgiu. Vaiko prievartinio paėmimo metu vienas iš policijos darbuotojų sužalojo jos dešinę ranką. ... Pagal LR CPK-764 str. 6 d. ... turėjo būt užtikrinta vaiko teisių apsauga - minintieji neturėjo teisės naudoti fizinės prievartos ir smurto mažamečio vaiko atžvilgiu. Policijos pareigūnai, VTAT darbuotojos ir antstolė Sonata Vaicekauskienė turėjo imtis veiksmų fizinio smurto vartojimui nutraukti



2-as psl.



D.Kedytės rankas nuo jos atplėšė vaiko teisių apsaugos specialistė G. Didžbalienė. Tokie veiksmai yra prievarta prieš vaiką (1 t. b.l. 18)

Liudytojas E. Pakutka video kamera fiksavo. Pagal jį, kad "N. Venckienės ir mergaitė klykė"- dabartiniame įraše teisėjos "klyksmo" nesigirdi - nesigirdi ir vaiko klyksmo, o tik sušukimas, bendraujant su specialistėmis. Replikavimas N. Venckienės, nenaudoti smurto, ar VTAT specialistėms nesiliesti prie vaiko - tai nėra "trukdymas" ir toks liudijimas neteisingas. Pasakojimo chronologija netiksli, kad "... į patalpą įėjo mergaitės motina. N. V. pradėjo garsiai klykti ir apsikabino mergaitę. Po to du policijos pareigūnai paėmė N.V. rankas ir prispaudę laikė jai iš šonų,..." - yra neteisinga, nes įraše matosi, jog šaukia, kai prisilietė prie jos pareigūnas. Toliau, kad, neva, ". L. Stankūnaitė paėmė nuo kelių mergaitę" - yra netiesa, nes "motina" grūmėsi su savo vaiku net, kai vaikas stovėjo ant žemės. Kad, neva, "prie mergaitės policijos pareigūnai nesilietė" - irgi netiesa, nes paklodę ant galvos užmetė policijos pareigūnas, atlikdamas sovietinės armijos nestatutinių santykių draudžiamąjį " т е м н а я "elementą ir nuolat lietėsi VTAT darbuotoja prie vaiko - jo rankas atgniaužė nuo N.V. įsikabinimo, nes L. Stankūnaitė to nebūtų sugebėjusi. Neteisingai pasakyta ir "Mergaitę išsinešė L.Stankūnaitę", kai apie 40 kg sveriantį ir intensyviai besipriešinantį vaiką ( tai matosi įraše) vienai mamai "išsinešti" neįmanoma - neįmanoma net užsikelti tokį svorį - tai ne darželinio amžiaus vaikas, dar gerai nuaugęs.

Liudytoja E. Žička, video kamera fiksavęs kliūtis bei jų šalinimą. Šis liudytojas teisingiau aiškina, kad "Du policijos pareigūnai paėmė už jos rankų ir laikė. Tada įėjo į kambarį L.Stankūnaitė, kuri paėmusi mergaitę per juosmenį bandė ją atitraukti, tačiau tai jai nepavyko, kadangi mergaitė buvo apsikabinusi per N.V. kaklą". Toliau sakymas, kad "Tada ji paėmusi už rankų mergaitę atitraukė nuo N.V. ir išsinešė" - tai netikslu, nes tas "atitraukimas rankų" buvo brutalus, vos neišsukant vaikui ranką per peties sąnarį. Pastarųjų dviejų liudytojų parodymai šiek tiek prietaringi.

Liudytojas S. Safranovič civilinių ir pareigūnų filmuotojas dar geriau paaiškino, kad "Vaiko teisių apsaugos darbuotojos ir psichologė bandė kalbėtis su mergaite. Antstolė paprašė, kad N. V. nelaikytų mergaitės, tada ji paleido mergaitę. Tuo metu prie jos policijos pareigūnas M. Gušauskas, kuris abiem rankom prilaikė N. Venckienės ranką. Tada kilo sumaištis, viskas vyko labai greitai ir jis pastebėjo, kad mergaitės jau nebėra." Čia viskas atitinka, pagal įrašus. Juk mergaitės laikymas ar galėjo "trukdyti" kalbėtis su vaiku ir kur čia "kliūtis"? Kodėl reikėjo G. Gušauskui paimti teisėjai už rankos, jei N.V. paleido mergaitę? Kokią teisę G. Gušauskas kaip policininkas liestis prie teisėjos, turinčios neliečiamumą statusą? Labai blogai, kai policininkai yra tik įsakymų vykdytojai ir nežino įstatymų. Nuo kada policininko statusas tapo aukščiau teisėjos? Kas čia per bolševikinė "lygiava"? Nuo kada policininkams nereikia žinoti savo šalies galiojančių įstatymų? Kodėl reikėjo paimti teisėjai už rankos, jei ji mergaitę paleido?



3-čias psl.



