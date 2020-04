STT krachas : sužlugdė milijoninį verslą ir įkalino nekaltus gydytojus

STT reideriavo ir šantažavo teisėjus?

Aurimas Drižius



Pamažu aiškėja visos istorijos, kai STT sulaikė tris advokatus („Intra lex“ advokatai Valdas Rakauskas, Dainius Baronas, Giedrius Danėlius) , priežastys ir aplinkybės.

Atrodo, kad STT pradėjo ikiteisminį tyrimą prieš dvejus metus, norėdama atimti verslą ir perduoti jį kitiems asmenims, ir toks "teisėsaugos" atliekamas veiksmas visame pasaulyje vadinamas reideryste.

Pats STT pareigūnas Martišius persiuntė advokatui susirašinėjimą su įtariamu bylos užsakovu, kuriame pripažino, kad "trūksta duomenų apie kyšius"

T.t. prieš dvejus metus STT pareigūnai buvo susitikę su Latvijos verslininku, garsiu KGB agentu Aleksandru Cesiu, kuris ir perėmė nemažai pelno duodantį kraujo plazmos tiekimo verslą Lietuvoje. Po šio susitikimo STT pradėjo bylą prieš šiuo verslu užsiimančius verslininkus Lietuvoje – jie buvo suimti teismo sprendimu, o tas pats STT pareigūnas Renatas Martišius prieš teismo posėdį užeidavo pas prašymą nagrinėjantį teisėją Miglę Suchanskienę ir su ją bendraudavo arba ją matyt gąsdindavo, kad reikia įtariamąjį sulaikyti.

STT sužlugdė milijoninį verslą

Tuo metu dviem mėnesiams buvo suimtas UAB "Solis Tribus" bendrasavininkas Antanas Petrošius. Tuo metu jo įmonė aktyviai veikė asmens sveikatos priežiūros, biotechnologijų, vaistinių žaliavų surinkimo ir vaistinių preparatų gamybos, farmacijos prekių didmeninio platinimo, medicinos inovacijų, mokslinių tyrimų ir taikymo srityse.

2018 m. pranešta, kad A Petrošius įsteigė tarptautinį investicinį holdingą „Agnis Plasma“. Tuomet teigta, kad didžioji dalis holdingo investicijų bus kreipiamos į užsienyje jau veikiančias biotechnologijų įmones, naujos kartos medicinos preparatų gamybą bei taikomuosius biotechnologijų srities mokslinius tyrimus. Numatoma, kad nuo 2017 m. liepos veikiantis ir Kipre registruotas fondas 2018–2021 metais investuos daugiau kaip 100 mln. eurų. Prieš du metus paskelbta, kad „Solis tribus“ kartu su partneriu, Italijos kompanija „KEDRION Biopharma“ ketina įregistruoti ir tiekti Lietuvos rinkai iš lietuviškos plazmos pagamintus preparatus. Tąkart taip pat pranešta, kad A.Petrošiaus įkurtas tarptautinis holdingas „Agnis Plasma“ sėkmingai užbaigė dviejų Austrijos plazmos centrų „Plasmapunkt Favoriten GmbH“ ir „Plasmaspendezentrum Donaustadt GmbH“ įsigijimo sandorį.





Tai, kad verslininkai ketino pirkti lietuvišką kraujo plazmą ir iš jos gaminti įvairius vaistus ir medicininius prieparatus, STT prilygino nusikalstamai veiklai, o gydytojai buvo susodinti į kalėjimus.

STT pranešimą apie didžiulę korupciją sveikatos apsaugos sistemoje ištrimitavo visam pasauliui, o gen. prokuratūra paskelbė tokį pranešimą : „Bendrininkų grupė, įtariama, savo neteisėtais veiksmais siekė užvaldyti ir monopolizuoti kraujo plazmos surinkimą Lietuvoje, taip pat kraujo preparatų tiekimą Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigoms. Tokiu būdu būtų diskriminuoti ir eliminuoti kiti Lietuvos bei užsienio ūkio subjektai, turėję arba galėję turėti galimybę sąžiningai konkuruoti konkurso būdu sudarant sutartis su Nacionaliniu kraujo centru“.

