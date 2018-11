Garsioji "žurnalistė ir kovotoja su korupcija" Jolanta Butkevičienė "gaudė" 40 proc. Žemės ūkio ministerijos "otkato"

Šiandien paaiškėjo, kad buvusi Tele3 Žinių vadovė ir laidos "Savaitės panorama" vedėja Jolanta Butkevičienė, kurią vėliau su trenksmu išgrūdo iš Tele3 televizijos, dirbdama Žemės ūkio ministerijos viešųjų skyriaus tarnybos vadovė, "gaudė" 40 proc. "otkato" visų ministerijos skiriamų lėšų viešinimui.

Apie tai slpatai STT įrašytame pokalbyje pasakojo "MG Baltic" viceprezidentas Raimondas Kurlianskis: „Ar ta prasme, NMA kontraktas veikia, nu, nežiūrint to ten, sakykim, kitų interesų, kurie ten eina taip, kaip turi eiti, – tęsia koncerno viceprezidentas. – Ta prasme, pagal tai, kiek srautą duoda. Bet aš manau, kad Virginija (Baltraitienė – DELFI) gali per NMA lygiai taip pat per veikiantį kontraktą, kuris yra laisvas kanalas, pasidaryt viską, ko nori. Problema, problema, aš galiu pasidalint įspūdžiais, Jolanta (Butkevičienė - aut. pastaba) šiaip gaudo keturiasdešimt procentų „atkato“. Jeigu jinai dalinasi ten, kur reikia, tai ne mano reikalas.“

Vilniaus apygardos teisme, nagrinėjant Eligijaus Masiulio korupcijos bylą, buvo paviešinti 2015 m. gruodžio 5 d. įrašyti pokalbiai, iš kurių aiškėja, kad V. Gapšys ir R. Kurlianskis kalbėjosi apie tuometę žemės ūkio ministrę Virginiją Baltraitienę skirstant lėšas žiniasklaidai.

Ikiteisminio tyrimo metu prokurorai nustatė, kad R. Kurlianskio prašymu V. Gapšys bandė paveikti tuometę žemės ūkio ministrę Virginiją Baltraitienę, kuri turėjo priimti koncerno bendrovei „MG Baltic Media“ finansiškai palankius sprendimus skirstant Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) ir Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) įgyvendinamų projektų viešinimo bei visuomenės informavimo kampanijų 2016 m. biudžetus. Už NMA projektų viešinimą buvo atsakinga viešųjų ryšių specialisto Mykolo Katkaus vadovaujama bendrovė „Viešųjų ryšių partneriai“ (vėliau pakeitė pavadinimą į „Fabula Hill+Knowlton Strategies“) – jos prokurorams pateikti duomenys rodo, kad vien 2015 m. per aštuonis mėnesius koncerno valdomai žiniasklaidai buvo skirta daugiau nei ketvirtadalis lėšų iš Kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės kampanijos: daugiau kaip 420 tūkst. Eur.

Tačiau koncernas norėjo gauti dar daugiau pinigų, juo labiau, kad ne visos suplanuotos išleisti lėšos buvo panaudotos – viešinimui 2015-2017 m. ŽŪM ketino skirti daugiau kaip 7 mln. 437 tūkst., o NMA – 2 mln. 027 tūkst. Eur.

Iš slapta pareigūnų užfiksuotų R. Kurlianskio ir V. Gapšio pokalbių aiškėja, kad kartą teistas „darbietis“ buvo tas žmogus, kuris koncerno naudai turėjo paveikti Darbo partijai priklausančią žemės ūkio ministrę V. Baltraitienę – R. Kurlianskis su ja asmeniškai nebuvo pažįstamas. Be to, aiškėja, kad draugiškus ryšius su R. Kurlianskiu palaikė ir tuometis NMA direktorius Erikas Bėrontas, kuris buvo apklaustas kaip specialusis liudytojas teisėsaugos atliekamame tyrime dėl beveik 4 mln. Eur Europos Sąjungos (ES)lėšų iššvaistymo, dėl to vėliau jis neteko pareigų.

