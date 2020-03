Kunigas A.Bulotas : 'Koronė"

„KORONĖ“

Iš pranašo Jeremijo knygos. Jer 17,5-10

Štai ką sako Viešpats: Buvo skaitoma Romos katalikų bažnyčiose 2020 03 12

„Prakeiktas žmogus, kuris žmonėmis pasikliauja ir silpną kūną sau atrama laiko, kurio širdis nusigręžia nuo Dievo. Toksai – kaip tas plikas tyrų krūmokšnis: niekada nesulaukdamas gėrio ir skursta sausrotoj dykynėj, druskėtoje žemėj, kur niekas negali gyventi. Laimingas žmogus, kuris Dievu pasikliauja ir visko iš Viešpaties vilias“. Visi klausantys šio Dievo žodžio bažnyčioje atsako Amen, kad tikrai Taip.

Ar tai sutapimas tokio Švento Rašto teksto skaitymas pasaulio pandemijos metu? Ar tai perspėjimas ir bažnyčiai, ką Lietuvos vyskupai ragina atrasti iš naujo?

2020 03 12 ketvirtadienį, vakaro televizinėje laidoje „SKYRYBOS“ buvo kalbinami vėžiu sergantys ligoniai ir juos globojantys gydytojai. Ligonis prašė visų sunkiomis ligomis sergančių ligonių kalbėti atvirai. Ligonis papasakojo savo pasimetusio sutrikimą, kai sužinojo, kad serga vėžius . Nepadėjo jam nei rekomenduojami psichiatrai nei psichologai gydytojai kol jis nesurado vidinio dvasinio imuniteto, malda ir tikėjimu Dievu vienuolyne. Kodėl rašytoja J. Ivanauskaitė keliaudavo į Tibeto vienuolynus? Šitas dvasinis imunitetas leido ligoniui pasijusti kur kas stipriau, ką pripažino ir kalbantis Vilniaus Vėžio instituto gydytojas, kad dabar matomai vaistų veiksmingumas ligoniui bus daug geresnis. Dar kitas verslininkas kuris parašė knygą apie Saudo Arabijos princą ir pasakodamas televizijoje kaip jį Lietuvoje nuskriaudė, kad jam buvo mintis tik savižudybė arba girtuoklystė. Atsitiktinai išgirdo „Marijos Radijo“ kvietimą maldai. Viskas pasikeitė su maldos pagalba ir tapo Saudo Arabijos garsiu projektų vadovu. ( Medikai sakys kad tai autosugestija. Duokite ir jūs medikai tokių autosugestijų)

2020 03 13 žmogiškais samprotavimais pasirodžius skelbimams kaip elgtis tikintiems bažnyčioje, epidemijos metu, patariama daugiau kreiptį dėmesį į buitinius apsiplovimus bažnyčioje, nei į dvasinį, nebijant dar žegnotis. Lenkijos vyskupai ragina dažniau lankyti bažnyčią.

Ką siūlo šiomis dienomis, lankančiam bažnyčią Lietuvoje?

Pirma. Skelbiama apie septynias priemones kaip rankų plovimas, muilas čiaudėjimas ir taip toliau... netgi bažnyčiose išplatinta higienos taisyklės kurios manau jau net ir tualete nereklamuojama. Bet Ministrai nurodė. Aš manau, kad čia reikia priminti seniai neskalbiamas bažnyčiose, septynias didžiąsias nuodėmes, kurios krečia bedvasį pasaulį, netgi į jokią toleranciją neatsižvelgiant.

Antra. Pašalinti švęstą vandenį, bažnyčiose keičiant jį kitokiu skysčiu. Tai kodėl per Šventas Velykas pašventintas vanduo per visus metus iki kitų Šventų Velykų išlieka nesugedęs? Bažnyčia turi naudoti pasidabruotus indus vandeniui laikyti ir sidabro jonai užmuša šiltinės, choleros, maro , tuberkuliozės bakterijas. Išmeskime iš bažnyčių prekeivių stiklinius indus ir problemų nebus. Ant krikštijamo kūdikio švelnios galvos pilkime vandenį iš sidabruoto indelio, o ne iš restorano padažams naudojamų stiklinių taurelių. Aš ateistams turiu atsakymus į panašius išvedžiojimus, bet tie kurie netiki, tai Kristus sako, „kad jei kas ir iš numirusių prisikels – netikės“.

Trečia. Draudžiama dabar glostyti vaikams galvas, teikiant tikintiems Šventą Komuniją? O kam jas glostyti? Šventoje Liturgijoje tai nenurodoma ir dar sakramentų teikimo metu? Vienoje bažnyčioje kunigui buvo kirsta per rankas šalia stovinčios moters, kai kunigas čia pat dalinęs Komuniją paglostė vaikui galvą. Moteris pasakė, kad aš daugiau neisiu į jūsų bažnyčią, kai glostote utėlėtas vaikų galvas ir tomis pačiomis rankomis vėl kitam žmogui duodate Komuniją. Tai kam jūs plaunatės rankas per Šventas Mišias? Dalijome Komuniją kartu. Niekada neglostau galvų. Palaiminu vaikus kryžiaus ženklu. Be to kunigas po Šventų Mišių kaip reikalauja liturgija, pakviečia visus galinčius atsiklaupti palaiminimui. Ir toks palaiminimas tinka ir suaugusiems ir vaikams. O jeigu vandens šlakstymui yra paskirtas indas netinkamas liturginiam naudojimui, tai ten – dumblas.

