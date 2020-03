Mantas Varaška



Iš 2,7 milijono LT gyventojų bent pusė kerpasi kartą per mėnesį.

Vidutiniškai už kirpimą sumoka 15 Eurų.

Rezultatas - 1350000*15=20.250.000 Eur.

Tai tik vienas mėnuo ir tik viena paslauga iš daugelio kitų. Sudėjus visą vidaus vartojimą - milijardai eurų per vieną mėnesį.

Tylėti dėl to nebeišeina. Manau, kad karantiną ir ekonomikos sąstingį galime tęsti daugiausiai savaitę.

Vėliau tikslinga pereiti prie 60+ amžiaus gyventojų, rizikos grupių ir ligonių izoliavimo, jų aptarnavimo, poreikių pagalbos. Tam turėtų tekti dalis verslo gaivinimo plano - valstybės remiamos paslaugos į namus.

Visi kiti turime tęsti tai ką darėme iki šiol. Dirbti, mokytis. Ir gal būt persirgti. Pasaulio mokslininkai neslepia - viruso nebeapribosime.

Mes neišgelbėsime vežėjų, eksportuotojų, turizmo. Galime likti su apribotomis sienomis. Bet bent jau atgaivintume vidaus vartojimą - kasdienes paslaugas, prekybą.

Kitu atveju sukursime šimtus tūkstančių bedarbių ir jie net neturės kur išvažiuoti kaip 2008-2010 metais.

O kol kas mes toliau besąlygiškai laikomės valstybės nurodymų, raginame tai daryti savivaldybių žmones. Asmeniškai ir viešai.



Pažįstu į vienkartinių apsaugų skandalą įveltą Kauno ligoninės vadovą kaip specialistą. Neabejoju jo ir jo komandos kompetencija. Jei priimti sprendimai išlaikyti dėvėtas priemones - vadinasi jie motyvuoti. Neįtikėtina, jei profesorius, pulmonologas taip elgtųsi be priežasties. Jis negali būti beprotis.

99 proc. tikimybės, kad jis, kiti patyrę medikai puikiai suprato ką darė, buvo sutarę dėl tvarkos, įvertinę rizikas. Gavau žinių iš kitų pažįstamų respublikinių ligoninių vadovų. Faktas - tragiškai trūksta medicininių priemonių. Juodai valandai medikai pasiimtų tuos susandėliuotus rūbus, jei nebūtų kitos išeities. Tačiau tai nėra jų kaltė. Jei nenorime badytis pirštais kas kaltas dėl tiekimo - nekryžiuokime bent medikų.

Nedarykime skubotų išvadų iš žurnalistui garbės nedarančių prielaidų išviešinimų, ant kurių užsikabina politikai. Mačiau žurnalistės fb įrašą su foto, bet nemačiau ligoninės vadovo komentaro. Kodėl? Kodėl žurnalistinis teismas už akių, negavus profesinio paaiškinimo? Gal būt prof. Naudžiūnui leidus paaiškinti situaciją, nebūtų nereikalingo skandalo ir politikų triukšmo?

Palaikau Kauno ligoninės vadovą Albiną Naudžiūną, neabejoju kad jo, drauge su komanda priimti sprendimai buvo pamatuoti. Nekryžiuokime medikų, net jei nesuprantame ar nemokame suprasti jų sprendimų.