Nenori pasigauti Koronoviruso? Neleisk savęs testuoti.



Žiniasklaidoje šmėstelėjo viena įdomi informacija. Kažkokiose džiunglėse testavo visiškai nuo žmonijos atskyrusią gentį. Ir, oplia, toje gentyje surado Koronoviruso nešiotojų.

Kaip šis "visiškai naujas ir iki šiol pasauliui nežinoma virusas" galėjo patekti į šias džiungles? Gal nusičiaudėjus tas virusas skrenda ne du ir ne keturis metrus, o kokius keturis tūkstančius kilometrų? Na, tada jokie karantinai nepadės. O jeigu yra teisinga teorija, jog virusas ir jo sukeliama isteriją yra platinami sąmoningai, tuomet kaip nusikaltėliai gali apkrėsti kuo daugiau žmonių taip, kad netgi tie kas apkrėtinėja būtų įsitikinę, kad daro gerą darbą? Atsakymas akivaizdus vakcinavimas arba testavimas. Vakcinų dar neišmetė į rinką (laukia kol klientai bus kuo labiau įsiaudrinę naujam produktui, kad pirktų kaip išprotėję, normali marketingo taktika), o testai jau yra. Didžioji dalis jų iš Kinijos laboratorijų. Daugiausiai užsikrėtusiųjų buvo pradžioje Irane ir Italijoje, būtent ten iš Kinijos atskrido pirmosios testų partijos.

O dabar atkreipkite dėmesį, kaip testuoja žmones. Mėginiui paimti, kiša lazdelę su vata į žmogaus burną arba nosį, ir iš ten ima gleivinės mėginius. Testai būna sandariai supakuoti ir juos atplėšia prieš pat testavimą. Tam, kad apkrėsti tam tikrą teritoriją nereikia, kad visi testai būtų užkrėsti. Užtenką kas šimtojo arba tūkstantojo testo ir tikslas pasiektas. Virusas pradeda savo kelią. Naujasis gripas (o būtent tai ir yra COVID 19), guldo žmones į patalą (tai normalu, kiekvienas gripas būtent taip ir pasireiškia) ir žmonės pradeda šiuo naujuoju gripu dalintis. Prostitucinė žiniasklaida sukelia isteriją, o privalomas pajungimas prie kvėpavimo aparatų užbaigia šių šlykščių ir nužmogėjusių atmatų planą. Mirtingumas (dažniausiai tarp senolių ir lėtinėmis ligomis sergančiųjų) padidėja.

Stebėdamas šią isteriją, galiu pasakyti vieną - ją daro labai bailūs ir niekšingi žmonės. Jie negali nieko daryti atvirai, viskas turi būti daroma tik mūsų tikėjimo jais pagrindu. Todėl vienintelė galimybė kovoti su jais yra kalbėti apie tai atvirai. Kuo mažiau bus jais tikinčių, tuo greičiau jie supras, kad marketinginis planas žlugo. Paskelbs jog "drastiškos priemonės davė savo rezultatą", paplos akliems vykdytojas, padalins blizgučius ir padėkas, o patys nuropos į savo skyles brandinti naujus biznio planus.

p.s. Jeigu dėl kažkokių priežasčių privalai atlikti testą, pareikalauk, kad jį imtų ne iš tavo kūno, o spjauk į kokią lėkštutę ir tegul jie vilgo ten savo testus. Net jeigu tau nustatys koronovirusą, tu liksi neapkrėstas ir po 14 dienų izoliacijos, jie paskelbs tave sveiku, konstatuodami "besimptomį ligos atvejį". Kaip jau dabar aiškėja "besimtomiai" gali būti iki 95 proc. koronoviruso nešiotojų. Tai reiškia, kad virusas beveik nekenksmingas ir yra reikalingas tik kaip pretekstas visai šiai aferai įgyvendinti. Be to, jeigu yra tiesa jog Bilas Geitsas yra investavęs į vakcinų gamybą, manau sąžiningi žmonės teisėsaugoje turi įkišti šią atmatą ilgiems metams į cypę. Be abejo jis čia ne vienas ir tikrai ne svarbiausias žaidėjas, bet jeigu negali pasiekti tave puolančiojo snukio, reikia bent tą ranką kuri tave muša nukirsti.

Su meilę ir rūpesčiu

Vladimiras Troščenka

