Dovilė Šakalienė



Tai ką manot - tęsti man darbą Seime ar ne?

Gera idėja - leisti visiems pareikšti savo nuomonę :) Vyksta socdemų patariamasis reitingavimas ir Jūs galite pasakyti, kuriuos žmones norite matyti Seime. Galima pažymėti iki 15 žmonių (jei norite). Sąrašas abėcėlinis - tad aš toli ;)

Balsuoti čia: https://www.lsdp.lt/balsavimai/

https://www.lsdp.lt/balsavimai/?fbclid=IwAR1IQ08vRPzwwVRGidOSOpk2XgFeJe03BYj4ZObEHfxK8tq9yQObJRZbLpA

Bet sąžiningai perspėju - jei mane pažymėsite - aš ir toliau ginsiu kiekvieno vaiko teisę į vaikystę be smūgių ir siaubo, kiekvienos šeimos teisę į kokybiškas paslaugas arti namų (nuo dienos slaugos neįgaliam šeimos nariui iki tėvystės kursų iki gydymo nuo priklausomybės, depresijos etc); ginsiu kiekvienos moters teisę būti žmogumi (ne tarnaite, ne sekso objektu, ne tokia kaip "Be A Woman They Say" video - o drąsia, savo svajones pildančia ir savo talentus panaudojančia nugalėtoja); kiekvieno žmogaus su negalia teisę realizuoti savo gebėjimus, gauti išsilavinimą lygiai su kitais ir nepatirti informacinės atskirties; ginsiu kiekvieno paciento teisę gauti jam reikalingą pagalbą tada, kai jos reikia; ir kiekvieno mediko teisę į sąžiningą atlygį ir darbą saugioje aplinkoje be mobingo; kiekvieno žmogaus teisę gyventi oriai, neskurstant, realizuojant save; ir kiekvieno gyvūno teisę į saugų gyvenimą be kančių, bado ir mušimo. Kitaip aš nemoku.

Aš myliu savo šeimą (dvikojus ir keturkojus :D girdžiu jų prašymus pasvarstyti ar man reikia viso to karo su dagiais, gražuliais, mažeikom, širinskienėm, tad prašau išreikškit savo valią balsuodami. #ToBeOrNotToBe #ZoonPoliticon

Prašau pasidalinti šia žinute su savo draugais ir pažįstamais. #PatarkDovilei

Dėkoju už Jūsų laiką 😘

PS. Kaip atrodau darbe ir taip nuolat matot, tai čia tiesiog aš, kai šeima nuplėšia mane nuo popierių ir telefono 🙃❤

#Seimorinkimai

VRK sakė, kad viskas apie rinkimus turi būti žymima, tai žymiu:

Neatlygintina politinė reklama, mano sugalvota, parašyta ir iliustruota

Redakcijos komentaras : kaip žinia, pagal Šakalienės prastūmtą įstatymą prievarta prieš vaiką dabar laikoma ir : 4) nepriežiūra – kito asmens nuolatinis nepakankamas pagrindinių vaiko fizinių, emocinių, socialinių poreikių tenkinimas ar netenkinimas, keliantis grėsmę vaiko sveikatai, raidai ir / arba orumui.”

https://laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=8438:sakalienes-grybauskaites-prastumtas-vaiku-grobimo-istatymas-palaidotas&catid=13&highlight=WyJcdTAxNjFha2FsaWVuXHUwMTE5Il0=&Itemid=272

https://laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=7702:paaiskejo-kad-vaiku-grobimo-istatyma-seime-prastume-ne-d-sakaliene-o-dalia-grybauskaite&catid=10&Itemid=242&highlight=WyJcdTAxNjFha2FsaWVuXHUwMTE5Il0=