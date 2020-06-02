Vedamasis Teisėjai G.Užubalis. I.Žvaigždinienė ir Pukanosytė legalizavo spaudos sunaikinimą „už akių” 2026.02.18 Teismas uždraudė žmonėms prenumeruoti „Laisvą laikraštį” 2026.01.31 Aukščiausias teismas palaidojo nekenčiamą „Laisvą laikraštį” 2025.12.23 G.Nausėda yra sunkių nusikaltimų bendrininkas, todėl Seimo prašau pradėti jam apkaltą 2025.09.15 Portalas laisvaslaikrastis.lt uždarytas avansu, už būsimus pažeidimus, išaiškino teisėjas Ž.Kubeckas 2025.07.07 Teismas išaiškino, kad G.Nausėda neprivalo laikytis Konstitucijos ir įstatymų 2025.06.28 Dirbtinis intelektas nurodė, kad „Celofano” bylos – grubi teismų klastotė 2025.05.28 VRK dar prieš rinkimus žinojo, kas laimės 2025.05.18 Kodėl Gitanas Nausėda nėra teisėtai išrinktas prezidentas? 2025.05.14 COVID-19 Ignas Vėgėlė prisipažino klastojęs dokumentą sukčių naudai 2024.04.05 Tyrimas parodė, kad visiems skiepytiems C19 MRNA preparatais pažeista širdis 2023.10.05 CJ Hopkins : Kelias į totalitarizmą – 3 dalis 2023.08.26 Klaipėdos ligoninėje kovidiniai ligoniai buvo rišami prie lovų ir žudomi plaučių ventiliavimu 2023.05.21 Koronaviruso „krizė” buvo sufabrikuota, kad dvejiems metams uždarius ekonomiką nuskurdinti milijonus ir praturtinti kelis 2023.02.19 Aktualijos Spaudos sunaikinimas neprieštarauja įstatymams, nustatė Konkurencijos taryba 2026.09.15 Nors vaikas nemelavo, kad buvo prievartaujamas, teismas „išaiškino” priešingai 2026.09.09 Prokuratūra panikoje – melagingai nurodė, kad dėl teisėjo Furmanavičiaus nužudymo klastočių jau suėjo „senatis” 2026.08.24 Kaip atsakingai peržiūrėti paskolų įmokas ir šeimos biudžetą? 2026.08.10 Aurimas Drižius kreipiasi į teismą: prašo atlyginti žalą dėl Vytauto Landsbergio ieškinio ir išreikalauti slaptą Prunskienės KGB bylos medžiagą 2026.08.04 Rekordas : www.laisvaslaikrastis.lt uždarytas daugiau net ketveri metai be teismo sprendimo 2026.07.24 Teisėja J.Dabulskytė-Raizgienė: politinės korupcijos atskleidimas sukeltų grėsmę Lietuvos Respublikai 2026.04.28 S. Skverneliui gresia iki 10 metų kalėjimo – „Vardan Lietuvos” buvo legalizavusi reketą ir kyšininkavimą 2026.04.11 Vytautas Kedys: „Pragyvenau daug. Bet net Stalino sistema neturėjo tokių teismų, kaip „laisvos Lietuvos“ 2026.04.08 Mirė žiauriai nužudyto Drąsiaus Kedžio motina Laimutė Kedienė, kurią garbūs teisėjai pripažino „intelektualiai” tvirkinus anūkę (pildoma) 2026.02.14 Prašau nugriauti neteisėtą G.Nausėdos namą nacionaliniame parke 2026.01.20 MANDAGI, TAKTIŠKA MOTERIS DEMASKUOJA PRIEVARTAUTOJĄ 2026.01.08 Teismas eilinį kartą šiurkščiai pažeidė įstatymą, uždrausdamas referendumus 2026.01.02 „Legendinis” prokuroras J.Laucius nepastebi teisėjų gaujos klastočių 2025.12.02 Teismai vykdo ne teisingumą, tačiau labai sunkius nusikaltimus (pildoma) 2025.10.14 Teigiama, kad virš ES skraido Ukrainos dronai 2025.09.30 Aukščiausiojo teismo pirmininkė Bublienė : „Nausėda mane paskyrė į šias pareigas tik tam, kad slėpčiau sunkius valdžios nusikaltimus” 2025.08.27 Naujasis „etikos inspektorius” Dainius Radzevičius darbą pradeda sunaikindamas laisvą spaudą (pildoma) 2025.06.23 VRK: Neleisime tautai spręsti dėl referendumų 2025.06.19 Trys akli teismai ir dokumentų kapinės 2025.06.19 Kuri vakcina – Pfizer ar Moderna surinko didžiausią aukų skaičių? 