Pastarasis nufilmavo, kai N.V. kumščiu sudavė M. Gušauskui (1 t. b/l. 64-48 ) Mano supratimu, teisėjos reakcija normali, kai jos neteisėtai ir nepagristai sulaikyta dešinė ranka jos laikymo metu dar sutraumuojant.

O liudytoja S. Vaicekauskienė antstolė nepasakė, kad ji turėjo vykdyti galiojantį įstatymą ir dėl Kėdainių teismo vykdymo turėjo kreiptis į Seimą ar Prezidentę. Pastaroji buvo pasakiusi, kad PRIEVARTA PRIEŠ VAIKĄ NEGALIMA. Nuo kada antstoliams nereikia žinoti savo pareigų atlikimo galiojančių įstatymų? Ar teisingai S. Vaicekauskienė dėl žmonių veiksmų pasakoja, komentuoti negaliu, nes nebuvau, bet iš vaizdo įrašų ir tiesioginės televizijos transliacijos, kurią mačiau - tų visų žmonėms įspėjimų nemačiau. Mačiau, kad minioje buvo padarytas tarpas praeiti antstolei ir žymus fotodailininkas (apdovanotas Prezidentės už knygnešių ciklą) Juozas Valiušaitis parodė tą tarpą ir už tai buvo iš kart pats pirmasis suimtas. Įspėjimus nesipriešinti per garsiakalbius išgirdau, kai jau vyko brutalūs žmonių tampymai. Ką antstolė galėjo sakyti ar sakė, galėjo žmonių minia ir nenugirsti, nes girdėjau giedant Lietuvos himną, o po to skanduojant "Lietuva!". Keista, kad po Valstybinio himno giedojimo iš kart žmonės su Valstybinėmis vėliavomis buvo pradėti tampyti dar brutalia jėga. Be to jie kelis metus buvo tampomi po teismus ir, lyg, ne vienas netapo nuteisti. Vadinasi, žmonės buvo be reikalo ne tik tampomi po teismus, bet ir be reikalo po žemę voliojami. Negi šioje istorijoje buvo svetimos šalies - Sovietų Sąjungos paveldėtojos Rusijos ar Baltarusijos įtaka, kurios pastarosios aukštąją policininkų mokyklą baigė mūsų policininkai, kurio teisės "mokslo" dvasia persunkta Baltarusijoje gimusio ir LSDP signataro Felikso Edmundovičiaus Dzeržinskio? Juk jo portretai kabėjo visuose kabinetuose. Negi mūsų teisėsaugininkai tik į stalčius juos įsidėjo laikinam nukabinimui? Apie tai man įtikinėjo jo memorialinio muziejaus mokslinė darbuotoja, kai dviračiu buvau nuvažiavęs apžiūrėti jo muziejų, kurį globoja Rusijos FSB ir Baltarusijos KGB organizacijos. Negi per jas Garliavoje buvo vykdoma Raudonojo teroro demonstracija prieš visą visuomenę jos įbauginimo tikslu?

Tą 2012-05-17 dieną aš į Klonio gatvę nevažiavau, nes internete dieną prieš tai stebėjau tiesioginę Vidaus reikalų ministro Artūro Meliano ir Generolinio policijos komisaro Sauliaus Skvernelio konferenciją. Ypatingai pastarasis buvo pabrėžęs, kad Kriminalinio skyriaus apsaugoje vaikus saugoti ir jiems sudaryti palankią infrastruktūrą nėra sąlygų. Bent, aš laukiau, kad antstolė kreipsis į Seimą dėl Kėdainių teismo vykdymo, kurio sąlygos dar nebuvo įvykdytos - Teismo nustatytas dienų skaičius motinai bendrauti su savo dukra nebuvo įvykdytas. Todėl į Klonio gatvę nevažiavau - turėjau sudaryti sportinį žemėlapį tą dieną vykdančioms varžyboms Kazlų Rūdoje ir, tikrai, ne maniau, kad Lietuvoje bus grubiai pažeisti galiojantys įstatymai ir vaikas bus patalpintas ten, kur jam nėra jokių sąlygų.

Be to antstolės S. Vaicekauskienės teiginys, jog "prie durų lango N. Venckienė atvedė D. Kedytę. Ji (S. Vaicekauskienė) prašė, kad N. Venckienė vaiką patrauktų vaiką nuo lango, tačiau ji neklausė", atrodo visai ne taip, kaip vaizdo įrašuose matoma. Juk mergaitė, sėdėjusi savo globėjai ant kelių, pati savarankiškai nulipo ir pati priėjo prie lango. Prie jo N. Venckienės vaizdo įrašuose nemačiau ir ką sako antstolė, per plastikinį langą, nugirsti, manau, nebuvo įmanoma. Todėl antstolės teiginys "neklausė" neatitinka tikrovės, nes su antstole bendravo pats vaikas, jis net ranka mušė per stiklą, kažką ignoruodamas. Vaiko traumavimas prasidėjo nuo jam neįprastų vaizdų, kai vaiko akivaizdoje jam labai gerai pažįstami žmonės - jo pomėgių ugdytojai buvo labai brutaliai policijos tampomi per žemę. Tokie vaizdai vaikui galėjo būt nepakeliami ir nesuprantami ir sukeliantys nepasitikėjimą tarnyboms.

