Klaipėdos greitosios medicininės pagalbos stoties medikai šaukiasi pagalbos: tampame Covid-19 inkubatoriumi ir platintoju!

2020 03 22

Šįryt mane pasiekė pagalbos šauksmas iš Klaipėdos greitosios medicininės pagalbos stoties darbuotojų - jie paskambino ir papasakojo apie jų situaciją:

Medikai šaukiasi pagalbos, nes į vadovybė jų negirdi. Dar daugiau – jie yra įbauginti dar iš anksčiau ir dabar tyli. Profesinė sąjunga irgi įbauginta, jos nariai tyli, bijo darbą prarasti.

Nors situacija yra tragiška – jie tampa gyvąja COVID-19 grandine tokiomis sąlygomis. Juos reikia tikrinti kiekvieną dieną greitaisiais testais. COVID-19 virusas gyvena žmoguje iki 50 dienų, tiek susirgęs medikas negalės dirbti, ir tada mus ištiks tas pats, kas Italiją – nebebus, kas vyksta pas ligonius.

Lietuva kol kas nesimoko nei iš kinų, nei iš italų: nedezinfekuoja tų namų, iš kurių išgabenami infekuotieji, nevykdo su jais kontaktavusių karantinavimo kontrolės.

Jų (GMP) vadovybė neišduoda greitosios pagalbos komandoms apsaugos priemonių. Sako, kad visiems nereikia, dar nėra pavojaus, jos gulės dar sandėlyje. Kaukės, kurios buvo gautos įstaigos, kaip parama, jiems neduodamos, guli padėtos sandėliuose, todėl kaukes GMP darbuotojai priversti pirkti SAVO LĖŠOMIS.

Apsaugos priemonės dabar skiriamos tik tiems, kurie vyksta jau pas COVID-19 nustatytus ar aiškius požymius turinčius ligonius.

Kitos komandos dirba be jokios apsaugos. Be kaukių, be akinių, be bachilų, be apsauginių kostiumų. Ne kiekvienas, kuris kviečiasi greitąją pagalbą, pasako, kad buvo užsienyje ar bendravo su grįžusiu. Tokioje situacijoje PRIVALOMA aprūpinti apsaugos priemonėmis VISUS ekipažus, o vykstantiems pas COVID-19 ligonius reikia ne lengvai pažeidžiamų vienkartinių kostiumų iš agroplėvelės, o kokybiškų kostiumų, veido skydelių, akinių, kuriuos galima būtų dezinfekuoti, išvalyti.

Po kiekvieno reiso greitųjų automobiliai nedezinfekuojami, infekcijos atveju toks automobilis tampa COVID-19 inkubatoriumi.

Greitosios pagalbos medikai neturi atskirų persirengimo kambarių, persirengia poilsio kambariuose, nėra atskirų drabužių spintelių, pramaišiui kabinami ir darbo ir asmeniniai drabužiai. Yra tik viena dušinė.

Vairuotojais grietojoje dirba taksistai. Jiems neišduodamos kaukės. Tie patys, kurie iš ryto vežė keleivius iš oro uosto, vakare dirba greitojoje. Jie su darbo GMP uniformomis parvyksta namo, nes nėra kur persirengti. Parašoma, kad būtų speciali tvarka, kad GMP vairuotojai dirbtų tik GMP.

Taip pat prašo kuo skubiau uždrausti medikams, dirbantiems GMP, dirbti ir kitoje medicinos įstaigoje, taikant toje įstaigoje kompensacines priemones, nes kyla milžiniškas pavojus užsikrėtimo atveju jį išplatinti.

Kiekvieną rytą juos surenka į 5 –ių minučių pasitarimus, nors tokie susirinkimai draudžiami, informaciją juk galima išplatinti sms žinutėmis.

Kai jie gelbėja į avariją patekusius žmones, saugo ne jų stuburą, o gyvybę. Todėl prašo Klaipėdos miesto Mero (VšĮ KLAIPĖDOS GREITOSIOS MEDICININĖS PAGALBOS STOTIS yra savivaldybės įstaiga), Klaipėdos Ekstremaliųjų situacijų valdymo komisijos primininko G. Neniškio, kad jie panaudotų savo įgaliojimus tam, kad GMP darbuotojai būtų aprūpinti reikalingomis apsaugos priemonėmis ir kuo skubiau būtų imtąsi spręsti VISAS aukščiau išvardintas problemas.

Mano, kad tik itin griežta tvarka – kaip kariuomenėje ir kontrolė gali išsaugoti apsaugoti Klaipėdos GMP nuo kolapso.

Todėl prašo, kad būtų sudaryta kontrolės grupė, kuri kiekvieną rytą patikrintų, kaip pasiruošta darbui, ar yra apsaugos priemonės ir visa kita, kas aukščiau išvardinta.“

Prisijungiu prie tokio Klaipėdos greitosios medicininės pagalbos stoties darbuotojų prašymo ir prašau nedelsiant imtis vykdyti jų prašyme išdėstytų punktų realizavimo.

Nina Puteikienė, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narė