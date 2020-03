Gintaras Furmanavičius



Sąmoningai sėdint karantine, turint laiko ir ištrūkus iš lietuviškos žiniasklaidos skleidžiamo rūko į plačius pasaulinės spaudos greitkelius galima rasti mažai žinomos informacijos ir sudėlioti labai įdomių loginių grandinių.

Siūlau jums vieną iš jų.

2002 metai:

Bill’o ir Melindos Gates’ų fondas įsigijo devynių didelių farmacijos kompanijų akcijas, kurių vertė įsigijimo metu siekia beveik 205 mln USD.

https://www.wsj.com/articles/SB1021577629748680000?fbclid=IwAR39rP9xqCvBfzrdpR33zYNj0RIWrpkHrs9tNfUPWePSwo8t1LLCRJwLH_A

2015 metai:

Bill’as Gates’as TED konferencijoje toliaregiškai numato pasaulines pandemijas netolimoje ateityje, kurios bus daug pavojingesnės nei branduolinis konfliktas.

https://www.ted.com/talks/bill_gates_the_next_outbreak_we_re_not_ready?fbclid=IwAR0I83Ev1afhSyNP-6QrmJT9tGBqUEE2tC-4C2Fyggz53fyrxsKaD21QWEk

2017 metai:

Bill’as Gates’as tampa antruoju pagal dydį po JAV Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO) remėju ir įtakingas leidinys Politico įvardina jį galingiausiu pasaulio daktaru (asociacijos su viena garsia pavarde yra atsitiktinės)

https://www.politico.eu/article/bill-gates-who-most-powerful-doctor/?fbclid=IwAR3eh13pVxrIo8n-4O-1w0OOrEDRHjtKigj7KDaZ6GGy45ZZSgzHQbunDcM

2020 metai:

Ilgas straipsnis, demaskuojantis visas Bill’o Gates’o fondo sąsajas su sąmokslo teorijomis, o jame viena pastraipa:

„The Oct. 18 outbreak simulation did happen, and tax records show that the Gates Foundation has supported the Pirbright Institute in the past. The Pirbright Institute owns a patent for a form of coronavirus that could potentially be used as a vaccine to prevent diseases in animals. Pirbright scientists do not currently work on human coronaviruses like the Wuhan strain.”

https://www.politifact.com/article/2020/jan/24/fact-checking-hoaxes-and-conspiracies-about-corona/?fbclid=IwAR00TMcCThZAxVWqdGzAyAruqvW2RFF3ykMrMDGWJpj_xITDatZDWKkKYSA

Stebėkime, kas bus toliau.

Kažkodėl man atmintyje iškilo „Y2K problema". Jei kas nepamenate, artėjant 2000-iems metams, visame pasaulyje buvo kilusi masinė panika dėl to, kad kompiuteriai ir operacinės sistemos nesupras naujos datos.

Pasirodė, kad tai buvo visiškai nepagrįsta baimė, tačiau kompiuterių ir programinės įrangos atnaujinimui visame pasaulyje buvo išleista apie 300 milijardų USD.

https://www.britannica.com/technology/Y2K-bug

Kaip manote, kas iš to uždirbo daugiausiai?