Joana Bikulčienė : "STT - teisėjai savo byloje, vidinį tyrimą atliko kosminiu greičiu. Kyla klausimas, kaip jie stt vidiniam tyrime apklausė teisėjus? Argi teismas jau tapo sudėtine stt dalimi? Teismas bent jau formaliai yra nepriklausomas, apklausti teisėjus nepranešus teisėjų tarybai būtų drąsu. Beje, kokiam statuse jie apklausti? Kaip liudytojai, spec.liudytojai, įtariamieji? Kas tas teisėjų apklausas atliko? Patys stt apklausė ar stt nedarė poveikio? Panašu, kad jeigu teismų pirmininkai turėtų kiaušus, tai traktuotų kaip dar vieną viešai paskelbtą bandymą neteisėtai spausti teisėjus prieš jiems pasisakant ikiteisminiame tyrime dėl galimo neteisėto stt pareigūno Martišiaus poveikio teisėjams. O gal čia viskas sutarta su prokuratūra ir ji nepradės ikiteisminio tyrimo, nes jau viskas aišku - ištirta pačių stt. Dėl konsultacijų su viceministre. Stt sako, kad tai tik "konsultacijos" interesantams telefonu. Tai gal bus peržiūrėta stt bylose teismų suformuota praktika dėl prekybos poveikiu, piktnaudžiavimo tarnyba, atsižvelgiant į stt naujai suformuotą teisės aiškinimo praktiką, suformuotą stt pareigūnų vidinio tyrimo metu? O nuteistų vien tik už skambutį ir kokį juokelį dabar atsiprašys. Visus suklastotus tyrimus nutrauks? Kažin, nes sistema save gins iki galo.

08:47

Dar papasakočiau kodėl iš saugumo išėjau, bet dar noriu gyventi. Galų gale apkaltintų valstybės paslapčių išviešinimu ir įkištų į kalėjimą. Kada nors. Dabar jau irgi baigia išsunkti ir sveikatą, ir pinigus.

Šiaip tai iš viso nereikia eiti ten, kur pacaniukai valdo, o tu tik sraigtelis".

Baigtas STT vidinis patikrinimas – nėra pagrindo pareigūnų tarnybinei atsakomybei https://stt.lt/naujienos/7464/baigtas-stt-vidinis-patikrinimas-nera-pagrindo-pareigunu-tarnybinei-atsakomybei:2914

