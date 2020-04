STT banditų į kalėjimą uždaryta Joana Bikulčienė : „neturėjau politikų „stogo“, todėl mane išmetė kaip šunį“

Aurimas Drižius



STT prieš dvejus metus sulaikė Kraujo centro direktorę Joaną Bikulčienę ir sutartį su ja dėl kraujo plazmos pirkimo pasirašiusį UAB "Solis Tribus" vadovą Antaną Petrošių. 2018 m. pranešta, kad A Petrošius įsteigė tarptautinį investicinį holdingą „Agnis Plasma“. Prieš du metus paskelbta, kad „Solis tribus“ kartu su partneriu, Italijos kompanija „KEDRION Biopharma“ ketina įregistruoti ir tiekti Lietuvos rinkai iš lietuviškos plazmos pagamintus preparatus. Tąkart taip pat pranešta, kad A.Petrošiaus įkurtas tarptautinis holdingas „Agnis Plasma“ sėkmingai užbaigė dviejų Austrijos plazmos centrų „Plasmapunkt Favoriten GmbH“ ir „Plasmaspendezentrum Donaustadt GmbH“ įsigijimo sandorį.

Nors kraujo centras anksčiau kraujo plazmą tiesiog naikindavo, nes jos niekam nereikėjo, „Solis Tribus“ įsipareigojo ją pirkti ir iš jo gaminti vaistus Lietuvoje.

Tačiau STT ataka sužlugdė šį milijoninį verslą, ir jį iš A.Petrošiaus perėmė galimas šios STT operacijos užsakovas Latvijos verslininkas Viktoras Cesas.

STT ir vadinamoji generalinė prokuratūra tuomet paskelbė : „VšĮ Nacionalinis kraujo centras direktorė Joana Bikulčienė įtariama piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi, prekyba poveikiu ir veikimu bendrininkų grupėje, organizuojant ir padedant stambiu mastu imtis komercinės ir profesinės veiklos, neturint licencijos, rašoma Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pranešime spaudai.

Kiti asmenys įtariami sukurstymu ir padėjimu piktnaudžiauti, prekyba poveikiu bei komercine ir profesine veikla stambiu mastu, neturint licencijos.

Dabar, kai STT vadovai skęsta šioje istorijoje, į LL klausimus atsakė ir Joana Bikulčienė:



Norėjome jūsų komentaro apie tą STT operaciją sulaikaint advokatus. Viskas prasidėjo nuo jūsų – kas per daiktas yra ta kraujo plazmos rinka, dėl kurios čia dabar vyksta šis karas? Ir kas užsakė visą šia STT operaciją?

Žinote, dabar viskas tapo akivaizdu, ir aš noriu kovoti teisinėmis priemonėmis, nes jie vis ieško kažkokių priežasčių prie ko nors prikibti. O dėl kraujo plazmos – tai juk iš žmogaus donoro kūno imamas visas kraujas. Ir to kraujo imama tiek, kiek ligoninėms reikia eritrocitų. Nes kraujas sudarytas iš eritrocitų, trombocitų ir plazmos. Paskui iš kraujo gaminami komponentai, ir jie skirstomi. Paskui iš tų komponentų gaminami vaistai. Tai nei verslas, nei ką. Jeigu eritrocitų reikia visoms Lietuvos ligoninėms apie 100 tūkst. pakuočių per metus, tai kraujo plazmos reikia tik apie 20 tūkst. vienetų. Tačiau nors iš plazmos galima gaminti įvairius vaistus, tačiau mūsų valstybė vaistų negamino, o plazmą tiesiog išpildavo. Nors visas pasaulis verkia, kad trūksta vaistų, pagamintų iš kraujo komponentų. 60 proc. pasaulio plazmos vaistų pagaminama iš JAV surinktų kraujo donorų, Ir Pasaulio sveikatos organizacija ragino šalis pačias gaminti vaistus. Normalios valstybės ir rūpinasi tų vaistų gamyba, o ne palieka tas problemas spręsti kraujo centrų vadovams. Įsivaizduojate – 80 tūkst. kraujo plazmos pakuočių reikia laikyti tris metus minus 30 laipsnių temperatūroje, o paskui ją išpilti? Taip elgėsi mūsų valstybė ir jūs sakote, kad tai protinga? Paklauskite sveikatos apsaugos ministerijos, kodėl jie nesureguliuoja šių dalykų ir kodėl kitos civilizuotos šalys tuos klausimus seniai išsprendusios.

O tai kokia prasmė tos STT operacijos jus sulaikant prieš du metus?

Žinoma, kad iš kraujo plazmos pagaminti vaistai yra vertingi, tačiau aš į tuos dalykus nesikišu. Kai 2014 m. tapau Kraujo centro direktore, tai tada kasdien tūkstančiais maišelių nurašinėjau kraujo plazmą, nes baigėsi jos galiojimas. Tai nereiškia, kad ją išpili į vandentiekį, o reiškia, kad moki už medicininės priemonės utilizavimą. Tai reiškia, kad išmeti gerą daiktą, ir už tai dar susimoki. O paskui valstybė, kuri pati gali pasigaminti tuos vaistus, sumoka didžiulius pinigus pirkdama juos iš didžiųjų farmacijos kompanijų. Tik tiek galiu pakomentuoti.