Informacijos apie žemės ūkį viešinimas 2015 m. sudomino Viešųjų pirkimų tarnybą – jos atstovai nustatė, kad konkursą laimėjusi bendrovė „Viešųjų ryšių partneriai“ neatitinka kvalifikacinių reikalavimų ir pareikalavo nutraukti sutartį. Bet su tuo nesutiko NMA – kreipėsi į teismą. Tik jo sprendimas nebuvo palankus – teisėjai nurodė sutartį nuo 2016 m. kovo 1 d. nutraukti. Kol sutartis dar galiojo, ŽŪM papildomai NMA skyrė beveik 600 tūkst. Eur viešinimui, kuriuos norėta paskirstyti žiniasklaidai neskelbiamų derybų metu. Bet nesuspėta ir pinigai vėliau buvo grąžinti ministerijai.

Viešųjų pirkimų tarnybos įsikišimas labai pakenkė „MG Baltic“ – žiniasklaidos grupę kontroliuojantis R. Kurlianskis net prašė V. Gapšio pagalbos. Tuo metu, kai teismas nagrinėjo Viešųjų pirkimų tarnybai iškeltą bylą, verslininkas su „darbiečiu“ susitiko prie Seimo esančiame restorane „Stebuklai“ ir aptarinėjo, kaip koncernui gauti kuo daugiau pinigų iš valstybės finansuojamų projektų, nes „darbiečių“ deleguota ministrė vadovavo ŽŪM.

„Situacija apie Žemės ūkio ministeriją, NMA ta prasme ir viešinimo biudžetus ir jų perskirstymą, – į V. Gapšį slapta įrašyto pokalbio metu kreipėsi R. Kurlianskis. – Tai vakar buvo tokia, aš lapuką išsitrauksiu. Reiškias taip, buvo Žemės ūkio Nacionalinės mokėjimo agentūros stebėsenos komisija, reiškias, teikė viešinimo biudžetų paskirstymą. Ir patvirtino – žemės ūkis pasiliko du su puse milijonų eurų šešioliktiem (2016 m. – DELFI), Nacionalinei mokėjimo agentūrai paskyrė 300 tūkst. Ta prasme, nu, viso proporciją biškį įsivaizduojat? Dabar vienas klausimas būtų, reiškias, sekantis, ar čia yra Virginijos (Baltraitienės – DELFI) ir Eriko (Bėronto – DELFI) nesutarimų klausimas, ar čia yra merginos Jolantos (Butkevičienės – DELFI) žaidimas? Bet į šitą atsakyti nebūtina. Nes, atrodo, atrodo, nu, kad ta disproporcija atrodo, gal nieko stebėtino, jeigu suprast kontekstą, kad Žemės ūkio ministerija pati už penkioliktus (2015 m. – DELFI) neįsisavino. Tenderio nesiruošia baigti iki sausio, man, rodos, to didelio, ir toks įspūdis, kad tie pinigai vėl bus neįsisavinti ir nueis sekantiems. Kiek, kiek tu tame kurse, ne kurse?“

V. Gapšys neslepia, kad yra „kurse“ ir prisipažįsta, jog apie viešinimo projektus ne kartą kalbėjosi su ministre V. Baltraitiene, kurią bandė paprotinti, jog pirkdama žiniasklaidoje reklaminius siužetus ir pati, kaip politikė, sulauks žiniasklaidos dėmesio. Bet, anot ištikimo „darbiečio“, ministrė patikino, jog nuspręsta pinigus skirti visoms žiniasklaidos priemonėms.