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) imuniteto padalinys baigė dalį š. m. vasario mėn. 20 d. pradėto vidinio patikrinimo dėl aplinkybių, susijusių su STT pareigūno susirašinėjimo turiniu. Nustatyta, kad nėra pagrindo pareigūnų tarnybinės atsakomybės taikymui: STT pareigūnai nedarė poveikio teisėjams, nėra neteisėtai perdavę informacijos apie STT ikiteisminius tyrimus, nesiekė asmeninės aplinkos žmonėms palankių sprendimų. „Suprantame, kad paviešintas susirašinėjimo turinys be konteksto kelia klausimų. Klausimų kilo ir mums, nes norime ir turime būti tikri, kad visi STT pareigūnai savo veiklą vykdo skaidriai ir sąžiningai. Kai tik buvome informuoti apie tokio susirašinėjimo egzistavimą pas trečiuosius asmenis, jau kitą dieną pradėjome vidinį patikrinimą, kad visapusiškai įvertintume STT pareigūnų veiksmus. Šiandien, kai vidinis patikrinimas baigtas – matome, kad abejonės dėl STT pareigūnų veiksmų nepasitvirtino. Be abejo, pripažįstame faktą, kad darbuotojai tarpusavio santykiuose bei santykiuose su kitais asmenimis turėtų vengti asmeninių prašymų, kurie leistų kilti abejonėms dėl profesinės etikos. Apie tai bus primenama visiems Tarnybos darbuotojams“, – sako STT direktorius Žydrūnas Bartkus. Dėl bendravimo su teisėju Surinktų aplinkybių visuma patvirtina, kad nėra duomenų, jog STT pareigūnas būtų daręs neteisėtą poveikį ar kitaip siekęs paveikti teisėjus, sprendusius kardomųjų priemonių skyrimo klausimus Nacionalinio kraujo centro tyrime. Vidinio patikrinimo metu abu teisėjai patvirtino, kad dėl kardomųjų priemonių skyrimo su STT pareigūnais nebendravo ir jokio spaudimo ar poveikio nepatyrė. STT taip pat nėra gavusi pranešimų iš šių ar kitų teisėjų dėl galimo STT pareigūnų neteisėto poveikio jų nagrinėjamose bylose. Taip pat STT neturi duomenų, kad tokio pobūdžio pranešimai būtų gauti prokuratūroje ar kitose ikiteisminio tyrimo įstaigose. Dėl konsultacijos prašymo Įvertinus gautų ir surinktų duomenų visumą, nenustatyta, kad STT pareigūnai siekė asmeninės aplinkos žmonėms palankių sprendimų. Patikrinimo metu Socialinės apsaugos ir darbo viceministrė nurodė, kad STT pareigūnas privataus pokalbio metu pasiteiravo dėl teisinės konsultacijos galimybių apie vienos įmonės užsienio darbuotojų leidimus dirbti šalyje. Išsiaiškinusi situaciją su Užimtumo tarnybos Vilniaus Klientų aptarnavimo departamento direktore, viceministrė pasiūlė vadovautis teisės aktuose nustatytomis procedūromis ir dėl praleisto termino darbdaviui iš naujo pradėti procedūrą dėl naujo leidimo dirbti išdavimo. STT vidinio patikrinimo metu Užimtumo tarnybos direktorė, tuo metu ėjusi Užimtumo tarnybos Vilniaus Klientų aptarnavimo departamento direktorės pareigas, patvirtino, kad jokių prašymų, viršijančių jos įgaliojimus ar teisėtą veikimą ji iš viceministrės nėra gavusi. Dėl bendravimo su Latvijos piliečiu Informacijos patikrinimo metu surinkti duomenys rodo, kad STT pareigūnas, vykdydamas savo tarnybines funkcijas, nepalaikė jokių kontaktų su Latvijos Respublikos piliečiu A. C., nėra gavęs ar perdavęs šiam asmeniui kokios nors informacijos, susijusios su STT atliekamais tyrimais, taip pat nenustatyta duomenų, kad STT pareigūnas veikė minėto Latvijos piliečio interesais ar naudai. Ikiteisminis tyrimas dėl Nacionalinio kraujo centro buvo atliekamas bendradarbiaujant su Latvijos Respublikos korupcijos prevencijos ir kovos su korupcija biuru (KNAB). Ikiteisminio tyrimo metu buvo būtina gauti tyrimui reikšmingus duomenis ir apklausti Latvijos Respublikos piliečius, tarp kurių ir A. C. Vidinio patikrinimo duomenimis, STT pareigūnai niekada nėra bendravę su A. C. telefonu ar el. paštu, neturėjo ir neturi jokių ryšių. Su šiuo asmeniu STT pareigūnai kontaktavo vieną kartą – apklausos metu Latvijoje. Primenama, kad STT priėmė sprendimą pradėti vidinį patikrinimą ne tik dėl susirašinėjimų informacijos turinio, bet ir dėl informacijos patekimo pas trečiuosius asmenis. Prokuratūrai pradėjus ikiteisminį tyrimą dėl galimo bandymo neteisėtai paveikti STT pareigūnus, buvo pradėta tirti ir informacijos patekimo pas trečiuosius asmenis aplinkybes, todėl STT vidinis tyrimas šia apimtimi buvo sustabdytas. Ikiteisminį tyrimą dėl galimo bandymo neteisėtai paveikti STT pareigūnus siekiant, kad įtariamojo A. P. atžvilgiu būtų nutrauktas STT atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl Nacionalinio kraujo centro, priešingu atveju grasinant paviešinti turimą susirašinėjimų informaciją, įskaitant ir informaciją apie privatų STT pareigūno gyvenimą, atlieka Lietuvos kriminalinės policijos biuras, tyrimą kontroliuoja Vilniaus apygardos prokuratūra. STT nei dabar, nei anksčiau šiame tyrime jokių procesinių veiksmų neatliko. Dėl komentarų apie šį STT baigtą vidinį patikrinimą prašome kreiptis el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., tel. 8 687 14133. Žemiau pateikiame STT pareigūno Renato Martišiaus susirašinėjimą su savo viršininku Žilinsku, kuriame Martišius informuoja, kad "kalbėjo su teisėju", ir viskas gerai. Teisėja Miglė Suchankienė (nuotr. apačioje su savo patrone Fraulen, kuri viską pati matyt kontroliavo šioje byloje per savo paskirtus klapčiukus teisme) palaimino nekaltų žmonių suėmimą, nors tam nebuvo jokio pagrindo

