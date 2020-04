Vadimo Zizo kreipimąsis į Vyriausybę ir Lietuvos žmones : Nedarykit to. Nelieskite mano vaikų.

"Kreipiuosi į Vyriausybę. Kreipiuosi į mūsų premjerą. Kreipiuosi į sveikatos ministrą. Kreipiuosi į užsienio reikalų ministrą. Kreipiuosi į mūsų Prezidentą.



Šitoje situacijoje jūs galite būti įrašyti kaip didvyriai, kaip herojai. Apie jus seks mitus, pasakas ir sakys, kad jūs atstovėjote mūsų teisę, laisvę rinktis. Bet, jeigu jūs paklausysite, ką jums sako kiti ir įvesite privalomuosius skiepus su „čipu“ ar be „čipo“, jūsų niekas neprisimins.



Jūs būsite eiliniai politikai, kurie tuo metu priėmė tą (privalomuosius skiepus) sprendimą. Jūs suskaldysite visą Lietuvą.



Man yra neįdomus visas likęs pasaulis. Nedarykit to. Nelieskite mano vaikų. Nelieskite visų kitų vaikų. Duokite pasirinkimo laisvę. Jūs galite būti įrašyti į istoriją kaip didvyriai. Jūsų vardais galbūt po to vadins gatves. Nuo jūsų dabar viskas priklauso. Galvokite savo galva. Tai yra nebe juokai. Prašau, nelįskite prie mano vaikų. Ir prie visų kitų, kurie nori turėti teisę rinktis.



Dabar tai (šį kreipimąsi) galite išsiųsti kiekvienam. Tegul visi klausosi ir mąsto savo galva. Neskaldykite visuomenės. Mūsų nepilni trys milijonai. Neskaldykite mūsų. Mes nenorime išeiti iš miesto. Nenorime tarpusavyje kariauti. Mes turime dabar susivienyti. Kurie esate už vakcinas, tie, kurie esate prieš: mes turime susivienyti ties laisve rinktis. Mes turime susivienyti.



Nes, jeigu mes dabar nesutariame komentaruose, mes jau dabar suskaldyti.





Visi pareigūnai, visi kariškiai, aplamai visi pareigūnai, kurie po to gali išeiti į gatves, nežiūrėkite ir netikėkite savo pareigomis. Netikėkite, ką jums prieš tai sakė. Jūs esate visi laisvi žmonės. Jūs visi esate laisvo mąstymo. Pagalvokite. Už tai, už ką jūs eisite į gatves ir tai, ką jūs galbūt, pabrėžiu -GALBŪT, tramdysite. Ar tikrai verta, galbūt fiziškai žaloti? Arba už tai kovoti? Galvokite savo galva.Aš manau, kad Lietuvoje yra minia žmonių, kurie dėl savo vaiko padarys absoliučiai viską. Aš dėl savo vaiko padarysiu maksimumą, ką aš tiktai galėsiu. Aš geriau mirsiu, nes mano vaikas bus laisvas. Aš bent jau pabandysiu", - Vadimas Zizas.

Kreipimąsi galima pažiūrėti šiame video.

Su Vadimo Zizo sutikimu tekstą užrašė Lauryna Olertaitė Stukienė, su Vadimo Zizo sutikimu paskelbė SEO MOM agency TEAM.