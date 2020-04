FNTT tarpininkas G.Vainauskas patarė A.Zabuliui : „reikės duoti kyšį..tiems visiems iš FNTT“

Vilniaus apygardos teismas išteisino garsų verslininką Antaną Zabulį ir „Lietuvos ryto“ savininką Gedvydą Vainauską dėl kaltinimų prekyba poveikiu.

Nors teismui buvo pateikta šūsnis minėtų asmenų pokalbių įrašų. STT įtarė, kad A.Zabulis veikė „Bodo group“ vadovo Vidmanto Janulevičiaus (pokalbiuose įvardijamo kaip V) interesais, mat FNTT buvo pradėjusi tyrimą dėl šios įmonės veiklos.

G.Vainauskui buvo pateiktas kaltinimas – esą jis susitarė su A.J.Zabuliu už kyšį paveikti Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybą, kad būtų nutrauktas „BOD Group“ atžvilgiu atliekamas ikiteisminis tyrimas.

„Jis skrega, – atsakė G.Vainauskas, kai A.J.Zabulis jo paklausė apie BOD grupę. – Galėtų daugiau laimėt, jeigu su manim bendrautų pastoviai. Aš ant FNTT turiu tokią medžiagą, aš būčiau davęs ir baigtųsi.“

Tuomet verslininkas pasiteirauja, ar rimtas FNTT atliekamas tyrimas. „Nu, yra, vis tik. Ne rimti, bet yra. Kaip pateiksi. Bet yra. Pažeidimų yra. Tegul dabar kapstosi. Bet būčiau padėjęs išsikapstyt. Dabar nieko nedarau“, – atkerta G.Vainauskas. Slapta STT agentų užfiksuotuose pokalbiuose tarp A.J.Zabulio ir G.Vainausko yra minimos 100-150 tūkst. litų sumos. Tačiau kai A.J.Zabulis paklausė, kiek reikia duoti pinigų, G.Vainauskas atkirto: „Man nereikia. Iš tų pinigų reiks duot kyšį.“

G.Vainauskas visus susitikimus su verslo partneriais skirdavo restorane „Di Antonio“. Čia ir buvo įrašytas jo ir Antano Zabulio (Z) pokalbis:

Z - Kiek tau reikia?

G - Nieko nereikia. Viskas tvarkoj. (Neaiškiai).

Z - Tai kortele vis dar nemoki, ne?

G - Ką?

Z - Kortele vis dar nemoki?

G - Aš gyvenu ne pagal pajamas, nenoriu, kad mane užfiksuotų. Bet aš valgau čia kas, kas antrą dieną.

Z - Supratau (neaiškiai).

G - Ne, žinai, kam, kam reikia sukelt. Vis tiek viskas, dabar gi eina viskas.

Z- Jo.

G - Visur.

Z - Žėk, G., ką tu man pasakyt skaičių, e, V.?

G Nereikia.

Z Aš surasiu kaip.

G - (Neaiškiai). Bet jisai turi tą propaguot idėją, nes tikrai...

Z - Šimtas? Pusantro šimto? Litais dar kalbu aš.

G - Ai, tu litais, didinies dar?

Z - Nu jo, jo kažkaip dar (neaiškiai), jo.

G - Ne, gal jam sunku dabar, vis tiek kreditai yra, žinai aš irgi norisi...

Z - Sunku, nesunku, bet tai tiesiog jisai, kad žinotų, ta prasme, kad... Nes jisai mato, kad jie... Supranti (neaiškiai) situacijos nevaldo. Ten visą šitą dalyką stabdo jauni komunistai. S. ir visi kiti.

G - Nu tai juos galim per... Per B., per bet ką, kai bendrom jėgom sustabdyt.

Z - Abejoju. Nu, ta prasme, čia jau reikia, žinai, galvoju, kad B. ten turbūt irgi turi priešų (neaiškiai).

G - Ne, tai geriausia duot, duot pinigų. Mh. Reikia duoti pinigų.

Z - Tai kiek tau? Kiek, kiek, kiek „Lietuvos rytui“ tada reikalinga...

G - Man nereikia. Iš tų pinigų reiks duot kyšį.

Z - (Neaiškiai) sakai, ane?

G - Taip. Tu supranti, jie gi kitaip nesupranta.

Z - Ar tu turi omeny FNTT, ar tu turi omeny...

G - Tiems visiems.

Z - O kas tuos dalykus išskirsto'?

