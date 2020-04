Kada jėga bus nušalintas š.m. spalio 11 d. išrinktas naujas Lietuvos Respublikos Seimas

Prezidentui Gitanui Nausėdai Seimui pateikus LR VSD vadovo Dariaus Jauniškio kandidatūrą antrai kadencijai, situaciją pavadinau be skrupulų vykdomu Lietuvos užvaldymu. Prezidentas G. Nausėda pateikė Seimui kandidatą, atvirai patvirtinusį, kad jo nurodymu be teisinio pagrindo buvo renkama informacija apie kandidato į Respublikos Prezidentus G. Nausėdos komandą. Šio skandalingo įvykio fone mums bandyta paaiškinti, kad ir 80 tūkst. Lietuvos piliečių pokalbių klausymasis per metus yra tariamai demokratinės valstybės požymis.