Dėl premjerą Saulių Skvernelį aptarnaujančios išsigimusios teisėsaugos

Victoria Fetaimia

Gerbiamas Ramūnai Karbauski,

Jūs pastatėte į Lietuvos premjerus Skvernelį, o jis pasirinko padėjėju mano buvusio teisto už vagystes vyro sūnų Arnoldą Pikžirnį (nuotr. viršuje).

Tada tas vaikis su savo teistu tėvu atimė iš mano autizmu sergančios dukters Aurelijos Pikžirnytės namus ir visą mano turtą, supirktą mums mano kito vyro - užseniečio.

Jau ketvirti metai mano mergaitė neatgauna net savo žaislų, kol tie išsigimėliai blokuoja visus mano skundus ir ieškinius per Lietuvos teisėsaugą.

Jie nusavino šiai dieniai iš mūsų turto už 813, 224 eurus ir dar nemoka priteisto jau 16 metų dukrai Aurelijai Pikžirnytei nuo gimimo jokio išlaikymo nors - yra įsiteisėję teismo sprendimas.

Visas turtas - yra man suteiktas užseniečio vyro, jo tėvas buvo Alžyro Didvyris ir išlaisvino šali nuo kolonizatorių atvesdamas į Demokratiją.

Galite pasigooglinti.

Nuotrauka viršuje pasidalino Saulius Skvernelis ( 2016 m. spalio 10 d.) : "Ačiū už parodytą pasitikėjimą ir ryžtą pokyčiams! Tai - tik pusė kelio. Prašau Jūsų palaikymo ir toliau. Laikas realiai rotacijai Lietuvos politikoje! — su Tomas Beržinskas ir Arnoldas Pikžirnis".

Dabar mane Lietuvoje kolonizuoja ir tarsi kokią baudžiauninkę išnaudoja Skvernelio padėjėjas A. Pikžirnis ir jo teistas už vagystes tėvas, dengdamsis buvusiu Kauno Apskrities administratoriumi Giedriumi Buinevičiumi, kuris ir įtakoja visą Kauno teisėsaugą atmesti mano teisėtus skundus ir ieškinius.

Nors aš nesu NIEKAM NIEKO SKOLINGA LIETUVOJE.

Jie piktnaudžiauja valdžia ir elgiasi kaip mūsų kokie SUTENERIAI.

Tai - yra išsigimimas.

Prašau padėti,

Aš jau kreipiausi per draugą Kardinolą į Romos Popiežių jis - yra kurse, to kas vyksta ir pasibaisėjo Lietuva, kaip amoraliu politikų, be sąžinės valstybe, neteisėtai turtėjančia iš teisėlaužos.

Aš sieksiu Lietuvos defragmentacijos pagal ES Laisvių chartijos 52 str. iš ES, nes - tai jau yra ne teisinė valstybė, o teisėlaužininku ir plėšiku apsimetančiu policinikais, prokurorais ir teisėjais mafijozinis kartelis.

Jums ES nuims visas dotacijas ir konfiskuos - tai ką iki šiol davė.

Tie idiotai to nesupranta.

Prisegu visus įrodymus.

Prašau Jūsų tarpininkauti su tais Jūsų atvestais į valdžią degeneratais atgaunant mūsų daiktus ir saugus vaiko būsto įrangą.

Dėkoju

Viktorija Fetaimia



LR Premjerui Sauliui Skverneliui

ir Prezidentui Nausėdai

Nuo ViktorijoS Fetaimia

Pareiškimas

Man jūsų VISŲ LIETUVIŠKO HIPOKRITIŠKO IR PATETIŠKO apgailestavimo nereikia, nes aš nesutinku būti oficialiai viktimizuojama auka, jūsų toleruojamos Lietuvos teisnės sistemos mutavusios į teisėlaužą.

Mano nenagrinėti visuose Lietuvos teismuose 5754 skundai, prašymai, ieškiniai įrodė, kad Lietuva - yra Ne teisinė valstybė, o jūs esate marionetės neteisėtai turtėjačių teisėsauginkų žaidimuose su Lietuvos žmonių turtu.

Taigi, manau, skaičiai kalba pays už save ir jeigu jūs tų skaičių nesugebate suvokti - tai privalote atsistatydinti.Aš esu suinvestavusi į Lietuvą pusę savo gyvenimo ir virš milijono eurų.

Jūsų valdoma Lietuvos teisėsauga iš manęs visa - tai nusavino, o jūs iki šiol nepašinote nei vieno teisėjo nesiskaitančio su mano turtinėmis, vaikų ir žmogaus teisėmis.

