Kas apie koronavirusą jau TIKSLIAI žinoma:

1. Negalima išeiti iš namų, bet jei reikia, galima.

2. Kaukės nepadeda visiškai, tačiau dėvėti jas reikia.

3. Parduotuvės uždarytos, tačiau prireikus gali būti atidaromos.

4. Į ligoninę kreiptis beprasmiška, bet jūs privalote kreiptis.

5. Šis virusas mirtinas, tačiau iš esmės nėra baisus.

6. Pirštinės nepadės, bet jos reikalingos.

7. Visi lieka namuose, bet visi vaikšto.

8. Maisto prekybos centruose pilna, bet kažkam jo trūksta.

9. Vaikams virusas faktiškai nepavojingas , tačiau vaikai – padidintos rizikos zonoje.

10. Nepakanka medicininės įrangos, bet jos yra pakankamai.

11. Yra daugybė simptomų, kad sergate, tačiau galite susirgti ir be simptomų.

12. Kad nesirgtumėte, turite treniruotis, tačiau negalite eiti į sporto salę ir bėgioti.

13. Geriausia vaikščioti grynam ore, bet grynam ore, ypač parkuose, to daryti negalima.

14. Turintys viršsvorį - padidintos rizikos zonoje, tačiau geriau sėdėti namuose ir valgyti, nei vaikščioti grynam ore.

15. Jūs negalite lankytis pas senyvus žmones, bet galite atsinešti jiems maisto ir vaistų.

16. Sergantiems koronavirusu negalima išeiti iš namų, bet galima eiti į vaistinę ir parduotuvę.

17. Jūs negalite patys nuvykti pas senyvus giminaičius, tačiau galite užsakyti jiems pristatymą kurjeriams, kurie nekeisdami kaukių ir pirštinių kasdien kontaktuoja su šimtais žmonių.

18. Kiekvienas, kurstantis paniką pradeda savo žinutę, straipsnį, apžvalgą žodžiais: „Aš nenoriu sukelti panikos, bet“…

19. Nepaprastoji padėtis nebuvo paskelbta, tačiau valdžios institucijos elgiasi taip, tarsi būtų.

20. Namų arešto nėra, bet visi turi sedėt namuose.

21. Negalite susitikti su pagyvenusia mama ir močiute, tačiau pašalinis kurjeris gali.

22. Asmens duomenis saugo įstatymai, tačiau juos be problemų gali naudoti google vietos nustatymo programa jūsų telefone.

23. Serga tik azijiečiai, tačiau dauguma europiečių mirė.

24. Virusas gyvena ant skirtingų paviršių dvi valandas, ne, keturias, ne, šešias, ne, septyniolika dienų. Bet jam būtinai reikalinga drėgna aplinka. Arba nebūtinai.

Apskritai viskas aišku, bet nieko neįmanoma suprasti.