2025.05.04 Kaip veikia mafija – prokuratūra ir teismai (Zigmo Vaišvilos atvejis) 2025.05.01 Prie sienos su Baltarusija – trijų žmonių kūnai, pasieniečių „apgręžimo” aukos 2025.05.01 Organizuojams referendumas kad nekilnojamas turtas nebūtų apmokestintas 2025.04.30 Trampo patarėjas ” Zelenskis kanda į ranką, kuri jį maitina” 2025.04.27 Teisėja E.Gruodienė : „Nutarčių klastojimas remiasi teismų nepriklausomumo principu” 2025.04.24 Teismai laidoja nekenčiamą „Laisvą laikraštį” 2025.04.13 Teisėjo J.Furmanavičiaus nužudymo byla – grubi klastotė 2025.04.13 Pranešėjas STT apie milijoninį reketą sunaikintas buvusio VSD kapitono rankomis (pildoma) 2025.04.07 „Celofanas” mano, kad patriotai greitai pradės žudyti kitaip manančius žmones 2025.04.04 Prokuroras G.Ivanauskas – esminis teismų korupcijos stogas 2025.03.29 Zigmas Vaišvila : Kodėl leidome sudoroti Justiną Marcinkevičių, Stasį Lozoraitį, Česlovą Kudabą? 2025.03.11 Z.Vaišvila neleidžia pamiršti suklastotų Seimo rinkimų 2025.03.01 Pagaliau įkliuvo ir nekaltus žmones į kalėjimą kišusi teisėja D. Kazlauskienė 2025.03.01 Debilai griauna elektros perdavimo linijas į Kaliningradą, kodėl negriauna tiltų? 2025.02.24 Naujas numeris (Nr. 2) 2025.01.23 Žurnalistiniai tyrimai Ignas Vėgėlė prisipažino klastojęs dokumentą sukčių naudai 2024.04.05 Seimo komisija atskleidė VSD terorą – saugumiečiai rinko kompromatą ir šantažavo visus kandidatus 2024.03.27 Ignas Vėgėlė – Lietuvą užvaldžiusiųjų statytinis 2023.11.25 Strateginei ginklų gamyklai vadovavo sovietų GRU kapitonas Vygandas Sliesoraitis (pildoma) 2023.11.10 Per vieną dieną daug Lietuvos karininkų mirs dėl “staigios ligos” ? 2023.08.21 Medininkų žudikai tapo prokuratūros “įslaptintais liudininkais” 2023.08.03 Landsbergių šeimos turtai ir jų siekimas bado akis – anūko Gabrieliaus šeima – pati turtingiausia tarp politikų 2023.07.31 Vyro sudaužyta moteris turės jam sumokėti 30 tūkst. eurų, nusprendė Šiaulių teisėjai (pildoma) 2023.07.19 Seimo Antikorupcijos komisija skęsta korupcijoje 2023.07.02 Garliavos žudynių bylos konstruktorius prokuroras Redas Savickas pats ir ištyrė savo įtariamas klastotes 2023.04.27 Seimo Antikorupcijos komisija prižiūrės prokuratūros klastotes Garliavos žudynių ir pedofilijos byloje 2023.04.21 Zigmas Vaišvila. Komunistas ne komunistas. II dalis 2023-04-12 2023.04.12 Mafijinė teisėsauga Jeigu D.Drižius dar kartą prašys atnaujinti www.laisvaslaikrastis.lt veiklą, bus nubaustas bauda 2025.01.07 Paaiškėjus, kad visa Garliavos pedofilijos – žudynių byla yra klastotė, teisėja Mačionytė ją įslaptino 2024.08.26 Garliavos