G - Yra kas. Bet sakau, jau kartais vat nepatinka tokie dalykai, žaidimai kaip su Matulu. Sakau, vakar normaliai pasėdėjom, išgėrėm ir jisai šiandien žiūriu užregistruota pasta... Mane va tai pribaigė.

Z - Už tai, kad jis niekados nėra gavęs į tarpukojį.

<...>.“

Ištyrus garso įrašus, kurių turinys išdėstytas 2016 m. vasario 15 d. Kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-14-16 (t. 2, b. l. 1-16), gautus atliekant operatyvinius veiksmus, t. y. vykdant techninių priemonių panaudojimą specialia tvarka, remiantis Šiaulių apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 3 d. nutartimi Nr. ĮS4-161RN bei 2015 m. spalio 8 d. nutartimi Nr. ĮS4-208RN, nustatyta, kad 2015 m. spalio 20 d., laikotarpiu nuo 12.04 val. iki 13.24 val., restorane „Da Antonio“, esančiame (duomenys neskelbtini), Vilniuje, užfiksuotas pokalbis, vykęs tarp G. Vainausko (G) ir V. Janulionio. (V). Be kitų teismui nereikšmingų pokalbio detalių, pokalbio turinys yra:

V – Taip, taip, taip. Iniciavo ten, reiškias, mokesčių patikrinimą tos įmonės. Man nepatogu ten iš tos pusės, kad ten tas stabdymas yra. Ar ten su tais didžiaisiais projektais tegul jie knisasi, tegul jie žiūri ką nori.

G – Nu, bet tai tu tai... Rugpjūtį tą patį verkei, dabar verki. Nu atsi... Atsi... Atsiribok. Kad tave nori patvarkyti, kad tu visą laiką galvoji, tai nuo to nieks nepasikeis. O tu jau užsivedęs, namuose grįžti apie tą patį kalbi, susitikęs, nu. Nu nieko nepadarysi. Nieko. Baik, kažkaip tai labai jautriai reaguoji, nu tai jam... Nemuštas. Nu tai, kad... Kitąkart, kai paims, jau ramiau reaguosi. Kažkur ne, ne. Tu ramiai, nu tu baik. Čia... Ką tu čia gyvenimą savo (neaiškiai). Kažkokia tai sėdi, užsakymus vykdo, nu. Tegu įrodo, tra ten teismai, yra dar kažkas, o tu dirbi savo darbą ir viskas.

V – Taip tai nedaeis iki... Aš nežinau (neaiškiai).

G – Matai (neaiškiai) pelningai dirbanti įmonė savivaldybės, vienintelė gal Lietuvoje. Kažkas svečius apgyvendino, nereikėjo mokėt savivaldybei. Nu, supranti, nu.

V – Nu, Gedvydai, nu tai kur mes einam, šiaip atvirai pasakius.

G – Nu taip blogai. Tai va čia ir viskas prasideda nuo to. Nieko, nereaguot. Nori? Gali sukalti. FNTT sukalk, galiu duoti puslapį, sukalt. Kad neleidžia tau dirbt. Tik pradėjai pažangias technologijas ir tane iš karto taukšt. Prašau (neaiškiai), jei tu manai, kad tai reikia.

V – Nu manau, kad čia reikia kol kas tyliai, nes tas rėkimas, jisai iššaukia atgal, jie bando gint munduro garbę pastoviai.

G – Ne, tai ką tu, žinai, jie išsigąsta. Kaip pažiūrėsi.

V – Užsakymas tas yra aukštesnis, jie nepabijos. Manyčiau, kad su energetika pas mus yra tik tai vienas, kas viską puikiai žino, ar du žmonės sakykim. Tarki, tai aš manau iš tos pusės...

<...>

V – Nežinau, sunku pasakyt. Bet vienu žodžiu taip. Tai aš tikrai nesiruošiu čia labai kažką tai...Man ta rinka neįdomi, tegul ji būna čia (neaiškiai).

G – (Neaiškiai).

V – Jo, tai einam mes į kitur, eksportuosim, užsiimu dabar Amerika, po Naujų metų pradėt stipriau.

G – Mh.

V – Problema tik ta, kad aš, nu, tas sušiktas tyrimas, jisai provokuoja galimybes naudotis bankais. Visi bankai mato tai. Nepaisant to, kad įmonėm nieko, tiktai man nepaduoda (neaiškiai).

G – Mh.

V – Nei vienos apklausos, nieko. Tik raštais siuntinėjamės. Raštais siuntinėjamės apie visą tą ta prasme.

G – Vis kažko klausia, ane?

V – Nu, vis klausinėja kažkokių tokių dalykų, jo, jo.