STT banditų į kalėjimą uždaryta Joana Bikulčienė : „neturėjau politikų „stogo“, todėl mane išmetė kaip šunį“

Aurimas Drižius



STT prieš dvejus metus sulaikė Kraujo centro direktorę Joaną Bikulčienę ir sutartį su ja dėl kraujo plazmos pirkimo pasirašiusį UAB "Solis Tribus" vadovą Antaną Petrošių. 2018 m. pranešta, kad A Petrošius įsteigė tarptautinį investicinį holdingą „Agnis Plasma“. Prieš du metus paskelbta, kad „Solis tribus“ kartu su partneriu, Italijos kompanija „KEDRION Biopharma“ ketina įregistruoti ir tiekti Lietuvos rinkai iš lietuviškos plazmos pagamintus preparatus. Tąkart taip pat pranešta, kad A.Petrošiaus įkurtas tarptautinis holdingas „Agnis Plasma“ sėkmingai užbaigė dviejų Austrijos plazmos centrų „Plasmapunkt Favoriten GmbH“ ir „Plasmaspendezentrum Donaustadt GmbH“ įsigijimo sandorį.

Nors kraujo centras anksčiau kraujo plazmą tiesiog naikindavo, nes jos niekam nereikėjo, „Solis Tribus“ įsipareigojo ją pirkti ir iš jo gaminti vaistus Lietuvoje.

Tačiau STT ataka sužlugdė šį milijoninį verslą, ir jį iš A.Petrošiaus perėmė galimas šios STT operacijos užsakovas Latvijos verslininkas Viktoras Cesas.

STT ir vadinamoji generalinė prokuratūra tuomet paskelbė : „VšĮ Nacionalinis kraujo centras direktorė Joana Bikulčienė įtariama piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi, prekyba poveikiu ir veikimu bendrininkų grupėje, organizuojant ir padedant stambiu mastu imtis komercinės ir profesinės veiklos, neturint licencijos, rašoma Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pranešime spaudai.

Kiti asmenys įtariami sukurstymu ir padėjimu piktnaudžiauti, prekyba poveikiu bei komercine ir profesine veikla stambiu mastu, neturint licencijos.

Dabar, kai STT vadovai skęsta šioje istorijoje, į LL klausimus atsakė ir Joana Bikulčienė:



Norėjome jūsų komentaro apie tą STT operaciją sulaikaint advokatus. Viskas prasidėjo nuo jūsų – kas per daiktas yra ta kraujo plazmos rinka, dėl kurios čia dabar vyksta šis karas? Ir kas užsakė visą šia STT operaciją?