žudynių ir pedofilijos byla – masinė klastotė 2024.07.31 Teismas – stogas nužudymų ir pedofilijos byloje 2024.06.28 Garliavos žudynių byla toliau ryja savo aukas gerovės valstybėje 2024.06.04 Henriko Daktaro įkalinimas iki gyvos galvos – pagal „atgailaujančio” nusikaltėlio melagingus parodymus ? (pildoma) 2024.04.17 Ignas Vėgėlė prisipažino klastojęs dokumentą sukčių naudai 2024.04.05 Z.Vaišvila : “Panašu, kad VSD šantažavo Gitaną Nausėdą” 2024.04.03 Teisėjai ir prokurorai veikia organizuotoje gaujoje, atiminėdami turtą iš nekaltų žmonių 2024.02.26 Teisėjai ir prokurorai veikia organizuotoje gaujoje, atiminėdami turtą iš nekaltų žmonių 2024.02.20 Valstybės priešai, norėję gerų santykių su kaimynais, kol kas dar laisvėje 2024.01.31 Antanas Kandrotas : “Apeliacinis teismas vėl pridarė nesąmonių” (pildoma) 2024.01.16 Teisėjo J.Furmanavičiaus, Drąsiaus Kedžio ir Andriaus Ūso nužudymus, vaikų prievartavimą prokuroras G.Ivanauskas ištyrė “rašteliu” 2023.12.21 Teisėja J. Kolyčienė išaiškino – žmogžudystės ir vaikų prievartavimai nuo šiol neprieštarauja LR įstatymams 2023.12.07 Vilniaus apygardos teismo teisėja suabejojo, ar šis teismas nėra nusikalstamas susivienijimas 2023.10.04 Žmoną nuolat mušusiam vyriškiui aukščiausias teismas skyrė premiją – 33 tūkst. eurų, kuriuos turės sumokėti jo auka 2023.09.12 Dėl sunkių įtariamų teisėjų Artūro Drigoto, Gintaro Kryževičiaus, Dalios Višinskienės ir kitų gaujos narių nusikaltimų 2023.08.28 Prokuratūra tyčia nuslėpė įrodymus apie tikrus Jono Furmanavičiaus ir kitų žmonių žudikus 2023.08.08 Kristijoną Bartoševičių išteisins tie patys teisėjai, kurie nuteisė Neringą Venckienę 2023.07.27 Teisėjų turtus atskleidusiai palangiškei teisėjai nepagailėjo 30 tūkst. eurų baudų (pildoma) 2023.07.02 Teismas dar kartą uždraudė platinti “Laisvą laikraštį”, nes “spaudos laisvė neturi teisinės reikšmės” 2023.06.30 Aukščiausias teismas dar kartą legalizavo nekaltų žmonių įkalinimą 2023.06.23 Spaudos sunaikinimas nepažeidžia Lietuvos teisės normų, nurodė aukščiausias teismas 2023.06.15 Stebuklai Vilniaus apygardos teisme – atrodo, kad liko vienintelė teisėja Surgailienė, sutinkanti daryti nusikaltimus 2023.06.14 Politika Kreivio ir Mačiulio iš Swedbanko košmaras – elektros kainos vėl bus reguliuojamos, o ne „liberalizuotos” 2024.08.30 E.Vaitkus bandys reguliuoti duonos kainą ribodamas „Maximos” pelną 2024.08.19 Po suklastotų prezidento rinkimų atsibudome diktatūroje 2024.06.10 E.Vaitkus : „Lietuvos saugumą užtikrins tik diplomatija, o ne milijardai ginklams pirkti” 2024.04.22 Zigmas Vaišvila ir Eduardas Vaitkus. Teisiškai neįvykęs Lietuvos stojimas į Europos Sąjungą 2023.12.15 V.