G – Mh.

V – Bet aš sakau, nuvažiavom iki... Nuo milijono nuvažiavom iki automobilių lygio. Krato per vidų. Mane, reiškias, nu tikrina, bankai pranešinėja man. Tikrina sąskaitas, ten pavedimus, ten kur kas buvo daryta, kaip ten kas. Ką ten. Aš nežinau. Tai va. Vienu žodžiu ką. Nu, aš dabar pats bandau per mėnesį, du pažiūrėt kaip šitie teisininkai dirba, gal Dievas duos, tegul jie viską ištiria.

G – Kainuos tau.

V – Prašau?

G – Kainuos.

V – Nu galbūt. Galbūt. Bet čia kitaip aš nežinau nei ką daryt, nei (neaiškiai).

G – Kiek valanda? Du šimtai eurų?

V – Nu mažiau. Tie paprastesni, kurie ką tik išėjo iš ten.

G – Mh.

V – Kiek ten? Septyniasdešimt – devyniasdešimt, bet tai vis tiek (neaiškiai).

<...>

V – Kaip užbaigt? Kaip jums atrodo? Čia, manau, ilgai tempsis, čia iki pat žiemelių, toks įspūdis, man atrodo, dar kažkam tai.

G – Aišku ilgai. Čia neužbaigsi taip lengvai. Nu po prezidento... Naujų prezidento rinkimų.

V – (Neaiškiai). Tai ką, reikia palikt viską ramiai.

G – Ramiai, aš tau sakau.

V – Tegul eina viskas ir viskas.

G – Po trijų su puse metų ateis naujas prezidentas ir visus tuos dalykus uždarys.

V – O šituos laikus reikia išlaikyt tada kažkaip.

G – Taip. Reikia dirbt savo darbą ir viskas. Ir baigt.

<...>

V – Liepą buvo jie, rugsėjo gale prasidėjo viskas.

G – Bet sakau, bet jinai neturi asmeninio nieko. Kelias yra tik vienas, kaip tas, kažkoks paintriguot, sutvarkyti. Atskirti priešus. Nu jos toks gyvenimas. Nu Lietuvoj nepasisekė, ką darysi. Bet tai nu, treji su puse metų, nu reikia laukt. Likus metams jau viskas bus geriau. Tai žodžiu, dveji metai. O tie, kurie nauji ateis, bet kuris ateis iš karto yra jau daugmaž aišku, kad jis sutvarkys. Tas sisas nesąmones, tikrai. Ateis kita karta jau viskas.

V – Tikėkimės.

G – Ne, taip ir bus. Aš net nesitikiu, praktiškai taip ir bus.

V – Nu, tada reikia taip ir tempt.

G – Taip, aš taip manau tikrai.

V – Nes (neaiškiai).

G – Nereikia dabar, reikia tempt.

V – Jo, tai šitie kolegos, reiškias, jie taip ir nori, sako čia yra netoli senaties (neaiškiai), šitie reiškias, pačioj pradžioj jie man. Nes jie ieško to, ko nėra (neaiškiai), ieško to, ko nėra (neaiškiai).

G – Nu taip (neaiškiai) darbą, imituot darbą.

V – Jo, jo. Tai jie taip davė suprast, kad čia jo, čia tegul praeina laikas, tegul pažiūri, sako, kitos bylos gali būti labai didelės apimties, jos gali trukt ir tris, ir penkis, ir septynis metus, tai vat sakė, sako tau iki senaties, man atrodo, sakau (neaiškiai), nu aš tada. Nu tai, bet manau, kad vat tas eina, kad tai turėtų būt iš ten kilę.

G – Tu išvis tą išmesk... Čia jų problema, ne tavo. Tu taip save nusistatyk ir viskas. Ramiai dirbk savo darbą, kažkas dirba, tegu dirba. Ir viskas.

<...>

G – Pagaliau į centrą išsiruošei. Bet tai gali pats man paskambint, kam dabar per tą Z. skambini čia?

V – Ai, kažkaip mes su juo pakalbėjom, jisai ten darbuojasi truputį.

<...>.“

Taigi, matyti, kad pašnekovai susitikimo metu kalbėjo įvairiomis temomis – apie politiką, verslą, bendrus pažįstamus, taip pat aptarinėjo V. J. atžvilgiu atliekamą ikiteisminį tyrimą.

Minėto susitikimo metu buvo užfiksuotas ir toks pokalbio turinys:

„V – Nu reikia žiūrėt tada,

G – Man labai įdomu. Šita vat šita man sudomino labai, aš pažėt, pasitikrinsiu, pinigus pasikelsiu.