Minimas reikalavimas išeiti žmonėms iš kambario dėl teismo vykdymo, mano supratimu neteisėtas, nes STEBĖTOJAI TEISMO VYKDYMO SKAIDRUMO NEGALI BŪTI KLIŪTIMI. Antstolė S. Vaicekauskienė, minėdama, jog "policijos pareigūnai išvedė iš kambario visus pašalinius asmenis" - bet ji nepasakė, kad pareigūnai to kambario šeimininkus išnešė, kurie net nebuvo "pašaliniais asmenimis" ir jie kliūtimis tikrai, negalėjo būti. Vaiką; jo akivaizdoje brangių senelių išnešimas iš jųjų kambario dar labiau jį psichologiškai turėjo traumuoti. Tai įrodo garso įraše (po vaizdo kamerų nusukimo) per triukšmą ir bildesį vaiko pakeltas triukšmas su šauksmu "ar jūs žmonės?!". Tuo labiau, pati antstolė S. Vaicekauskienė įrodo neteisėtą VTAT darbuotojų veiksmą, pasakydama, jog "Pokalbio metu F. Talalienė paėmė mergaitę už rankos. Tai pamačiusi N. Venckienė pradėjo šaukti, kad tai prievartą prieš vaiką. Tik pradėjus šaukti N. Venckienei, D. Kedytė taip pat pradėjo šaukti." Tai yra netiesa, nes įrašo 3:00-4:00 tarpe girdisi bildesiai, triukšmas ir pats didžiausias vaiko šaukimas išnešant vaiko senelius. Tai koks tuo metu kalėjo būt "pokalbis" su vaiku, kai prievarta vykdoma vaiko akivaizdoje? O VTAT darbuotoja, išvis, kokią teisę turi fiziniu kontaktu liestis prie svetimo vaiko? Pagal kokias "pedagogikos ir psichologijos" taisykles? Juolab, dar viešas vaiko lietimas jos globėjos akivaizdoje! Kokia šių "psichologių-pedagogių" kvalifikacija? Ar tai ne įrodo, jog antstolė ignoruoja Lietuvos Respublikos Prezidentės nurodymą nedaryti prievartos prieš vaiką? Juolab, 4:55 girdisi "psichologės" frazė: "... reikia eiti gyventi pas Laimą." Kodėl VTAT psichologės naudoja neteisėtus terminus? Ar Teismas nustatė gyventi pas Laimą, ar pas motiną? Kodėl VTAT darbuotojos sąmoningai provokuoja vaiką priešintis? Kodėl jos nepradeda nuo vaikui įrodinėjimo, kad tai ne Laima, o mama? Kokia buvo situacija paminėto antstolei "išėjus į lauką", dabar visuomenei atsiskleidė N. Venckienės sūnaus paviešintų vaizdo įrašų nuo 6:24, kurie garso įrašą atitinka nuo minėto 4:55 momento, kai pastoviai darbuotojos lietė vaiką ir paminėta, jog "situacija nesikeitė" - ji stebuklingai per ypatingai rumpą laiką ir negalėjo pasikeisti, kai VTAT darbuotojos tik psichologiniu smurtu užsiiminėjo, siekdamos vaiką ne tik liesti, bet, matyt, jam paimti už rankų ir fiziškai jį ištempti, bet 5:25 globėjai N. Venckienei griežtai pareikalavus prie vaiko nesiliesti, pokalbis su psichologiniu spaudimu vaikui vyko iki 9:34; t.y., iki -7:54 likus įrašui, kai VTAT darbuotoja prašo mergaitei paduoti ranką, nors ji jau lanko mokyklą ir su mokyklinio amžiaus vaiku reikia kalbėtis tik argumentų kalba. "Psichologės" pasakymas, kad "suaugę nemoka susitarti" - tai vaiko sąmonės ne tik neliečia bet dar labiau toks pasakymas vaiką turi atpurtyti nuo pasiūlymo eiti kitur gyventi, nes per nesutarimus jis aiškiai mato, kad lankytis senelius ir buvusią globėją negalės. Vaiko interesams konfliktų neturi būti ir jų aštrinti vaiko sąmonėje negalima. Be to su vaiku pokalbiui visai netinkama situaciją, kai girdisi lauke per garsiakalbius kažkokie raginimai žmonėms - tie garsai turi atitraukinėti vaiko dėmesį, kas darosi lauke ir vaikui turi labiau rūpėti, kas su jo pažįstamas ir seneliais nutiko, prieš kuriuos tik ką buvo pavartotas smurtas vaiko akivaizdoje. Todėl SMURTO APLINKOJE JOKS PSICHOLOGINIS POKALBIS SU VAIKU NEĮMANOMAS. Likus -4:57 girdisi taukštelėjimas (matyt, vaikui sudavus per "psichologės" ranką) ir vaiko pasakymas "eik nuo manęs". Likus -3:44 girdisi N. Venckienės vėl teiginys, jog prievartą negalima. Likus -3:20 vaikui pasakoma kad "šiandiena yra ta diena, kai tu negali ... šiandieną tos dienos nėra..." Tai įsakmus Autoritarinis tonas, nieko bendro neturintis su vaiko gražiuoju kalbinimu ir su Humanistinės psichologijos/pedagogikos reikalavimais.. Likus -2:59 vaikas pasako "neduosiu tau" (matyt rankos neduos, kurios prašo VTAT darbuotojos) Likus -2:34 dar kartą N. Venckienė pakeltu tonu pakartoja, kad vaiko liesti negalima. Likus - 2:12 pasigirsta lauke triukšmas, tikriausiai, L. Stankūnaitei atvažiavus. Iki to memento vaiko "kalbinimo" procedūra vyko tik apie 10 min. Toliau nuo 11-to puslapio aprašau po 10-ties vaiko sucypimą nuo VTAT darbuotojos ir ieškovės L.Stankūnaitės prie savo vaiką smurto pradžią, kuris girdisi nuo likus -1:55 su vaiko šauksmu "tu, Laima, pedofile!". Vadinasi, per Teismo numatytus susitikimus su vaiku net nebuvo nieko atlikta dėl motinos ir vaiko artumui sudaryti. VAIKAS, ŽODĮ " p e d o f i l e " SUVOKIA KAIP ASMENĮ PRIEVARTAUJANTĮ VAIKUS, ir tą terminą savo vaikas motinai pykčiu išlieja tik dėl motinos smurto prieš šį vaiką net du kartus, tam vaikui šaukiant šį žodį, susijusį su vaikų prievartavimu.

