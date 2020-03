Ramūnas Karbauskis



#COVID19 Dėl padėties valstybėje ir veiksmų

Lietuva, kaip ir visos pasaulio valstybės, gyvena pandemijos sąlygomis. Tai ypatingas metas, reikalaujantis kiekvieno iš mūsų susiklausymo, kantrybės ir atsakomybės. Šiandien svarbūs racionalūs ir greiti sprendimai, kurie užtikrina gyvybiškai svarbius visuomenės interesus. Lietuva tokios patirties dar nėra turėjusi, todėl pastarosios dienos yra išbandymas. Tai išbandymas mums visiems.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga dėkoja šalies gydytojams, kurie negailėdami savęs dirba ištisas paras. Taip pat dėkojame pareigūnams ir kariškiams, kurie ne tik užtikrina tvarką šalyje, bet ir rodo brandžios valstybės gyventojų kilnų pilietiškumą per savanorystę ir pagalbą visuomenei. Esame dėkingi sveikatos apsaugos ministrui Aurelijui Verygai ir visiems Vyriausybės nariams už puikiai koordinuotus veiksmus.

Raginame šiuo metu visus politikus susitelkti ir pateisinti visuomenės lūkesčius bei dar kartą prisiminti, kad atėjome tarnauti Lietuvai, nes šiomis dienomis tampa akivaizdu, jog yra ne tik žmonių, kurie deda daugiausia pastangų gelbėjant žmonių sveikatą ar net gyvybę, bet ir tokių, kurie specialiai kelia paniką. Esti politikų, kurie ramina žmones, ir yra tokių, kurie elgiasi daugiau nei nekorektiškai.

Antai, konservatorių lyderis Gabrielius Landsbergis reikalauja įvesti nepaprastąją padėtį. Toks konservatorių reikalavimas šiuo metu nedelsiant valstybėje įvesti nepaprastąją padėtį neatitinka ne tik pačios nepaprastosios padėties sąlygų, bet ir žmonių bei valstybės interesų.

Norime paaiškinti, kodėl.

➡️Pirma, nepaprastoji padėtis pagal įstatymą gali būti įvedama, tik tada, kai yra šios sąlygos: dėl valstybėje susidariusios ekstremalios situacijos ar krizės kyla grėsmė Lietuvos konstitucinei santvarkai ar visuomenės rimčiai ir šios grėsmės neįmanoma pašalinti nepanaudojus kitas, mažiau žmogaus teises ribojančias, priemones. Būdami dėkingi visuomenei už susiklausymą, rimtį ir rūpinimąsi silpniausiais jos nariais, galime konstatuoti, kad tokių sąlygų paskelbti nepaprastajai padėčiai, kurios ima reikalauti opozicija, nėra.

➡️Antra, nesant nepaprastosios padėties sąlygų, jos įvedimas lemtų, kad žmogaus teisės imamos riboti be jokio pagrindo: nepaprastoji padėtis reikštų, kad laikinai gali būti apribojamos teisės ir laisvės, nurodytos Konstitucijos 22, 24, 25, 32, 35 ir 36 straipsniuose.

Taigi, būtų varžomas žmogaus privatus gyvenimas, leidžiant kontroliuoti asmens susirašinėjimus ir pokalbius telefonu, neužtikrinamas būsto neliečiamumas, ribojama žmogaus teisė turėti savo įsitikinimus, skleisti ir gauti informaciją (t. y. iš esmės galėtų būti įvedama cenzūra), galiausiai – ribojama piliečių teisė burtis į partijas ir asociacijas, įvedama komendanto valanda. Tai milžiniški teisių ir laisvių apribojimai, kurių įvedimas be pagrindo – t. y. be grėsmės konstitucinei santvarkai ar visuomenės rimčiai – ir net neišnaudojus kitų ekstremalios situacijos suteiktų priemonių, ne tik kad teisiškai neįmanomas, bet demokratinėje visuomenėje – ir nepriimtinas diktatūros pavyzdys. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga tam nepritaria. Nerasdami nei teisinio, nei loginio tokių opozicijos reikalavimų paaiškinimo, kviečiame atsisakyti pigaus politikavimo, politiniu prioritetu padarant konstruktyvų, o ne destruktyvų, elgesį bei bendrą darbą užtikrinant Lietuvos žmonių gerovę ir interesus.