Nacionalinio kraujo centro vadovė įtariama piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi, prekyba poveikiu ir veikimu bendrininkų grupėje, organizuojant ir padedant stambiu mastu imtis komercinės ir profesinės veiklos neturint licencijos. Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) tyrime įtarimai be J. Bikulčienės pateikti dar dviem asmenims – kol kas neįvardijamos privačios bendrovės vienintelis akcininkas ir bendrovės direktorė įtariami sukurstymu ir padėjimu piktnaudžiauti bei prekyba.

Kad reiderystė atrodytų kaip teisėta operacija, minėta Bikulčienė buvo dviem savaitėms pasodinta į kalėjimą, o visą krajo plazmos tiekimo verslą perėmė jos konkurentai iš Latvijos

Po dviejų metų „tyrimo“ paaiškėjo, kad visos bylos yra klastotės, tie kraupūs kaltinimai iš bylų dingo, o STT agentai, siekdami suimti žmones šioje byloje, dar prieš teismo posėdį lankėsi pas suėmimą nagrinėsiantį teisėją Suchonskienę ir ją matyt spaudė suimti įtariamuosius.

Po to tas pats STT agentas Renatas Martišius nusiuntė įtariamojo advokatui byloje duomenis apie tai, kad jis pats buvo susitikęs su teisėju. Tai buvo padaryta, matyt, todėl, kad advokatai suprastų, su kuo turi reikalą, ir nepersistengtų gindami įtariamuosius – juk STT kontroliuoja teismą?



2018 m. balandžio 6 dieną, kada Nacionalinio kraujo centro byloje buvo suimta tuometė centro vadovė Joana Bikulčienė, kitas STT Vilniauys valdybos viršininko pavaduotojas R.Žilisnkas privačiame susirašinėjime Martišiaus buvo informuotas, kad J.Bikulčienės suėmimą spręs X asmuo, buvusi prokurorė. R.Žilinskas klausė, kodėl ji. STT agentas R.Martišius atrašė, kad esą viskas yra gerai. „Viskas ok. Su teisėju kalbėjau“. „Dabar kalbėjai?“ – paklausė R.Žilinskas. „Taip“, – atrašė R.Martišius. Balandžio 19 dieną R.Žilinskas kolegai pažymi, kad „Petruchai (numanomai A.Petrošiui – red.) liko 2 savaitės“.



Tada įtariamojo advokatas kreipėsi į STT dėl tokių neteisėtų veiksmų, ir iš karto buvo apkaltintas, kad neva šantažuoja ir gasdina STT vadovą Bartkų. Kartu su advokatais STT sulaikė ir bendrovės „Solis Tribus“ akcininką Antaną Petrošių, kuriam advokatas G. Danėlius atstovauja STT tyrime dėl Nacionalinio kraujo centro. Teismas atmetė prokuratūros prašymą laikyti visus įtariamuosius suimtus.

BNS melagiai

Agentūra BNS, kurį transliavo Petrošiaus advokatų spaudos konferenciją, kvietė žurnalistus siųsti klausimus, žadėdama juos paskelbti, tačiau LL redakcijos nusiųsti klausimai nebuvo paviešinti.

