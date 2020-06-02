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Spaudos sunaikinimas neprieštarauja įstatymams, nustatė Konkurencijos taryba

3 savaitės ago Administrator
Cininas_teisejas2

Nors vaikas nemelavo, kad buvo prievartaujamas, teismas „išaiškino” priešingai

1 mėnuo ago Administrator
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Prokuratūra panikoje – melagingai nurodė, kad dėl teisėjo Furmanavičiaus nužudymo klastočių jau suėjo „senatis”

2 mėnesiai ago Administrator
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Kaip atsakingai peržiūrėti paskolų įmokas ir šeimos biudžetą?

2 mėnesiai ago Administrator
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Aurimas Drižius kreipiasi į teismą: prašo atlyginti žalą dėl Vytauto Landsbergio ieškinio ir išreikalauti slaptą Prunskienės KGB bylos medžiagą

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1 mėnuo ago Administrator

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Spaudos sunaikinimas neprieštarauja įstatymams, nustatė Konkurencijos taryba

3 savaitės ago Administrator
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Nors vaikas nemelavo, kad buvo prievartaujamas, teismas „išaiškino” priešingai

1 mėnuo ago Administrator
91ff033d ed1d 4133 a986 52c59b8de412

Prokuratūra panikoje – melagingai nurodė, kad dėl teisėjo Furmanavičiaus nužudymo klastočių jau suėjo „senatis”

2 mėnesiai ago Administrator
hands agent client shaking hands after signed contract buy new apartment 1150 14836

Kaip atsakingai peržiūrėti paskolų įmokas ir šeimos biudžetą?

2 mėnesiai ago Administrator
papa1 S1s6TS

Aurimas Drižius kreipiasi į teismą: prašo atlyginti žalą dėl Vytauto Landsbergio ieškinio ir išreikalauti slaptą Prunskienės KGB bylos medžiagą

2 mėnesiai ago Administrator

Vedamasis

COVID-19

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Spaudos sunaikinimas neprieštarauja įstatymams, nustatė Konkurencijos taryba

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Nors vaikas nemelavo, kad buvo prievartaujamas, teismas „išaiškino” priešingai

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Prokuratūra panikoje – melagingai nurodė, kad dėl teisėjo Furmanavičiaus nužudymo klastočių jau suėjo „senatis”

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Kaip atsakingai peržiūrėti paskolų įmokas ir šeimos biudžetą?

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Aurimas Drižius kreipiasi į teismą: prašo atlyginti žalą dėl Vytauto Landsbergio ieškinio ir išreikalauti slaptą Prunskienės KGB bylos medžiagą

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Rekordas : www.laisvaslaikrastis.lt uždarytas daugiau net ketveri metai be teismo sprendimo

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Teisėja J.Dabulskytė-Raizgienė: politinės korupcijos atskleidimas sukeltų grėsmę Lietuvos Respublikai

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S. Skverneliui gresia iki 10 metų kalėjimo – „Vardan Lietuvos” buvo legalizavusi reketą ir kyšininkavimą

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Vytautas Kedys: „Pragyvenau daug. Bet net Stalino sistema neturėjo tokių teismų, kaip „laisvos Lietuvos“

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Mirė žiauriai nužudyto Drąsiaus Kedžio motina Laimutė Kedienė, kurią garbūs teisėjai pripažino „intelektualiai” tvirkinus anūkę (pildoma)

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Prašau nugriauti neteisėtą G.Nausėdos namą nacionaliniame parke

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MANDAGI, TAKTIŠKA MOTERIS DEMASKUOJA PRIEVARTAUTOJĄ

Egidijus Sileikis 539k0H

Teismas eilinį kartą šiurkščiai pažeidė įstatymą, uždrausdamas referendumus

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„Legendinis” prokuroras J.Laucius nepastebi teisėjų gaujos klastočių

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Teismai vykdo ne teisingumą, tačiau labai sunkius nusikaltimus (pildoma)

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Teigiama, kad virš ES skraido Ukrainos dronai

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Aukščiausiojo teismo pirmininkė Bublienė : „Nausėda mane paskyrė į šias pareigas tik tam, kad slėpčiau sunkius valdžios nusikaltimus”

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Naujasis „etikos inspektorius” Dainius Radzevičius darbą pradeda sunaikindamas laisvą spaudą (pildoma)

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VRK: Neleisime tautai spręsti dėl referendumų

Dalia Grybauskaite teisejai YeXeXX

Trys akli teismai ir dokumentų kapinės

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Kuri vakcina – Pfizer ar Moderna surinko didžiausią aukų skaičių?

