ALGIMANTAS RUSTEIKA: VORŲ PASAULIS SIEKIA IŠLIKTI

2020-03-22 Kauno forumas Demokratija, Lietuva

Pasaulis pasikeitė. Kaip išdykę vaikai galvojam, kad mamytė supyko ir neleidžia į lauką, bet tuoj pasveiksim. Viskas greit baigsis – ir vėl dūksim laisvi ir nepriklausomi, lakstysim kur norim ir gausim saldainių! Greit nesibaigs. Nebedūksim ir nebegausim.

Per porą savaičių globalizmo ir Laisvųjų Europos Respublikų Sąjungos kortų namelis subyrėjo. Tarptautinės biurokratų ordos nepadarė nieko, išskyrus savų bankų sistemos gelbėjimą tonomis tuščių pinigų, kurie nuskurdins visus. Ar negirdit, kaip atūžia verslų ir gyvenimų griūties cunamis? Žaibo greičiu užsidarė sienos, tūkstančiams išdykėlių stringant tarp užsiveriančių durų.

Mirties kultūros stabai ir ištvirkėlių pasaulio “vertybės“ subliuško per savaitę, liko tik švirkštai ir prezervatyvai gatvėse. Nebeįdomūs atšilistų bizniai ir vabalėlių teisės, idiotiški pasididžiavimo paradai ir tuštybės mugių herojai. Po klajonių po dykumą tautos ir žmonės sugrįžta namo ir žino, kad viskas spręsis čia ir dabar.

O ką veikia mūsų “laisvės“ ir kitos “tradicinės“ partijos, kurios nieko kito, išskyrus laisvę susinaikinti, nesiūlo? Ką planuoja partiją kaip žemės sklypą paveldėjęs opozicijos lyderis, kuris nieko, išskyrus kovą prieš ką nors, nėra pasiūlęs? Senasis politinio verslo planas “rusai puola“, modernizuotas į “Sąjūdį prieš Astravo AE“, kurią konservatoriams esant valdžioje ir pritariamai tylint kaimynai specialiai pasistatė tam, kad patys susiprogdintų, akivaizdžiai žlunga.

Šalyje senokai egzistuoja dvivaldystė. Išrinktoji valdžia, atsakanti už viską. Ir už nieką neatsakanti, neformali Grupuotė – ankstesnės valdžios ir D.Grybauskaitės paskirti jėgos struktūrų, specialiųjų tarnybų, valstybės banko vadovai, lojaliai lojanti valstybinė ir per savus redaktorius užvaldyta komercinė žiniasklaida bei ištisas europinigų įsisavintojų luomas, glaudžiai susiję pažinčių ir interesų gijomis.

Dabar šis Vorų Pasaulis persikvalifikuoja į “kovą su koronavirusu“. Aštriai ir, deja, teisingai pakritikavęs padarytas valstiečių klaidas ir nesėkmes, G.Landsbergis pagaliau atvertė kortas ir pirmąkart kažką konkretaus pasiūlė. Pažiūrėkim, kas mums rengiama, brangūs Lietuvos žmonės.

Siūloma skelbti nepaprastąją padėtį ir institucijos, atsakingos už nepapastąją padėtį vadovu, t.y. faktiniu šalies diktatoriumi paskirti krašto apsaugos ministrą R.Karoblį. D.Grybauskaitės žmogų vyriausybėje ir seną bendražygį nuo darbo užsienio reikalų ministerijoje ir Europos Sąjungos struktūrose laikų. Paskaitykit įstatymą ir suprasit – po to absoliučiai viską šalyje spręstų jis, o Seimas, Prezidentas ir Vyriausybė užsiimtų tik “kontrole“.

Viskas paruošta. D.Grybauskaitė jau vadovauja koronaviruso krizės fondui ir valdys kasdien vis didesnius fondo pinigus. I.Šimonytė jau maloningai, viešai sutiko pabūti premjere, nors tai ir blefas, bet prisijungimas prie komandos ir svyruojančių padrąsinimas – akivaizdus. Vorų Pasaulio stambieji pastatę ausis laukia komandos. Žiniasklaida parengta ir pasiruošusi pulti, tai tyla prieš audrą.

Sakot, Prezidentas nepasirašys ir Seimas nenubalsuos? G.Nausėdos pozicija dėl žvalgybos įstatymo pataisų rodo, kad jis absoliučiai viską dėl saugumo struktūrų galių stiprinimo pasirašys. O po R.Dagio kortelės “pastrigimo“ mažai kam kyla abejonių, kad Seimas dabar, ypač paspaustas kompromato turėtojų ir pilnas V.Pranckiečio lygio pasipūtėlių, gali nubalsuoti ar nenubalsuoti už ką tik nori.

