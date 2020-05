LRT : karantiną Lietuvoje nutraukti reikalauja tik liaudies priešai

Mindaugo komentaras į žurnalistų propogandą

Kaip vakar dienos proteste prie LR Seimo dalyvavęs, iš pirmų lūpų noriu papasakoti kiek kitokią įvykių versiją, kuri man tik įrodo žiniasklaidos polinkį skleisti dezinformaciją, šmeižtą ir tikrąją propagandą (kokiu tikslu - galima tik spėlioti):

Nei vieno iš straipsnyje minimų veikėjų aš nežinau ir elektroninėje erdvėje neseku jų dėstomų kažkokių sąmokslo teorijų apie plokščias žemes, driežažmogius, nusileidimus mėnulyje, trumpus ar obamas. Esu tos pačios nualintos tautos atstovas, kuriam elementari matematinė logika (apie ją vėliau) yra svarbiau už televizorių ir kitų labai oficialių informacijos šaltinių skleidžiamą absurdą. Kaip supratau vakar - esu toks ne vienas. Mūsų, kaip nekeista, labai daug Lietuvoje. Verslininkų, darbuotojų, medikų, aviacijos bei turizmo atstovų... Tų, kurie prarado pajamas, darbus, gyvenimo būdą ir laisvę. Skirtingai nei ponia žurnalistė teigia, proteste vakar dalyvavo ne 10 automobilių, o apie 300. Va policijos ekipažų, saugojusių Seimą nuo taikaus triukšmo buvo apie 10. Automobilių skleidžiami signalai truko pusę valandos. Tie 10 ekipažų buvo nepajėgūs užtildyti tokio kiekio susirinkusių, nors stengėsi. Jų aš nekaltinu. Žmonės tiesiog dirbo savo darbą.

Kaip aš ten patekau? Nei twiterių, nei telegramų neturiu. Draugai paminėjo, kad prie Seimo planuojama taiki, nenusižengianti įstatymui akcija prieš tą marazmą, kurį vadiname KARANTINU. Žinoma sutikau.

Kodėl? Štai čia esminis klausimas. Jei paskaitėte iki čia, reiškia prisimenate apie elementarią matematinę logiką, kuriai paklūsta visi Visatos dėsniai. Taigi:

Jokios sąmokslo teorijos. 2020.04.21. statistikos duomenimis, pateiktais visose oficialiosiose žiniasklaidos priemonėse, Lietuvoje buvo 1350 užsikrėtusių COVID 19. Ką tai reiškia? Pasiimu skaičiuotuvą ir matau, kad tai 0.045% tautos. Po velnių!!! Tam, kad paskelbti epidemiją, atimti iš visų verslus, uždaryti visus namuose, sužlugdyti šalies ekonomiką, prisiskolinti 5.4 milijardo, oficialiai reikalingi 5% sergančiųjų. Tai reiškia 111 kartų daugiau nei yra dabar. O mes jau daugiau nei mėnesį karantine!!! 111 dienų nuo vakar kasdien turėtų susirgti po 1350 žmonių ir per tą laiką nei vienas nepasveikti, kad galėtume paskelbti epidemiją!!! O mes jau virš mėnesio karantine. Ponia žurnaliste, to gal žurnalistikos fakultete nemoko, bet juk tai 7-os klasės kursas. Ir jums tikrai atrodo, kad visi ten susirinkę buvo sąmokslo teorijų vedini? Nors ką aš čia klausiu..? Jūs juk vykdote įsakymą, kaip ir policija.

Su visa pagarba, Mindaugas











LRT FAKTAI. Kas Lietuvoje reikalauja nutraukti karantiną? Protestuoti kurstė sąmokslo teorijomis



Karantinu nepatenkinti lietuviai – taip žiniasklaidoje buvo apibūdinti vakar protestus prie savivaldybių ir Seimo surengti užsimoję gyventojai, kurie jau planuoja naujas akcijas ateityje.