Dalia Grybauskaite teisejai yFrO14

Kaip veikia mafija – prokuratūra ir teismai (Zigmo Vaišvilos atvejis)

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Prie sienos su Baltarusija – trijų žmonių kūnai, pasieniečių „apgręžimo” aukos

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Organizuojams referendumas kad nekilnojamas turtas nebūtų apmokestintas

Trampo patarėjas " Zelenskis kanda į ranką, kuri jį maitina"

Trampo patarėjas ” Zelenskis kanda į ranką, kuri jį maitina”

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Teisėja E.Gruodienė : „Nutarčių klastojimas remiasi teismų nepriklausomumo principu”

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Teismai laidoja nekenčiamą „Laisvą laikraštį”

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Teisėjo J.Furmanavičiaus nužudymo byla – grubi klastotė

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Pranešėjas STT apie milijoninį reketą sunaikintas buvusio VSD kapitono rankomis (pildoma)

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„Celofanas” mano, kad patriotai greitai pradės žudyti kitaip manančius žmones

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Prokuroras G.Ivanauskas – esminis teismų korupcijos stogas

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Zigmas Vaišvila : Kodėl leidome sudoroti Justiną Marcinkevičių, Stasį Lozoraitį, Česlovą Kudabą?

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Z.Vaišvila neleidžia pamiršti suklastotų Seimo rinkimų

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Pagaliau įkliuvo ir nekaltus žmones į kalėjimą kišusi teisėja D. Kazlauskienė

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Debilai griauna elektros perdavimo linijas į Kaliningradą, kodėl negriauna tiltų?

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Naujas numeris (Nr. 2)

Žurnalistiniai tyrimai

Mafijinė teisėsauga

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Jeigu D.Drižius dar kartą prašys atnaujinti www.laisvaslaikrastis.lt veiklą, bus nubaustas bauda

Paaiškėjus, kad visa Garliavos pedofilijos – žudynių byla yra klastotė, teisėja Mačionytė ją įslaptino

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Garliavos žudynių ir pedofilijos byla – masinė klastotė

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Teismas – stogas nužudymų ir pedofilijos byloje

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Garliavos žudynių byla toliau ryja savo aukas gerovės valstybėje

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Henriko Daktaro įkalinimas iki gyvos galvos – pagal „atgailaujančio” nusikaltėlio melagingus parodymus ? (pildoma)

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Ignas Vėgėlė prisipažino klastojęs dokumentą sukčių naudai

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Z.Vaišvila : “Panašu, kad VSD šantažavo Gitaną Nausėdą”

MixCollage 20 Feb 2024 11 46 AM 2865 1024x1024 4

Teisėjai ir prokurorai veikia organizuotoje gaujoje, atiminėdami turtą iš nekaltų žmonių

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Teisėjai ir prokurorai veikia organizuotoje gaujoje, atiminėdami turtą iš nekaltų žmonių

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Valstybės priešai, norėję gerų santykių su kaimynais, kol kas dar laisvėje

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Antanas Kandrotas : “Apeliacinis teismas vėl pridarė nesąmonių” (pildoma)

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Teisėjo J.Furmanavičiaus, Drąsiaus Kedžio ir Andriaus Ūso nužudymus, vaikų prievartavimą prokuroras G.Ivanauskas ištyrė “rašteliu”

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Teisėja J. Kolyčienė išaiškino – žmogžudystės ir vaikų prievartavimai nuo šiol neprieštarauja LR įstatymams