Žinote, dabar viskas tapo akivaizdu, ir aš noriu kovoti teisinėmis priemonėmis, nes jie vis ieško kažkokių priežasčių prie ko nors prikibti. O dėl kraujo plazmos – tai juk iš žmogaus donoro kūno imamas visas kraujas. Ir to kraujo imama tiek, kiek ligoninėms reikia eritrocitų. Nes kraujas sudarytas iš eritrocitų, trombocitų ir plazmos. Paskui iš kraujo gaminami komponentai, ir jie skirstomi. Paskui iš tų komponentų gaminami vaistai. Tai nei verslas, nei ką. Jeigu eritrocitų reikia visoms Lietuvos ligoninėms apie 100 tūkst. pakuočių per metus, tai kraujo plazmos reikia tik apie 20 tūkst. vienetų. Tačiau nors iš plazmos galima gaminti įvairius vaistus, tačiau mūsų valstybė vaistų negamino, o plazmą tiesiog išpildavo. Nors visas pasaulis verkia, kad trūksta vaistų, pagamintų iš kraujo komponentų. 60 proc. pasaulio plazmos vaistų pagaminama iš JAV surinktų kraujo donorų, Ir Pasaulio sveikatos organizacija ragino šalis pačias gaminti vaistus. Normalios valstybės ir rūpinasi tų vaistų gamyba, o ne palieka tas problemas spręsti kraujo centrų vadovams. Įsivaizduojate – 80 tūkst. kraujo plazmos pakuočių reikia laikyti tris metus minus 30 laipsnių temperatūroje, o paskui ją išpilti? Taip elgėsi mūsų valstybė ir jūs sakote, kad tai protinga? Paklauskite sveikatos apsaugos ministerijos, kodėl jie nesureguliuoja šių dalykų ir kodėl kitos civilizuotos šalys tuos klausimus seniai išsprendusios.

O tai kokia prasmė tos STT operacijos jus sulaikant prieš du metus?

Žinoma, kad iš kraujo plazmos pagaminti vaistai yra vertingi, tačiau aš į tuos dalykus nesikišu. Kai 2014 m. tapau Kraujo centro direktore, tai tada kasdien tūkstančiais maišelių nurašinėjau kraujo plazmą, nes baigėsi jos galiojimas. Tai nereiškia, kad ją išpili į vandentiekį, o reiškia, kad moki už medicininės priemonės utilizavimą. Tai reiškia, kad išmeti gerą daiktą, ir už tai dar susimoki. O paskui valstybė, kuri pati gali pasigaminti tuos vaistus, sumoka didžiulius pinigus pirkdama juos iš didžiųjų farmacijos kompanijų. Tik tiek galiu pakomentuoti.

Tačiau kodėl STT veikėjai patys ėjo pas Vilniaus apylinkės teismo teisėją Suchanskienę ir matyt spaudė ją tam, kad jus suimtų?

Aš dabar skaitau tuos straipsnius apie STT operaciją ir man plaukai šiaušiasi. Visą laiką įtariau, kad jie kažko siekia, tačiau negaliu komentuoti, kad vėl kuo nors manęs neapkaltintu.

Tačiau ko siekė STT, prašydama jus suimti? Ar kas pabėgsite, nužudysite liudininkus? Ar turėjote prisipažinti, kad būtumėte paleista?

Nežiūrėkite į tą plazmą kaip į verslo dalyką. Valdiškos įstaigos vadovas, jeigu jis neturi politinio užnugario, o aš tokio stogo niekada neturėjau, tiesiog reikia patraukti ir patupdyti tokį, kuris tokį stogą turi. O mušti galima už bet ką – kad ir dėl to, kad ne iš tų perka...O aš toks žmogus, kad su manimi sunku susikalbėti. Todėl reikėjo mane patraukti iš to kraujo centro vadovės pareigų. Rado pretekstą, ir patraukė. Rado plazmą, tai apkaltino dėl plazmos. Būtų kosmonautų šalmai, apkaltintų dėl jų. Jokio skirtumo.