Štai pažiūrėkite iš kokių lėšų Jūs esate įtakojami ir nenagrinėjate mano skundų.

Man, o ne jūsų papirkimui, turi būti sugrąžinti sekantys daiktus ir pinigai:

Visi 156 medžiai, kuriuos V.Fetaimia pasodino UAB "Žalia Svaja" už 15, 400lt. 2008.04.25;

600 .m trinkelių, kurias V.Fetaimia jai sudėjo Edmundas Ylius už 47,000 It. 2008.06.12;

Viso namo sienų apšiltinimas, kurį jai padarė Audrius Gedutis už 49,950lt. 2008.04.2;

Raudonmedžio laiptai, kuriuos V.Fetaimia išdroze V.Šertvycius už 37,000lt. 2008.03.03;

Stiklo Plieno suinstaliuoti balkonai, kuriuos pagamino UAB "atresta" už 5005.56lt. 2007.04.14;

Kaltinių vartų automatine atidarymo įranga, kurią sumontavo UAB "Ryterna" 2007.12.20; 2000.

Papi1domai dar patys kaltiniai vartai ir dveji varteliai padaryti pagal V.Fetaimia užsakymą; 5000

Visos dabar G.Buinevičiaus name sudėtos šarvo durys ir garažo vartai pagaminti UAB " Dorianga" su V.Fetaimia brolio Lauryno Straigio pagalba į namą Rasos 18, Ringaudai . Kauno raj. 3000lt.

Viso 160 000lt/eur. Pagal dabartinę rinkos kainą.

Papildomai sudėta įranga ir darbas:

Vandens nutekėjimo nuo stogo latakai;

Visa žolė pasėta iš angliškų sėklų ir sodininkmo puoselėjama 17 metų;

Du beržai priešais namą su egle pasodinti per V.Fetaimia vaikų gimtadienius;

Dvi obelys šalia galinių vartelių, kuris pasodino senelė G.Žiniauskienė;

Rožynas, padovanotas V.Fetaimia draugės Vlijos Tamošauskienės per jos vyro 50;

Bonzai pušys, su kitais kerojančiais augalais susodintos namo kiemelyje;

Fontanas atgabentas per V.Fetaimia gimtadienš jos vyro savo lėktuvu iš JAV;

Požeminė laistymo įrangą įrengta per visą sklypą paduoti vandenį augalams.

Dirvožemis, kasmet tręšiams ir ravėjamas;

Smėlis ir žvyras iš po trinkelių;

Žalia medinė tvora ir jos mūriniai stulpai;

Lauko apšvietimo liampos.

Pagalbinės smulkios medžiagos iš UAB senukai:

Glaistas, tonavimo pasta, grindų plytelės, dažai emulsiniai, dispersiniai ir akriliniai, dažymo juosta;

Laiptų kampainis, klyjai, mašiniai tinkui, medžio šlifuokliai, teptukai, medsraigčiai, skiediklaiai, profiliai;

Glaistyklės, voleliai, penosil putos, banvelas herbicidas, azoto trąšos, klozetas, praustuvas, laikykiliai;

Latakai, aklės, movos, tarpinės, ventiliai kolektyviniai, vamzdžiai šildymui, laikykliaiai vamždžiams;

Kanalizacijos vamzdžiai, alkūnės, trišakiai, įvarai, perėjos, pakulos, pasta, darbo pirštinės;

Grinjuostė iš pušies šakotos ruletė, klyjai grindims, putos briko ir montažinės;

Aptavaras durims, sujungimo juosta, stiklajuostė, juosta apdailos, antgaliai, sujungimai, kampai išoriniai, medžio pjūklas, laikykliai grindjuostėm;

Tapetai, šviestuvų montavimo dalys, tvirtinimai ir perėjimai, dažai metalui.

Viso papaildomai sudėta įrangos už 12 309 lt./ eur pagal dabartinę rinkos kainą.

Darbo priežiūros kąštai:

V.Fetaimia brolio ir vyro atlikta asmeninė darbininkų 3 metų darbo priežiūra po 10 000 eur. per metus.

V.Fetaimia 17 metų palaikyta tvarka ir viso to turto priežiūra po 10 000eur metams 170 000eur.

Viso už priežiūrą 230 000 eur.

Kuras važinėjant kasdien į tas statybas vidutinškai po 30 km išeina 10,950km o per 17 metų 186, 150km po 10ct viso 18, 615 eur.

Automobilio Chrysler Pacifika ekspluatacija statyboms dar 7300 eur.

Automobilio Mercedes Benz GL 500 eksluatacija pirkiniams nuo 2011 iki 2017 dar 35 000 eur.