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Vilniaus apygardos teismo teisėja suabejojo, ar šis teismas nėra nusikalstamas susivienijimas

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Žmoną nuolat mušusiam vyriškiui aukščiausias teismas skyrė premiją – 33 tūkst. eurų, kuriuos turės sumokėti jo auka

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Dėl sunkių įtariamų teisėjų Artūro Drigoto, Gintaro Kryževičiaus, Dalios Višinskienės ir kitų gaujos narių nusikaltimų

Prokuratūra tyčia nuslėpė įrodymus apie tikrus Jono Furmanavičiaus ir kitų žmonių žudikus

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Kristijoną Bartoševičių išteisins tie patys teisėjai, kurie nuteisė Neringą Venckienę

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Teisėjų turtus atskleidusiai palangiškei teisėjai nepagailėjo 30 tūkst. eurų baudų (pildoma)

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Teismas dar kartą uždraudė platinti “Laisvą laikraštį”, nes “spaudos laisvė neturi teisinės reikšmės”

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Aukščiausias teismas dar kartą legalizavo nekaltų žmonių įkalinimą

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Spaudos sunaikinimas nepažeidžia Lietuvos teisės normų, nurodė aukščiausias teismas

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Stebuklai Vilniaus apygardos teisme – atrodo, kad liko vienintelė teisėja Surgailienė, sutinkanti daryti nusikaltimus

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Kreivio ir Mačiulio iš Swedbanko košmaras – elektros kainos vėl bus reguliuojamos, o ne „liberalizuotos”

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Zigmas Vaišvila ir Eduardas Vaitkus. Teisiškai neįvykęs Lietuvos stojimas į Europos Sąjungą

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Už Šedbaro paskyrimą į konstitucinį teismą balsavo ir „socdemai”

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Advokatas A. Surblys nuteistas 2 metams kalėjimo pagal prokuratūros sufabrikuotus įrodymus, I.Vėgėlė tyli kaip žuvis

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Koks Šimonytės vaidmuo privedant prie bankroto Snoro banką?

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„Air Baltic” skolų byloje Rusijoje liudijo ir „Snoro” savininkas R.Baranauskas

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S.Freakley – pavojingas Lietuvos vyriausybės nusikaltimų liudininkas

2 komentarai įraše S.Freakley – pavojingas Lietuvos vyriausybės nusikaltimų liudininkas
verslo

Bankų plėšikai grįžta

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Niujorko apygardos teismas : „Snoro“ administratorius Freakley turės banko savininkams pateikti visus dokumentus

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Niujorko teisme, svarstant „Snoro“ bylą, Lietuvos vyriausybė įkliuvo meluodama teismui (pildoma)

3 komentarai įraše Niujorko teisme, svarstant „Snoro“ bylą, Lietuvos vyriausybė įkliuvo meluodama teismui (pildoma)
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Naujas numeris (Nr. 43)

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Stasys Jakeliūnas : Kas ištirs banko “Snoras” istoriją?

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Premjerę Ingridą Šimonytę skandina Niujorko teismo dokumentai (pildoma)

4 komentarai įraše Premjerę Ingridą Šimonytę skandina Niujorko teismo dokumentai (pildoma)
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„Snoro“ bankroto byla „atsitiktinai” pateko Vilniaus Universiteto Teisės fakulteto dekano V. Nekrošiaus pusbroliui Andzej Macijevskiui

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„Snoro” akcininkų ieškinys prieš Lietuvą didėja nuo 1,1 mlrd. iki 2,5 mlrd. eurų

3 komentarai įraše „Snoro” akcininkų ieškinys prieš Lietuvą didėja nuo 1,1 mlrd. iki 2,5 mlrd. eurų
verslo

Banką apiplėšusi Lietuvos vyriausybė ir prezidentas G.Nausėda juokina Niujorko teismą

2 komentarai įraše Banką apiplėšusi Lietuvos vyriausybė ir prezidentas G.Nausėda juokina Niujorko teismą
jegos

Niujorko teismas įpareigojo buvusį „Snoro“ administratorių Simoną Freakley pateikti slaptus dokumentus apie banko uždarymą Paryžiaus arbitražui

