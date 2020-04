Jurga Lago

Surask 10 skirtumų. 😉

(Tarp Ispanijos ir Lietuvos pandemijos).

Nepykit, jeigu juoksiuosi iš rimtų dalykų, bet aš rimtai jaučiuosi, lyg viešnia iš ateities su milofonu šiandienos Ispanijoje. Kaip Bukowskis: “aš ateinu iš jūsų ateities”.

Taigi. Ar žinote, kad:

1. Ispanai šiandien pamažu išsiiminėja pinigus iš savo bankų sąskaitų, nes jų viceprezidentas Pablo Iglesias pareiškė, kad esant reikalui, visi šalies resursai gali būti panaudoti “valstybės gelbėjimui”. Si.

2. Jokiai privačiai kiaulei kapitalistui ir privačiai kapitalistinei įmonei valstybė nekompensuos darbuotojo atlyginimo. Nė cento. Nė pačiai mažiausiai. Šalis verslą rems tik... bankinėmis paskolomis. Ir išliks vienintelė valstybė on the planet Earth, kuri nė dienai nenukėlė jokių mokesčių mokėjimo.

3. Ir kai per pusantros savaitės kiaulės verslininkai atleido apie 1.5 milijono darbuotojų, valstybė... ... ... uždraudė įmonėms juos atleisti. 💪

4. Ispanijos biurokratų ir valdininkų skaičius yra toks didelis, kad matematika iki tiek neskaičiuoja ir ES paprašius jį paskelbti, Ispanija kažkiek sutriko, bet nė vienam nieko nenukirpo, nesumažino ir nenupjovė, tad išliko vienintelė stipri Vakarų šalis, išsaugojusi brangią valdiškųjų galvų ramybę ir negebanti jų suskaičiuoti.

Ispanijoje yra tik .......17 parlamentų. Jeigu jums bloga nuo vieno kanceliarinių išlaidų, tai labai nusiramintumėte, pasidomėję Ispanijos “nepriklausomųjų autonomijų” verslu.

5. Kas čia dar? Ogi Ispanijos valstybinis sektorius užpirko maskių ir testų visiems Coronos leveliams išmatuoti, bet pasirodė, kad pirko iš antro nuo galo fabriko BBŽ pavadinimu ir nė vienas testas nieko necoronina. Kinai apgavo ispanų valstybę. Tai oficialu. Tik paprašius gamintojų ir kaukes siuvusio, testus testosteroninusio Chano sąskaitų, visi ispanai valdininkai susinepatogino kažkiek, nes blogi liežuviai plaka, kad juos pirko iš... Ukrainos! Su instrukcijomis, kurios perspėjo, kad testai necoronina. 🙂

6. Ispanija prašo ES išgelbėjimo. Tai oficialu. Nes eurobabkė - kaip spaidermeno voratinklis - apraizgo reikalingus ir nieko nekainuoja. ES jau būtų ėmusis eurobabkės spausdinimo, bet kiaulės olandai užprotestavo. Ir - koks įžūlumas - pareikalavo tarptautinio audito ir intervencijos ispanų valstybės buhalterijoje! Komunistai turi daug visokių dalykų, bet buhalterijų - ne. Nafik reikia, kai turi didelę savigarbą? Taigi, šalis pakankamai save gerbia, kad leistų nupezusiems gelbėtojams tikrinti gelbėjamųjų vidaus organus. Organai - medikų reikalas, ne auditorių. Ispanija nesutinka.

7. Ar žinote, kad: ispanijos valdiško sektoriaus darbuotojai gali rinktis - gydytis privačiose ar valdiškose gydymo įstaigose? Žinoma, už dyką. 90% valdininkų kažkodėl renkasi kiaules privatininkus, nors tiksliai žino, jog “Ispanijos viešasis medicinos paslaugų sektorius - antras pagal gerumą pasaulyje”. Kas pirmas nežinau. Bet įtariu. 🙂 Gal Venesuela ar Bolivija.

8. Dabartinė progresyvi jaunų ir žavingų vyrų bei moterų valdžia yra lengvai sutrikusi, nes jie manė, jog valstybei valdyti užtenka Gretos Thunberg lankstinukų ar feminisčių performansų. Corona nebuvo penkmečio planuose ir laiko jai atsirasti vis dar trūksta. 🙂

9. Vartojimo ministras (WTF žinau, bet socialistai prikūrė begalę ministerijų) A. Garcon parašė knygą “Kodėl aš esu komunistas”. Yra Amazone, jei norėtumėt. 🙂

10. Dabartiniai Ispanijos valdantieji (Podemos) kaltinami atėję į valdžią su Venesuelos diktatoriaus Maduro ir Bolivijos raudonojo Evo Morales pagalba. Informacijos - pilni internetai.

Daugiau prieš muegą nerašysiu.

Šiandien tik galvoju, kad reikia melstis eurodievams-vienaragiams-femino-climate-gender-change gimdytojams, kad iš visų savo progresyvių išradimų Ispanijai nepritaikytų paties galingiausio - eurobabkės. 🙄 Ir kad raudonos progresyvios mados neateitų į Lietuvą.