Mirtinas ligonis Panevėžio ligoninėje savaitę platino koroną

Skirmantas Malinauskas

Paskutinis Panevėžio atvejis pats liūdniausias. Ne tik todėl, kad žmogus rizikos grupėje ir dabar reanimacijoje, bet ir todėl, kad nuo kovo 12 dienos jis paguldytas į ligoninę dėl visai kitų problemų - pilvo skausmų ir viduriavimo.Tai reiškia, kad bent jau dalis su juo dirbusių medikų nebuvo apsaugoti, jis turėjo kontaktą su kitais pacientais, kurie jau turi sveikatos problemų, iki patekimo į ligoninę pacientui nebuvo taikomi jokie ribojimai."SAM tik vakar praplėtė COVID-19 apibrėžimą ir numatė, kad bus tiriami visi paskutines 14 dienų keliavę užsienyje. Teorija yra teorija, o praktika va kokia", - konstatuoja pacientą gydantis medikas."Jūs net nežinote, ar mes su kolega neturime viruso. Jūs nesilaikote saugaus atstumo. Jūs dabar be FFP3 kaukių", - pats be respiratoriaus kalbėdamas žurnalistams sako Panevėžio ligoninės direktorius.Na ir aišku, žiniasklaida jau pranešė apie pirmąją mirtį nuo COVID-19 Lietuvoje, nors ji neįvyko. Tiek to pasitikėjimo oficialia informacija.Bent jau Panevėžyje dabar testavimas turi būti atliekamas maksimalia apimtimi ir maksimaliu greičiu. Ypač tarp medicininio personalo ir kontaktą turėjusių pacientų. Taip pat reikia išmokti pamoką, kad savo darbą dirbantys medikai, pareigūnai, žurnalistai turi būti tinkamai apsaugoti, nes jei krenta jie, toliau jau domino efektas iki kiekvieno iš mūsų.