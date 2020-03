Pagaliau paaiškėjo, kodėl buvo sukurtas COVID-19 virusas

Aivars Dzelve

Ar norite sužinoti kas vyksta Afrikoje , po “viruso” uždanga ?

Kaip žinia Afrikos žemynas labai mažai paveiktas “viruso” ir kai kas tuo puikiai naudojasi.

Jei neteko girdėti yra toks vakcinavimo monstras kaip, GAVI. https://www.gavi.org/

Ir atspėkite kas yra vienas iš šios kompanijos rėmėjų p.Bill’as ir Melinda Gates.

https://www.gatesfoundation.org/

O ar teko girdėti apie pragramą ID2020 Alliance …? Jei ne viskas čia: https://id2020.org/

(pagal šią programą numatyta, kad visi pasaulio gyventojai bus mikročipuoti, t.y. visiems į kūną bus įdiegtas čipas ( angl. digital ID - skaitmeninis ID).

Taigi…ponai, uždanga po truputį kyla ir kas paaiškėja!

Rytų Afrikoje veiksmas vyksta pilnu tempu, milijonai Nigerijos ir Tanzanijos gyventojų buvo suvakcinuoti. Pirmiausiai buvo užblokuotos gyventojų SIM kortelės, o po vakcinavimo jos buvo aktyvuotos ir sujungtos su biometriniu kievieno individo čipu. Tai šių metų kovo 22d. publikacija !

https://www.biometricupdate.com/202003/biometrics-and-digital-id-in-africa-this-week-sim-cards-reactivated-refugee-privacy-concerns-and-coronavirus

Kaip jums tai skamba ???

Naujausiais duomenimis, eilėje laukia Bangladešas su 167 milijonais gyventojų. Pasirodo ten labai sunku visus sukontroliuoti ir kaip bandomieji triušiai buvo pasirinkti benamiai AUSTIN, USA.

Citata iš staipsnio : “The City of Austin, ID2020, and several other partners are working together with homeless people and the service providers who engage with them to develop a blockchain-enabled digital identity platform called MyPass to empower homeless people with their own identity data.”

https://www.biometricupdate.com/202002/simprints-to-provide-biometric-tech-and-expertise-to-bangladesh-government-for-newborn-healthcare]

[ Kaip jūs manote, kur link visa tai ritasi ? Atsakymas vienas, kai tik 3-čio pasaulio šalys bus „paskiepytos“, sekantys bus senojo žemyno gyventojai, amerikiečiai, australai ir t.t.

Kiek sužinojau Danijos vyriausybė priėmė įstatymą dėl privalomų skiepų , nuo COVID -19. Kai tik jie atsiras rinkoje, veiksmas prasidės. Labai noriu tikėti jog danai pasipriešins.

Beliks tik aktyvuoti 5G perdavimo bokštus, sujungti su 10000 SPACEX https://www.spacex.com/ palydovu ir sveiki atvykę į išmanųjį pasaulį. Būsime stebimi 24h per parą ir 365d. metuose !

P.S. ... net ir prezervatyvų šviesioje ateityje nebereikės, jums panorėjus bus implantuotas chip‘as ir 16 metų jūs galėsite naudotis šiuo „privalumu“, norint išvengti neplanuoto nėštumo, tereiks paspausti aplikacijos ikonėlę savo telefone ON/OFF ir jokių rūpesčių.

https://nationalpost.com/news/bill-gates-funds-birth-control-microchip-that-lasts-16-years-inside-the-body-and-can-be-turned-on-or-off-with-remote-control

Žemiau prisegu nuorodas į visa tai kas , gal būt bus įdomu angliškai suprantantiems.

https://biohackinfo.com/news-bill-gates-id2020-vaccine-implant-covid-19-digital-certificates/?fbclid=IwAR3osArOVE2h_60RqMgl1MSpTLxqY9Sa1p2vj88Amf-oNSvyo_kNV5y86bc

(Šiame straipsnyje rašoma, kad Bill Gates, Microsoft įkūrėjas, jau pradėjo programą, pagal kurią į žmogaus kūną bus įdiegtos mikrokapsulės, arba čipai, kurie rodys, ar žmogus serga corona virusu, ir ar yra paskiepytas nuo šio viruso)

(https://biohackinfo.com/news-bill-gates-id2020-vaccine-implant-covid-19-digital-certificates/)

[http://news.mit.edu/2019/storing-vaccine-history-skin-1218](http://news.mit.edu/2019/storing-vaccine-history-skin-1218)

[https://biohackinfo.com/rfid-nfc-implant/](https://biohackinfo.com/rfid-nfc-implant/) [https://biohackinfo.com/iot/](https://biohackinfo.com/iot/)