Jurga Lago : Liūdesį vistik reikia kompensuoti. Galvoju. Todėl pasidalinsiu, nes juokiuosi nuo ryto ir kažkaip viskas stojo vėl į balansą.

Liūdesį vistik reikia kompensuoti. Galvoju. Todėl pasidalinsiu, nes juokiuosi nuo ryto ir kažkaip viskas stojo vėl į balansą.

😂

Nors per TV visokie progresyvistai nebedrįsta šiandien verkšlenti su savo netikrom problemom, bet viena šįryt rado jėgų. Su praktiniais patarimais! Dėmesio - kaip išvengti patriarchalinės priespaudos COVID-19 sąlygomis.

Tokia dar neišsivėdinusi nuo agresyvaus feministinio kovo 8-osios ispaniškojo užkrato, vis dar pikta, vis dar kumšteliu į stalą pašnekovė:

1. Moteris negali virti daugiau kartų pietus, nei tas, kuris yra nemoteris. 🥳

2. Jeigu netyčia du kartus išvirei pietus - vyrui užkeli ciongą, kad jis prisimintų ir daugiau neprašytų, o imtųsi pats. 🤓

3. Jei virei pietus - indų neplauni, nes čia bus kaip mūsų baboms - vienas kartas, du, trys ir nepajusi, kaip šaltam vandeny plausi taukus su soda.

4. Jei paruoši maitinimą ir nevalgo, patieki tą patį, kol žalčių šeima suvalgys. Šildosi vyriškos giminės atstovai patys, moteriškąjai pašildai, nes solidarumas.

5. Jei plauni grindis - nesižemini ir neini keliais, kaip dūra. Plauni atsistojusi! Su pagalbine pridėtinės vertės elevavimo priemone - plastmasiniu šluotkočiu. Reikalauji namų roboto. Reikalauji garsiai ir tvirtai, nes jų yra net maisto skyriuose pirkti. Niekas neperka - perki pati ir “jie” (čia šeima, jeigu yra pilnamečių vaikų) kompensuoja finansiškai. 🥳 Neprašai parodyti, kaip robotas veikia, spaudai bele ką ir vaidini, kad nagrinėji instrukcijas. Nerėki, jei neveikia, nes galvos, kad esi neracionali ir rėki ant roboto.

6. Į parduotuvę privalai eiti, kad negalvotų, jog esi silpna boba. Tempi maišą su daug pieno ir bulvių apie 4 kg. Perki iš savo pinigų lygiai tiek pat kartų, kiek iš vyro pinigų. Skaičiuoji tiksliai ir užsirašai visiems ant akių, kad negalvotų, jog boba nemoka elgtis su pinigais ir joms blogai su matematika.

7. O šitas geriausias - nepradedi, kaip višta dažytis ir puoštis, nes namai - ne ta vieta, kur turi gerai atrodyti. Namuose turi šliaužioti žabos veidu (ekrane - gyva iliustracija), surukęs snukis gali praskaidrėti, jeigu vyras masažuoja koją. Kai baigs, snukis grįžta į pirminę susiraukimo stadiją ir durnai nešvyti.

8. Šeimą statai į vietą, kaip admirolas Vazquezas per Randės mūšį, o jeigu neklauso - skambini nurodytais numeriais.

9. Jeigu nekelia - išeini, kur akys veda su maske vingiuotais XXI keleliais, apeini koronaviruso židinius, nešiesi biraus maisto plastmasinėje taroje higieniškai, pasisveikini su policija ir paaiškini, kad vyksta patriarcal domination & mansplaining.

Ji tik nepasakė, kad policinink -as (-ė) gali surašyti protokolą ir spirti į šikną iš gailesčio ir edjukeišinui, nes bauda už šliaužiojimą gatvėmis be šuns ar pirkinių krepšio Ispanijoje yra nuo 500 iki 2000 eur. Todėl imti birių produktų nerekomenduoju. 😂

Ai, dar primenu, kad tam tikslui veikia šunų nuoma. 😉

Nurodytais numeriais groja ten kažkokia marselietė po kelias valandas, prOjektai užsirišinėja, nes šiandien yra tikrų problemų ir tas išgalvotas yra švelniai siūloma atgalvoti atgal. Bet galim pasimokyti ryžto nepasiduoti! 👍

