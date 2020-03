Sugrįžę į Lietuvą žmonės sako : "su mumis elgiamasi kaip su gyvuliais"

Vytaras Radzevičius



Gavau laišką iš Norvegijos. Ilgas jis. Norėjau kažką komentuoti, bet nerandu žodžių. "Sveiki,

Kreipiamės pas Jus su pagalbos prašymu, nes situacija visiškai neaiški ir absurdiška. Faktai:

Kovo 21 dieną, Lietuvos valstybė suorganizavo lėktuvą grįžti iš Norvegijos LR piliečiams ir ragino visus lietuvius grįžti kuo greičiau į Lietuvą. Prieš savaitę įsigyjau bilietus tam kad grįžti pas savo žmoną ir du mažamečius vaikus kurie gyvena Lietuvoje. Prieš atvykstant jau turėjome paruoštas patalpas saviizoliacijai atskirai nuo savo šeimos ir visuomenės net nežinant apie privestinę valstybės taikomą izoliaciją. Noriu pabrėžti, kad nespėjau grįžti į Lietuvą iki skelbos kovo 19d. Nes laikiausi 14 saviizoliacijos Norvegijoje nes buvau tik grįžęs su darbo reikalais iš Lietuvos.

Kovo 24d.,15. 30 nusileido lėktuvas iš Oslo - vienam iš atvykusiųju iš karto buvo nustatyta aukšta temperatūra – žmogus skundėsi simptomais kurie atitiko visus korona viruso požymius, tačiau jis nebuvo izoliuotas nuo mūsų – buvo vežamas tuo pačiu autobusu ir apgyvendinamas su mumis tose pačiose patalpose;

16.30 buvom palydėti į viešbutį, nei vienas iš mūsų nesipriešino priimtu vyriausybes sprendimu ir ramiai vykome į numatytą vietą saviizoliacijai.

16.45 Atvykus į vietą paaiškėjo kad vešbutis yra hostel tipo ir viename kambaryje turi gyventi 5-6 žmonės. Kilus nepasitenkinimui ir klausimams, nebuvo nei vieno savivaldybės, vyriausybės arba atsakingo asmens kuris galėtų atsakyti į klausimus. Lydėję mus policijos pareigūnai negalėjo atsakyti į mūsų klausimus ir elgėsi su mumis kaip su nusikaltėliais. Be to, kalbant su pareigūnais buvo aiškiai išreikšta neapykanta atvykusiems asmenims iš policijos pusės – pareigūnai elgėsi nemandagiai ir klausė kam mes čia sugrįžome. Norime išskirti, kad įvykio vietoje buvusi pareigūnė moteris elgėsi pagarbiai ir mandagiai, esame jai už tai dėkingi.

Norime pranešti, kad patalpose kuriose esame apgyvendinti po 5-6 asmenis, nėra paruošta jokių būtinųjų apsaugos priemonių – apsauginių kaukių ar respiratorių, nei pirštinių ar dezinfekcinio skysčio;

Šiuo metu jau yra 24 valanda, t.y. jau praėjusios 8 valandos nuo mūsų atvykimo, iki šiol esame nežinioje, dauguma žmonių yra pasimetę – neturintys reikalingų asmeninių daiktų.

Atsakykite man į paprastą klausimą: jeigu jūs, gerbiami valdžios atstovai, esate nepasiruošę, nejaugi taip buvo sunku atidėti lėktuvo skrydį sekančiai dienai, tol kol jūs pasiruošite? Daugelis iš mūsų galbūt net nevyktų jeigu žinotų kad mes būsime laikomi kaip gyvuliai, ar dar blogiau kaip kaliniai su grėsme užsikrėsti virusine liga. Mes esame patupdyti į ligos židinį be galimybės saviizoliuotis. Apie tokias sąlygas esu girdėjęs tik iš savo močiutės kuomet vykdavo tremtis į Sibirą traukiniais.

Gerbiami valdžios atstovai,

Prašome skubos tvarka padėti mums šitoje situacijoje, nes mes esame gyvi žmonės – LR piliečiai kurie yra atsakingi, sąmoningi ir pasiruošę izoliuotis namuose. Visi kiti kurie nori grįžti su LR organizuojamais skrydžiais – gerai apmąstykite šitą žingsnį, nes sąlygos yra tiesiog nežmoniškos!

Jeigu nebus imtąsi veiksmų ir nebus priimti reikalingi sprendimai, užtikrinantys mūsų teises, būsime priversti kreiptis į Europos žmogaus teisių teismą."