„Žinai, mes kaip sakyt, visiems... – sako „darbietis“. – Matai, aš nežinau, kaip ten tuos perskirsto, ir ten iš tikrųjų Jolanta (Butkevičienė – DELFI), aš taip įtariu, kad žaidžia, nes aš ne iš vieno sakiau, ir aš nu, Virginiją (Baltraitienę – DELFI) ne kartą įspėjau. Sakau, nu, sakau, nu, jūs tiesiog jūsų žaidimas baigsis niekuo, ta prasme, ne kažkokiu kriminalu, bet tiesiog niekuo, nes jūs neįsisavinsit, neturėsit pinigų. Aš sakiau, kaip tik priešingai, sakau, meskit tenais. Ir jums, sakau, tiesiog turėsit galimybę kalbėti, kai eterį gausit. Bet aš įtariu, kad čia įvyko dėl to, kad turbūt jinai gal ją ir spaudžia, kad sako, mes neturim pinigų. Mes iš partijos pozicijos sakom – jūsų nesimato eteryje. Tai gal sugalvojo tokį būdą, kaip pasiimti pinigų, kad turėtų eterį. Bet jeigu jie neįsisavins po to, tai...“

Tačiau toks atsakymas R. Kurlianskio netenkina – iš baudžiamojoje byloje esančio pareigūnų slapta įrašyto pokalbio girdėti, kaip verslininkas kalba apie „atkatus“ – vadinamąsias duokles.

„Ar ta prasme, NMA kontraktas veikia, nu, nežiūrint to ten, sakykim, kitų interesų, kurie ten eina taip, kaip turi eiti, – tęsia koncerno viceprezidentas. – Ta prasme, pagal tai, kiek srautą duoda. Bet aš manau, kad Virginija (Baltraitienė – DELFI) gali per NMA lygiai taip pat per veikiantį kontraktą, kuris yra laisvas kanalas, pasidaryt viską, ko nori. Problema, problema, aš galiu pasidalint įspūdžiais, Jolanta šiaip gaudo keturiasdešimt procentų „atkato“. Jeigu jinai dalinasi ten, kur reikia, tai ne mano reikalas.“

„Pas mus buvo principinis pasakymas šioj vietoj, – nurodo V. Gapšys. – Jokių uždirbinėjimų iš žiniasklaidos! Ta prasme, tas buvo nuo pat kadencijos pradžios. Pasakyta, jokių, ta prasme, kad nebūtų jokių, žinai, ten darymų. Mums įdomus yra eteris. Tai ta prasme, mes pasakėm taip: jeigu įmanoma už tuos pinigus tiesiog nupirkti daugiau eterio, daugiau žinių, tai sakėm, mums tas yra svarbu. O mums pinigai ne... iš principo, nėra reikalingi, nes jie tam pačiam tikslui po to eina ir dar... ir dar supranti, su papildomom rizikom visom.“

„Darbietis“ taip pat pažadėjo, kad susitiks su V. Baltraitiene ir „subtiliai užsimins“ apie pinigus, bet čia R. Kurlianskis pasipiktina, kad 2016 m. viešinimui nutarta skirti mažesnę nei ankstesniais metais sumą – vos milijoną eurų.

„Taip, tai mes tą žinom, ir pati Virginija net ir pasakius buvo – jai tiesiog stabdo, bet aš taip įtariu, tai čia žinai, ten lygtai gal Prezidentūra sako, bet aš taip įtariu, kad ten premjero (tuo metu juo buvo Algirdas Butkevičius – DELFI) labiau, žinai, kaip visada“, – pareiškia V. Gapšys.

Kad viešinimui turi būti skirta mažiau lėšų ir jos turėtų kuo skaidriau panaudojamas, pripažįsta žinantis ir R. Kurlianskis: „Prezidentūra yra nedviprasmiškai nurodžiusi Vilytei (Diana, Viešųjų pirkimų tarnybos direktorė – DELFI) stabdyt bet kokius viešuosius viešinimo pirkimus, žinai. Šitą reikia žinot.“

