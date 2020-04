Sveikatos apsaugos sistema neturi idėjos, kaip gydyti korona viruso sunkius ligonius

Aurimas Drižius

LL kalbinta gydytoja prisipažįsta, kad visa sveikatos sistema neturi net idėjos, kaip gydyti korona virusą pasigavusius sunkius ligonius. Arba žino receptą, tačiau kadangi tai labai brangus gydymas, tai geriau saugo savo taupomąją sąskaitą.

Tačiau kodėl tada su žmonėmis daromi eksperimentai – jų plaučiai dirbtinai ventiliuojami ventiliatoriais. Didžiosios Britanijos gydytojai paskaičiavo, kad miršta 80 proc. pacientų, kurių plaučiai dirbtinai ventiliuojami.

„Aš nesu tikra, kad gydytojai nežino, kaip gydyti koroną, tačiau nesu tikra ir dėl to, ar nėra saugoma taupomoji sąskaita, - sakė ji, - faktas, kad pasaulinės laboratorijos dar neranda būdų įsiskverbti į viruso vidurius. Arba bent jau to mums neskelbia. O dėl plaučių intubacijos, tai visiškai teisinga – ji labai žalinga žmogaus organizmui, geriau apsieiti be jos. Nes virusas pirmiausiai pažeidžia viršutinius kvėpavimo takus. Ir tą vietą, kuri ir taip pažeista, tau dar drasko intubatoriumi. Vyksta gleivinių pažaida, lygiųjų raumenų pažaida, ir tada virusas dar geriau įsiskverbia, nes jam atsidaro visi vartai, dar ir papildomi. Priedo, dar plaučių intubacija yra labai traumuojanti intervencija. Ką daryti, nežino niekas, tik gal apsimeta, kad žino“.

„Iš mūsų daro zombius“, - sako gydytoja

Kodėl Sveikatos apsaugos sistema visus mirtinus ligonius rizikos grupėje automatiškai priskiria korona viruso aukoms? Pvz., paskelbta, kad 95 metų moteriškė, sirgusi visomis sunkiomis ligomis, mirė nuo koronos.

Tas jauniausias Panevėžyje miręs 60 metų amžiaus verslininkas turėjo aukštą hipertenziją, nuo kurios buvo gydomas jau beveik 30 metų. „Nereikia visko supaprastinti, nes problema gigantiška, - sakė gydytoja.

Dar neaišku, kaip bus, jeigu dauguma žmonių persirgs šiuo virusu, nes virusinė infekcija turi aibę visokių bruožų – sezoniškumą, ciklus, įvairias formas ir t.t. „Mes nežinome 90 proc. informacijos apie šį virusą“, - mano ji, - tačiau nurašyti viską ant lėtinių susirgimų būtų per daug paprasta. O šalis yra uždaroma tada, kai žemas visuomenės sąmoningumo lygis. O šis lygis labai žemas, manau kad mąstančių yra apie 6-7 proc. Žmonių. O šalį reikėjo uždaryti dėl paprastos priežasties – priešingu atveju visa sveikatos apsaugos sistema būtų „sprogusi“. Ji tiesiog būtų „užspringusi“ ligoniais, nes ir dabar nėra pajėgi gydyti visų lėtinių susirgimų, ir gali suteikti tik skubią pagalbą. Aš net nekalbu apie odontologiją – juk dabar vyksta kraupūs dalykai – pūliuojančias dantenas žmones gydosi įvairiais antibiotikais, nes patekti pas odontologą neįmanoma. Odontologas pastovės už kabineto durų, išrašys receptą, ir viso gero. Pvz., 500 miligramo antibiotiko. Tie sunaikina visą imuninę sistemą, nesvarbu, kad naudojami visokie neutralizuojantys priedai. Todėl tam, kad nesusprogdinti visos sveikatos sistemos, reikėjo šalį uždaryti.

O žmones reikėjo uždaryti namuose tik todėl, kad labai menkas žmonių sąmoningumas – čia ne Švedija, kurioje žmonės elgiasi taip, kaip jiems pataria vyriausybė. „Tik taip mes galime apsaugoti save ir aplinkinius, - sakė ji, - nes yra reali grėsmė arba pačiam būti infekcijos šaltiniu, ir būti infekuotam dvi savaites be jokių reiškinių, ir negali žinoti, kokius virusus leidi į aplinką“.