Žemaitis demaskavo Raimondą Šimaitį 2023.10.27 Istorinė metų valstybės kūrėjo šlovės akimirka. Slava Ukraine 2023.01.09 Už Šedbaro paskyrimą į konstitucinį teismą balsavo ir „socdemai” 2023.01.06 Advokatas A. Surblys nuteistas 2 metams kalėjimo pagal prokuratūros sufabrikuotus įrodymus, I.Vėgėlė tyli kaip žuvis 2022.12.30 „Medipresa” platina tik teisingus leidinius, ne „Laisvą laikraštį” 2022.12.28 Pristatoma Tautos programa 2024 m. spalio 13 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimams 2022.12.05 Gali būti, kad artėjame prie lūžio momento Ukrainos kare. Nėra elektros, nėra kariuomenės, nėra visuomenės 2022.11.25 Ramūnas Karbauskis piktinasi savo organizuota 2,5 mlrd. eurų elektros kainų afera 2022.11.25 Nemirtingi kūriniai : Virgilijus Poderys sako, kad liberalizavus rinką, elektra buitiniams vartotojams pigs 2022.11.24 Rusų „kolaborantai” Ukrainoje nesulaukė teismo dienos 2022.11.23 Išprotėjusiam diktatoriui V. Zelenskiui – „Laisvės” premija, arba kaip „valdyti suvokimą” 2022.11.22 Respublikonai paskelbė, kad Džo Byden susijęs su sunkiais nusikaltimais – žmonių kontrabanda, korupcija, kyšininkavimu, pinigų plovimu (pildoma) 2022.11.17 Seimo prasukta elektros afera biudžetui kainuos iki 2,5 mlrd. eurų 2022.11.16 Ukraina tyčia paleido raketą į Lenkiją, tikėdamasi sukelti trečią pasaulinį, nausėdos tam jau pritarė 2022.11.15 Už klimato kaitos beprotybės slypintys pinigai 2022.11.15 Nuomonės Igno Vėgėlės neva laimėtose bylose jo pavardės nėra 2024.05.07 E.Vaitkus : „Nausėda su Šimonyte išprotėjo” 2024.05.02 Ką rinkti prezidentu? 2024.02.27 Scott Ritter : Ukrainos raketos S-300 smūgis Lenkijoje nebuvo tragiškas atsitiktinumas 2022.11.21 Kaip pasirinkti kompiuterinių žaidimų priedus? 2022.11.17 Klauso Švabo televizija jau stumia Igną Vėgelę į prezidentus 2022.11.14 Mums durniams kilpas neria! Taip mums ir reikia 2022.10.21 Šaltyje kaukiantis šuo 2022.09.24 Naujienos apie Kaliningrado blokadą, švelniai tariant, šokiravo mūsų šeimą 2022.09.21 Kad būtų ką vogti, valstybė papildomai skolinsis 2022.09.19 Gitanas Nausėda vėl tapo sukčių auka 2022.09.17 Rusai iš pralaimėjimo Charkove taip nieko ir neišmoko 2022.09.12 Vyriausybė veikia tiksliai pagal WEF rekomendacijas – tyčia naikina pramonę ir verslą 2022.09.12 Tai, kad Maldeikienė Briuselyje susidėjo naujus dantis, reiškia, kad visa Lietuva liks be dantų 2022.09.11 Iš esmės, mes esame raudonas skuduras amerikiečių „vyresniojo brolio” rankose 2022.09.09 Pedofilijos istorija Teismas desperatiškai bando iki rinkimų nuslėpti savo klastotes Garliavos ir teisėjo Furmanavičiaus nužudymo bylose 2024.10.07 Septynis metus kalėjime pagal suklastotą bylą praleidęs nekaltas žmogus tik juokiasi : „aš visiems jau atleidau” 2024.08.12 Garliavos pedofilijos bylos aukos vis dar bijo apie ją kalbėti 2024.04.10 Žmonės vėl klausė Nausėdos paprasto klausimo 2022.11.17 Neringa Venckienė : „Ar galima tikėtis tiesos? Kažin” 2022.11.09 N.Venckienės skundą nagrinėja garsus LAT bylų klastotojas Aurelijus Gutauskas 2022.11.06 „Tiesos” dėl Garliavos mergaitės prašyti liko vienintelis Romas Radzevičius 2022.10.17 Neringa Venckienė : „Manau, kad Lietuva paversta trečiojo pasaulio šalimi ir tikriausiai niekas jau nepasikeis” 2022.07.26 „Tiesos” 2022.05.18 Teisingumą sugrąžinti žadėjęs Gitanas Nausėda labiausiai bijo „TIESOS” 2022.05.17 Rytoj gegužės 17 diena – Deimantės pagrobimo dešimtmetis 2022.05.16 Negi susitaikysime su vaiko dingimu? 