„Šiandien kreipėmės į generalinę prokuratūrą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo dėl galimo STT pareigūno piktnaudžiavimo tarnyba, prekybos poveikiu ir galimu poveikiu teisėjui, - pirmadienį sakė advokatas G.Danėlius, - visi tie veiksmai susiję su klausimu, ar teisėtai gynyba gavo minėtą informaciją. Todėl pateikiame faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo išrašą, iš kurio aišku, kad pats STT pareigūnas programa atsiuntė failą, į kurį paklausus, kas tai per failas, niekaip nereagavo. Todėl drąsiai galima sakyti, kad šie duomenys buvo gauti teisėtu būdu. Kodėl šie duomenys buvo aktualūs viename iš STT atliekamų tyrimų? Duomenyse man, kaip gynėjui, buvo pakankamai aktualu ir keista, kad verslininkas, kuris niekaip nesusijęs su valstybės tarnyba, buvo pagrindiniu šios bylos taikiniu. Nors STT funkcija yra kova su korupcija valstybės tarnyboje. Įdomu ir tai, kad dar prieš pradėdami tyrimą STT pareigūnai žinojo, kad duomenų apie nusikalstamas veikas kaip ir nėra. Vienas iš susirašinėjimo fragmentų,kuris rodo, kad tokių duomenų nebuvo. Tačiau pradėjus tyrimą, buvo labai garsiai kalbama apie didelės vertės kyšius, nors tokių duomenų patys pareigūnai neturėjo. Tų įtarimų dėl prekybos poveikiu nebuvo prieš tai, nėra ir dabar. Be to, susirašinėjime yra duomenų apie tai, kad pareigūnai susitinka su asmeniu A.C., ir mano įsitikinimu, kriminalinės žvalgybos bendravimas su mano ginamojo konkurentu reiškia tai, kad buvo bandoma perparskirsti rinką, ir ją perduoti Latvijos piliečiui. Šis asmuo, kuris byloje įvardijamas kaip civilinis ieškovas, gali būti, kad kažkada buvo užverbuotas.

Beje, priešingai, nei dabar deklaruojama, STT pareigūnas leido sau užeiti pas teisėjus, kurie skyrė suėmimą, galimai siekė, o gal ir padarė poveikį teisėjui. Šie įrašai man nekėlė įtarimų, kadangi nurodytu laiku – 2018 m. balandžio 26 d. buvau Vilniaus miesto apylinkės teisme, mačiau asmenį, kurio susirašinėjimą turiu, todėl mano pamąstymai, kad kriminaline žvalgyba gal buvo manipuliuojama, mano galva, buvo pagrįsti. Šis susirašinėjimas buvo pateiktas paties pareigūno, ir šie duomenys nėra įslaptinti. Todėl šiais duomenis pasidalinau su ikiteisminio tyrimo pareigūne, ir norėjau jai padėti. Norėjau jai parodyti, kad jos tyrimu gali būti manipuliuojama, ir kad prieš pradedant tyrimą, kriminalinėje žvalgyboje vyko ne visai teisėti veiksmai. Tyrėja man patvirtino, kad susirašinėjimas yra autentiškas. Tą patį patvirtino ir man pareikšti įtarimai. Tai kad tą informaciją man pateikė pats pareigūnas ir negali būti jokių kalbų apie „nulaužimus“ ir įsilaužimus į el. paštą. Veikiau teisėtai, ir manau, kad turėdamas tokią informaciją, ir ja nepasidalindamas, tapčiau tokio pareigūno bendrininku. O tokiu būti nenoriu“.



Itin ironiška, kad patys STT pareigūnai patys pasiuntė įtariamojo Petrošiaus advokatui Danėliui minėtus failus, o paskui tą patį Petrošių apkaltino, kad jis „neteisėtai gavo pareigūnų susirašinėjimo duomenis su kitais asmenimis“. Advokatas Mindaugas Barkauskas teigė, kad failas į Petrošiaus telefoną atėjo iš STT pareigūno Renato Martišiaus telefono arba asmeninės Viber programos paskyros. „Tai neabejotinai aiški aplinkybė, ir duomenų autentiškumu abejoti neverta, - sakė advokatas. STT sulaikė Petrošių dviem paroms, todėl jis paprašė prokuratūros, kad jam būtų taikomas pranešėjo apsaugos įstatymas ir atitinkamos garantijos.



