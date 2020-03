Inesa Budginė



TIKRASIS MELO VEIDAS -šiandien tokia penktadienio tema, verčianti pakalbėti apie valstybės paramą smulkiajam verslui, kokį aš ir atstovauju. Nekenčiu MELO, jis mane tiesiog siutina. Geriau tiesa į akis, nei išpūstom akimis meluoti apie valstybės pagalbą, kuri gerklėje stringa...

Pradėkime nuo pradžių: didieji valdžios ponai sakė nesijaudinti - valstybė išties mums ranką ir sukurs paramos planą. Mano verslas kaip ir tūkstančiai kitų, o galima sakyti beveik visi nukentėjo, tad aš nuspręndžiau pasidomėti kaip gi galime gauti pagalbą, juk 12 metų mokėjome mokesčius, tad maniau nusipelnėme kažkokios pagalbos.

PASKAIČIAVAU, valstybei iki pandemijos sumokėjau apie 700 000 eur mokesčių, sirgau ir naudojausi SODROS išmokomis tik 2-3 kartus, nes kaip ir daugelis verslių žmonių daug dirbu ir net sirgdama ėjau į darbą. Tyrimus dariausi privačiai, nes sulaukti eilėje neturėjau laiko, laiką išnaudodavau darbui. Kiekviena sutaupyta minutė - papildomai uždirbtas euras nuo kurio, beja, valstybei atitenka ddžioji dalis. Bet esmė ne tame, esmė - valstybės šlykštus melas apie tariamą pagalbą....

Įsigilinau ir paskaičiavau - dabar valstybės siūlomą pagalba mano įmonei galėtų būti apie 👉 7 eur ir galimybė atidėti mokesčius mėnesiui (atidėti reiškia, kad juos reikės sumokėti vėliau), bet čia dar ne juokingiausia. O būtų juokinga, jei ne būtų graudu. Šiandien paskambinusi į VMI sužinojau, kad pagalbą jie galės suteikti po 30 dienų, galbūt... jei jie nuspręs ir išanalizuos teigiamai. BET ŠIANDIEN PAGALBOS NĖRA. JOKIOS! O po 30 dienų, garantuoju niekas nepasikeis arba tiesiog daug kam elementariai bus jau per vėlu.

Tuo tarpu į sąrašą jau prieš savaitę įtraukti verslai kaip AGROCHEMA, jiems net prašyti nereikia. Jie automatiškai sąraše ir gali jau dabar nemokėti mokesčių, juos atidėti, sudaryti mokestines sutartis, nemokėti savo tiekėjams.

Šiandien aš stoviu akivaizdoje su posakiu VALSTYBĖ - tai žmones....bet tenka pripažinti, kad šiandien mano valstybė vėl man liepė pabučiuoti jai į šikną, kurią atkišo eilinį kartą pačiu sudėtingiausiu momentu.

Bet ką mes vargdieniai? vėl susimesime apsaugos priemonėms medikams, patys nusipirksime kaukes, patys nusipirksime testus ir viską ko reikia, nes mes juk nepalaužiama didvyrių karta. Ir toliau vergausime savo šeimininkui, kuris reikalui esant nepasididžiuos tvoti per kuprą įvertinus, kad per maža pajaus duoklė...

Valdžia...? o ką jie gali padaryti...??? MAŽŲ mažiausia ką jie galėtų, tai bent sakyti tiesą...kuri šiandien turėtų skambėti taip: "skęstančiųjų gelbėjimas: tik jų pačių reikalas". AMEN.

O visi kas perskaitėt, ramaus savaitgalio, nes pirmadienį vis dar karantinas ir pirmadienį ne tik kaukes ant burnos užsidėkime, bet dar ir kištukus į ausis. Išsikapstysim vėl 🤓 "NĖR KAS VEIKT" #focuspositive #melagiai #fuikaipnegrazu