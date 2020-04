BNS: Italijoje daugiau kaip 150 gydytojų mirė nuo vasario, užsikrėtę naujuoju koronavirusu

Italijoje daugiau kaip 150 gydytojų mirė nuo vasario, užsikrėtę naujuoju koronavirusu, pirmadienį pranešė sveikatos apsaugos darbuotojų asociacija FNOMCeOm, skelbia naujienų agentūra BNS.

„Balandžio 9-ąją gydytojų tarp koronavirusinės infekcijos aukų skaičius pasiekė 100. Dabar jis padidėjo iki 151, nurodė asociacija“, - informuoja BNS.

Tačiau tokia informacija tėra eilinis Lietuvos nepriklausomos žiniasklaidos melas – naujienų agentūra BNS šiame dezinformacijos, melo ir propagandos fronte jau seniai yra užėmęs lyderio pozicijas, šios agentūros pranešimus automatiškai perpublikuoja visi didžiausi Lietuvos leidiniai.

BNS pranešė jog tai gydytojai kurie mirė užsikrėtę naujuoju koronovirusu, o Itališkoje anotacijos antraštėje parašyta: „Gydytojų, mirusių per Covid-19 epidemiją, sąrašas“ (Elenco dei Medici caduti nel corso dell’epidemia di Covid-19).



Šį tautinės propagandos eilinį melą pastebėjo pilietis Vladimiras Troščenka, kuris pasiūlė paskaityti straipsnio anotacijos pabaigą: „Į sąrašą, paaiškina prezidentas, buvo nuspręsta įtraukti visus gydytojus, pensinius ar vis dar dirbančius, nes pas mus visi gydytojai yra vienodi ir užuojauta dėl jų netekties yra vienoda. Be to, kai kurie pasitraukę gydytojai buvo pašaukti į darbą; kiti atsakė į pagalbos kvietimą. Kadangi niekada nenustosi būti gydytoju, visą gyvenimą taip juo ir lieki“.

„Visi mirę per tuos kelis mėnesius gydytojai, pensininkai, širdininkai, savižudžiai ir t.t. yra įtraukti į šį sąrašą, nes VISI JIE YRA GYDYTOJAI IR DĖL VISŲ ORGANIZACIJA APGAILESTAUJA“, - paaiškino V. Troščenka.



Jis taip pat paragino nebūti abejingiems kiekvieną dieną skleidžiamai melagingai informacijai.

„Gaila kiekvieno mirusio žmogaus, bet tai nesuteikia teisės niekam manipuliuoti žmonių sąmone. Būkite išmintingi ir nepasiduokite žurnalistinių kekšių kerams, tikrinkite visus pranešimus ir apie tai dalinkitės tarpusavyje. Kodėl tai svarbu? Nes priešingu atveju koronoaferistai manys jog suformuota pakankama masė žmonių, jų niekšingiems tikslams pasiekti ir visas šis absurdas tęsis neribotą laiką.



O jei jie matys jog niekas melais netiki, paskelbs jog „drastiškos priemonės davė savo rezultatą“, paplos akliems vykdytojas, padalins blizgučius ir padėkas, o patys nuropos į savo skyles brandinti naujus biznio planus.



Vienintelė galimybė kovoti su jais yra kalbėti apie tai atvirai ir dalintis informacija kurią blokuoja visais lygiais“, - teigia A. Troščenka.