Koronaviruso karantinas – ne kliūtis tyrėjai J. Grinevič kviesti į apklausas Z. Vaišvilą



Paskelbta: 2020-03-18 09:53 Autorius: ekspertai.eu



Tyrėja Janina Grinevič (kairėje).



Generalinė prokuratūra yra informavus, kad „atsižvelgiant į valstybės lygiu paskelbtą ekstremaliąją situaciją dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės ir siekiant apsaugoti nuo galimų rizikų atvykstančius į prokuratūrą asmenis bei prokuratūros darbuotojus, laikinai, nuo 2020 m. kovo 16 d., asmenų aptarnavimas prokuratūroje vyks tik nuotoliniu būdu“.

Tačiau signataro Zigmo Vaišvilos atžvilgiu yra taikoma kita tvarka – jam netaikomas ne tik Baudžiamojo proceso kodeksas, bet ir koronaviruso karantinas.

„Prokuratūra ir teismai paskelbė, kad nuo š.m. kovo 16 d. dėl Lietuvoje įvesto karantino dėl koronaviruso grėsmės aptarnaus asmenis tik nuotoliniu būdu. Kitaip šią situaciją supranta Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorė Rasa Bekišienė ir vyriausioji tyrėja Janina Grinevič, skubančios ar vykdančios užduotį kuo greičiau pasiųsti Zigmo Vaišvilos bylą į teismą. Kovo 16 d. jis vėl gavo 8 J. Grinevič šaukimus padieniui kiekvieną darbo dieną atvykti į apklausą, kad jam būtų paskelbta apie tyrimo pabaigą.

Tai, kad Z. Vaišvila serga ir yra gydomas, kad Lietuvoje visiems asmenims privalomos karantino taisyklės, yra nesvarbu. Prieš Kovo 11-osios šventes Z. Vaišvila ligos metu buvo gavęs net devynis šaukimus padieniui atvykti pas šią tyrėją.

9+8=17. Tiek darbo dienų paeiliui Z. Vaišvila turi derinti gydymą su šiuo jo terorizavimu.

Bėda dar ir ta, kad Z. Vaišvila serga, ir jokie procesiniai veiksmai su juo negalimi.

Prokurorė R. Bekišienė, pasinaudojusi Z. Vaišvilos liga ir žinodama apie ją, 2020 m. vasario 26 d. nutarė baigti ikiteisminį tyrimą ne tik be Z. Vaišvilos apklausos, bet ir be pranešimo dėl įtarimų jam pateikimo nustatyta tvarka. Skubanti, o matyt, verčiama tai daryti, J. Grinevič net suklastojo pranešimo dėl įtarimų Z. Vaišvilai įteikimo dokumentą, kuriame nurodė, kad ji įteikė šį dokumentą Z. Vaišvilai, o šis jį tariamai priėmė, ir kad Z. Vaišvilos advokatas taip pat pasirašė šį dokumentą. Skubant, matyt, per aplaidumą Z. Vaišvilai atsiųstoje šio 2019 m. lapkričio 20 d. dokumento nepatvirtintoje kopijoje nėra nė vieno šių trijų asmenų parašo. Matomai, jis buvo surašytas po to, kai Z. Vaišvila ir advokatas, kurį jam buvo paskyrusi J. Grinevič ir kurio Z. Vaišvila atsisakė, buvo išėję iš J. Grinevič kabineto. Drąsios pareigūnės!..

Generalinio prokuroro ar kito prokuroro sprendimas dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo dėl šio dokumento suklastojimo Z. Vaišvilai dar neatsiųstas.

Prieš Kovo 11-osios šventes Z. Vaišvila Generaliniam prokurorui apskundė nutarimą dėl tyrimo pabaigimo ir paprašė atnaujinti jį, pateikė įrodymus ir net įsiteisėjusią Lietuvos apeliacinio teismo 2018-11-07 nutartį, kuria teismas nustatė, kad „UAB „FF Lizingas“ bankroto administratorė ir kiti suinteresuoti asmenys nepaneigė Z. Vaišvilos pateiktų įrodymų ir argumentų, patvirtinančių, kad įmonės apskaitos programą sunaikino ne buvęs direktorius Z. Vaišvila, o bankroto administratorė UAB „Admivita“. Tačiau šių įrodymų prokurorė R. Bekišienė tirti akivaizdžiai nenori.

Kovo 16 d. Z. Vaišvilai buvo pranešta, kad Generalinio prokuroro vardu atsisakoma priimti signatarą, teigiant, kad jis jau buvo šiuo klausimu pas Evaldą Pašilį. Z. Vaišvilai teko priminti, kad E. Pašilis buvo priėmęs jį dėl kitų klausimų – buvusio prokuroro ir vidaus reikalaų ministro pavaduotojo Juozo Matonio ir bendrininkų veikų, drauge su buvusiu Seimo nariu Audriumi Naku – dėl VSD ir AOTD prie LR KAM šmeižtų Grėsmių vertinimuose, o drauge su prof. Silvija Sondeckiene, Raimundu Banioniu A. Naku - dėl LGGRTC įvykdyto mirusiųjų kardonolo V. Sladkevičiaus, D. Banionio ir S. Sondeckio apšmeižimo esą šiems bendradarbiavus su KGB.

Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro Justo Lauciaus Z. Vaišvila paprašė paaiškinti, ar karantinas Z. Vaišvilai Lietuvoje taip pat negalioja, kaip ir Baudžiamojo proceso kodeksas.

2019 m. lapkričio 26 d. Z. Vaišvilai pritaikyta kardomoji priemonė – pasirašytinis pasižadėjimas neišvykti iš namų – vis dar nepanaikintas“, - sklebiama Z. Vaišvilos pranešime visuomenei.