Beje, ta pati Joana Dikevičiūtė Bikulčienė (nuotr. vir6uje) taip pakomentavo minėtus įvykius :



Vakar per pietus mane pasiekė žinia, kad suimti trys advokatai ir verslininkas, neva bandę šantažuoti STT direktorių jų turima neva neteisėta informaciją apie STT tyrėją, atliekančią tyrimą Nacionalinio kraujo centro byloje. Kol mano vardas nebuvo voliojamas po viešą erdvę, tylėjau, bet dabar manau, kad turiu pasisakyti.

Apie šį konkretų įvykį nieko negaliu pakomentuoti, nes žinau tiek kiek ir dauguma - iš viešos erdvės. Tačiau noriu šiek tiek "apšviesti" kaip du metus vyko ikiteisminis tyrimas dėl neva parduotos Nacionalinio kraujo centro plazmos ir pasaulinio sąmokslo monopolizuojant plazmos rinką Lietuvoje ir Latvijoje.

Nelindau į viešumą, nes, pati būdama teisininkė, šventai tikėjau, kad mūsų valstybėje reikia ir dar galima gintis teisinėmis priemonėmis. Matyt, buvo padaryta klaida - reikėjo viešinti visas smulkmenas, su pagrindžiančiais dokumentais, kaip du metus tyrimas buvo vilkinamas, kaip pati turėjau veržtis duoti parodymus ir tik po metų juos galėjau duoti, apie suklastotus duomenis byloje, kuriuos paneigėme. Kaip sužinojau iš jų dokumentų, STT pareigūnai buvo pasiruošę pateikti man įtarimus net dėl teroro akto organizavimo, bet, matyt, nusprendė, kad jau pakankamai kūrybos įdėjo į savo fantazijas ir tokios minties atsisakė.

Šių metų vasario mėnesį, beveik po dviejų metų STT pareigūnų triūso, gavau patikslintus įtarimus, iš kurių staiga "išgaravo" visos baisybės dėl pasaulinių monopolijų kūrimo, plazmos pardavimo ir pan. Rašo, kad buvo duomenų, patyrėme ir, matai, nepasitvirtino. Nors tą galima buvo patikrinti per kelias dienas, jeigu gyveni šioje realybėje ir įsitikinti, kad duomenys buvo tik pareigūnų fantazijose.

Visiškai ikiteisminio tyrimo pareigūnai nenutraukė (kadangi žinau spec. tarnybų darbo virtuvę, žinau ir kodėl), bet paliko surašytus tokius dalykus, kad net nesuprasi kas ten suvelta ir ką aš ten pažeidžiau - neva visiems nurodinėjau, komandavau, vadovavau, tik neaišku kam ir kodėl ir kokiai neteisėtai veiklai.

Visa tai traktuoju kaip bandymą kerštauti už nepavykusį ikiteisminį tyrimą. Maždaug, na, tegul teismas pasisako, mes nusiplaunam rankas. Pateikiau parodymus ir labai laukiau kada gi byla pasieks teismą, nes teismais DAR pasitikiu. Būtent - LAUKIAU teismo, nes šitos institucijos darbo metodai, mano manymu, labiau panašūs į KGB nei į Europos Sąjungos narės spec. tarnybos.

Jeigu turėčiau galimybę pabendrauti su STT direktoriumi, labai norėčiau jam užduoti klausimą, ar jis gali ranką prie širdies pridėjęs patvirtinti, kad jo vadovaujamos tarnybos pareigūnai dirba valstybės ir jos žmonių labui, ar tikrai nevykdo verslo grupuočių ir politinių užsakymų, ar neklastoja dokumentų, ar nedaro neteisėto poveikio liudytojams, ar tikrai siekia nustatyti objektyvią tiesą tyrime. Jeigu atsakymas būtų nuoširdus taip, kitas mano klausimas būtų ar tikrai direktorius valdo procesus savo vadovaujamoje įstaigoje.

Tai yra mano nuoširdi asmeninė nuomonė, jeigu mes dar gyvename demokratinėje valstybėje, manau, kad galiu ją pareikšti nebijodama baudžiamųjų akcijų. Bet kas žino.