Tačiau blogiausia yra tas nesibaigiantis panikos ir baimės skleidimas. Karantine sėdintys žmonės žiūri teliką, kuris visą parą juos gąsdina. Tada prasideda prieširdžių virpėjimai, širdies ritmo sutrikimai, panikos priepuoliai, tada pacientai važiuoja į ligonines, čia pasigauna koroną, ir gyvenimas baigtas.

„Tuo labiau, kad žmonės supranta, kad medijos pateikia melagingą informaciją, - sakė gydytoja, - tas melas išjudina žmogaus energetinį lauką, jis pradeda nervuotis“.

„Mums pastoviai mobinguoja, iš mūsų padarė zombius, gal nepastebėjai, - sakė gydytoja, - valdžia formuoja tokią nuomonę, kad medikai yra užkrato nešiotojai, jie čia keliautojai ir suvežė visas ligas. Koks sergančių gydytojų nuošimtis? Labai didelis. Vadinasi, ta infekcija praslysta pro visas apsaugines kaukes. Tai kodėl Veryga taip ilgai kalba per televiziją?

„Gydžiau tuos sausio ir vasario mėnesį iš Italijos grįžusius slidininkus, kurie grįžo su traumomis, gydžiau ir iš Kinijos grįžusius prekijus, - LL pasakojo gydytoja, - jie buvo gydoma be jokių apsauginių kaukių, artimame kontakte, visą sausį ir vasarį, dalį kovo. Tada susirgau kažkokia virusine infekcija, nežinau, kuo aš persirgau. Pasaulio epidemiologai mano, kad apie 90 proc. gyventojų persirgs šia liga, įvairiomis klinikinėmis formomis. Aš, beje, šešis metus dirbau epidemiologe, tačiau tokias ligas, kaip dabar, aš mokiausi apie jas tik karinėje katedroje. Mano galva, ši epidemija prilygsta karui. Kodėl? Nes mes nieko nežinome apie šią ligą, tai naujas mutuojantis štamas. Jeigu iš gripo galime išskirti įvairias grupes, tai čia mes velnias žino, su kuo turime reikalą. Šio viruso transmisijos keliai sunkiai mums įsivaizduojami. Todėl vienintelis būdas jį apriboti – absoliučiai būtina saviizoliacija, ir aš nejuokauju. Po to virusinių infekcijų aš supanikavau, o visą mūsų skyrių – 20 žmonių – išleido į saviizoliaciją, o kitus pasiuntė į pirmas fronto linijas. Tada aš supratau, kad pasigausiu tą virusą, išsigandau, ir užsidariau namuose. Kai pasaulyje turime tokias patirtis, ir visiškai nežinoma, kaip mūsų imuninė sistema reaguoja į šį virusą, tai akivaizdu, kad tie žmonės, susirgę korona, jų organizmas neatlaiko viruso komplikacijos. Nes gripas yra ūmi virusinė infekcija ir visada - su komplikacijomis. Nes pūlinė infekcija būna tokia - pakosėji, išspjauni skreplius, tau paskyrė antibiotikus, ir viskas baigėsi. Dabar virusas visai kitas – visai kitai į jį reaguoja mūsų imuninė sistema. Pagaliau lieka ir besimptomės jo formos, ir mes labai skirtingai reaguojame į šią virusinę infekciją.

Kodėl visos mirtys nurašomos ant „koronos“?

„Galiu pasakyti, kad mirties priežastis yra nurašoma ant pagrindinio susirgimo, tačiau pirminę priežastį labai sunku nustatyti, - sakė ji, - pvz., žmogus su išemine širdies liga gyvena 30 metų, yra tokių, kurie nešioja kardiostimuliatorius 30 metų. . Dabar mums į priėmimo skyrius masiškai veža žmones su prieširdžių virpėjimais, su širdies ritmo susirgimais ir t.t. Jau net nekalbant apie sportines traumas – dabar visi staiga ėmė masiškai sportuoti – tiesiog atsistojo ir ėmė sportuoti. Kuo tai baigiasi, geriausiai parodo Vytauto Šerėno atvejis. Žodžiu, nurašyti visko ant pirmų lėtinių susirgimų tikrai nedera, nes tai yra tik sistemos pasiteisinimas, nes ji praleidžia tokius atvejus.

„Kita problema – labai žemas mūsų visuomenės sąmoningumo lygis, - mano gydytoja, - jeigu aplink vyksta trečias pasaulinis karas, tačiau niekas to nesuvokia, ir šaiposi“.