Tačiau nors gali atrodyti, kad protestui jie pasiryžo dėl karantino žalos valstybei ir žmonėms, socialiniuose tinkluose juos subūrė kitokios priežastys. LRT FAKTAI pasidomėjus, kaip buvo organizuojamas protestas ir kodėl prie akcijos prisijungė žmonės, paaiškėjo, kad tam buvo pasitelktos tikslingai skleidžiamos sąmokslo teorijos, o jas į viešąją erdvę paleido politinių sumetimų galimai turintys veikėjai.



Bendravo anonimiškai



Beveik pustrečio šimto žmonių per dieną susijungė ir komunikavo šifruotų pokalbių programėlės „Telegram“ kanale, kuri, kaip plačiai manoma, yra saugesnė nei socialiniai tinklai ir tinkama naudoti siekiant išvengti oficialios atsakomybės už turinį, kuriuo dalijamasi, arba jo pašalinimo.



Čia buvo organizuojami vadinamieji protestai prieš karantiną, į juos, pačių akcijos dalyvių teigimu, keliuose didžiuosiuose miestuose susirinko po ne daugiau kaip dešimt automobilių.





Kanalo „Už laisvę, stabdom karantiną“ nariai spėliojo, ar tarp jų nėra, kaip įvardijo vienas grupės narys, „saugumiečių“. Nuoroda į kanalą buvo skelbiama „Facebook“ sukurtame įvykyje, kuris buvo paskelbtas prisidengiant netikra anketa.



Toliau pateikiamas susirašinėjimas iš „Telegram“ kanalo, į kurį patekti galima su vieša nuoroda, todėl pokalbių paviešinimas yra teisėtas.



Prie „Facebook“ sukurto įvykio „Protesto akcija: už laisvę, stabdom karantiną“ buvo komentuojama apie karantino esą griaunamą ekonomiką ir nutarimą Lietuvoje pratęsti karantino laikotarpį dar dviem savaitėms.



Tačiau kvietimo tekste į akį krito ir neįprastos skaičių ir raidžių kombinacijos.



„Mes pavargom nuo jūsų draudimų, ir mes nebetylėsim! Visi visi susivienykime! 21_Q17_30/Numeris 21 yra paženklinimo ir sėkmės angelų ženklas. Angelo numeris 21 – tai vienybė, išsipildymas ir laimė. /Q17 30 metų nepriklausomybės nuo Sovietų sąjungos“, – buvo rašoma kvietime į protestus. Šalia buvo žymima grotažymė #WWG1WGA.





Akcijos organizatorių žinutės socialiniuose tinkluose

Akcijos organizatorių žinutės socialiniuose tinkluose / LRT.lt fotomontažas

#Q17 ir #WWG1WGA yra populiarios grotažymės, siejamos su JAV atsiradusia konspiracijos teorija „QAnon“. Anot jos, prieš JAV prezidentą Donaldą Trumpą ir jo šalininkus yra vykdomas vadinamosios giliosios valstybės sąmokslas (angl. deep state), be to, pasaulį valdo slapta vyriausybė, o jai talkina žiniasklaida ir „pedofilų klanas“.



Federalinis tyrumų biuras (FTB) ją ir kelias mažesnes teorijas yra paskelbęs „vidine terorizmo grėsme“ – tai pirmasis atvejis, kai tokio atsako sulaukia konspiracijos teorijos.



Sąmokslo teorijos „QAnon“ šalininkas mitinge Donaldui Trumpui palaikyti, Florida

Sąmokslo teorijos „QAnon“ šalininkas mitinge Donaldui Trumpui palaikyti, Florida / AP

Politikos apžvalgininkai atkreipia dėmesį į teorijos šalininkų beveik religiniam fanatizmui būdingas nuostatas bei tai, kad teorija sulaukia viešo politikų palaikymo, jos šalininkai renkasi į mitingus.



Organizatoriai: nuo pabudimo iki reikalavimo turėti teisę apsikirpti



Kaip ir „QAnon“ sekėjai, akcijos organizatoriai komunikacijoje vartojo daug frazių, susijusių su pabudimu, pavyzdžiui, „tikiuosi, kad pareigūnų tarpe yra atsibudusių“, „reikia sharinti toliau, kad žmonės atsibustų“, „Lietuvoje žmonės tik pradėjo atsibusti, bet reikia dar šiek tiek laiko, ne visi supranta“.