2022.02.19 Sveikata Alkoholizmas – giminės liga 2024.12.16 Jonuko senelis – apie itin sunkią anūko ligą: darysime viską, kad valdžia į mus atkreiptų dėmesį 2022.11.21 Naujienos apie vakcinų nuo COVID-19 ligos poveikį žmogaus organizmui 2022.08.24 Sunkią ligą įveikęs Justas: sirgti – nelengva 2022.07.26 Medikė: net nedidelis vandens įkvėpimas per maudynes gali baigtis netikėta mirtimi 2022.07.11 Klastinga žarnyno liga, užklumpanti net jaunus žmones: ankstyvai diagnozei pasitelkiamas ir dirbtinis intelektas 2022.07.05 Karščiai sergantiems širdies ligomis gali tapti nuosprendžiu: į ką atkreipti dėmesį 2022.07.01 Reanimatologas paaiškino, kodėl įvyksta smegenų mirtis 2022.06.28 Kraujo donorai padėjo išsaugoti Aurimo gyvybę 2022.06.14 „Pfizer” paslaptys – paaiškėjo, kad jie žinojo, kad „vakcina” sukelia covid-19 ligą, o iš 36 paskiepytų nėščiųjų 28 neteko kūdikių 2022.06.07 Dulkys prabilo angliškai 2022.06.06 NORTHWAY medicinos centras – sukčių įmonė? 2022.05.23 Gėda sveikatą suėda: gydytojai ragina atsiimti nemokamą žarnyno vėžio testą 2022.05.04 Sėklidžių vėžiu susirgęs 20-metis Justas nusprendė išsaugoti vaisingumą: „Dabar vaikų nenoriu, bet kas bus po kelerių metų?“ 2022.04.27 Babtų gydymo įstaigoje apsilankius… 2022.04.26 24 metų vyras pastebėjo vėžį tik ketvirtoje stadijoje 2022.04.25 Psichoterapeutas pataria nevengti nemalonių emocijų: susikaupę jausmai pridarys žalos ateityje 2022.04.14 Kraujagyslių chirurgas T. Ptašinskas: „Periferine arterijų liga serga vis daugiau žmonių: daugelis atvejų stipriai pažengę“ 2022.04.11 Farmacininkė: „Klaidingi įsitikinimai apie rėmenį trukdo pasveikti“ 2022.04.06 Onkologinių susirgimų atsikratyti moteriai padėjo K. Vaištarienės patarimai 2022.04.05 Žmonės Ignas Vėgėlė prisipažino klastojęs dokumentą sukčių naudai 2024.04.05 Lietuvos advokatų tarybos pirmininkas profesorius Ignas Vėgėlė kviečia skiepytis nuo covid-19 ligos 2022.12.07 Pasiskiepijau, užsidėjau kaukę, pirštines ir taip apsaugojau savo artimąjį kitame laido gale 2022.11.22 Kodėl pas matyt narkomanę motiną vis dar gyvena nepilnamečiai vaikai? 2022.11.22 Lietuvos priešas Nr. 1 Kazimieras Juraitis valdžią nugalės referendumais ir pigia elektra 2022.11.11 „Antrosios Lietuvos“ lyderė N. Vasiliauskaitė moksliškai įrodė, kad ji nėra „vatnikė“ 2022.10.20 Jubiliatas V.Landsbergis apie žmonių mažinimo programą 2022.10.18 Savo sugulovę D.