Patarimai, kaip tikrieji patriotai turi elgtis su kolaborantais, sulaukė kritikos 

Nepriklausomo portalo delfi.lt, kuris tikslingai išnaudoja gaunamas biudžeto lėšas patriotizmo propagavimui, apžvalgininkas Romas Sadauskas-Kvietkevičius niekada neslėpė, kad yra aistringas konservatorių fanas.



Druskininkietis žurnalistas ne kartą pozavo šalia gerų savo bičiulių Gabrieliaus Landsbergio, Andriaus Užkalnio, Algio Ramanausko, Manto Adomėno, Rasos Juknevičienės, Arvydo Anušausko bei kitų. O mieliausia jų susirinkimo vieta Druskininkuose – pasisėdėjimas po JAV vėliava Ronaldo Reigano klube diskutuojant aktualiausiomis Lietuvai temomis.







Tikriesiems Lietuvos patriotams ir Monikai Garbačiauskaitei atstovaujantis darbuotojas nebeištvėrė – kai kurių Seimo narių abejonės dėl leidimo savanoriams ir šauliams namuose laikyti ginklus jam atvėrė akis ir šiuo atsivėrimu apžvalgininkas suskubo pasidalinti: „Negi mūsų valdžia savų patriotų bijo labiau, negu Rusijos grėsmės? O juk ranką prie vietos, kur turėtų būti širdis, pridėję turėtumėm pripažinti, kad pagrįstai bijo“.



Toliau konservatorių žurnalistas mėgina įsivaizduoti baisų scenarijų po teroristinės valstybės okupacijos. Prileidęs, kad tai vis tik yra įmanoma, R. Sadauskas-Kvietkevičius ekstrasensiškai dėlioja būsimus įvykius: „Kol Vakarų šalys tariasi, ką daryti toliau, okupantai neabejotinai bandytų suformuoti kažkokią vietinės valdžios iškamšą, kuri įteisintų jų buvimą čia ir padėtų perimti šalies kontrolę. Galima surankioti ją iš atvirai prorusiškai nusiteikusių paleckių, subotinų ir Vakarų Lietuvos pseudožemaičių, bet vaizdelis bus itin graudus, todėl tektų pamaišyti bent kiek žinomų visai Lietuvai žmonių, kurie jau būtų spėję patikėti, jog niekas vaduoti mūsų neatskubės, todėl belieka prisitaikyti“.



Numatęs, jog neabejotinai daug žymių Lietuvos žmonių taps okupacinės valdžios bendradarbiais, delfi.lt analitikas reziumuoja ir tuo pačiu paaiškina, kokie neatsakingi yra ginklo galia savanorio rankose abejojantys Seimo nariai: „Nemandagiai pavadinę juos kolaborantais, teisiškai būsime neapsirikę. Todėl mūsų valstybės institucijos turėtų teisę ir pareigą už tokį kolaboravimą juos suimti ir teisti. O kadangi policijos nuovados ir teismai būtų jau užimti okupantų, reguliariosios kariuomenės daliniai išsklaidyti, tai šį nemalonų darbą galėtų atlikti tik ginklus savo namuose laikę ir į nedideles grupes susibūrę savanoriai. Praleisdami kai kuriuos okupacijos sąlygomis neįmanomus įgyvendinti Baudžiamojo proceso kodekso reikalavimus ir iškart pereidami prie bausmės vykdymo sušaudant“.



Šarūnas Puidokas, ekspertai.eu Visuomeninių ir politinių procesų skyriaus vadovas:



Po tokių gerbiamo filadelfijų atstovo pasvarstymų visiems Lietuvos piliečiams belieka įsivaizduoti, kad iš tiesų jau esame okupuoti ir atėjo laikas be policijos ir Baudžiamojo proceso numatyti, kas tarp mūsų yra kolaborantas, o po to pasišaudyti. To ir palinkėčiau Kalėdų proga.



Tik klausimas – o ką reikės daryti su NKVD gaisrininko (vėliau tremtinio) dukterimi, kolaborante, komunisto ir jedinstvenininko Mykolo Burokevičiaus bendražyge, prezidente Dalia Grybauskaite?



Na, bet pripažįstu, nėra tinkamas metas prieš Kalėdas kelti šį klausimą. Po Kalėdų galima bus apie tai pasišnekėti.



Todėl visiems, net kolaborantams ar apibendrintos biografijos kaloborantėms linkiu gerų, ramių ir linksmų švenčių.