Vis dėlto dauguma akcijos dalyvių, diskutuodami apie tai, kodėl reikia protestuoti prieš karantiną, minėjo įprastas Lietuvoje plačiai paplitusias sąmokslo teorijas, pavyzdžiui, kad koronavirusas nėra toks pavojingas, o tiesa yra slepiama.



Akcijos organizatorių žinutės socialiniuose tinkluose

Akcijos organizatorių žinutės socialiniuose tinkluose / LRT.lt fotomontažas

„Karantinas pastoviai tęsiamas po 2 savaites, nes jie iškart bijojo pranešti mėnesiais, kad nekiltų panika“, – kanalo įkūrėjas aiškino savo versiją apie tai, kodėl vis pratęsiamas karantinas.



„WHO [Pasaulio sveikatos organizacija] pasakė eis į namus ir paims sergančius. Visi įstatymai kuriami jiem palankūs“, – komentavo kita dalyvė, pokalbio nariams vakar dieną ruošiantis akcijai.



„[Sėdime namuose] dėl fake pandemijos, gripo, tik kitu pavadinimu“, – rašė aktyvus marijampolietis, taip pat pasidalindamas žiniomis, jog pandemijos metu „vieno berniuko mirtis skirtingose šalyse skelbiama skirtingais vardais“.



Ne jis vienas pakartojo, kad „mirčių statistika yra suklastojama“.



„Žmonėms nervai nelaiko dėl šios koronavirus vaidybos. Čia valdžia turėtų sodinti už šia aferą“, – rašė dar vienas. Kai kurie pokalbio dalyviai kartais paminėdavo riaušes ir kitokią smurtinę veiklą.



Nepasitenkinimas grupėje augo jos nariams išsakant bendrą pasipiktinimą Lietuvos valdžia, Seimo darbu, nusivylimą „spaudoje skleidžiamu melu“, raginimu kovoti prieš „sistemą“. Akcijos dalyviai taip pat dalijosi žinutėmis apie kitose valstybėse, pavyzdžiui, JAV vykstančius protestus, kartais pasitaikydavo nuorodų į kitokį sąmokslo teorijų turinį, pavyzdžiui, susijusį su vakcinomis ir Georgu Sorosu. Be to, buvo raginama protestuoti naudojant tautinius simbolius – vėliavas, svarstoma giedoti himną, dalijamasi šūkiu „laisvę tautai gana melo“, sakoma, kad „atėjo knygnešių ir partizanų laikai“.



Karantinas Lietuvoje

Karantinas Lietuvoje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Vis dėlto galima manyti, kad ne visi akcijos dalyviai įsitraukė į ją, sukurstyti sąmokslo teorijų ir klaidinančios informacijos.



„Dar mėnesio neištempsim su žmona ir mažu vaiku“, – apie sunkią padėtį karantino metu pasakojo vienas diskusijos narys.



„Bent apsikirpt tegul leidžia, dabar nei kvėpuot per kaukę, nei matyt per plaukus“, – nežinia, ar rimtai, ar juokais skundėsi kitas dalyvis.



Už anonimų slepiasi ir abejotini naujienų puslapiai, ir buvęs kandidatas į prezidentus



Nors ši diskusija ir akcijos organizavimas vyko anonimiškai, susieti ją su konkrečiais žmonėmis nėra sunku.



Pirmasis viešą įrašą, kad keliaus prie Seimo ir garso signalais išreikš protestą „totaliai kontrolei“, pirmadienį „Facebooke“ paskelbė Marius Gabrilavičius, dar žinomas kaip „M. G. Maksimalietis“ ir interneto puslapio „minfo.lt“ įkūrėjas.