Vytautas Gapšys Vytautas Gapšys© DELFI / Kiril Čachovskij

Prezidentūros įsikišimas nė kiek nenustebino V. Gapšio: „Jo, bet aš taip įsivaizduoju, žinai, gal žinai, gali būti, kad ir supranti, galbūt pirmoj įsivaizduoju taip, jie kaip pamatė, kad ten yra ŽŪM'e ten tie visi nemaži pinigai. Tai natūralu, kad visom tarnybom tai yra kaip ir rizikos veiksnys, kur sako, galima gal... kažką tai surasti, ant jų užsikabinti. Bet kadangi bent jau pačioj pradžioj pas mus buvo labai aiški politika ir, ta prasme, tą politiką mes transliavom pakankamai atvirai, ta prasme, ir čia, ir kanalams, ir visiems kitiems, ir agentūroms. Ir mes, žinai, to neslėpėm. Tai turbūt, žinai, kažkurį laiką pastebėjo, pastebėjo ir nusprendė, kad čia yra dar blogiau, žinai. Ta prasme, jie pinigų neima, prisikabint nėra kur, o jie dar gaus eterio, tai tada bus dar blogiau, ta prasme. O mes pasieksim tiesiog teisėtais, teisėtomis... visomis priemonėmis pasieksim dar geresnį rezultatą. Tai, matomai, nusprendė, kad geriau tada yra trukdyti. Nes esmė yra kokia, ir stabdo tokiu būdu, kad žinai, nesako, kad kas nors blogai, bet ir neleidžia toliau eiti. Visokiom procedūrom, žinai, visa kita.“

„Šiaip Virginija yra ne ta, kuri nesusitvarkanti, tas vat, keista man“, – prisipažįsta R. Kurlianskis. O V. Gapšys atkerta, kad apie tai ne kartą su ministre kalbėjosi.

V. Gapšys: „Ne, tai žinai, mano čia toks, tokia ir veikla, čia mes apie tą kalbam vos ne kiekvieną, žinai, savaitę su ministrais ir sakom, jeigu jūsų nematys. Vat, šiandien, vat irgi iš Kretingos mūsų partiečiai, net eiliniai partiečiai jie puikiai suvokia. Sako, mūsų ministro nemato regioninėj žiniasklaidoj, nu, sakau, nu ką aš galiu padaryt, aš gi ne, nemokėsiu partijos pinigų už tai, kad dar ministrus parodyt.“

„Nu jau visai, nu, jie patys turi pakankamai kai kurie“, – atkerta R. Kurlianskis. O čia V. Gapšys tęsia: „Tai palauk, tai jie, jie čia turėtų dar prie to prisirašinėt, kad jie Darbo partijos ministrai, žinai, bet nu jau to neprašom. (...) Dėl to, žinai, man keista ten buvo, bet žinai, bet dėl to aš buvau sakęs (V. Baltraitienei – DELFI), kad tą Jolantą (Butkevičienę – DELFI) sakiau, tu ją daryk viešųjų ryšių specialiste. Ta prasme, nu, tu neprileisk jos prie pinigų. Nes sakau, nu negerai, žmogus atėjęs iš žiniasklaidos, kur turėjęs tam tikrų, žinai, ir interesų, konfliktų. Sakau, nu jisai, nu, nu jis tiesiog natūraliai greičiausiai taip veiks. Vargu ar bent vienas iš mūsų toks baisiai jau ten esam sąžiningas. Kad žinai, ateitume ir nėra... neieškotume progos dar suvesti kažkokių senų sąskaitų, žinai. Supranti, nu tai ir jinai taip ir gyvena. Žinai, nu tai vat, tas yra, tas yra negerai. Bet matomai, jinai, žinai, ten kiekvieną dieną šalia būna, kažkaip įtikino. Ir aš kiek girdėjau, ministerijoj vis dėlto ji valdo ten tuos, tuos dalykus. Aš ten, žinai, baisiai nesikišdamas jai (V. Baltraitienei – DELFI) vis pasakau, tiesiog, sakau, mums žinai, visiems ministrams, visada, vat, ateina, pas mane ministrai, – tai ko jūs čia zyziat, – sakau, man neįdomu, sakau, vat, sakau vienintelį dalyką, išlaikyk proporcijas, kad būtų, žinai, pagal žiniasklaidos dydį, kad tu sakau, protingai, sakau. Sakau, jūs tiesiog susidėliokit proporcingai ir patys būkite eteryje. Viskas.“

