Karolis Venckus

Nors buvau skeptiškas (kaip ir daugelis kitų) ar Jungtinių Tautų sprendimas egzistuoja, galiu patvirtinti, kad taip - jis yra.

Tai galima patikrinti nuėjus į Jungtinių Tautų svetainę: https://www.ohchr.org/en/hrbodies/ced/pages/cedindex.aspx?fbclid=IwAR0gBs6_PrikPttVAjaYa-kj3Qbdnh0kLxOo3R1Wapv1pIiIJsihFV_v7ww ir paspausdus ant 16 komiteto sesijos (16th session of the Committee on Enforced Disappearances, 8-18 April 2019).

Pačioje puslapio apačioje yra du dokumentai, sekcijoje pavadinimu "Individual complaints and Urgent Actions". Abiejuose dokumentuose yra įrašytas Deimantės vardas.