Tačiau teisėja Suchanskienė jums skyrė dvi savaitės suėmimo. Kodėl?

Ar jūs neatsimenate, kas buvo? Ką jie paskelbė? Paskelbė fantastinius dalykus apie mane. Dabar to neliko. Nors ir mane suimti, žiūrint iš teisinės pusės, nebuvo jokių pagrindų, nes BPK nurodo, kad suimamas žmogus, padaręs nusikaltimą, arba iš karto po jo. Sutartis dėl tos kraujo plazmos realizavimo buvo pasirašyta prieš pusę metų. Jeigu STT manė, kad tai nusikaltimas, turėjo iš karto mane suimti. Tačiau aš laukiu, kada baigsis tos nesąmonės, kad galėčiau valstybę paduoti į Žmogaus teisių teismą. Nes jau nebetikiu. Nors gal gal, kažkas pasikeis. Tačiau tos visos STT bylos teisėjams man buvo naujiena, aš apie tai nieko nežinojau. Kiekvieną dieną skaitau ir galvoju – ar gali būti dar blogiau? Nors kaip valdiškos įmonės buvusi vadovė sakau – buvo surastas pretekstas mane patraukti. O pagal tai, ką komentuoja tie sulaikyti advokatai, tai matau, kad ne aš buvau pagrindinis šios bylos taikinys. Jie ten tvarkėsi įvairius verslo reikalus ir tas KGB-istas per kažką rado priežastį, kaip sutvarkyti savo konkurentą. Tačiau to nenoriu komentuoti, nes nežinau visų aplinkybių. Tačiau iš savo pusės galiu pasakyti tiek – nebuvau paranki vadovė, ir su manimi nebuvo galima susitarti. „Stogo“ neturėjau, ir kai STT tai išsiaiškino, tai mane išmetė kaip šunį.

Kas tas Aleksandras Cesas, kuris neva užsakė šias bylas ir pašalino konkurentus?

Jis tuo užsiima, ir buvo Latvijoje vienas iš kraujo centrų vadovų dar prie sovietų, tačiau aš tų dalykų nežinau ir nesikišu. Tų žmonių nenoriu matyti, nes jie man šlykštūs. Atsimenu, jis buvo atėjęs pas mane ir spaudė. Tačiau tų spaudėjų buvo begalė, i aš jų visų net neatsimenu. Kol valstybė nesutvarkys sistemos taip, kad ji pirmiausiai gintų savo žmogų, tol ir bus toks bardakas. Juk STT galėjo manęs paklausti, kas ten darosi su ta kraujo plazma, nes mes jiems ir patys skundus rašėme dar 2017 m. Tačiau jie net neketino aiškintis, kas čia darosi, atėjo ir suėmė iš karto.

Tai, kas jus suėmė dviem savaitėmis, tai aš suprantu, kad STT reikalavo jūsų prisipažinimo?

STT iš manęs nieko nereikalavo, tačiau dvi savaites, kai aš buvau suimta, pylė purvą ant mano galvos, ir visuomenėje suformavo nuomonė, kad taip man ir reikia. Neva jeigu laiko mane kalėjime, tai aš ir esu kalta. Tai supranta mūsų žmonės, nes jie nesigilina, kas vyksta. O kai išeini iš kalėjimo, kalbėk ką nori, apie tave nuomonė jau suformuota. STT nieko iš manęs nereikalavo, per tas dvi savaites, kol aš buvau kalėjime, jie nė karto nebuvo atėję į apklausas.

Tiesiog uždarė ir laikė kalėjime?

Būtent taip, kaip dabar daro per karantiną. Nieko jie man nedarė, nagų nelupinėjo.

Tai ko jie siekė?

Suformuoti visuomenės nuomonę, kad aš nusikaltėlė, jeigu sėdžiu. Tada tuo galima grįsti ir visus savo, ir teismo sprendimus.