Stebuklai R.Pakso – G. Vainausko byloje

STT teismui pateiktoje pažymoje <...> dėl UAB „Lietuvos rytas“ akcininko Gedvydo Vainausko (G.V.)<...> galimai nusikalstamų veikų, kurių metu, kurstant ir padedant piktnaudžiauti, savavaldžiaujant bei prievartaujant turtą iš <...>, yra reikalaujama pinigų<...>, grasinant, nesumokėjus pinigų , G. V. valdomose visuomenės informavimo priemonėse skelbti <...> nepalankias publikacijas ar rengti televizijos laidas<...>.

<...>gauta informacijos apie sistemingai vykdomą galimai nusikalstamą G. V. veiklą - prekybą poveikiu ir turto prievartavimą. G. V., būdamas gerai žinomu žmogumi turi platų ratą pažįstamų tarp aukščiausių politikos veikėjų, valstybės tarnautojų, teisėsaugos pareigūnų. Šiuos ryšius palaikyti jam padeda tai, kad minėti asmenys dažnai yra suinteresuoti kaip G. V. valdomos visuomenės informavimo priemonės pateikia su jais ar jų vadovaujamomis valstybinėmis institucijomis susijusią informaciją. Taip pat G. V. yra gerai pažįstamas su įvairių verslo rūšių atstovais, kurie dažnai užsakinėja reklamos paslaugas jo valdomose visuomenės informavimo priemonėse bei „Lietuvos ryto“ krepšinio arenoje. Pastebėta, kad verslo atstovai, žinodami apie G. V. turimus ryšius bei įtaką, kreipiasi į jį su prašymais paveikti valstybės tarnautojų ar institucijų sprendimus. Tuo tarpu iš verslininkų G. V. neteisėtą atlygį galimai gauna paramos jo valdomai krepšinio komandai „Lietuvos rytas“ forma<...>.

<...> yra derinami ir kiti paramos gavimo per <...> valstybines institucijas klausimai. Galimai per tokią jau nusistovėjusią abipusiai naudingo bendradarbiavimo schemą. G. V. paramos krepšiniui forma gauna atlygį už <...> reklamavimą savo valdomose visuomenės informavimo priemonėse".

<...> G. V., kaip tarpininkas kreipiasi su prašymais paveikti vienos ar kitos valstybinės institucijos sprendimus. Pats G. V. <...> disponuoja plačiomis galimybėmis paveikti teisėsaugos institucijų sprendimus <...> turi nemenką įtaką politiniam Lietuvos gyvenimui.

<...> šis paveiks <...> atliekamą tyrimą, mainais už <...> paramą krepšinio komandai „Lietuvos rytas“. <...>

<...> G. V. <...>, kad ji pasinaudodama savo tarnybine padėtimi <...> nenustatytų galimų pažeidimų. <...> pagal paramos sutartį VšĮ „.Krepšinio rytas“ pervedė <...> galimai taip atsiskaitydami už G. V. tarpininkavimą padedant paveikti<...> institucijos sprendimus.

<...> gauta informacijos apie G. V. galimą prekybą poveikiu, <...>, kad pastarasis paveiktų <...> dėl teigiamo sprendimo priėmimo <...>. <...> G. V., pasinaudodamas savo pažintimi ar kita tikėtina įtaka <...> paveiktų <...>, kad teisėtai ar neteisėtai veiktų ar neveiktų vykdydamas įgaliojimus <...>.

<...> buvo gauta informacija <...> Portalo UAB „Lrytas“ atstovai, parengė ta tema <...> neigiamą straipsnį, tačiau jo netiražavo, bet <...> iškėlė sąlygą, kad <...> „Lrytas“ laimėtų šių institucijų skelbiam

Tiesa, teismui atskleisti visą informaciją apie audringą G.Vainausko veiklą STT atsisakė, nes „kiltų pavojus kriminalinės žvalgybos slaptųjų dalyvių teisėms“.