Viso transportas kainavo 60 915 eur.

Taigi įrangos kąštai litas/eurais – yra 172, 309lt.

Priežiūra statybų ir tvarkos palaikymo – 230, 000 eur;

Transportas per 17 metų 60 915 eur.

Viso yra suinvestuota 463, 224 eurai.

Taigi G.Buinevičius dabar visa ta visa sustatyta įranga su kąštais naudojasi ir megaujasi jau 4 metus NEMOKAMAI,

taigi papildomai dar turi atlyginti po 1000 eur per mėnesį už panaudą nuo 2017.03.10 iki 2020.05.20 dar 50 000 eur.

TAI - YRA NETEISĖTA, NESĄŽININGAI IR PALAIKO VISUOMENINĘ NETVARKĄ, KURIA LIETUVOS PREMJERAS SAULIUS SKVERNELIS IR PREZIDENTAS NAUSĖDA ATVIRAI TOLERUOJA IR LEIDŽIA SAVO DRAUGUI NEBAUDŽIAMAM GYVENTI NE TIK KAUNO VAIKŲ SANATORIJOS TERITORIJOJE, BET IR NAUDOTIS MANO ĮRANGA IR DAIKTAIS NEMOKAMAI.

JEIGU AŠ VISO TO NEATGAUSI - TAI PAIMSIU IŠ JŪSŲ PREMJERE IR PREZIDENTE PER TARTAUTINIUS SKANDALUS IR TEISMUS, NES JUS SAVO TYČINIU NEKOMPETETINGUMO FACILITUOJATE TEISĖLAUŽĄ LIETUVOJE.

GEROS DIENOS,

VIKTORIJA FETAIMIA

Gerbiamoji Viktorija Fetaimia,

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijoje gavome Jūsų elektroninius laiškus, adresuotus Teisingumo ministerijai, Prezidento kanceliarijai, Specialiųjų tyrimų tarnybai, Generalinei prokuratūrai ir kitiems.

Suprantame Jūsų susirūpinimą, tačiau nei Lietuvos Respublikos Vyriausybė, nei Ministras Pirmininkas negali kištis į teismų ar teisėjų veiklą.

Jei manote, kad Jūsų situacijoje yra teisėjų drausminės atsakomybės pagrindų, t.y. su teisėjo garbe nesuderinamų ir Teisėjų etikos kodekso reikalavimų neatitinkančių poelgių, kuriais pažeminamas teisėjo vardas bei kenkiama teismo autoritetui, rekomenduojame kreiptis į Teisėjų etikos ir drausmės komisiją, adresu L.Sapiegos g. 15, LT-10312 Vilnius, arba el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .

Kadangi savo pareiškimus nusiuntėte ir Teisingumo ministerijai, pakartotinai jie persiunčiami nebus. Esame tikri, kad Teisingumo ministerijos specialistai operatyviai ir geranoriškai atsakys į Jums rūpimus klausimus.

Pagarbiai

Ramunė Saveljevienė

Asmenų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė

VYRIAUSIAM PROKURORUI

KAUNO APYGARDOS PROKURATŪROS

KAUNO APYLINKES PROKURATURA

SKUNDAS

Nuo Viktorijos Fetaimia EL p.: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

DĖL SKUNDO NAGRINĖJIMO PAREMTU TYČINIU NEKOMPETETINGUMU

VIKTIMIZUOJANT PAREIŠKĖJĄ IR ŽALOJANT JOS TEISES

Kauno apygardos prokuratiiros Kauno apylinkes prokuratūroje elektroniniu pastu 2020-05- 07 buvo gautas mano Viktorijos Fetaimia skundas (reg. Nr. AP-11553) dėl antstolio Raimundo Stanislausko neveikimo ir del mano, kaip pareiškėjos pareiskimo (reg. Nr. AP-11110) tyčinio nenagrinejimo prokuraturoje.

Pareiškėja šiuo skundu TEISĖTAI prašo atrasti antstolio aprašytus jai priklausancius daiktus (is visa 212 vnt.) bei surasti Aurelijų Pikzirni, kuris vengia išlaikyti vaiką ir yra susijęs su neteisėtu pareiškejos turto perleidimu.