Taigi, S. Vaicekauskienės parašyme "... vaiko teisių specialistė G. Didžbalienė pasakė, kad reiktų, kad ateitų L.Stankūnaitė ir jai bus perduota mergaitė" - tai akivaizdu, kad "specialistės", nesusitvarkiusios su savo pareigomis kaip joms numatyta pagal CPK-764 paimti vaiką - jos jo nepaima, o pasiūlo pačiai ieškovei atsiimti ir tai vaidinasi "perdavimas", VTAT darbuotojoms leidus ieškovei smurtauti prieš savo vaiką.



4-tas psl. Keistai aprašomas L.Stankūnaitės "iškvietimas", kai "Tuo metu automobilis, kuriame buvo L.Stankūnaitė su advokatu G.Černiausku bei apsaugos darbuotojais jau buvo kieme.", o pagal vaizdo įrašus, kai jie įvažiavo, iš kart be jokios iškvietimo iš kart ėjo į patalpą.. Taigi, parašymas " Tuo metu L. Stankūnaitė priėjo prie mergaitės. Šalia stovėjusi teisių specialistė G. Didžbalienė pasakė, kad pagal teismo sprendimą D. Kedytė yra perduodama L. .Stankūnaitei ir pasiūlė L, Stankūnaitei paimti mergaitę."- iš įrašo matosi, kad viso šito "pasiūlymo" nebuvo - ieškovė iš kart puolė prie mergaitės be jokių "pasiūlymų" atsiimti. Akivaizdu, kad viskas iš anksto buvo aptarta ir prokuratūros medžiagoje nuslėptas iš anksto suplanuotas neteisėtas veiksmas. Tai matosi iš kadrų nufotografuotų kiekvieną sekundę:





Įrašas prasideda 2-oje minutėje 09-toje sekundėje, kur po 2-jų sekundžių pradeda įeidinėti teismo vykdytojai ir jau 13-toje minutėje (2-tras kadras) įeina advokatas, o už jo iš paskos 14-oje sekundėje įeina L.Stankūnaitė (3-čias kadras). Šiuose trijuose kadruose ir dar 4-tame kadre matosi, kad N. Venckienė sėdi visiškai neapkabinusi savo globotinės. Kitame paskutiniame 5-tame kadre 2:17 pasirodo užeinantis policininkas. Taigi, nuo L. Stankūnaitės tarpduryje pasirodymo iki šio paskutinio kadro praėjo tik 3 sekundės.