V – Pasitikrinkit, gerai?

G – Antras dalykas. Aš vis tiek turiu savų ten šaltinių ir visa kita. Jie pasidomės ta byla. Rimtai pasidomės.

V – Būtų įdomu. Užuomazgas visgi. Kuri ta versija, kad išsigryninti. Jeigu ten, tarkim, tas pats ką mes manome čia, ane? Tai tada jo, reikia negaišti laiko iniciatyvos, reikia...

G – Ir laukt, laukt, sulaukt.

V – Užsidaryt.

G – O jeigu ne, tai reikia kalt.

V – Minimaliai, jo minimaliai.

G – Tai tada, tai tada žinoti (neaiškiai).

V – Jo. Minimaliai, minimaliai apsistatyt, kad užsibrėžt tuos tris, keturis metus, kad procesas toks būtų..“,

Dėl 2015 m. rugsėjo 11 d. prekybos poveikiu

Kaltinamasis G. Vainauskas kaltu neprisipažino ir parodė, kad jis pažįsta A. J. Zabuliu daugiau kaip 20 metu, su V. J. pažįstami trumpiau, su juo susipažino per A. J. Z., bendravo daugiausiai darbo reikalais. Su A. J. Z. santykiai draugiški, dažnai susitikdavo pasikalbėti, papietauti. A. J. Z. rėmė krepšinį. 2015 m. rugsėjo mėnesį paskambinęs A. J. Z. pasiūlė susitikti ir jie susitiko restorane „Da Antonio“. Kiek pamena, pastarasis pradėjo pokalbį apie jo (G. V.) santykius su BOD grupės savininku V. J.. Jis (G. V.) tai suprato kaip klausimą, kaip jiems sekasi bendradarbiauti verslo reklamos srityje, nes buvo pasirašyta reklamos sutartis. Kadangi V. J. vangiai vykdė sutarties sąlygas, jis (G. V.) jį pavadino „skrega“ ir pasakė, kad jis ir jo verslo reikalai jį (G. V.) mažiausiai domina. A. J. Z. kažką aiškino apie V. J. naują verslo kryptį – saulės energijos gamybą, lęšių gamybą, mokslinius tyrimus, kad tokius verslus reikėtų palaikyti, vykdyti šviečiamąjį darbą – reklamą ir, kad jis pabandys perduoti V. J., jog reklamos sutartį yra naudinga vykdyti. A. J. Z. minėjo skaičius – 100 tūkst., 150 tūkst., todėl jis (G. V.) suprato, jog pastarasis net nežino, kokiai sumai yra pasirašyta reklamos sutartis, todėl jam replikavo, kodėl jis didina sumas, įvardydamas jas litais. Kiek pamena, V. J. įmonė BOD su „Lietuvos ryto“ grupe 2015 m. balandžio mėn. buvo pasirašiusi 30 000 Eur reklamos viešinimo sutartį. Jis (G. V.) tuomet pasakė A. J. Z., kad V. J. „už kapeikas“ nesugeba nupirkti bent pora puslapių reklamos „Stiliuje“ ar kažką panašaus. Toks verslo partnerio požiūris į sutarčių laikymąsi ir vykdymą jį (G. V.) nervino, nuteikė negatyviai ir paties pokalbio atžvilgiu. Taip pat jis žinojo, kad A. J. Z. nėra nei BOD grupės savininkas, nei samdomas vadovas, todėl buvo nesuprantama, kodėl jis iš viso su juo (G. V.) kalba apie BOD grupės reikalus, apie reklamos pinigus ir kt., todėl jis (G. V.) šio pokalbio rimtai nepriėmė, o tik stengėsi jį palaikyti. Savo ruožtu jis (G. V.) pasakė, kad atėjęs naujas akcininkas – B. G. reikalauja didesnio pelningumo. A. J. Z. tuomet vėl grįžo prie temos, kad primins V. J., jog jis vykdytų reklamos sutarties įsipareigojimus. Jis (G. V.) į tai atsakė kategoriškai ir principingai - nereikia, turėdamas galvoje pirmiau nurodytas priežastis. A. J. Z. pokalbio metu kažką užsiminė ir apie V. J. problemas su FNTT. Kadangi jo (G. V.) santykiai su FNTT buvo įtempti, daug kritinių, pašaipių straipsnių, apie tuometį vadovą K. J. ir pan., todėl pokalbio pokrypis šia linkme jį (G. V.) tiesiog suerzino, todėl pasakė, kad tų pinigų, kurie liko nesumokėti pagal reklamos