To turto – yra labai daug, tai:

Tai – yra NETEISĖTA, NESĄŽININGAI IR PALAIKO VISUOMENINĘ NETVARKĄ

O jūsų prokurorė Aušra Rimkevičiūtė susipazinus su mano skundu, netiria NIEKO. Jai nepatinka, kad aš kaip pareiškėja ne kartą jau kreipiausi noirėdama TEISĖTAI atgauti savo minėta turtą. Ji elgiasi NESĄŽININGAI. Nesąžiningumas – tai yra asmenybės įsitikinimas, kad ji gali suponuoti alternatyviąja TIESAI realybę ir ja remtis. Taigi, Diana Jasaitienė, kaip asmuo susikūrė sau nesąžiningumo prezumpciją. 6.67 straipsnis. Nesąžiningumo prezumpcija. Preziumuojama, kad kreditoriaus interesus pažeidusio sandorio šalys buvo nesąžiningos, jeigu skolininkas – juridinis asmuo sudarė sandorį su juridinių asmenų asociacija ar kitokiu susivienijimu, kurio narys jis yra. Taigi.

Sąžiningumo (angl. integrity) principas teisėje reiškia asmens ar institucijos savybę, kurią interpretuoja teismai pagal objektyvumo ir subjektyvumo kriterijus.[1] Vertinant elgesį objektyviai, bandoma atsakyti į klausimą, ar asmuo privalėjo ką nors daryti, nedaryti ar žinoti. Tuo tarpu subjektyvus vertinimas remiasi konkrečios situacijos galimybių ir gebėjimų įvertinimu, t. y. ar asmuo galėjo žinoti, kažką daryti ar nedaryti.[2] Jei asmuo galėjo žinoti apie jam priklausančias pareigas, bet to nedarė, toks elgesys remiantis subjektyviu vertinimu bus traktuojamas kaip nesąžiningas.

Yra akivaizdu, kad prokurorė Aušra Rimkevičienė turėjo veikti objektyviai ir ginti ieškovės teises, bet elgėsi subjektyviai, nors turėjo žinoti apie jai priklausančias pareigas ginti ieškovės teises, bet to nedarė., todėl jos elgesys – yra traktuojamas, kaip nesąžiningos asmenybės.

Pagal įstatymą kai pareiškėja bando atgauti savo daiktus, o prokurorė savo neveikimo – jai trukdo juos atgauti teisiniu keliu prokurorė elgiasi, kaip nusiklatimo facilituotoja ir daro man dar didesnę žalą. Žalą, atsiradusią dėl ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro, teisėjo ir teismo neteisėtų veiksmų, atlygina valstybė (CK 6.272 straipsnio 1 dalis). Todėl prašau Jūsų prokurorę Aušrą Rimkevičienę pripažinti tyčia man darančia žalą ir netiriančia akivaizdžių mano teisų pažeidimų, mano turto vagystės ir kūno sužalojimo.

Aš nežinau ir nesutinku su jos teiginiu, kad kažkokioje medžiagoje Nr. M-1-01-47529-19 priimtas 2019 m. liepos 25 d. nutarimas atsisakyti pradeti ikiteismiaj tyrimą. 2019 m. rugpjucio 9 d. prokuroro nutarimu atmestas pareiškejos skundas, paliekant galioti įkiteisrninio tyrimo pareigūno nutarirną atsisakyti pradėti įkiteisrninį tyrimą.

Man tas nutarimas NIEKADA NEBUVO ĮTEIKTAS IR YRA FIKTYVUS.

Minetas nutarimas nebuvo skųstas ir yra įsiteisejęs NETEISĖTAI.

Tai, kad Nr. M-1-01-22703-17 ir M-1-01-06255-17 – yra priimti ikiteisrninio tyrimo pareigiinų nutarirnai atsisakyti pradeti ikiteisminį tyrimą irgi sužinojau šiandien pirmą kartą.

Šis jūsų prokurorės atsakymas pateko į mano el.pašto spam’ą …

Prisegu laiško kopija, kuri nurodo, kad – tai buvo spam’as.

Pagal įstatymą ji privalo man jį įteikti asmeniškai paštu.

Taigi jūsų prokurorė Aušra Rimkevičiūtė – yra patyrusi dokumentų neįteikimo falsifikuotoja.

SKUNDO REIKALAVIMAI

Vyriausiojo prokuroro pavaduotoja Aušra Rimkevičiūte – turi būti patraukta baudžiamojon atsakomybėn.

O mano daiktai surasti ir man sugrąžinti.

Aurelijus Pikžirnis turi sumokėti dukrai skolą priverstiniu būdu.

Antstolis R.Stanislauskas turi atsakyti už sunkų mano kūno sužalojimą.

Šį skundą patvirtinu per EPP sistemą ir e.policijos portalą.

Vertimą teikiu Londono policijai bijodama susidorojimo iš dokumentų neįteikimo falsifikuotojos Aušros Rimkevičiūtės.

Ginanti savo ir savo šeismos su mažaemečiais vaikais teises,

Ginanti savo teises