Tą pačią dieną, kai parašyta ši pažyma, STT kreipėsi su 2015-07-30 prašymu į Generalinę prokuratūrą dėl G.Vainausko sekimo, taip pat ir „blakių“ įrengimo jo darbo vietoje. Šias sekimo priemones sankcionavo Šiaulių apygardos teismas,

STT nurodė, kad būtina sekti „Lietuvos ryto“ redaktorių ir pastatyti „blakes“ jo darbo vietoje, nes G.Vainauskas „rengia ar vykdo nusikalstamas veikas ...(prekyba poveikiu)... (padėjimas papirkti)...(kurstymas piktnaudžiauti)...(turto prievartavimas), <...> tačiau nusikalstamų veikų požymiai nėra nustatyti , todėl ikiteisminis tyrimas nėra pradėtas, o įprastiniais kriminalinės žvalgybos informacijos rinkimo būdais ir priemonėmis gauti šių asmenų kaltės įrodymų nepavyko, kadangi jie laikosi konspiracijos, artimai bendrauja tik su savo aplinkos patikimais ir anksčiau patikrintais asmenimis“.

STT nurodė, kad „turima kriminalinės žvalgybos informacijos apie tai, kad UAB „Norfos Mažmena“ akcininkas, UAB „Rivona“ generalinis direktorius D. Dundulis (D.D.). veikdamas kartu su R. L., siekia, kad UAB „Lietuvos rytas“ akcininkas G. V., pasinaudodamas savo pažintimis bei turima įtaka valstybės institucijose, galimai už neteisėtą atlygį įtakotų Statybos inspekcijos specialistus, kad šie išduotų statybos leidimą „Norfos“ parduotuvei Prienuose.

2015-08-27, 10:41:57 val., užfiksuotas telefoninis pokalbis tarp kaltinamųjų G. Vainausko ir Rolando Pakso, G. V. pasiūlo R. P. susitikti pirmadienį, pusė pirmos, „Da Antonio“ restorane ir R. P. su pasiūlymu sutinka;

Susitikimas įvyksta 2015-08-31, ir dviejų draugų pokalbis truko 1 valandą 18 minučių.

STT nurodo, kad porele plepėjo apie daug ką – „apie Lietuvoje dirbančius užsieniečius; apie galimus kandidatus ir premjero, prezidento postus; apie Vilniaus bei Kauno merų darbą; apie pradėtus tyrimus kitų asmenų (S., R.) atžvilgiu; apie buvusius prezidentus V. A., A. B.; apie tai, kad R. P. „nepraleis“ (tikėtina, kalba eina apie dalyvavimą rinkimuose), bus tempiamas laikas, todėl būtina peržiūrėti taktiką bei strategiją; apie R. P. vadovaujamos partijos reikalus – žmonių pritraukimą į partiją, partijos finansavimą..

„<...>

R (Paksas) - Kaip amžinatilsį Lubys darydavo labai protingai, žinai. Po vieną, kitą, trečią, reiškia, į kiekvieną partiją ir žiūri, kad jis jau turi vos ne savo frakciją, žinai.

G (Vainauskas) - O, o kaip finansai?

R - Finansai yra lygiai tas pats, kas, kas, kas, kas, kas reitingai rodo, žinai. Kai tau kyla, reiškia, kyla ir sponsorių, reiškia, noras paremti, reiškia, žinai.

G - Aha.

R - Kai, kai leidžiasi, jis irgi leidžiasi.

G - Bet dabar, kai rem...

R - Bet mes surasim, mes...

G - Bet, kai, kai remia, tai dabar vis tiek (neaiškiai), neoficialiai daugiau remia.

R - Nu, visaip remia.

G - Nes, žinai, oficialiai per sudėtinga dabar jau tapo.

R - Vis... Visaip būna, žinok. Dėl ko labai norėčiau su tavim sudraugauti.

G - Aš šiandien turiu tau vieną tokį pasiūlymą turiu.

R-Nu.

G - Liečiantį tavo partijos vieną ministeriją. Kalbėjau su tuo žmogum, nes jisai taip pik... Jisai rašyt sako nereikia, aš nenoriu rašyti.

R- Mh.

G - Bet padėtų.

R- Mh.

G - Biški, kokia... Penkiolika tūkstančių eurų sakė nebūtų problema.

R-Mh.

G - Nu, tai nėra per daug, normalu.

R - Lašas prie lašo.

G - Tai va.

R - Tai, o ką reikėtų daryt?

G - Reikia vieną darbuotoją jūsų ministerijos priverst pasirašyti parduotuvės pridavimo aktą, nes jinai vienintelė nepasirašo ir nieks nesupranta, jinai iš Kauno.