_



Šios 2-os eilės KINOGRAMOJE kairiajame (1-ajame) kadre 2:18 įrašo filmuotojas parodo, kad N. Venckienė nėra apsikabinusi mergaitės į kurią su juoda striuke VTAT darbuotoja dar iki to bandė mergaitės po laiko "maldauti" sudėjusi rankas. Ties šiuo momentu mergaitė ir sucypia įrašo 2:18-2:19 dalyje. 2-trame kadre nuo kairės tolumoje matoma darbuotoja, matyt VTAT su neperšaunama liemene po drabužiais ir ilgomis pirštinėmis, kuri buvo įnešusi susuktą "kaldrą" ir todėl buvo manyta, kad tai cheminės pirštinės. Bet, kadangi jos pirštai neuždengti, tai panašiau, kad jos šios baltos raištinės labiau panašios į neperšaunamos liemenės komplektą. Negi ji buvo numatyta grumtynėms su mergaite ir apsisaugojo, kad ji neįkąstų į ranką? Kokios dar galėjo būt funkcijos šių apsauginių raištinių? Viduriniame 3-čiajame kadre 2:19 įrašo dalyje, kai mergaitė cypia, matydama L.Stankūnaitę, grėsmingu žvilgsniu ir judėjimu artyn, tuo pat metu staigiu judesiu policininkas lenkiasi prie N. Venckienės. Tame 3-čiame kadro dešinėje ir ryškiau pasimato baltai apsirengusi ir neperšaunama liemene L.Stankūnaitė, kuri išlindo iš už nugarų tarp kitų teismo vykdytojų. ir tai yra 2:20 įrašo dalis. Nuo jos tarp durų įžengimo ir pasirodymo einančios į priekį prie vaiko viso tik 6-ios sekundės. Per tas 6-ias sekundes jai užėjus už nugarų, kad patogiu momentu šokti prie vaiko, niekas į ją nesikreipė ir net nebuvo sąlygų kreiptis ir nurodyti vykdyti paėmimą.. O ir 4-tame kadre matome jau rėkiančią N. Venckienę, nes jai, matyt, sukeltas netikėtas skausmas. Pažymėtina, kad 3-čias, 4-tas ir 5-tas kadrai apima tik vieną sekundę 2:20 įrašo dalies ir tai galima suvokti, kokiu greičiu visa ši operacija atliekama.







Taigi 3-čiojoje eilėje šios kinogramos matome dviejose pirmuose kadruose tik pusės sekundės intervale tą patį operatyvumą, kad pradėti smurtauti prieš vaiką. 3-čias kadras jau po 5-ių sekundžių, o dešinėje kraštinis 4-tas kadras dar po sekundės jau įrašo 2:27 dalyje vaikas šaukia "Laima, tu pedofile!". Pykti dėl tokio vaiko motinos brutalaus pavadinimo negalima, nes brutalus vaiko prievartavimas - tai jo tokia reakcija, nes kitokių žodžių prievartavimo veiksmui jis nežino. Žino, kad jo tėvas žuvo kovoje su pedofilija ir tai ištrinti vaikui iš atminties neįmanoma. Ypatingai negalima taip brutaliai elgtis su vaiku, jei ir "išgalvota" ta istorija. Tai tuo labiau vaikui keršyti už istorijos "sugalvojimą" - tai vaiko galutinis sužalojimas. Jei būtų "išgalvota" istorija - vaikas "įtakotas pasakai", tai nustatyti yra labai lengva, jam prisipažinus. Psichologams per susitikimus su mama išgauti tai nėra kas. Tam ir važiavo Danijos specialistai ir 2012-05-17 jie apie pietus būtų pamokę mūsų specialistus, kaip tai patikrinti.

Kadangi vaizdo ir garso įrašuose nesimato to parašyto "D. Didžbalienės pasakymo L. Stanūnaitei perduoti mergaitę", tai šis išgalvotas epizodas įrodo, jog vaiko paėmimas buvo suplanuotas iš anksto, operatyviai užpuolant vaiką ir VTAT "specialistės-psichologės" vedė "pokalbį" tik dėl vaizdo, net nesistengdamos vaiko prikalbinti - "kalbinimas" buvo tik imituojamas ir kalbinamas buvo taip, kad vaikas priešintųsi pagal iš anksto paruoštą planą. Tas iš anksto paruoštas planas byloja ir tai, jog nebuvo reikalo G. Grušeckui užpulti Neringos Venckienė ir žaloti jos rankos, jai sukeliant nepakenčiamą skausmą - traumuojant teisėjos ranką, kaiji su ja to vaiko nė nelaikė - vaikas pats sėdėjo ant jos kelių.

