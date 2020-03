Albertas Vilkas Ispanijoje +25. Saulė, paukščiai, jūra, gėris.

1. Už išėjimą į lauką be leidimo - bauda nuo 500 iki 2000 Eur. Kaimynas gavo 500 eur. Ir joks čia ne fašizmas, nes mūsų gatvėje nuo Coronos jau mirė žmogus, nebespėjo nė į ligoninę.

2. Į parduotuves įleidžia tik po vieną, ne su chebra. Tik su pirštinėmis. Tempti jūriniais konteineriais niekas nebeleidžia.

Parduotuvėje max. vienu metu gali būti 15 žmonių. Eilė lauke prie įėjimo - vienas nuo kito metro atstumu.

3. Kaukių žiauriai trūksta, bet prašoma visokių dizainerių jų nesiūti ir nedovanoti nei pažįstamiems, nei ligoninėms. Viena didelė dovanotojų siunta sulaikyta, nes jaunimėlis varinėja po fabrikus, organizuoja darbą, daro ‘gerus darbus’, yra jauni ir visi sirgo Corona bei neturėjo simptomų. Kaukės užkrėstos, darbuotojai užkrėsti.

4. Prašoma leisti valdžiai tvarkytis. Jie čia yra dvigubi debilai, bet geresnių dabar nebus ir jeigu neklausysim, kelsim chaosą. Kaukės visose šalyse užsakytos, važiuoja ir atvažiuos.

5. Paintensyvėjo sukčių ir visokių nenusėdinčių vietoj organizatorių veikla. Prašoma liautis su nekoordinuotom paramom ir didvyriškais pasirodymais - kiekvienam išėjimui iš savo namų reikia leidimo. Net jei eini padėti. Laisvų ir nepriklausomų TV kanalų, medijų, blogerių prašoma liautis skatinti nesuderintas “namudines pagalbas”. Baigti reklamuoti visokius “herojus”, nes vienintelis heroizmas yra sėdėti namuose. Už neklausymą ir darbą be leidimų, įmonės praras paramą ir pagalbą po krizės.

6. Labai trūksta kvėpavimo aparatų ligoninėse. Žmonės realiai šimtais uždūsta. Gydytojai verkdami per įvairius komunikacijos kanalus prašo sėdėti namuose. Ypač - visokių aktyvistų.

7. Nevyksta laidotuvės. Nelankomi ligoniai.

8. Maistą išvežioti gali tik su leidimais - nenešti senukams į namus - norėdamas padaryti gerą darbą, gali juos užkrėsti. Nepadėti jiems su ruošos darbais, nebent kartu gyveni.

9. Būti namuose. Ir kuo ilgiau nesuprasim, ką tai reiškia, tuo ilgiau užsitęs. Heroizmas šiandien yra plauti rankas, sėdėti namie ir baigti zyzti. Gerbti valstybės valdančiuosius dantis sukandus.

10. Sienos uždarytos. Niekas nebeatvažiuos, negrįš ir neišvažiuos. Iš miestų - irgi neišleidžia policija.

11. Neduoti savo šunų pavedžioti kaimynams. Taip, nes šunio vedžiojimui gauni leidimą - nenutolstant nuo namų išeiti ir kai kurie ėmė “nuomoti šunis”. ;))

Tokia šiandien Ispanija.