R - Ne, nesupranta kodėl, jo?

G - Viskas, kas padaryta, įvykdyta.

R-Mh.

G - Aš labai nenoriu į ministrą kreiptis, žinot, ministras jūsų yra nesprendžia, aš matau, kad taip jau labai jis taip užsislaptinęs visai.

R-Atsargus biški.

G - Jo, per daug atsargus jisai apie tokius dalykus.

R-Mh.

G - Bet šitą reikia su (neaiškiai), aš irgi taip nustebau, sakau, čia dedu į bendrą temą ir visą kitą.

R-Mh.

G - Bet... O jisai tas... Čia kalbu apie Norfą.

R-Mh.

G - Nes jis šiaip man nemažai padeda ir visą kitą, ir komandai. Normalus žmogus.

R - Normalus žmogus.

G - Dar... Jo, dar lietuvis likęs.

- Dar mano kaimynas.

G - Nu. Tai va. Pats tokių dalykų ne, bet kartais norisi žmogui padėt. O čia smulkmena yra. Prienuose parduotuvė - koks čia šūdas. Visur viskas tvarkoj, visi Prienai, Meras, visi pasir... kam reikėjo, visi pasirašė. Ta Prienų ir Birštono ta nepasirašo, todėl, kad neleidžia Kaunas pasirašyti.

R - Tai man tik adresą reikia užsirašyti.

G - Ne, tai aš tau turiu tokius (neaiškiai).

R - E, supratau.

G - Jo. Labai paprastai.

R - (Neaiškiai).

G - Ne, bet čia reikėtų, būtų, žinai, jeigu geras aktas, tai iš karto mes ir sutvarkom tuos dalykus kitus. Čia yra va taip - a, prie Aplinkos ministerijos Valstybinių teritorijų planavimo ir statybos inspekcija.

R-Mh.

G - Viską, ką prašė, jie viską padarė, Tai va tokia yra R. M., t. y. Prienų ir Birštono vyriausioji specialistė. Jinai iškart pasirašo. Bet draudžia iš Kauno. Statybos valstybinės inspekcijos poskyrio vedėja S. B.. Taip nieks neaišku - ar jinai nori kyšio, ar kažkas tai yra aukščiau.

R - Bet čia yra Norfos parduotuvė? Prienuose?

G - Norfa. Prienuose.

R - Prienuose.

G - Visa, visi ak.. Visi, visi parašai yra sudėti, išskyrus jų dviejų, tų merginų. Ir niek... Ne... Supranti, nieks nesupranta, ką jie ten nori.

R - Nu duok, aš ten tuos (neaiškiai), aš sutvarkysiu,

G - Tu pasižiūrėk. Čia, žinai, tik reikia, labai ne... Viskas yra tvarkinga. Aš gi tau neduočiau...

R - Kad netrukdytų.

G - Jo, aš tau tikrai neduosiu netvarkingų dalykų.

R - Mh, mh. Gerai. Mh.

G - Aš tik jaučiu... Galėčiau, žinai, pasiųsti žurnalistus, pradėtumėm knaisiotis, vėl nueitumėm iki T. Kam reikia to?

R-Nereikia.

G - Nereikia, aš irgi (neaiškiai). Jis ramiai pralauks iki rinkimų turbūt, ar ne, nieko nelabai darydamas?

R - Ne, nu jisai toks gal... gal toks charakteris žmogaus yra. Pavyzdžiui, kai dirbo Telšių administratorium, tai dabar jį vertina visiškai. Palyginus su dabartiniu.

R – Nu, o žėk. O su pačiu, nu sakykim, jeigu ten primestumėm kokią sutartėlę, reikia žinai. Kokią metinę ten arba iki šešioliktų metų. Pavyktų pasidaryt?

G – Viskas pavyktų. Aš šiaip dabar aš jau, mano, žinai, ir šiaip jau tapau ramesnis, protingesnis. Iš nugaros dvidešimt penkeri metai, žinai, tos žiniasklaidos. Ne, ne, tai simbolinę reikia padaryt, žinai, nes visada, man svarbu dabar, žinai, nukreipti žmones.

G – Gerai. Tai už sėkmę?

R – Už sėkmę tada>

G – Gerai.

R – Tai, jeigu leisi, paskambinsim.

