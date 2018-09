Kandidatas jau seniai pasižymėjo polinkiu neteisėtai įgytam nekilnojamam turtui, kuris visu gražumu išsiskleis vėliau

Na ką gi ...pradedu žadėtą savo rašinių ciklą apie apie G. Nausėdą ..

I dalis . NETIKĖTOJI. G. Nausėda ir grandiozinis Lietuvos viešosios erdvės FEIKAS.

Nesenai eilinį kartą visais kanalais žibėjo auksu prezidento rinkimų reitingų karalius Gitanas Nausėda, pasitraukęs iš SEB banko su pažadu skelbti savo valią kiek vėliau. Visi suprantame, kad Gitano gyvenime pirmą kartą jo valia taps POLITINIU ĮVYKIU. Iškiliu, jei paskelbs prezidento rinkimams – TAIP, ir ,manyčiau, grandioziniu, jei – NE. Kadangi grandiozinis variantas sveiko proto žmonių atmetamas išsyk .. laikas išsikalbėti.

Ką žinome apie Nausėdą. Kuo ši asmenybė yra nusipelniusi Lietuvai. Kokiais reikšmingais darbais?

Diplomatinėje tarnyboje..? Ne. Aišku. Valstybės tarnyboje? ... Aišku. Visuomeninėje veikloje..? Kūryboje..? Taip. Aišku...

Supratau. Per aukštai pakėliau kartelę? Na gerai .. lengviname užduotį. Pabandykime šią asmenybę apčiuopti spręsdami ne iš darbų mūsų Tėvynei. O iš žodžių.

Bandykim bent sužinote jo nuomonę. Gal ką yra pareiškęs TOKIO. ???

Gal esate girdėjęs Nausėdą kalbant apie lietuviškumą, tautiškumą? O netyčia kas girdėjo poziciją dėl pilietinių protestų? Gal žinote D. Grybauskaitės kadencijų vertinimą ar apie partijas? Apie sukrėtusius Lietuvą įvykius?

Kokia jo nuomonė apie oligarchinį ekonomikos modelį.. ??? Juk kas, jei ne jis apie tai gali kalbėti.

Nepamenate? Nejaugi nieko??

Ir labai teisingai. OGI NIEKO.. Nieko nėra. Tuščia.

Gal kas gali pasakyti, ką Gitanas galvoja apie socialinę nelygybę. O o ooo ... yra .. kažkokie skaičiai, lentelės. Puikiai žinoma, jei nori žmonėms susukti galvas, iškart nerk į terminiją, žerk jos kaip galima daugiau, surišk, įvelk į sekas... Taip. Čia jis. Aptikome Gitaną Nausėdą..

Radome žmogų kuris kalba labai daug.. bet NEREIKŠMINGAI. Sako, bet nepasako. Pasako, bet nesuprantam.

Žmogus X su neįtikėtinais reitingais, Kuriam kokie penki žingsniai likę iki Daukanto aikštės. Ir mums tai pilasi iš visų verslo kontroliuojamų žiniasklaidos kanalų, kuriuos uoliai atkartoja verslui tarnaujantys žurnalistai valstybinėje LRT. O ar bereikia sakyti ką apie Ritą Miliūtę..

Kodėl Gitanas Nausėda bus prezidentu??

Todėl, kad tokie reitingai.

O kodėl tokie reitingai?

Traukoma pečiais .. todėl ...na.. o ką aš žinau...

Taip. Ką mes visi žinome....nieko.

Ir štai misteris NIEKAS karaliauja reitingų viršūnėse.

Pabrėžiu, nei vienas politilogas, NEI vienas iki šiol nebandė pasinagrinėti šio "fenomeno".

Ar ne keista, mielas skaitytojau?? Ar jums neatrodo jog šis būsimas prezidentas išgalvotas. Kad MUMS prezidentą sugalvojo. JIE.

SUKŪRĖ.

Viešosios erdvės valdytojai. TŲ, kurių rankose pagrindiniai TV, SPAUDA,PORTALAI ir kartu visi reikalingi įrankiai sukurti, pateikti, įtvirtinti. JAM. Lietuvos prezidentui Gitanui.

Gal kam ir nesitiki, tačiau šis procesas po truputį artėja finaliniam mūsų visuomenės išbandymui branda - rinkimams.

Kodėl visuomenei brukama būtent ši asmenybė ??? Kodėl JIE taip daro ??

Ramybės, mielas skaitytojau. Nereikia nervintis. Šeštadienis ...

Antra dalis netrukus .. turėtų ryt. Pasiruošta. :) Nebent į alaus koštuves atvyks anksčiau žmonės ..

G.Nausėdos namas draustinyje atsirado vietoj šiltrnamio

Tai, kas ten parašyta, parašyta dar labai švelniai. Tikrai buvo norima parašyti daugiau ir atviriau, tačiau yra juridiniai dalykai, kurie įpareigoja šnekėti puse lūpų tam, kad pats nebūtum patrauktas baudžiamojon atsakomybėn kaip pasakęs per daug“, – DELFI aiškino Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijos direktorė Vida Petiukonienė.