6 komentarai įraše Niujorko teismas įpareigojo buvusį „Snoro“ administratorių Simoną Freakley pateikti slaptus dokumentus apie banko uždarymą Paryžiaus arbitražui
snoriukai

Banko „Snoras” bankroto administratoriai pavogė apie 1,2 mlrd. eurų vertės banko turto

1 komentaras įraše Banko „Snoras” bankroto administratoriai pavogė apie 1,2 mlrd. eurų vertės banko turto
zmoniu

„Sunaikinto banko „Snoras“ istorija lyg juodas debesis temdo konservatorių partijos vedlės Šimonytės reputaciją“

2 komentarai įraše „Sunaikinto banko „Snoras“ istorija lyg juodas debesis temdo konservatorių partijos vedlės Šimonytės reputaciją“

Laisvalaikis

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Festivalis „Jaunas kaip Vilnius“ kviečia kartu pasitikti sostinės 700 metų jubiliejų (pagrindinė informacija ir programa)

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„Jaunas kaip Vilnius“ muzikos festivalyje – retai kartu pasirodančios ryškiausios Lietuvos operos žvaigždės

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Festivalis, kuris nukels į Viduramžius: Kernavė kviečia savo akimis išvysti, kaip prieš šimtus metų gyveno lietuviai

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700-asis sostinės gimtadienis: kas jau vyksta ir ko dar laukti

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Artėjantys karščiausi muzikos festivaliai: kur vykti šią vasarą ir kaip nelikti be ryšio?

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Atidaromas vasaros sezonas „Paupio turguje“: naujas A. Ivanausko parengtas meniu, Saulės kliošo koncertas ir kitos staigmenos

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Kaune ilgai lauktos sugrįžtuvės: po rekonstrukcijos atidarytas seniausias kino teatras Lietuvoje – „Romuva“

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Anykščius pamilusi Justė Arlauskaitė-Jazzu: „Čia poezija tiesiog tvyro ore“

Rimui Tuminui – 70: Vilniaus mažojo teatro kelionė į žmogų tęsiasi

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Kalėdinių giesmių festivalis Klaipėdoje

Kalėdinių giesmių festivalis Klaipėdoje

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Sutrikdytas eismas tapo liudytoju– Keistuolių teatras atsidaro

Sutrikdytas eismas tapo liudytoju– Keistuolių teatras atsidaro

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Prancūzų atsakymas į Macron „galimybių pasą” – jie daro piknikus gatvėje, restoranai tušti

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10 knygų, kurios leis pakeliauti po užsienį

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Klaipėdos muzikos teatro vadovė Laima Vilimienė : “iš G. Kėvišo išmokau, kaip reikia tvarkyti reikalus”

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Iš Malinausko – sunkūs kaltinimai Jakilaičiui

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Tiktai kaip padaryti, kad LRT tarnautų žmonėms ???

1 komentaras įraše Tiktai kaip padaryti, kad LRT tarnautų žmonėms ???
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Denzel Vašingtono pastabos apie žiniasklaidą

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Kaip dvi valdiškos idiotės Ramanauskaitė ir Gaidarovič uždarė www.laisvaslaikrastis.lt

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Darius Trečiakauskas: KO NEPASAKĖ LRT

1 komentaras įraše Darius Trečiakauskas: KO NEPASAKĖ LRT
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LRTK pirmininkas Rimantas Bagdzevičius meluoja?

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Policijos teroras prieš laisvą spaudą tėra tik „gerovės valstybės požymis”

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ZEIT pareikalavo mūsų pasiaiškinti dėl to, kad D. Grybauskaitė kurstė karą

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Teismas nurodė, kad prašymas prekiauti „Laisvu laikraščiu” prekybos tinkluose kol kas negali būti patenkintas

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Visi Policijos departamento nusikaltimai smaugiant laisvą spaudą buvo derinami su I. Šimonyte (PD meluoja net teismui) Pildoma

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Ku galima įsigyti „Laisvą laikraštį” ?

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