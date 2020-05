Vilniaus meras R.Šimašius pandemijos pretekstu išplovė miesto milijonus?

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis sako, kad, kol valdantieji ieško, kaip padėti kovoje su COVID – 19 ekonominėmis-socialinėmis pasekmėmis, kiti naudojasi situacija ir galimai savinasi mokesčių mokėtojų lėšas. Po viešumoje pasirodžiusios informacijos apie skandalingus ir galimai neskaidrius liberalo Remigijaus Šimašiaus vadovaujamos Vilniaus miesto savivaldybės viešuosius pirkimus, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija šiandien kreipėsi į Generalinę prokuratūrą, Specialiųjų tyrimų tarnybą ir Seimo Antikorupcijos komisiją. Specialiųjų tyrimų tarnybos be kita ko, yra prašoma atlikti visų Vilniaus miesto savivaldybės kovo – gegužės mėnesiais vykdytų viešųjų pirkimų, kurių metu įsigyti COVID-19 suvaldymui skirti dezinfektantai, plaučių ventiliavimo aparatai ar kitos apsaugos priemonės, antikorupcinį vertinimą, nustatant, ar vykdant aukščiau paminėtus viešuosius pirkimus nebuvo sąlygų korupcijai pasireikšti.

„Žiniasklaidoje įvardintas viešasis pirkimas, kada kelis darbuotojus turinti įmonė gauna šimtaprocentinį avansinį apmokėjimą, įsipareigoja už milžinišką kainą pateikti plaučių ventiliavimo aparatus ir vėliau jų laiku nepateikia užsakovui – savivaldybei, kelia daug klausimų. Tai, kad šio pirkimo aplinkybių Vilniaus miesto savivaldybės atstovai visuomenei nesugebėjo paaiškinti ir neišsklaidė kilusių abejonių jo skaidrumu, kelia pagrįstą susirūpinimą, kad Vilniaus miesto savivaldybėje ir kitais atvejais gali būti piktnaudžiaujama viešųjų pirkimų procedūromis ir, prisidengus COVID-19 krizės suvaldymu, vykdomi galimai neskaidrūs viešieji pirkimai“, – teigia R. Karbauskis.

Viešumoje pasirodė informacija, jog nieko bendra su prekyba medicinos įranga neturinti įmonė „Andrikus“ pagal sutartį su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vadovu buvo įsipareigojusi iki balandžio 30 d. iš Kinijos pristatyti dešimt plaučių ventiliavimo aparatų. Sandoris buvo sudarytas nepaisant to, kad Sveikatos apsaugos ministerija yra nurodžiusi, kad plaučių ventiliavimo aparatai ICU S1100 yra netinkami naudoti. Be to, tiekėjams iš karto buvo sumokėtas ir 100 proc. užsakymo vertės avansas. Taip pat nurodoma, kad rinkoje siūlomos prekės kaina svyruoja nuo 4 972 iki 6 961 eurų be mokesčių ir pargabenimo išlaidų, o Vilniaus miesto savivaldybė už vieną aparatą sumokėjo reikšmingai didesnę sumą – po 27 830 eurų. Atėjus užsakytų prekių pateikimo terminui, vietoje aparatų, minėta įmonė atsiuntė laišką, kad savo įsipareigojimų įvykdyti negalės.