Paklauskime savęs, kodėl nepaprastosios padėties įvedimo, nors tam nėra teisinio pagrindo, nori opozicijos lyderis konservatorius G. Landsbergis ir dėl to kreipiasi būtent į Seimo Valdybą, kur V. Pranckiečiui "padedant" opozicija turi daugumą? Ar ne dėl to, kad siekia turėti specialiąją komisiją Seime, kurios galimybę numato nepaprastosios padėties įstatymas ir kurią jis galėtų panaudoti kalboms, politikavimui ir savo asmeniniam matomumui didinti? Visi suprantame, kad Vyriausybės darbas tokiu atveju būtų paralyžiuotas – užsivėlus diskusijoms Seime, supolitizavus kovą su pandemija, operatyvus sprendimų priėmimas žlugtų, o dėl to nukentėtų žmonės. Tokio scenarijaus Lietuvai tikrai nereikia!

Mes, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos nariai, reiškiame pritarimą Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimui vadovaujantis Konstitucijos nuostatomis, imperatyviai nurodančiomis, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė tvarko krašto reikalus, garantuoja valstybės saugumą, bei Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymu skelbti karantiną ir nustatyti Lietuvos valstybės sienų ir teritorijos medicininės-karantininės apsaugos tvarką, specialią asmenų darbo, gyvenimo, kelionių tvarką, ūkinės veiklos sąlygas. Šias teises Vyriausybei įstatymu ir patikėjęs įstatymo leidėjas, dar 1996 m. priimdamas žmonių užkrečiamų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymą.

❗️Tiems, kurie bando abejoti Vyriausybės sprendimų teisėtumu vykdant jai įstatymu suteiktus įgalinimus, ir taip tikisi sukelti žmonių nepasitikėjimą dėl ypatingos grėsmės akivaizdoje priimtų sprendimų teisėtumo, primintina, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas savo 2008 m. sausio 21 d. nutarime yra pažymėjęs, kad įstatymų leidėjas, ypač atsižvelgdamas į inter alia visiems žinomus neigiamus padarinius, kurie gali kilti žmonių sveikatai, viešajai tvarkai ir visuomenės narių saugumui, kitoms teisės saugomoms vertybėms gali nustatyti kitam, žemesnės nei įstatymo galios teisės aktus leidžiančiam, subjektui teisę laikinai riboti ar uždrausti tam tikrą ūkinę veiklą tais atvejais, kai tai būtina siekiant pozityvių, visuomeniškai svarbių tikslų, inter alia apsaugoti kitų asmenų teises ir laisves, kitas teisės saugomas ir ginamas vertybes. Taigi, nėra jokio teisinio pagrindo abejoti nei Vyriausybės veiksmų teisėtumu, nei įstatymo, kurio pagrindu tie veiksmai buvo atlikti, atitikimu Konstitucijai.

Pasitikėkime priimtais sprendimais – Seimas ir Vyriausybė daro viską, kad būtų apsaugota kiekvieno Lietuvos gyventojo sveikata, kiek įmanoma labiau išsaugotas valstybės ekonominis ir ūkinis gyvenimas.

Būkime su savo šeimomis ir taip padėkime sau ir kitiems – venkime socialinių kontaktų tada, kai tai nėra būtina. Padėkime senjorams, kurie daugiausiai iš mūsų šiandien rizikuoja. Sudarykime sąlygas jiems likti namuose, pasirūpinkime jų maistu, vaistais. Kas galite padėkite savanoriams. Tuo tikslu pradeda veikti Nacionalinis savanorių koordinavimo centras, kurį pasieksite nemokamu telefonu 1827. Būkime atsakingi ir pilietiški!