Toliau S.Vaicekauskienės meluojama Klaipėdos prokuratūrai, jog, neva, nuo to nebūtos reikalaujamos pagal CPK-764 vaiko "perdavimo" ieškovei procedūros: D. Didžbalienės pasiūlymo paimti mergaitę L. Stankūnaitę", kuri be jokių pasiūlymų puolė prie vaiko. Meluojama, jog "Tuo pačiu metu N. Venckienė pradėjo rėkti, apsikabino mergaitę rankomis per juosmenį bei kojomis pradėjo spardyti L.Stankūnaitę į kojas. Tada du policijos pareigūnai patraukė nuo N. Venckienės rankas nuo mergaitės." Meluojama dėstant chronologiją, kur vaizdo įrašas rodo visai kitą įvykių eigą - N. Venckienė pradėjo rėkti, kai visai be reikalo M. Grušeckas pripuolė prie teisėjos rankos, kuri nebuvo mergaitės apsikabinusi, ir ją rik kaire ranka staigiai apkabino tik tam, kad vaikas aukštielnikas nenukrįstų nuo staigaus judesio. Tai buvo toks globėjos PSICHOMOTORINĖ REAKCIJA, apsaugoti vaiką. Dėl du kartus S. Vaicekauskienės pakartoto N. Venckienės "spardymosi" - tai atsakovės kojos lengvas pridėjimas prie ieškovės, kad nesmurtautų prieš savo vaiką - to veiksmo negalima vadinti "spardymusi", jei tas prilietimas vaizdo įraše matosi tik vienas. Teisingai pasakyta tik tai, kad "... G. Didžbalienė paėmė mergaitės ranką ..." - tuo įrodydama, kad VTAT darbuotoja, turėdama fizinį kontaktą su vaiku, padėjo prieš tą vaiką fiziškai smurtauti, Įraše matosi, jog dar ir kita VTAT darbuotoja su geltonomis rankovėmis fiziškai lietėsi prie mergaitės rankų ir vieną ranką buvo perdavusi ieškovei. Tai tokia "vaiko perdavimo procedūra" prieš jį smurtaujant abejoms pusėms - net Valstybės atstovėms? Be to neteisingai teigiama, jog, neva, G. Didžbalienė paėmė mergaitės ranką ir ją "patraukė nuo N. Venckienės pečių" , kai ištikrųjų ranka mergaitės buvo įsikibusi į N. Venckienės megztinį ir jeigu būtų taip traukiama mergaitė, tai būtų atsakovės megztinis suplėšytas su daigtiniu įrodymu, kad vaikas buvo per jėgą išplėštas. Todėl G. Didžbalienė ATGNIAUŽĖ MERGAITĖ RANKĄ, pavartodama žymiai didesnį fizinio smurto veiksmą prieš vaiką.



Dar labiau pameluota ir dėl pledo, rašant taip: "Antot S. Vaicekauskienės kažkam iš pareigūnų ji perdavė pledą ir paprašė, kad jį uždėtų ant pečių, kad ji nesušaltų, tačiau pledas ant mergaitės pečių nebuvo uždėtas, jis liko gulėti kambaryje ant grindų."

Deja, i vaizdo įrašo matosi, jog PLEDAS BUVO UŽMESTAS VAIKUI ANT GALVOS, kai jis buvo įsikibęs į į globėjos megztinį. Iš vaizdo įrašo matosi, kad tai buvo sovietinėje armijoje draudžiamų nestatutinių santykių " т е м н а я " elementas.





Jeigu tas pledas būtų skirtas vaikui nesušalti, tai tada G. Didžbalienė pakėlusi tą pledą nuo žemės, būtų iš karto į autobusiuką perdavusi. Bet šito veiksmo niekas nematė. Todėl akivaizdu, kad tas pledas buvo reikalingas, kaip spec. priemonė - sovienęje armijoje draudžiamasi nestatutinių santykių elementas, kad padėti smurtauti prieš vaiką.

Taigi, išvadoje, jog, neva, "nei vaiko teisių specialistės ..., nei policijos pareigūnai jokios prievartos nevartojo" - tai yra labai grubus melas, nes vaizdo įrašas kaip tik įrodo, kad VTAT darbuotojos su lietimosi prie vaiko ir policijos pareigūnai su nestatutinių santykių pledo užmetimu vaikui ant galvos sutartinai prisidėjo ieškovės smurto prieš savo vaiką, dėl ko pastarajai reiktų svarstyti dėl motinystės teisių atėmimo.

Liudytojas R. Oželis, vadovavęs vienai iš policijos pareigūnų grupių šiam teismo vykdymo procesui atlikti, kaip jis skirstė minią, nekomentuosiu, nes man nebuvus, tik iš vaizdo įrašų nekomentuosiu, nes tai atliko teismai, kurie žmones išteisino.



5-tas psl. Taigi "liudytojas" R. Oželis jau tendencingai dėsto N. Venckienės "agresyvumą ir šaukimą ant specialisčių", nes pagal vaizdo įrašus matosi, kad jos pažeidinėjo įstatymus ir fiziniu kontaktu lietėsi prie vaiko. Tas neteisėtas VTAT specialisčių fizinis kontaktas su vaiku buvo gana ilgą laiką, ir matome iš įrašų, kad globėja Neringa Venckienė dar buvo kantri, nes pats vaikas atmušinėdavo at atmetinėdavo svetimos moters ranką. Matome įrašo 7:59 dalyje, kai "specialistė" net bandė vaiką už dviejų rankų paimti. Tai, įdomu, kam reikalingas PSICHOLOGIJOS mokslas, jei specialistės nemoka žodžiu kalbėtis? Juk vaikas yra ne nuosavas, kad jį liesti. Ne visi vaikai mėgsta svetimųjų prisilietimus. Ypač ši mergaitė pasižymi jokių fizinių kontaktų nemėgimu net su jai gerai pažįstamais asmenimis. Toks jos būdas yra fiksuotas net viename video siužete. Todėl teisėjos N. Venckienės pakeltas tonas turi būt pateisinamu. Juolab, pati N. Venckienė to vaiko net nelaikė.