Šio pokalbio metu R. Kurlianskis taip pat pažada, kad koncernas ir ateityje išliks palankus Darbo partijai. „Aš šiaip esu šiek tiek dvejopoj situacijoj, – sako jis. – Visų pirma, tai pagal mūsų ilgalaikę partnerystę, mes vis tiek būsim jums palankūs. Viena vertus, ta prasme, bet kita vertus, jeigu Virginija neleis pinigų, tai kitur neras. Kitur neras tokių, tokių dalykų. Antrą vertus, nu yra tie, tie, tie, žinai, tas interneto junginys (portalas „Alfa“ – DELFI) pas mus. Arba yra, arba nėra, ta prasme. Pas mus nebus, nu... Aš tau labiau rodžiau tokią ilgalaikiškesnę situaciją, kuri gali būti, nu išspręsta.“

V. Gapšys dar kartą pažadėjo pakalbėti su ministre – gal šįkart ji išgirs jo žodžius. „Bet, žinai, prižadėt negaliu, nes supranti... nu žinai, kartais žmonės klauso patarimų, o kartais neklauso patarimų, žinai, – sakė V. Gapšys. – Aš ten, žinai, galiu bandyt užspaust (V. Baltraitienę – DELFI), bet, žinai, vaikščios pikta, žinai. (...) Aš su ja galiu kalbėtis, žinai, neturiu problemų.“

Išklausius įrašus V. Gapšiui užkliuvo stenogramose užfiksuotos pareigūnų pastabos – nurodoma V. Gapšio emocinė būklė. Pavyzdžiui, po frazės apie tai, kad „o mums pinigai ne... iš principo, nėra reikalingi“, pareigūnai užrašė, jog V. Gapšys juokiasi. „Kodėl nėra nurodytos kitos emocijos?“ – klausė kaltinamasis.

Posėdyje taip pat buvo išklausytas pokalbis, kurio metu V. Gapšys R. Kurlianskiui pasakojo apie Darbo partijos siekius rinkimuose, taip pat jie kalbėjosi apie Seime svarstomus įstatymų projektus ir apie liberalų frakcijai Seime priklausantį Kęstutį Glavecką, kuris visada principingai laikosi savo nuomonės.

Kitas teismo posėdis politinės korupcijos byloje numatytas trečiadienį, tuomet toliau bus klausomasi slapta pareigūnų įrašytų pokalbių.

Prašo grąžinti pinigus

Lietuvos apeliacinis teismas pirmadienį išnagrinėjo su politinės korupcijos byla susijusį skundą: buvęs liberalų lyderis E. Masiulis prašo grąžinti ikiteisminio tyrimo metu laikinai apribotus E. Masiulio pinigus. Anksčiau Vilniaus apygardos teismas atsisakė patenkinti prašymą juos grąžinti, kol baudžiamoji byla neišnagrinėta.

E. Masiulis teismo prašo grąžinti iš sutuoktinės piniginės paimtus 800 eurų ir iš jo piniginės – 690 Eur, 130 Jungtinės Karalystės svarų sterlingų, 1600 JAV dolerių, kurie esą buvo skirti kelionei į JAV. Tuo metu teismas yra areštavęs daugiau kaip 242 tūkst. Eur.

Akiratyje – net keturios partijos

Korupcijos bylą sudaro net 108 tomai, o tai yra realiai daugiau kaip 21 tūkst. dokumentinių lapų. Prie bylos yra pridėta daugybė pareigūnų slapta užfiksuotų pokalbių vykdant ne tik sekimą, bet ir klausantis pasikalbėjimų telefonu. Tyrimo metu buvo apklausta apie 150 žmonių, iš kurių – daugiau kaip 50 praėjusios ir šios kadencijos Seimo narių, keletas ministrų ir europarlamentarų. Iš viso tyrimo metu įvyko daugiau kaip 200 apklausų, atlikta 30 kratų, gauta daugiau kaip 50 įvairių specialistų išvadų, dar tiek pat patikrinta elektroninių prietaisų ir laikmenų.