Tačiau kodėl STT veikėjai patys ėjo pas Vilniaus apylinkės teismo teisėją Suchanskienę ir matyt spaudė ją tam, kad jus suimtų?

Aš dabar skaitau tuos straipsnius apie STT operaciją ir man plaukai šiaušiasi. Visą laiką įtariau, kad jie kažko siekia, tačiau negaliu komentuoti, kad vėl kuo nors manęs neapkaltintu.

Tačiau ko siekė STT, prašydama jus suimti? Ar kas pabėgsite, nužudysite liudininkus? Ar turėjote prisipažinti, kad būtumėte paleista?

Nežiūrėkite į tą plazmą kaip į verslo dalyką. Valdiškos įstaigos vadovas, jeigu jis neturi politinio užnugario, o aš tokio stogo niekada neturėjau, tiesiog reikia patraukti ir patupdyti tokį, kuris tokį stogą turi. O mušti galima už bet ką – kad ir dėl to, kad ne iš tų perka...O aš toks žmogus, kad su manimi sunku susikalbėti. Todėl reikėjo mane patraukti iš to kraujo centro vadovės pareigų. Rado pretekstą, ir patraukė. Rado plazmą, tai apkaltino dėl plazmos. Būtų kosmonautų šalmai, apkaltintų dėl jų. Jokio skirtumo.

Tačiau teisėja Suchanskienė jums skyrė dvi savaitės suėmimo. Kodėl?

Ar jūs neatsimenate, kas buvo? Ką jie paskelbė? Paskelbė fantastinius dalykus apie mane. Dabar to neliko. Nors ir mane suimti, žiūrint iš teisinės pusės, nebuvo jokių pagrindų, nes BPK nurodo, kad suimamas žmogus, padaręs nusikaltimą, arba iš karto po jo. Sutartis dėl tos kraujo plazmos realizavimo buvo pasirašyta prieš pusę metų. Jeigu STT manė, kad tai nusikaltimas, turėjo iš karto mane suimti. Tačiau aš laukiu, kada baigsis tos nesąmonės, kad galėčiau valstybę paduoti į Žmogaus teisių teismą. Nes jau nebetikiu. Nors gal gal, kažkas pasikeis. Tačiau tos visos STT bylos teisėjams man buvo naujiena, aš apie tai nieko nežinojau. Kiekvieną dieną skaitau ir galvoju – ar gali būti dar blogiau? Nors kaip valdiškos įmonės buvusi vadovė sakau – buvo surastas pretekstas mane patraukti. O pagal tai, ką komentuoja tie sulaikyti advokatai, tai matau, kad ne aš buvau pagrindinis šios bylos taikinys. Jie ten tvarkėsi įvairius verslo reikalus ir tas KGB-istas per kažką rado priežastį, kaip sutvarkyti savo konkurentą. Tačiau to nenoriu komentuoti, nes nežinau visų aplinkybių. Tačiau iš savo pusės galiu pasakyti tiek – nebuvau paranki vadovė, ir su manimi nebuvo galima susitarti. „Stogo“ neturėjau, ir kai STT tai išsiaiškino, tai mane išmetė kaip šunį.

Kas tas Aleksandras Cesas, kuris neva užsakė šias bylas ir pašalino konkurentus?

Jis tuo užsiima, ir buvo Latvijoje vienas iš kraujo centrų vadovų dar prie sovietų, tačiau aš tų dalykų nežinau ir nesikišu. Tų žmonių nenoriu matyti, nes jie man šlykštūs. Atsimenu, jis buvo atėjęs pas mane ir spaudė. Tačiau tų spaudėjų buvo begalė, i aš jų visų net neatsimenu. Kol valstybė nesutvarkys sistemos taip, kad ji pirmiausiai gintų savo žmogų, tol ir bus toks bardakas. Juk STT galėjo manęs paklausti, kas ten darosi su ta kraujo plazma, nes mes jiems ir patys skundus rašėme dar 2017 m. Tačiau jie net neketino aiškintis, kas čia darosi, atėjo ir suėmė iš karto.

Tai, kas jus suėmė dviem savaitėmis, tai aš suprantu, kad STT reikalavo jūsų prisipažinimo?

STT iš manęs nieko nereikalavo, tačiau dvi savaites, kai aš buvau suimta, pylė purvą ant mano galvos, ir visuomenėje suformavo nuomonė, kad taip man ir reikia. Neva jeigu laiko mane kalėjime, tai aš ir esu kalta. Tai supranta mūsų žmonės, nes jie nesigilina, kas vyksta. O kai išeini iš kalėjimo, kalbėk ką nori, apie tave nuomonė jau suformuota. STT nieko iš manęs nereikalavo, per tas dvi savaites, kol aš buvau kalėjime, jie nė karto nebuvo atėję į apklausas.

Tiesiog uždarė ir laikė kalėjime?

Būtent taip, kaip dabar daro per karantiną. Nieko jie man nedarė, nagų nelupinėjo.

Tai ko jie siekė?

Suformuoti visuomenės nuomonę, kad aš nusikaltėlė, jeigu sėdžiu. Tada tuo galima grįsti ir visus savo, ir teismo sprendimus.