Direkcija su G. Nausėda karo kirvį iškasė beveik prieš dešimtmetį, kada ekonomistas po atodanga panoro pasistatyti kubo formos namą.

Regioninių parkų direkcija modernaus statinio projektui priešinosi, tačiau dviejų instancijų teismų nutartimi įpareigota pritarti namo techniniam projektui. Pasak V. Petiukonienės, nors patys ekspertai išvadoje rašė, kad ir teisės aktai modernaus namo statybai prieštarauja, tačiau teismai įpareigojo suderinti projektą. Direkcija pirmos instancijos teismo sprendimą apskundė, tačiau aukštesnės instancijos teismo nuomonė buvo tokia pat – sprendimas paliktas nekeistas.

Ši nutartis negalėjo būti apskųsta – teismo sprendimu buvo atimta teisinė galimybė kreiptis į Aukščiausiąjį Teismą prieštaraujant techniniam projektui. „Tai yra gyvenimo realybė, šitaip šioje žemėje būna, tenka tik apgailestauti. Tai, ką matome – vienas kuriozinių atvejų, pasityčiojimas iš savo valstybės, įstatymų, tų žmonių, kurie eina į darbą, kad tuos įstatymus vykdytų – šiuo atveju, mūsų“, – sako V. Petiukonienė.

V. Petiukonienės teigimu, ten, kur dabar stovi G. Nausėdos namas, sovietmečiu pastatytas šiltnamis. Šalia išdygusiame 16 kvadratinių metrų ploto šiltnamio priestate gyveno žmonės. Kai atsirado galimybė privatizuoti gyvenamąjį plotą, ten gyvenę žmonės miniatiūrinį namuką privatizavo. Taip priestatas gavo gyvenamojo namo statusą, prie kurio suformuota namų valda. Taip atsirado nekilnojamojo turto vienetas, istoriškai neturintis nieko bendro su vietove. Pašnekovės teigimu, nuo seno ten gyvenę žmonės namuką teisėtai pardavė, G. Nausėda jį teisėtai nusipirko.

„Namukas yra kultūros vertybės – Pūčkorių dvaro – teritorijoje šalia patrankų liejyklos. Antra, tai valstybės mastu saugoma teritorija – Pavilnių regioninis parkas. Dėl to galioja bendrieji įstatymai, bendrosios saugomų teritorijų nuostatos – statiniai gali būti statomi tiktai prisilaikant tradicinių architektūros formų, kad būtų išlaikytas kraštovaizdžio savitumas, kuris nuo senų laikų tame regione susiklostęs“, – aiškina V. Petiukonienė.

Aplinkosaugininkams užkliuvo G. Nausėdos namo forma ir modernumas. „Tokie kubai yra Rytų kraštų, o ne Lietuvos, tradicinė architektūra, be abejo, tai visiškai prieštarauja galiojantiems teisės aktams, nieko bendro neturi su tradicine architektūra. Antra, šalia patrankų liejyklos, šalia dvaro turi būti stilistinis vientisumas – ir šlaitiniai stogai, ir privalomos tradicinės statybinės medžiagos – medis, akmuo, mūras, o turime tai, ką turime“, – dėsto direkcijos vadovė. Pasak jos, jau pabodo aiškintis visiems žmonėms, kodėl saugomoje teritorijoje taip galėjo atsitikti. Užklausų dėl G. Nausėdos namo V. Petiukonienė gauna ir elektroniniu paštu, ir per vedamas ekskursijas. „Dėl to ir nutarėme trumpai ir aiškiai – vienu sakiniu – parašyti, kad taip nutiko ne mūsų valia ir ta nėra mūsų pareigų nevykdymo rezultatas, o tokia buvo teismo nutartis“, – kalbėjo V. Petiukonienė. Ji norėjo lentelėje parašyti ir teismų pavadinimus, ir teisėjų pavardes. Tačiau tada tektų veltis į teisminius ginčus. Aplinkosaugininkai sako, kad nebūtų prieštaravę kitokiam namui – kuris atitiktų saugomose teritorijoje keliamus reikalavimus.

„Spaudoje esu skaitęs, kad jie anksčiau grasino tą padaryti, bet į tai didesnio dėmesio nekreipiau. Gaila, kad žmonės vis dar niekaip negali pamiršti, kad buvo neteisūs ir kad teismas tą pripažino. Tuo metu parodžiau gerą valią ir nereikalavau, kad būtų priteista už tuos 2-3 bylinėjimosi metus. Bet atrodo, kad žmonės šito nesupranta“, – apie aplinkosaugininkų iniciatyvą DELFI kalbėjo SEB banko prezidento patarėjas G. Nausėda.