G – Ne, tai pažiūrėk, Jeigu, pasakyk man, kad jeigu viskas gerai, tai gerai. O tada mes su tavim darom apie tą, nes tu būsi pirmas, paskui aš B. varysiu, kiek galima.

R – Nu, gerai.

G – Nes reikia, jeigu mes nekalbėsim apie tai, tai bus monopolis, ne valstybė. Aš tą užsiėmiau daryt dabar šitą dalyką.

STT nurodė, kad Vainausko ir Pakso susitarimas dėl „Norfos“ buvo nedelsiant įvykdytas

Po susitikimo R. Paksas, „vykdydamas neteisėtą pažadą...2015-10-02.. nurodė viceministrui A. G., kad statybų inspekcijos valstybės tarnautojai kuo skubiau pasirašytų minėto objekto Statybos užbaigimo aktą...tą pačią dieną A. G. šį nurodymą telefoninio pokalbio metu perdavė statybų inspekcijos viršininko pavaduotojui A. V., kuris šį nurodymą perdavė Kauno inspekcijos vedėjai A. L., o ji perdavė šio skyriaus vyriausiems specialistams J. K. ir E. D. Pastarieji specialistai kitą dieną pasirašė minėtą aktą, tą pačią dieną, 11.11 val. telefoninio pokalbio metu apie įvykdytą nurodymą viceministras A. G. informavo R. Paksą.

2015-09-03, 11:11:24 val., užfiksuotas telefoninis pokalbis tarp kaltinamojo R. Pakso ir liudytojo A. G., kurio metu R. P. (R) skambino A. G. (A). Be kitų pokalbio detalių, pokalbio turinys yra:

A – E, sveiki.

R – Sveikas, skambinai mačiau.

A – Jo, aš labai trumpai. Ten Prienų partiečiams yra nurodymas duotas, aš jau (neaiškiai).

R - Mh.

A – Jūsų vardu. Viskas sutvarkyta čia.

R – Mh.

A – Tik tai...

R – J. Tai... Svarbu, kad teisybė būtų, žinai.

A – Taip.

R – Nu, ačiū tada, A.

Lietuvos Teismo ekspertizės centrui buvo pateikti minėti garso įrašai, ir ištyrusi pateiktus garso įrašus bei pokalbių stenogramas, ekspertė padarė išvadą, kad:

- 2015-08-31 pokalbio metu G. V. ne savo vardu pateikė pasiūlymą R. P., kurį suformulavo frazėmis: „Aš /.../ turiu tau /.../pasiūlymą“, „Bet padėtų“ (kalbama apie pokalbyje paminėtą žmogų), „Biškį, kokia penkiolika tūkstančių eurų, sakė, nebūtų problema“. Pasiūlymas buvo pateiktas su sąlyga – užduotimi, kuri suformuluota fraze: „Reikia vieną darbuotoją jūsų ministerijos priversti pasirašyti parduotuvės pridavimo aktą /.../“.

P. atsiliepė į pasiūlymą frazėmis: „Lašas prie lašo“ ir „Tai, o ką reikėtų daryt?“, t. y. sutiko su pasiūlymu gauti „/.../kokia penkiolika tūkstančių eurų/.../“ ir priėmė minėtą užduotį „Reikia vieną darbuotoją jūsų ministerijos priversti pasirašyti parduotuvės pridavimo aktą/.../, suformuluodamas frazę „Tai man tik adresą reikia užsirašyti“, bei frazėmis: „Nu duok/.../ aš sutvarkysiu“, „Kad netrukdytų“ suformulavo pažadą šią užduotį atlikti.

Ar sau asmeniškai, ar politinei partijai „Tvarka ir teisingumas“ R. P. sutiko priimti „/.../kokia penkiolika tūkstančių eurų/.../“, atlikdamas užduotį „Reikia vieną darbuotoją jūsų ministerijos priversti pasirašyti parduotuvės pridavimo aktą/.../“, pokalbyje neįvardinta.

- 2015-08-31 pokalbyje nustatytas propozicinis turinys, patvirtinantis, kad pokalbio dalyviai G. V. ir R. P. susitarė dėl penkiolikos tūkstančių eurų pinigų sumos R. P. už tai, kad statybos inspekcijos darbuotoja bus priversta pasirašyti „Norfos“ parduotuvės Prienuose pridavimo aktą.