sutartį, jam (G. V.) nereikia, ir norėdamas ta tema baigti pokalbį, savotiškai pasišaipydamas ir norėdamas įgelti už susitarimų nesilaikymą, pasakė, kad geriau tuos nepanaudotus reklamos pinigus skirtų kyšiui. Kiek prisimena, tuos žodžius pasakė neturėdamas omenyje konkrečiai FNTT. Po to, nenorėdamas tęsti pokalbio šia linkme, jis (G. V.) nukreipė pokalbį kita tema, apie žinomus politikus, A. M., jo žmoną, nederamą elgesį ar kažką pan. Todėl po pietų išsiskyrė dėl nieko nesusitarę, A. J. Z. tik kažką užsiminė, kad perduos pokalbio turinį V. J., o jis (G. V.) dar kartą patikino, jog visada palaiko lietuvišką verslą. Kaip parodė vėliau įvykęs susitikimas su BOD grupės vadovu V. J., A. J. Z. buvo susitikęs savo iniciatyva, o V. J. domino šiek tiek kiti klausimai. Su A.J. Z. 2015-09-07 kalbėjo apie lęšių gamybą, kad atidarys naują gamyklą ir gamins lęšius. Pokalbyje minimi skaičiai nesusiję su lęšių gamyba. Po kažkiek laiko jam (G. V.) paskambino A. J. Z. ir paklausė, ar jis (G. V.) galėtų susitikti su V. J. ir jis (G. V.) sutiko. Su V. J. susitiko per pietus ir pietaudami ilgai kalbėjosi įvairiomis temomis - apie lietuviško verslo „ypatumus“, kaip sunku jį vystyti, kaip valdžia ir konkurentai bando įvairiausiais būdais žlugdyti. Jis (G. V.) siūlė pakentėti, į nieką nereaguoti, palaukti, kol pasikeis valdžia, o jeigu V. J. nori, gali nusipirkti dienraštyje „Lietuvos rytas“ reklaminį puslapį ir jame savo vardu sukritikuoti FNTT ar dar ką nors, kas jam trukdo dirbti. V. J. pareiškė, kad gal geriau kol kas reikia elgtis tyliai, nes gali būti tik blogiau. Jis (G. V.) taip pat nematė reikalo, kad laikraščio redakcija kištųsi į šį konfliktą. Pokalbio metu, V. J. taip pat papasakojo, kad jis turi žinių, jog jo konkurentai – „Optikos pasaulis“ vienai žiniasklaidos grupei – ALFA, LNK, reklamos forma moka net 600 000 Eur, kad tik pakenktų jo verslui. Jį (G. V.) nustebino tokios pinigų sumos. V. J. ypač domino, kas, jo manymu, yra jo verslų žlugdymo užsakovai, pastarasis tikėjosi, kad jis (G. V.) ką nors žino, tačiau jis (G. V.) nieko konkretaus negalėjo pasakyti, buvo iškėlęs versiją, kad gal užsakymai ateina iš prezidentūros, bet tuo pačiu ir ją atmetė, nes jo verslas yra per smulkus. V. J. pokalbio metu minėjo, kad pas jį gamykloje lankėsi prezidentės patarėjas N. U., prezidentūra buvo nepatenkinta, kad apžiūrėti gamyklos nebuvo pakviesta prezidentė, o pakviestas premjeras. Jis (G. V.) kažką abstrakčiai paminėjo, kad jų grupės žurnalistai per savo šaltinius galėtų pasidomėti V. J. dominančiomis temomis, bet tai buvo nieko neįpareigojantis pasakymas. Buvo kalbama apie advokatus, kurie anksčiau yra dirbę FNTT, apie jų įkainius. Baigiant pietus, V. J. pasakė, kad jeigu jam pavyks užbaigti projektą su R., tai jis įvykdys 30 000 Eur reklamos sutartį su Lietuvos ryto grupe, nes buvo sumokėjęs tik apie 14 000 Eur. Jis (G. V.) į tai pajuokavo, sakydamas, kad svarbu, jog jam užtektų pinigų „kovai“ su FNTT, o dėl reklamos pagalvos kitais metais. Su V. J. išsiskyrė nieko konkrečiai vienas kitam nepažadėję, nesusitarę, o tiesiog pasikalbėję apie abiem „skaudančias“ temas. Su V. J. kalbėjo apie ikiteisminį tyrimą, jis pasiguodė, kad yra spaudžiamas, tačiau ar kalbėjo apie tyrime keliamas versijas, neprisimena.