Kalbėti Tėve mūsų nesusikabinus rankomis? Visos maldos dėl žmogaus dvasinio balanso organizme kalbamos sudėjus rankas, bet nesikabinant ir kaip musulmonai neskečiant rankų išskyrus kunigą, kuris iškeltomis ir praskėstomis rankomis siunčia turintis dievišką pasiuntinystę - palaiminimą žmonėms. Žmoguje visada turi būti dvasinė pusiausvyra. Iš maldai sudėtų delnais rankų, dešinės rankos biologinio lauko visada didesnis stiprumas perteikiamas į kairę delno pusę ir taip balansuoja žmoguje pusiausvyrą, ko toliau nemanau plačiau aiškinti. Tik, kai vaikystėje skaudėdavo galvą, užtekdavo mamai uždėti dešinę ranką ant galvos ir skausmas dingdavo. Tą patį patariama daryti ir suaugusiems. Dedant dešinę raką ant kaktos o kairę po pakaušiu. Tokiu biologinio veikimo principu žmoguje, esu sukūręs autorinį medicininį prietaisą galvos skausmui malšint ir nemigai šalinti, tik delnus pakeičiant elektrodais. Kadangi prietaisas buvo Lietuvoje gerai įvertintas mediciniškai, esu apdovanotas prizu ir prietaisas buvo atrinktas pateikiant to meto Maskvos Visaliaudinei parodai. Iš parodos įvertinimo gavau aukso medalį ir pripažinimą. Tokia tema galiu kalbėti su ieškančiais ir norinčiais suprasti kokias galimybes turi žmogaus stiprus dvasinis imunitetas, matęs kiek ligonių yra pagydęs jo eminencija kardinolas V. Sladkevičius.

Skelbiama kad kunigas neturi bučiuoti altoriaus. Ką šiuo atžvilgiu įsivaizduojame altoriumi – stalą? Altorius visai turi kitą prasmę jau vien tik architektūriniu tvirtinimu ir liturgijos reikalavimu bažnyčioje, kai kunigas kalba prieš Šventas Mišias maldą“ Introibo ad altare Dei... Aš prisiartinsiu prie Dievo altoriaus, prie Dievo kuris šloviną mano jaunystę“... Altorius ( stalo manau galima ir nebučiuoti ) simbolizuoja Kristų ir jį reikia bučiuoti, nes Šventų Mišių liturgija nėra vaidyba. Toliau keistų pasaulietiško samprotavimų išvedžiojimų nekomentuosiu. Manau, kad Romos katalikų bažnyčia šiandieną pastatyta ant tikėjimo pasirinkimo, kaip istorija rodo visai kitokios bažnyčios vaidmenį epidemijų ir nelaimių metu.

Italijos vyskupų konferencija sustabdė iki balandžio 3 dienos visoje Italijoje dalyvavimą Šventose Mišiose. Už tokį melagingą valstybės, pranešimą Romos vikariato atstovas spaudai ir dvasios tėvas Valteris Insero, žiniasklaidai „ANSA“ pasakė apie situaciją Romoje (kovo 8 d.)“Tai kas numatyta naujame vyriausybės dekrete yra NETIESA. Mes imamės priemonių siekiant informuoti parapijos kunigus.“ Žmonės Genujoje rinkosi į Šventąsias Mišias.

Senajame Testamente pranašai panašią situaciją būtų pavadinę dieviškąja bausme.

Kokiu keliu pasuks Lietuvos tikintieji? Ar šis „Koronės“ ženklas padės sugrįžti prie Evangelinės Kristaus bažnyčios tiesų elgtis kaip reikalauja Šventų Mišių liturgija, netgi raudonomis raidėmis Mišiole primenant, kaip kunigas turi aiškinti tikintiems elgseną bažnyčioje, ar toliau leisim savivaliauti ant vadinamų“ altorių“ bažnyčiose? P. S. Švento tėvo prašymas kunigams lankyti ligonius.

Koks būtų reziumė iš šių samprotavimų? Šiuolaikiškoje bažnyčioje galima visokių bacilų pasigauti ir be gripo viruso, nuo prineštų medžiaginių sumestų į krūvą žaislų iki stresinio stovio nuo elektromagnetinių bangų retransliatorių iš pritvirtintų antenų bažnyčių bokštuose. ( Vietoje to kad vaikai žaismingai elgtųsi bažnyčioje su mamos ar močiutės švytinčiomis spalvomis rožantėliu ir jau nuo mažens išmoktų kartu su suaugusiais kartoti maldą „ir neleisk mums susigundyti Viešpatie blogiu, bet gelbėk mus nuo pikto“, aš manau išaugtų visai kitokie politikai ir prezidentai) Nėra tokio Lietuvoje, kaip kad Jėzus paėmęs rimbą išvaikytų prekiautojus iš šventyklų, kad naujai atrastume gero lietuviško šeimininko lobyną, ką skelbia vyskupų konferencija – „atrasti iš naujo“, nes kaip skelbia Sveikatos ministerija, Lietuvoje kol kas blogos epidemijos užkratai atsivežtini tik iš užsienio.

Pagarbiai Kun. A. Bulotas