Teisme apklausta ekspertė Anelė Žaltauskienė patvirtino savo ekspertizės aktą ir paaiškino, kad dirba ekspertizių skyriuje vyriausiąja specialiste, atlieka rašysenos ir lingvistikos ekspertizes.

Tyrimo metu ji išklausė visus garso įrašus, kas turėjo didelės reikšmės lingvistiniam tyrimui, nes kalba du žmonės, kurie vienas kitą pertraukinėja, vienas pradeda mintį, kitas įsiterpia, bet pirmasis pašnekovas tą mintį tęsia. Skaitant vien tik stenogramą, nuoseklumą sudėtingiau atsekti, nors įmanoma. Ji išklausė visą pokalbių tekstą, tačiau iš esmės tyrė ištrauką tik toje dalyje, kuri lietė pokalbį, kur reikėjo atsakyti į klausimus, nes ten yra pasakyta visa esmė. Iš pokalbio turinio matė, kad pašnekovai kalbėjo ir apie L., ir apie sutartį, bet tai buvo visiškai nesusiję su šiuo konkrečiu susitarimu - dėl 15 000 eurų.

..Apie 15 000 eurų sumą buvo kalbama būtent dėl parduotuvės „Norfa“ Prienuose statybos užbaigimo įforminimo. Ji konkrečiai ir nustatė, kad kalbant apie šitą sumą, kalbama apie parduotuvę „Norfa“, parduotuvės užbaigimo įforminimą.

Tačiau kaltinamuosius išteisinę teisėjai Jurgita Mačionytė, Virginija Pakalnytė – Tamošiūnaitė ir Darius Pranka šios ekspertės išvadas atmetė : nes neva „ ekspertė tyrė tik jos pačios pasirinktą dalį pokalbio, t. y. analizavo pokalbio dalį nuo G frazės „O, o kaip finansai“ iki G frazės “Jo, aš tau tikrai neduosiu netvarkingų dalykų“, tokiu būdu, netyrė jos pasirinkto pokalbio dalies visame pašnekovų pokalbio kontekste, kadangi likusi pokalbio dalis, anot ekspertės, nėra susijusi su teismo užduotais klausimais, į kuriuos ji turėjo atsakyti. Teisiamojo posėdžio metu ekspertė tokią savo poziciją patvirtino“.

Teismas nurodė, kad visos išvados ir įvykių seka neįrodo, kad buvo prekybos poveikiu, nes „pokalbio metu kaltinamieji G. V. ir R. P. kalbėjo įvairiomis temomis, pokalbio metu dažnai šias temas keisdami, pradėdami naują temą, po to per kelis kartus vėl sugrįždami prie ankstesnės temos. Todėl, teismo manymu, ekspertės tirta pokalbio dalis, visgi, turėjo būti vertinama viso pokalbio konteksto plotmėje....tTokiu būdu, atsakant į teismo klausimus, neįvertinus ekspertės ištirtos pokalbio dalies visame pokalbio kontekste, tai galėjo turėti įtakos ekspertizės išvadų teisingumui. Be to, kaip jau buvo paminėta aukščiau, teismui kilo abejonių ar lingvistinės ekspertizės atlikimo metu buvo klausomas ir vertinamas ekspertui pateiktas pokalbio garso įrašas, kadangi garso įraše girdimas pokalbio fragmentas „Nu, kažkiek jums pateks, - penkiolika tūkstančių eurų, sakė nebūtų problema.“ nebuvo įvertintas pokalbio kontekste. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad ekspertizės akte pažymėta, kad pokalbio metu R. P. sutiko su pasiūlymu gauti „<.„> kokia penkiolika tūkstančių eurų <...> „ ir priėmė užduotį..., vienok, teismui vertinant įrodymus dėl pokalbio turinio, akivaizdu, kad pokalbio metu jokia konkreti užduotis R. P. nebuvo suformuota, nėra aišku, koks turėjo būti susitarimas ar kokius veiksmus turėjo atlikti R. P., kad už tai būtų gautas kyšis. Atsižvelgiant į išdėstytą, teismui kyla abejonių dėl ekspertei pateiktos medžiagos ištyrimo visapusiškumo, o tuo pačiu ir ekspertizės akto teisėtumo bei pagrįstumo, todėl juo teismas nesivadovauja“.