Žalimas veždavosi į tarnybines komandiruotes, vėliau bandė prastumti Konstitucinio teismo teisėja 2022.10.18 Krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas atskleidė savo sutuoktinei įslaptintą informaciją 2022.10.14 Kaip „Norfos” šefas Dainius Dundulis smaugia laisvą spaudą 2022.10.06 Karolis Venckus : „Kol anti-sisteminiai iškėlę aukštai galvas virš nacio Skvernelio ir priplaukusios Maldeikienės moralizuoja kitiems kaip gyventi, galime pažvelgti į juos pačius 2022.09.24 Arūnas Pukelis : Manęs nerinko majauskai ar kaščiūnai ir aš jiems neturiu atsiskaitinėti 2022.09.13 Rytis Zemkauskas : „Mes nuspręsime, ką daryti su Rusija ir visais rusais”. Kažkur girdėjau – Hitlerio „Lebensraum” 2022.09.07 Politinis lavonas Nr. 54 2022.08.11 3 komentarai įraše Politinis lavonas Nr. 54 Aukšto valdininko V.Sliesoraičio dukra teismui paliudijo, kad tėvas ją daužydavo ir sufabrikavo bylą už tai, kad ši palaikė motiną 2022.06.07 2 komentarai įraše Aukšto valdininko V.Sliesoraičio dukra teismui paliudijo, kad tėvas ją daužydavo ir sufabrikavo bylą už tai, kad ši palaikė motiną Prezidento Joe Biden sūnaus Hunterio hobiai : prisiuosčius kokaino dulkinti prostitutes ir kelti vaizdo įrašus 2022.06.02 G.Nausėda nebesislapsto – išvažiavo pas Švabą dalyvauti „pasaulio vyriausybės” suvažiavime 2022.05.23 Neteisėtus Sveikatos mokslų universiteto rektoriaus rinkimus teko gelbėti teismo klastotėmis 2022.05.20 Seksas telefonu, paslaugas teikia Indrė Makaraitytė 2022.05.17 1 komentaras įraše Seksas telefonu, paslaugas teikia Indrė Makaraitytė Algirdo Paleckio suėmimas (2022-05-11) 2022.05.12 Verslas Paneigimas 2022.10.25 Loterijų rinkoje daugelį metų neefektyviai veikia faktinis privačių asmenų kontroliuojamas monopolis 2022.10.24 Atsargiai – „Luminor“ bankas vagia klientų pinigus 2022.10.20 Advokatė S. Izokaitienė: kiek verslui kainuoja statybos techninio prižiūrėtojo ir statybos vadovo klaida? 2022.10.04 Energetikos kainos muša gulinčius: krenta trąšų gamintojai, klumpa žemdirbiai 2022.09.07 Stiprūs „Avia Solutions Group“ finansiniai rezultatai leido ankščiau laiko išpirkti 50 milijonų JAV dolerių obligacijų emisijos 2022.07.26 Reikalauta kyšio už didesnės kaip 400 000 Eur vertės statybų projekto sklandžią techninę priežiūrą 2022.06.15 „Lidl“ skelbia vasaros darbo laiką 2022.06.09 Lazerius ir jų sistemas gaminanti UAB „Light Conversion“ oficialiai atidarė naują gamybos ir tyrimų korpusą 2022.06.02 HIBRIDINĖS ATAKOS PRIEŠ LIETUVOS VERSLĄ IR KAIP MINISTRAS PRARADO ATMINTĮ 2022.05.31 Valakampiuose duris atvėrė išskirtinė „Lidl“ parduotuvė 2022.05.12 Teltonika pristatė 3,7 mlrd. eurų investicinius projektus Vilniuje 2022.04.05 Per ateinančius 5 metus – 2000 papildomų darbo vietų elektronikos inžinieriams 2022.03.31 Viešieji pirkimai – vietoj konkretaus sprendimo valdžia paleido „dūmų uždangą“ 2022.03.29 Susidūrę su sunkumais verslai imasi keisti sutarčių sąlygas: svarbus operatyvumas ir pagrįsti įrodymai 2022.03.29 Investavimas į kriptovaliutas – viliojantis, bet rizikingas būdas praturtėti 2022.03.24 Statybos inžinieriams iš Ukrainos nereikės jokių kvalifikacijos dokumentų įsidarbinti pagal specialybę 2022.03.22 Garsi teisės firma „Sorainen“ pataria darbdaviams, kaip pasodinti į kalėjimą savo darbuotojus 2022.03.18 1 komentaras įraše Garsi teisės firma „Sorainen“ pataria darbdaviams, kaip pasodinti į kalėjimą savo darbuotojus „Novaturo“ grupės 2021 