Todėl visiškai nesuprantama, kodėl Klaipėdos prokuratūros šioje medžiagoje net šlykščiausiai meluojama, kad, neva, kai policijos pareigūnas (R. Oželis) sugrįžo į kambarį, "N. Venckienė toliau sėdėjo apsikabinusi mergaitę." ? ? ?





Juk įrašų pradžioje, kai psichologės "kalbino" mergaitę, ir po pokalbių pabaigos, likus sekundei iki N. Venckienės ir jos globotinės užpuolimo, dešinėje čia matote, jog N. Venckienė nėra apsikabinusi vaiko. Ir tai suprantama - ji teisėja, žinanti įstatymus ir jų nepažeidinėjo. Tik ne aišku, kodėl teismo vykdytojams reikėjo grubiai įstatymus ne tik pažeisti, bet ir dar iš anksto užplanuoti tų įstatymų pažeidimus?





Taigi, parašymas, jog "Antstolė dar kelis kartus pakartojo, kad N. Venckienė laikydama mergaitę netrukdytų vykdyti teismo sprendimo. Jis (R. Oželis) taip pat pakartojo, kad tokiais veiksmais ..." - šitos frazės vaizdo įrašuose nėra. Nebent, iki perdavimo procedūros dar yra kokie įrašai? Vien iš sunkiai girdimų garso įrašų tai nustatyti sunku, ar čia teisybė parašyta ir tą momentą bendravimą su specialistėmis nekomentuosiu. Tik parašymas, jog ".. specialistėms bendraujant su mergaite ji (N.V.) pradėjo garsiai šaukti, jog prievarta prieš vaiką negalima, nors jokios prievartos vaiko atžvilgiu niekas nevartojo." - teiginys abejotinas, nes lengva-psichologinė prievarta užfiksuota videoįraše ir jo aukščiau nuotraukose, kaip specialistės liečia vaiką. Negi policijos komisarui "tai ne prievarta"? Kad L. Stankūnaitei įėjus, "Antstolė pasakė pašalinti kliūtis, t.y. patraukti N. Venckienės rankas nuo mergaitės" - yra vėl grubus melas, nes įraše ir nuotraukoje dešinėje matosi antstolė su raudonu paltu ir Neringa Venckienė, kuri sėdi net neapsikabinusi rankų ir jų "patraukti nuo mergaitės" nereikėjo, nes jų nebuvo prie mergaitės. Todėl pradėta šalinti "kliūtis" kurios nebuvo. Neteisingai parašyta, "Kai mergaitė paleido N. Venckienės drabužius ...", nes VAIKAS NE PATS PALEIDO GLOBĖJOS DRABUŽIUS, O VAIKŲ TEISIŲ SPECIALISTĖ ATKABINO VAIKO RANKĄ. Tai pagrindinis Valstybės tarnautojos prievartos elementas. Toliau rašymas "L.Stankūnaitė paėmė mergaitę į glėbį ir išsinešė iš kambario" - yra visai ne logiškas ne tik tuo, kad tai ne darželinio, o mokyklinio amžiaus vaikas ir 40 kg sveriantį vaiką, dar besipriešinantį ne kaip nepaimsi vienas į glėbį.

Koks gali būt paėmimas "į glėbį", jei įraše matosi L.Stankūnaitės pritūpimas, o po sekundės kaip gali vaikas "būt glėbyje", jeigu jo ranka prie nugaros? Kodėl vaiko galva ir rankos ne palei žemę velkasi, jei L. Stakūnaitė paėmė tik iš kojos? Juk vaizdo įraše viskas labai greitai įvyko, vaiko rakai atsidūrus prie kaklo.





Kad ir žiūrint į dešinėje kraštinę nuotrauką, kur L. Stankūnaitės liemuo priekyje, o mergaitės liemuo gerokai už nešančiosios, kad net už nugaros, akivaizdžiai, kažkas vaiką priliko - prilaiko, gal ne vienas. Negi ignoruosime Biomechanikos dėsnius ir neužskaitysime dar vieno R. Oželio melo? Padėjimas vaiką nešti prieš jo valią, ar tai "nėra prievarta prieš vaiką"? Kas tar prie prievartos prieš vaiką prisidėjo be VTAT, policijos, advokato, gal dar ir L. Stankūnaitės apsauga?



6 psl.

7 psl.

