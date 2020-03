Mūsų prezidentas gražus ir su kauke

Algimantas Rusteika





Vakar susitarėm nekalbėt apie koronavirusą. Pajunginėjom teliką, nieko apie ne koronovirusą neradom, net orai apie koronavirusą. Pasiėmiau planšetę, pafeisbukinau, paguglinau, padelfinau - nieko ne apie koronavirusą neradom, vien koronavirusas. Pabandėm kalbėtis, pajuokaut, net patylėt - vėl ne apie koronavirusą nesigavo.

Tai atsisveikinimui pasipykom ir užmigo koronaviruso poza. Ji su kauke tai, blet, graži, akutės tokios didelės ir, atseit, nekaltos, o visa kita nupaišo vaizduotė, viskas pakavota. Dabar, prie koronavirusi, jos visos bus gražios, kaip kokios musulmonės iš haremo - juk tikrą vyrą interrasinis veža, reikia savo koronavirusus kuo plačiau ištaškyt. Todėl dabar pabandysiu jums ką nors parašyt ne apie koronavirusą.

Pradžiai pabandžiau prisimint, kada mačiau tuos, kurie reiškia susirūpinimus apie koronavirusą, su kaukėmis nuo koronaviruso, apie kurias jie nepaliaujamai mala ir tuoj ant mūsų R.Karoblį užleis. Nepatikėsit, bet iki vakar anei vieno jų pačių su kauke nemačiau, jei kas matėt ir labai juos mylit, įmeskit nuorodą, atsiųsiu prizą - kaukės nuo koronaviruso nuotrauką.

Bet po sočių pietų jų viešaryšininkai sukruto. Ir jau rodo per telikus Aukštą ir Gražų su kauke, ir visi daukantynės pasitarime su kaukėm, tokiom naujom, ką tik iš pakuotės, nors iš ryto einantį Ekselenciją su ilgu paltu dar rodė be kaukės. Na, Klaipėdos meras ar Santariškių vyriausias tai irgi su kaukėm, bet nenaujom ir suglamžytom, nes jas, matyt, naudojo, ką padarysi - žemesnis lygmuo.

O štai ir pats R.Karoblis tai vienam siužete pražingsniavo gatve į ministeriją su penkiais kariais, glaudžiu būreliu, ir visi be kaukių, drąsiai, už Lietuvą dalinasi koronavirusais, taip sakant. O kitam siužete tai jau lipa laiptais ir visi jau su kaukėm nuo koronaviruso, matyt, irgi kažkas gerai patarė. Reikės pristatyt apdovanojimui už kovą su koronavirusu.

Na, o kitas mailius tai be jokių kaukių. Ir įžymioji epidemiologė kalba būriui žurnalistų be kaukės prieš koronavirusą apie tai, kaip be kaukės neįmanoma kovoti su koronavirusu. Ir žurnalistų pilnas tvartas be kaukių nuo koronaviruso - tik filmuoja atsakingus ponus, tik rašo agitacinius smerkiančius tekstus, kaip reikia dėvėti kaukes nuo koronaviruso.

O ministras tai tos kaukės niekada ir nedėvėjo - jei kas matėt, atsiųskit nuorodą, duosiu prizą - kaukės nuo koronaviruso nuorodą. Vaikšto po zonas, kur visi su kaukėm ir kombinzonais gatvėj, ar pilnoj žurnalistų patalpoj sako kalbas apie tai, kaip reikia vengti susibūrimų ir dėvėti nuo koronavirusų kaukes, kurių niekur nėra. Ir labiausiai tai laukiu D.Grybauskaitės su kauke, dar galėtų ant ant tanko ar su kokiu sunkiuoju priešvirusiniu kulkosvaidžiu.

Na, bet gal vidinių resursų atsiras, kol laivai su kaukėmis plaukia, gal tauta, supirkusi visas kaukes ir dažytojų respiratorius, nuleis skelbimuose kainas, su koronavirusu juk reikia kovoti. Štai, ir Greta Thunberg, kurios sponsoriai išsigando, kad jų augintinė numirs ne nuo koronaviruso, jau pareiškė, kad persirgo koronavirusu, nors jokių testų nedarė ir nieko net nepajuto - kam jai testai, reikia kviesti pasaulį būti atsakingais kovoje su koronavirusu.

Vis galvoju, o ką kiti sugalvos, juk jiems reikia gyventi ir mokėti mokesčius, kad kovoti su koronavirusu būtų galima. Ką parašys, tarkim, M.Petruškevičius, kokį sukurs naują kaukių nuo koronaviruso stilių, kurį per Rūtelės šou galėtų stilingos ponios aptarti. Ką pasakys Lygių galimybių kontrolierė su gaidelių svita apie tai, kad koronavirusas nevienodai pagal amžiaus grupes kerta ir kokias nustatys lygias tvarkas, kuriam senoliui ir pagal kokią socialinę lytį pirmam reikia prijungti-atjungti kvėpavimo aparatą.

Laukiu nesulaukiu ir niūraspalvio auksavabalio ir nendrinės meldinukės gelbėtojų, ką reikės daryti koronaviruso grėsmės akivaizdoje, jei milijonai baigsis ir europidai nebeduos. Na, antivakseriai tai žinau - užsiims įrodymų paieška, kad koronaviruso aplamai nėra arba, jei jau jums taip atrodo, kad yra - jį galima be vargo įveikti natūraliais metodais, meditavimais, badavimu apsikabinus medį ar veganiška mityba. Ir tam internetai suteiks aibę nepaneigiamų faktų.

Tauta sugrįžta į Pažadėtąją. Ir darbinykai, ir kadaise eksportuoti Europon banditai - jiems su kaukėm nuo koronaviruso tai gerai, nuo seno prie kaukių pripratę, ir į parduotuvę plėšti bus užeit saugiau. Vieną šiąnakt padūrė, pirmas kraujas - bus daugiau. Ir dar įdomu - ar miškus dar kerta, saugiai laikydamiesi 2 metrų atstumo, su kaukėmis nuo koronaviruso, ar jau nebe?

Na, bet kai viskas baigsis, bus gerai. Klimatas nuo koronaviruso atšals ir biokuras dar pabrangs, sodra pensijų sutaupys ir padidins pensijas, gimstamumas padidės ir tauta atkus. Šiąnakt sapnavau ant aukšto kalno staugiantį geležinį G.Landsbergį su kauke nuo koronaviruso. Reiškia, garsas apie mus pasklis po visą pasaulį. Būkim atsakingi.