m. rezultatai: laipsniškas turizmo sektoriaus atsigavimas ir optimistinės prognozės 2022-iesiems 2022.02.08 Švabo auklėtinis Gitanas Nausėda jau padarė milijardo eurų žalą Lietuvos Respublikai 2022.02.08 Gyvenimas Naujas numeris (Nr. 6) 2023.02.10 Self – proclaimed president of Lithuania V. Landsbergis was recruited into the KGB by the famous Rainiai butcher Dušanskis 2023.01.04 Staiga mirė Agnė Jagelavičiūtė, reklamavusi covid-19 skiepus kaip vienintelį būdą vėl būti kartu (pildoma) 2022.12.28 Baseiną iš Palangos miesto jau bando atimti D. Grybauskaitės statytinis 2022.12.06 Eduardas Vaitkus : „Swedbank” nutarė atimti iš manęs pensiją 2022.11.21 Ar žaidimų ir lošimų įpročius lemia jūsų amžius ir lytis? 2022.10.17 PANEVĖŽIO SAVIVALDYBĖS ,,ŠAIKA“ NESIKEIČIA 2022.10.05 Žiema jau visai čia pat: idėjos, kaip praleisti laiką su šeima 2022.10.04 Meditacija – sielos apsivalymas ir kelias į savęs pažinimą 2022.09.30 Brutali neteisybė išsikerojo lyg per okupaciją (žurnalistas V. Vasiliauskas kalbina N. 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Nekrošiaus pusbroliui Andzej Macijevskiui 2020.10.13 „Snoro” akcininkų ieškinys prieš Lietuvą didėja nuo 1,1 mlrd. iki 2,5 mlrd. eurų 2020.10.10 3 komentarai įraše „Snoro” akcininkų ieškinys prieš Lietuvą didėja nuo 1,1 mlrd. iki 2,5 mlrd. eurų Banką apiplėšusi Lietuvos vyriausybė ir prezidentas G.Nausėda juokina Niujorko teismą 2020.10.04 2 komentarai įraše Banką apiplėšusi Lietuvos vyriausybė ir prezidentas G.Nausėda juokina Niujorko teismą Niujorko teismas įpareigojo buvusį „Snoro“ administratorių Simoną Freakley pateikti slaptus dokumentus apie banko uždarymą Paryžiaus arbitražui 2020.10.02 6 komentarai įraše Niujorko teismas įpareigojo buvusį „Snoro“ administratorių Simoną Freakley pateikti slaptus dokumentus apie banko uždarymą Paryžiaus arbitražui Banko „Snoras” bankroto administratoriai pavogė apie 1,2 mlrd. eurų vertės banko turto 2020.09.22 1 komentaras įraše Banko „Snoras” bankroto administratoriai pavogė apie 1,2 mlrd. eurų vertės banko turto „Sunaikinto banko „Snoras“ istorija lyg juodas debesis temdo konservatorių partijos vedlės Šimonytės reputaciją“ 2020.09.15 2 komentarai įraše „Sunaikinto banko „Snoras“ istorija lyg juodas debesis temdo konservatorių partijos vedlės Šimonytės reputaciją“ Laisvalaikis Festivalis „Jaunas kaip Vilnius“ kviečia kartu pasitikti sostinės 700 metų jubiliejų (pagrindinė informacija ir programa) 2022.07.22 „Jaunas kaip Vilnius“ muzikos festivalyje – retai kartu pasirodančios ryškiausios Lietuvos operos žvaigždės 2022.07.12 Festivalis, kuris nukels į Viduramžius: Kernavė kviečia savo akimis išvysti, kaip prieš šimtus metų gyveno lietuviai 2022.07.04 700-asis sostinės gimtadienis: kas jau vyksta ir ko dar laukti 2022.05.27 Artėjantys karščiausi muzikos festivaliai: kur vykti šią vasarą ir kaip nelikti be ryšio? 2022.05.25 Atidaromas vasaros sezonas „Paupio turguje“: naujas A. 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