Ką turėtume? “Laikinai“, po to vis pratęsiant ir pratęsiant, būtų sustabdytos pagrindinės konstiticinės žmogaus teisės ir politinės laisvės. Būtų įsteigtos niekieno nerinktam, faktiniam šalies diktatoriui tiesiogiai pavaldžios komendantūros, kurių nurodymai būtų privalomi visų apskričių viršininkams ir savivaldybių merams, piliečiams, įmonėms ir organizacijoms. Visiems.

Būtų panaudojama kariuomenė ir jos rezervas, įvedama komendanto valanda, pažeidėjai sulaikomi ir baudžiami. Be teismo sprendimo, komendantams užsimanius būtų slapta tikrinami laiškai, pašto siuntos, pasiklausoma pokalbių taikant kokias tik nori technines priemones. Pareigūnai galėtų bet kokiu paros metu įeiti į piliečio būstą be jo sutikimo ir jokio teismo sprendimo, tiesiog savo nuožiūra. Priverstinai įkeldinti ir apgyvendinti tavo bute kitus asmenis.

Bet kokia kritika būtų uždrausta ir baudžiama. Informacija apie valdžios veiksmus būtų leidžiama tik “institucijoms leidus“. Be specialaus leidimo net persikelti gyventi pas gimines būtų draudžiama, ribojamas transporto eismas. Partijų, piliečių asociacijų ir visuomeninių organizacijų veikla gali būti sustabdoma. Susirinkimai draudžiami.

Visi privalėtų nešiotis asmens dokumentus, o už jų nepateikimą sulaikomi. Komendantai ir apskričių viršininkai galėtų nustatyti privalomuosius darbus, transporto, asmenų ir bagažo tikrinimą, laikinai atimti ar iš viso rekvizuoti automobilius. Priverstinai perkelti gyventi į kitą vietą, įvesti ypatingą maisto produktų ir kitų prekių paskirstymą pagal korteles, pakeisti bet kurios įmonės darbo režimą. Sulaikyti bet kurį asmenį.

Sakot, fantasmagorija? Bet juk tik populiariai atpasakojau Nepaprastosios padėties įstatymo, kurį taikyti siūlo G.Landsbergis, nuostatas. O gal norite tokiame pasaulyje, valdomame Vorų Pasaulio atstovų, pagyventi vardan tos Lietuvos? Gal manot, kad didžiosios demokratijos valstybės to neleis?

Leis. Ir tų 2 – 3 šalių ambasados, be kurių suderinimo nepriimamas nei vienas bent kiek principinis sprendimas, su viskuo sutiks. Su vienintele, visiems laikams ir visoms mūsų “laisvai“ išsirinktoms valdžioms privaloma vidinio stabilumo ir lojalumo šeimininkams sąlyga.

Reikia pasakyt, kad dabartinėje situacijoje tai vienintelis likęs jų variantas. Žmonės instinktyviai ilgėsis tvirtos rankos ir neišvengiamai vis sunkėjančios padėties aplinkybėmis tas noras tik stiprės. Jei pavyks – turėsime Grupuotės kompromatų kontroliuojamą karinę chuntą. Nepavyks – jie taps amžinais, reitingus generuojančiais teisuoliais, kurių tobulas planas buvo netikėlių atmestas.

Jei manot, kad tai neįmanoma, pagalvokit, ar prieš mėnesį galvojot, kad įmanoma tai, kas dabar už lango? Pasaulis pajudėjo ir niekas nepasiduos be kovos, ypač tie, kurie dorai kovoti nesugeba ir jų dienos baigiasi. Dabar visi karantine žiūrim vakarais filmus. Šiandien žiūrėsiu ir jums rekomenduoju klasiką – “Gyvųjų mirusiųjų naktis“. Būkit atsargūs – tai ne tik filmas.

DĖL BŪTINYBĖS KRIZĖS SĄLYGOMIS VADOVAUTIS KONSTITUCINE VALDŽIOS IR DEMOKRATINIO VALDYMO SAMPRATA

Lietuvos Respublikos Prezidentui Gitanui Nausėdai



Lietuvos Respublikos Seimo frakcijoms





NACIONALINIO SUSIVIENIJIMO PAREIŠKIMAS



Lietuvos visuomenei vis didesnį nerimą kelia kai kurių Lietuvos politikų raginimai koronaviruso epidemijos metu šalyje įvesti nepaprastąją padėtį.