Liudytoje R.Talalienė irgi maišo chronologiją ir jos pasakymas, jog, "kai į kambarį įėjo L.Stankūnaitė su ..., N. Venckienė pradėjo rėkti" - toks teiginys netikslus, nes tėkti pradėjo ne nuo Stankūnaitės įėjimo, o nuo policininko savivalės. Ir tarp kito, pirmiau sucypė mergaitė, o ne N. Venckienė, nors is skirtumas tik 1-os sekundės intervalo. Gerai tik pasakė R. Talalienė, kad "nepastebėjo, kas mergaitės rankas patraukė nuo N. Venckienės. Gerai, kad ji prisipažįsta apie VTA tarnybos funkciją padėti smurtaujančiai mamai. O dėl R. Juodkazio, kad jis "prieš išeinant ...pabandė ant pečių uždėti pledą, " - yra melas, nes pledą užmetė ant galvos mamos ir dukros kautynių metu, o ne "prieš išeinant".

Liudytoja G. Didžbalienė įdomiai pabrėžė, kad " S. Vaicekauskienė kelis kart prašė N. Venckienės patraukti mergaitę nuo lango, kad vaikas nematytų kaip policijos pareigūnai traukia pašalinius asmenis nuo namo." Gera "logika", kad N. Venckienė kalta, jog policija ne viešoje, o privačioje valdoje savivaliavo ir NAUDOJO PERTEKLINĘ JĖGĄ - tai pabrėžė ir Prezidentė D. Grybauskaitė. Be, to, kiek iš video, N. Venckienė, lyg, ir ne stovėjo prie lango ir per plastikinį langą, kaži, ar suprasi, kas sakoma? O dėl "vaiko patraukimo" - tai S. Vaicekauskienė ir išsidavė, kad jai vaikai yra daiktai, kuriuos gali traukti kaip nori. Jeigu antstolė būtų parašiusi, kad vaikui perduotų ir pats pasitrauktų - tai tik taip privalo būti pagal Humanistinę pedagogiką, kai vaikams ugdomas sąmoningumas. O be to po žemę brutaliai žmones voliojo be jokio reikalo ne kaip "pašalinius asmenis", o vaikui gerai pažįstamus. Ir jeigu policija naudoja perteklines priemones, ir dėl vaikui įvedinėti kažkokią "cenzūrą" - tai jau bolševikinis reliktas. Jei buvo numatomas teismo vykdymas - žmonės nebuvo kliūtys - jie buvo tik stebėtojai, kad nebūtų prieš vaiką vykdoma prievarta. Tai patvirtino ir teismai, kurie visi tapo išteisinti. Pagal ją, kad N. Venckienė "rėkė", kad vaiko negalima paliesti ir negalima prieš vaiką vartoti prievartos - tai ar blogai, kad įspėjo nevartoti prievartos? Pagal VTAT darbuotoją ta prievarta galima?



Ir G. Didžbalienė dar labiau pamelavo, kad, neva, "Pamačiusi L. Stankūnaitę N. Venckienė pradėjo rėkti." Čia, jau sąmoningai, matyt, ponia D. Didžbalienė sako netiesą, nes pirmiau sucypė mergaitė, matyt, nuo agresyvaus pačios G. Didžbalienės veiksmų, pastoviai liečiantis prie to vaiko. Tai matosi įraše ir G. Didžbalienė matė priešais esantį policininką, nuo kurio N. Venckienė pradėjo šaukti. Todėl "liudijimai", viską sakant atvirkščiai, kaip buvo - tai jau nusikalstamos veikos slėpimo požymis.

AČIŪ, kad G. Didžbalienė prisipažino, jog ji "pagal psichologų rekomendacijas, rankomis atkabino mergaitės rankas," Labai įdomu, kas per "psichologai", rekomenduojantys padėti fizinę prievartą prieš vaikus? Gal ir rašytinė rekomendacija yra? Tai, gal ir pledo ant galvos užmetimas, irgi tų pačių "psichologų" rekomendacija? Todėl nieko keisto, kad G. Didžbalienė dar bando susireikšminti dėl šio atkabinimo. Pagal ją, "Tik atkabinus rakas D. Kedytė bandė vėl įsikibti į N. Venckienę, tačiau jai nepavyko, kadangi tuos pačiu metu L. Stankūnaitė ją atitraukė ...". Be to ir G. Didžbalienė sutartimai meluoja dėl R. Juodkazio pledo mergaitei "ant pečių uždėti ..., kadangi lauke buvo vėsu, tačiau jis nukrito ant grindų." O, ką, jį pakelti negalima buvo? Juk pati G. Didžbalienė pakėlė, kai mergaitė dar buvo dar kambaryje. Kodėl ji ne pasivijo ir neuždėjo ar į autobusiuką nepadavė? Kodėl po pasklidusių "psichotropinės kaldrytės" kalbų dabar prokūratūrai dėstoma pasaka apie "pečius", kai ant galvos buvo mesta?

Vytenis Aleksandraitis

http://kazlusporto.puslapiai.lt/gyvenimas/demaskavimai/deimant/lztga-geg-17/index-kl-prokurat-nut.htm?fbclid=IwAR34U5kUVtIjUaLrTFCXHSjTWeoigjhg72dtldwZFyhnTTjKP80kDdc-6vY