Šiame puslapyje, taip pat ir M. Gabrilavičiaus asmeninėje paskyroje platinama nemažai kontroversiškos informacijos tokiomis temomis, kaip vakcinos, sveikata ir užsienio politika. Kaip skelbia patys puslapio atstovai, socialinis tinklas „Facebook“ ėmėsi riboti „minfo.lt“ naujienų sklaidą, nes didelę dalį jų nepriklausomi faktų tikrintojai yra pripažinę kaip klaidinančią informacija. Žurnalistė Rita Miliūtė dar 2018 m. rašė, jog portale yra neproporcingai daug informacijos apie vienos partijos – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos – narių veiklą, o vienas iš rašančių žurnalistų buvo partijos narys, taip pat dirbantis Seime.



Preliminariai apžvelgus puslapio aktualijas ir nušviečiamus politikus, jis panašiai atrodo ir dabar, o peržvelgus ne politinių naujienų temas šiuo metu dominuoja vakcinų žalos klausimas.



Tačiau į Saulių Skvernelį ir Aurelijų Verygą M. Gabrilavičius „Facebooke“ kreipiasi prašydamas nustoti „vykdyti velnių irštvos PSO reikalavimus“, vėliau paskelbia ir apie protestą prie Seimo.



Protestai prieš karantiną Kalifornijoje

Protestai prieš karantiną Kalifornijoje / AP

Akcijos prie Seimo dalyviai taip pat daug bendravo „Facebook“ grupėje „Unfollow 15min.lt“, kurioje šiuo metu yra 20 tūkst. narių, joje dažnai diskutuojama kitų sąmokslo teorijų, tokių kaip 5G ryšio ar vakcinų žala, klausimais.



Dalyvauti protestuose taip pat kvietė Lietuvos prezidento rinkimuose dalyvauti bandęs Kazimieras Juraitis bei jo „YouTube“ kanale kartu pasirodantis bei komunikaciją K. Juraičio vardu vykdantis neįvardytos tapatybės asmuo. Vaizdo įrašuose buvo teigiama, kad būtent su jais dėl protesto organizavimo vakar susisiekė ir policija.



„Kiek žinau, jis renginio visai neorganizuoja, tai piliečių iniciatyva“, – vakar išplatintame vaizdo įraše kalbėjo šis asmuo. Tačiau jis taip pat dalijo patarimus, ką „mes turėtume“ daryti, jog protestai nepritrauktų policijos dėmesio, o iš viso vien vakar kanale pasirodė keturi su protestais susiję įrašai.



Kazimiero Juraičio skleidžiama medžiaga, kaip ir „minfo.lt“, faktų tikrintojų ne kartą yra pripažinta kaip klaidinga, jo kanale pastaruoju metu dominuoja informacija tokiomis temomis, kaip 5G ryšys, Garliavos skandalas, koronavirusas ir vakcinos, taip pat ir minėta „QAnon“ teorija. Šis kanalas neslepia ryšių su VšĮ „Tėvynės konduktoriai“ – vienas šios įmonės akcininkų yra Audrius Nakas, kuris taip pat yra ir puslapį „Ekspertai.eu“ valdančios įmonės akcininkas.



„Facebook“ imasi šalinti informaciją apie protestus prieš karantiną



Tuo tarpu BBC vakar pranešė, jog kai kuriose JAV valstijose „Facebook“ imasi šalinti tuos renginius, kuriuose kviečiama protestuoti prieš karantiną.



JAV protestai siejami su susiskaldymu tarp dviejų partijų. Donaldo Trumpo šalininkai reikalauja stabdyti karantiną, su tuo nesutinka demokratai. Nors pirmieji socialinį tinklą apkaltino žodžio laisvės varžymu, „Facebook“ sako besilaikantis valdžios nurodymų. Tuo tarpu pasaulio žiniasklaida praneša, kad į protestus prieš karantiną renkasi kraštutiniai dešinieji, teisės nešioti ginklus aktyvistai su pusiau automatiniais ginklais.



„Renginiai, kurie prieštarauja valdžios nustatytiems reikalavimams dėl socialinės izoliacijos, nėra leidžiami „Facebook“, – BBC komentavo