Šių raginimų tęsiniu reikia laikyti siūlymą krizės valdymą perduoti profesionaliam kariškiui kartu išsakant nuostatą, kad Premjero ir ministerijų vaidmuo šiuo metu tėra prievolė tiesiog vykdyti visus Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nurodymus, o ne svarstyti ir imituoti veikimą. Šie teiginiai iš esmės – tai kaltinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybei neveiklumu ir nesugebėjimu tinkamai spręsti epidemijos keliamų problemų ir turi būti suprasti kaip reikalavimas perduoti Vyriausybės įgaliojimus institucijai, atsakingai už ekstremalių situacijų ar krizės valdymą. Šalies Vyriausybė nebegalėtų visa apimtimi vykdyti savo funkcijų ir faktiškai taptų tik virš piliečių iškeltos demokratiškai nerinktos ir niekaip jiems neatstovaujančios institucijos priimamų sprendimų ir jos duodamų nurodymų stebėtoja bei pasyvi vykdytoja.



„Nacionalinis susivienijimas“ pažymi, kad įvedus nepaprastąją padėtį ir suteikus ypatingus įgaliojimus institucijai, atsakingai už ekstremalių situacijų ar krizės valdymą, būtų radikaliai apribotos LR piliečių konstitucinės laisvės ir teisės: pirmiausia, apribota teisė asmenims vienytis į politines partijas bei politines ir visuomenines organizacijas ar asociacijas, taip suvaržant šiuo krizės laikotarpiu būtinas piliečių savitarpio pagalbos iniciatyvas, įskaitant žmonių savanorystę.



Nepaprastosios padėties atveju būtų suvaržytas žmonių privatus gyvenimas, įtvirtinta nevaržoma piliečių dokumentų apžiūra, pašto siuntų paėmimai, be teismo sprendimo vykdoma susirašinėjimo, pokalbių telefonu ir kitokia slapta kontrolė, suteikta teisė pareigūnams bet kuriuo paros laiku įeiti į asmens būstą be jo sutikimo, uždrausta asmenims ieškoti, gauti, skleisti informaciją apie ekstremalią situaciją ar krizę arba valstybės institucijų ir pareigūnų, komendantūrų veiksmus be atitinkamų valstybės institucijų vadovų sutikimo ar leidimo, kartu būtų ribojama žmogaus teisė turėti savo įsitikinimus, skleisti ir gauti informaciją, o tai reiškia cenzūros valstybėje įvedimą tiesiogine prasme. Galiausiai būtų įvedama komendanto valanda. Šie žmonių laisvių suvaržymai pagal Lietuvos Respublikos Nepaprastosios padėties įstatymo 5 str.1 dalį gali tęstis net iki 6 mėnesių. Turint omenyje šiemet vyksiančius Seimo rinkimus, tai reikštų, kad piliečiai nebegalėtų dalyvauti laisvuose ir demokratiškuose savo valdžios rinkimuose.



„Nacionalinio susivienijimo“ nuomone, tai būtų neproporcingi ir esamomis aplinkybėmis nepateisinamai žmonių teisių ir laisvių apribojimai, nukrypstant nuo demokratinio valdymo principų. Tokiems siūlymams ir iniciatyvoms įgyvendinti nėra nei objektyvaus teisinio pagrindo, nei faktinių sąlygų nulemtos būtinybės, nes Lietuvos Respublikos Nepaprastosios padėties įstatymas (3 str.) nustato, kad Nepaprastoji padėtis gali būti įvedama, kai dėl valstybėje susidariusios ekstremalios situacijos ar krizės kyla grėsmė Lietuvos Respublikos konstitucinei santvarkai ar visuomenės rimčiai ir šios grėsmės neįmanoma kitaip pašalinti nepanaudojus nepaprastųjų priemonių. Akivaizdu, jog šalyje kai kurių politikų viešai eskaluojamos grėsmės konstitucinei santvarkai ar visuomenės rimčiai nėra.



Šiuose nepagrįstuose ir iš esmės neteisėtuose siūlymuose galima įžvelgti siekį įvykdyti antikonstitucinį valdžios įgaliojimų perėmimą atveriant galimybę tokius siūlymus teikiančioms politinėms jėgoms nedemokratiniu ir neteisėtu keliu perimti šalies valdymą.



Esame įsitikinę, kad tokius veiksmus privalo principingai įvertinti ir griežtai užkardyti Lietuvos Respublikos Prezidentas ir Seimas – jie turi būti vertinami kaip neatsakingi politiniai žaidimai ir provokacijos, griaunančios šalies konstitucinės valdžios ir demokratinio valdymo pamatus. Net ir krizės sąlygomis į juos negali būti kėsinamasi – Lietuva privalo išlikti demokratinė ir teisinė valstybė.



Išrinktoji Nacionalinio susivienijimo valdyba



Išrinktosios valdybos vardu pasirašo

Arnas Simutis

