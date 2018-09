Valdas Vasiliauskas : "Lietuva vamzdyje"

Pagaliau sulaukiame: iš kito galo atkaukši aukštakulnių batelių žingsniai, netrukus iš vamzdžio aklinos tamsos išnyra gėlių puokštė, šventinė šukuosena,galiausiai- pati pasipuošusi daili dama , vedina iščiustintu sūnumi- skuba į mokslo metų atidarymo iškilmes. Netrukus iš vamzdžio išlenda pasipuošusi mergaitė su neįgaliu broliuku, matyt, taip pat per kanalizacijos vamzdį susiruošę į Mokslo ir žinių dienos šventę. Man įveikti tokį atstumą susilenkus ir neįbridus į viduje telkšančiasa balas būtų kebli užduotis, tačiau ne vietiniams, kurie tai daro jau penkiasdešimt metų. Virš vamzdžio – magistralinis geležinkelis, atskiriantis Aukštuosius ir Žemuosius Panerius. Ne vienam drąsuoliui, bandžiusiam pereiti šį ruožą, stovi kryžius( paskutinysis žuvo praėjusių metų gruodžio 15 d.). Artimiausia saugi pervaža- net už 15 km, be to, susidaro nuolatiniai kamščiai, todėl žmonės rizikuoja, kirsdami magistralę, arba žeminasi, lįsdami į vamzdį. Taip pat ir Vaduvos mokyklos- darželio auklėtiniai . Aš neįsivaizduoju, kaio jaučiasi mažutėlis, siaurame tamsiame vamzdyje sutikęs girtuoklį.