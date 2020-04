Advokatas G.Danėlius : “STT operacijos tikslas buvo verslo atėmimas”

Aurimas Drižius

Advokatas Giedrius Danėlius mano, kad visos STT operacijos 2018 m., kai buvo suimti Nacionalinio kraujo centro (NKC) vadovė Joana Bikulčienė ir UAB “Solis Tribus” direktorius Antanas Petrošius, tikslas buvo atimti iš jų verslą Latvijos verslininko Aleksandro Ceso naudai. Nors šis ilgai kontroliavo Lietuvos kraujo komponentų rinką, tačiau 2017 m. NKC ir minėta bendrovė pasirašė bendradarbiavimo sutartį, nes “Solis Tribus” pasiūlė geresnes sąlygas, nei latvis. Tačiau ši sutartis ir tapo STT tyrimo objektu, o žmonės buvo laikomi kalėjime. Po dviejų metų subliuškus visiems kaltinimams, STT suėmė A.Petrošiaus advokatus, kurie įspėjo STT pareigūnus, kad nusikalstami STT metodai bus paviešinti. Tada STT šefas Bartkus šoko kelti jiems bylas.

Tiesa, šiuo žingsniu STT sužlugdė ir milijoninį verslą – “Solis Tribus” buvo įsteigusi tarptautinį investicinį holdingą „Agnis Plasma“, kuris įsigijo dvi Austrijos kraujo plazmą gaminančiais įmones. Tai, kad verslininkai ketino pirkti lietuvišką kraujo plazmą ir iš jos gaminti įvairius vaistus ir medicininius preparatus, STT prilygino nusikalstamai veiklai, sužlugdė visas investicijas, ir dabar Lietuvos Respublikai vėl gresia šimtamilijoniniai ieškiniai.

Advokatas G.Danėlius atsakė į LL klausimus:

STT agentas Martišius sako, kad jis nieko nesiuntė jūsų klientui, ir kad visi failai buvo pavogti. Koks jūsų komentaras? Kas galėjo pavogti tuos STT agento susirašinėjimus?

Ne, nes yra antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas, iš kurio matyti, kad konkrečiu metu minėtas failas buvo išsiųstas iš šio abonento. Į ką mano ginamasis paklausė, koks to failo formatas, ir paklausė, ką jis čia atsiuntė. Tačiau šių klausimų Martišius nekomentavo ir pasiūlė pereiti į gmail formatą.

Tačiau kodėl STT agentas Martišius siuntė įtariamajam minėtus failus, koks buvo šio siuntimo tikslas?

Žinote, geriausiai tai pasakytų jis, tačiau aš manau, kad tai buvo arba kokia nors provokacija, arba kombinacija.

Gal tas Martišius norėjo parodyti įtariamajam, kad kontroliuoja teismus?

Nežinau, tačiau man tai panašiau į tam tikrą provokaciją.

Nes iš to susirašinėjimo atrodo, kad tas Martišius neva palaikė draugiškus santykius su jūsų klientu?

Aš manau, kad tai draugystė per prievarta, nes mes jau byloje buvome nustatę aplinkybes, kad vyko tas bendravimas tarp Martišiaus ir mano kliento, dėl kurio mes labai jam priekaištavome. T.y. jis prieš tai buvo suimtas, apklausa baigėsi, tarkim, 13 val., o į Lukiškes jis buvo pristatytas tik 16 val. Kai paklausėm, o kur mūsų klientas buvo tris valandas, paaiškėjo, kad jis buvo pas Martišių. Žinote, kai Stt agentas bendrauja su suimtu žmogumi be advokato ir daro tai sąmoningai, tai aš suprantu, kad jis daro savo kažkokią agentūrinę veiklą. Tačiau tam ir yra gynyba, kad apsieitume be tokių dalykų. O paskui, matyt, tas Martišius ar tai bandė imituoti kažkokią agentūrinę veiklą, arba bandė gauti iš mano ginamojo kažkokios informacijos. Ir tiek.

Vakar tas Martišius jau pareiškė, kad ginsis nuo šių kaltinimų “teisiniais būdais”. Ar jau sulaukėte kažkokių skundų iš jo pusės?

Ne, dar nesulaukiau.

Tačiau tas STT šefo Bartkaus klausimas iškilo ir Seime, nes Seimo narys P.Gražulis surinko Seimo narių parašus, kad pakviesti jį į Seimą.

Šito dar nežinojau. Tačiau manau, kad ten dar yra daugiau klausimų, nes iš to, kas paviešinta, aš matau, kad STT pradėjo ikiteisminį tyrimą žmonėms, kurie nėra valstybės tarnautojai ir jie gyvena civilinį gyvenimą. O šiandien ministras komentavo, kad tai normalus dalykas…Na, nežinau… Nes jie žmonėms, gyvenantiems civilinį gyvenimą, ir nesančiais valstybės tarnautojais, taiko visai kitą standartą.

O jūsų klientas A.Bartašius dabar nepasiekiamas. Ar jis laikosi tokios pozicijos, kad nieko nekomentuoja?

Nežinau, nes yra apribotas mano bendravimas su juo, todėl aš su juo ir nebendrauju.

Tačiau, kiek suprantu, šios STT bylos esmė yra tokia, kad tam Latvijos piliečiui reikėjo Lietuvos rinkos?

Na tai, nes jis jau turėjo tą Lietuvos rinką, o Lietuvos verslininkas pasiūlė geresnes bendradarbiavimo sąlygas Nacionaliniam kraujo centrui, pasirašė sutartį ir tada sekė kontraveiksmas, palydėtas kriminalinės žvalgybos veiksmais ir ikiteisminiu tyrimu.