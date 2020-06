Skelbiama labiausiai pasaulyje ieškomo vaiko nuotrauka

Vytenis Aleksandraitis



Šiandieną Tarptautinės VAIKŲ GYNIMO diena. Todėl ta proga SKELBIAMA NUOTRAUKA LABIAUSIAI PASAULYJE PAIEŠKOMO VAIKO, kurį net pirmuoju numeriu paskelbė Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitetas. Todėl JOSIOS NUOTRAUKĄ NET BŪTINA SKELBTI, nes Jungtinių Tautų Žmogaus teisių principai yra aukštesni ir privalome paklusti tarptautinėms konvencijoms, kurias Lietuva yra ne tik pasirašiusi vykdyti, bet ir net ratifikavusi Seime. Juolab, Lietuva įsipareigojusi yra, kad vaikai nebūtų pradanginėjami.

Todėl VISŲ VAIKŲ LABUI siūlau susimąstyti, kokią žalą patiria vaikai, kai jie ištraukiami iš savo Gimtųjų ŠAKNŲ - juk netsu augalais taip brutaliai nesielgiame, kaip pradėjome su vaikais.

Todėl siūlau susimąstyti, kai Valstybinės prievartos akivaizdoje vaikas grūmėsi iš paskutiniųjų ir paskutinėje akimirkoje atsisveikinimui sugebėjo savo buvusią globėją pabučiuoti. Tai iš paskutiniojo skandalingojo video užfiksavau DIPTIKĄ (dviejųnuotraukų sągretą mano koliažo centre. Todėl lai toliau skamba šios mergaitės dūdelė, jos pomėgių foto meno studijos ir kiti pagal ankstyvą amžių labai aukšto lygio įvaldyti įgūdžiai - josios neišpasakytas troškimas tobulėtii ne tik mene ir moksle, bet ir sporte.

Bet, štai, tik ką iškilo mūsų Tautos apgavystė - prieš 8-is metus pradangintos šios mergaitės "išvadavimo" aplinkybės ir pats šlykščiausias melas, kad prieš ją, neva, „prievartos nebuvo“, kai dabar sisteminė žiniasklaida slepia nuo Lietuvos žmonių ne tik josios pusbrolio, o tiksliau, kaip tikro brolio paskelbtą Valstybės smurto įrodymo video įrašą, bet ir slepiama jog ši mergaitė Jungtinių Tautų yra labiausiai paieškoma: DELFI net išsityčiojo iš iš JTO paieškos, bet, pamačiusi, kad tai labai rimta, savo šmeižtą ištrynė. Bet iš googles ištrinti neįmanoma - žemiau pagal pirmąją nuorodą pamatysite įrodymą, kad sisteminė žiniasklaida jau prisidirbo.

Taigi, aš; kaip sportinės technikos specialistas, ne kartą nagrinėjęs judesių teoriją, labai smulkiai KINOGRAMOJE išnagrinėjau prieš tą vaiką atlikto smurto pobūdį ir smurtininkų psichologiją, kurioje rasite daug nuorodų

Ten pateksite į Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komiteto paieškomų vaikų sąrašą. Minėta mūsų lietuvaitė vienintelė Europoje paieškoma. Ten pagal nuorodą atrasite, kaip jai sugadinta sveikata dėl dėl smurto priešją atlikto ir dėl labai staigių gyvenimo sąlygų pasikeitimo. Juolab, pats generalinis policijos komisaras Saulius Skvernelis su VRM ministru Artūru Melianu 2012-05-16 per konferenciją žurnalistams buvo pareiškęs, kad jo vadovaujamoje Kriminalinio skyriaus apsaugoje vaikams saugoti nėra sudarytos tinkamos socialinės sąlygos. Po to pranešimo, nepraėjus nei pusei paros, buvo įvykdytas pats brutuliausias šturmas, kur buvo ištaškyti žmonės, o po to po teismus kelis metus tampyti ir Teismai prievartos prieš vaiką „teismo“ vykdymo stebėtojus išteisino.

O, kad S.Skvernelis buvo teisus, įrodė net to vaiko mamos videoskundas visuomenei (pagal aukščiau nuorodą galėsite išklausyti) dėl labai prastos jos dukters bei jos pačios sveikatos.

Jos sveikata pašlyti galėjo ir dėl jos smurto prieš savo vaiką, kurį atliko, panašu, ne savo noru, matyt, kad buvo priversta smurtauti prieš savo vaiką – daug kas iš organizatorių tai prisipažino; iš anksto planavę valstybinį smurtą prieš vaiką, nors Prezidentė buvo uždraudusi-įspėjusi, jog PRIEŠ VAIKĄ PRIEVARTA NEGALIMA.

Todėl jau laikas į protą ateiti ir būtina kuo skubiausiai išsiaiškinti:

-Ar vaikui ir motinai viskas gerai, ar ne reikia skubios pagalbos visapusiškos?

ŠI DETALI SMURTO PRIEŠ VAIKĄ IR JO PASEKMIŲ ANALIZĖ TURĖS DIDELĘ REIKŠMĘ ATSITOKĖJIMUI DĖL VISŲ KITŲ Lietuvos VAIKŲ.